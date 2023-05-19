Тур: 9. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Rares George Vidican
1:0
Перерыв
Ход матча
23'
1:0
Владение мячом
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
10
Лимай
Весель
71
Мартич
Иван
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
19
Нистор
Дан
- Основной состав
-
31 Vlad MutiuВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Бабич МаткоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
-
19 Нистор ДанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
22 Горанов ИванЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш ЖозеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Клуж
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.2
1.33
Среднее время на гол
450
67
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.2
Среднее время на гол
135
75
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.38
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
240
72
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|0.36
|Альхассан Баба
|6
|0.15
|Балауре Сильвиу
|4
|0.1
|Опрут Рауль
|2
|0.05
|Стойка Йонуц
|2
|0.05
|Ороиан Александру
|2
|0.05
|Бутян Михай
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Лимай Весель
|1
|0.03
|Бабич Матко
|1 (1)
|0.03
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.03
|Попеску Кэлин
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тьям Мамаду
|9 (1)
|0.23
|Martin Remacle
|5
|0.13
|Бэлан Адриан
|4
|0.1
|Филип Иоан
|3
|0.08
|Нистор Дан
|2
|0.05
|Фюлёп Лоран
|2
|0.05
|Кипчу Александру
|1
|0.03
|Бик Овидиу
|1
|0.03
|Тескан Драгош
|1
|0.03
|Пирес Ромарио
|1 (1)
|0.03
|Бричаг Марьюс
|1
|0.03
|Эли Лопес
|1
|0.03
|Гомеш Жозе
|1
|0.03
|Denis Ispas
|1
|0.03
|Горанов Иван
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|11
|0
|Sota Mino
|10
|0
|Альхассан Баба
|9
|0
|Петреску Петришор
|6
|0
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Стойка Йонуц
|4
|0
|Saeed Issah
|2
|1
|Эне Корнел
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Летица Карло
|3
|0
|Паращив Даниэль
|3
|0
|Илиев Пламен
|2
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Лимай Весель
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бабич Матко
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|9
|1
|Пирес Ромарио
|8
|1
|Denis Ispas
|8
|0
|Илие Флорин
|4
|2
|Симон Габриэл
|6
|0
|Andrei Gorcea
|6
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Dorinel Oancea
|4
|0
|Мирон Джордже
|2
|1
|Хоршия Овидиу
|2
|1
|Филип Иоан
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Ромеро Роберто
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Влэдою Штефан
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Горанов Иван
|2
|0
|Эли Лопес
|2
|0
|Тьям Мамаду
|2
|0
|Гомеш Жозе
|2
|0
|Стойка Янис
|2
|0
|Albert Hofman
|2
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Фюлёп Лоран
|1
|0
|Хайта Флориан
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Университатя Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
7
Германнштадт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
65% (13)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Университатя Клуж
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
11
11
Волевые поражения
16
19
Германнштадт
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (10)
63% (24)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
42% (16)
34% (13)
Университатя Клуж
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (10)
37% (14)
37% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
37% (14)
53% (20)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
10
14
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
22
26
Голы по времени матча
Забито
19
11
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
2
11%
3
27%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
4
21%
1
9%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
3
17%
5
18%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
1
6%
7
25%
46-60
7
39%
1
4%
61-75
3
17%
7
25%
76-90
Забито
17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
25 Не забивали 24
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
18%
8
36%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
23%
61-75
6
35%
5
23%
76-90
Пропущено
19
19
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
7
37%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
5
26%
4
21%
76-90
Забито
36
33
14 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 16
14 Не забивали 15
3
8%
4
12%
1-15
3
8%
3
9%
16-30
8
22%
12
36%
31-45
5
14%
2
6%
46-60
9
25%
7
21%
61-75
8
22%
5
15%
76-90
Пропущено
37
47
16 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
5
14%
5
11%
1-15
7
19%
12
26%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
4
11%
8
17%
46-60
9
24%
4
9%
61-75
8
22%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1
Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0
Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Университатя Клуж
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%
Точный счет
0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
9 раз 50%
1
7 раз 39%
2
2 раза 11%
Точный счет
0:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 37%
0
13 раз 34%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 39%
0
13 раз 34%
2
10 раз 26%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
164
612
812
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
99
515
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2513
Больше Меньше
2513
1127
1028
236
137
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 7
|46
|3.
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|35
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|34
|3.
|1:0
|9
|5
|3
|1
|10 - 5
|34
|4.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|5.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|10 - 9
|30
|6.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|25
|8.
|8
|2
|0
|6
|5 - 10
|22
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|21
|10.
|8
|0
|0
|8
|0 - 14
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|39
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|5.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|24
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7