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Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Германнштадт
1:0
Перерыв
Университатя Клуж
0'
1:0
23' Гол
Опрут Рауль

Ход матча

23'
Опрут Рауль
(Балауре Сильвиу)
1:0

Владение мячом

31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
10
Лимай
Весель
51
Ороиан
Александру
9
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
33
Andrei
Gorcea
71
Мартич
Иван
17
Пициан
Андрей
6
Мирон
Джордже
27
Кипчу
Александру
26
Dorinel
Oancea
8
Martin
Remacle
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
19
Нистор
Дан
Германнштадт
Университатя Клуж

История личных встреч

Германнштадт
Университатя Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:2
С
0:1
С
1:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
1.33

Среднее время на гол

450
67

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.38
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

240
72

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 14 (3) 0.36
Альхассан Баба 6 0.15
Балауре Сильвиу 4 0.1
Опрут Рауль 2 0.05
Стойка Йонуц 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Бутян Михай 1 0.03
Петреску Петришор 1 (1) 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Лимай Весель 1 0.03
Бабич Матко 1 (1) 0.03
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.03
Попеску Кэлин 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тьям Мамаду 9 (1) 0.23
Martin Remacle 5 0.13
Бэлан Адриан 4 0.1
Филип Иоан 3 0.08
Нистор Дан 2 0.05
Фюлёп Лоран 2 0.05
Кипчу Александру 1 0.03
Бик Овидиу 1 0.03
Тескан Драгош 1 0.03
Пирес Ромарио 1 (1) 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Эли Лопес 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Denis Ispas 1 0.03
Горанов Иван 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Dorinel Oancea 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 11 0
Sota Mino 10 0
Альхассан Баба 9 0
Петреску Петришор 6 0
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Стойка Йонуц 4 0
Saeed Issah 2 1
Эне Корнел 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Летица Карло 3 0
Паращив Даниэль 3 0
Илиев Пламен 2 0
Рэуцэ Александру 2 0
Лимай Весель 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Marius Antoche 2 0
Ionut Nastasie 1 0
Бабич Матко 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Petru Dragos 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 9 1
Пирес Ромарио 8 1
Denis Ispas 8 0
Илие Флорин 4 2
Симон Габриэл 6 0
Andrei Gorcea 6 0
Бик Овидиу 4 0
Dorinel Oancea 4 0
Мирон Джордже 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Филип Иоан 3 0
Пициан Андрей 3 0
Ромеро Роберто 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Горанов Иван 2 0
Эли Лопес 2 0
Тьям Мамаду 2 0
Гомеш Жозе 2 0
Стойка Янис 2 0
Albert Hofman 2 0
Нистор Дан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Университатя Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
7
Германнштадт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
65% (13)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Университатя Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

16
19
Германнштадт
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
63% (24)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)
Университатя Клуж
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (10)
37% (14)
37% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
37% (14)
53% (20)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

10
14

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

22
26

Голы по времени матча

Забито

19
11
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
2
11%
3
27%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
5
18%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
7
39%
1
4%
61-75
3
17%
7
25%
76-90

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
18%
8
36%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
23%
61-75
6
35%
5
23%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
7
37%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Забито

36
33
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 16
14 Не забивали 15
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
8
22%
12
36%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
9
25%
7
21%
61-75
8
22%
5
15%
76-90

Пропущено

37
47
16 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
5
14%
5
11%
1-15
7
19%
12
26%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
4
11%
8
17%
46-60
9
24%
4
9%
61-75
8
22%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1
Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0
Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Университатя Клуж

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%

Точный счет

0:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 37%
0
13 раз 34%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
10 раз 26%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
4
6
12
1.5
8
12
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
9
9
5
15
1.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
13
0.5
Больше Меньше
25
13
11
27
1.5
10
28
2
36
2.5
1
37
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 8 5 2 1 12 - 7 46
3.
ЧФР Клуж
 8 1 4 3 8 - 11 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 8 4 3 1 12 - 6 35
2.
Петролул Плоешти
 8 5 1 2 9 - 6 34
3.
Германнштадт
 1:0 9 5 3 1 10 - 5 34
4.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
5.
Университатя Клуж
 0:1 9 4 1 4 10 - 9 30
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 8 3 2 3 9 - 8 25
8.
Киндия Тырговиште
 8 2 0 6 5 - 10 22
9.
Арджеш
 8 2 1 5 7 - 11 21
10.
Миовени
 8 0 0 8 0 - 14 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 0:1 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 24
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 0 1 3 2 - 6 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 1:0 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Университатя Клуж
 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
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