  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
Германнштадт
1:2
Конец матча
Университатя Клуж
0'
1:0
23' Гол
Опрут Рауль
1:1
58' Гол
Бик Овидиу
1:2
90' Пенальти
Нистор Дан
90'+6
31
Vlad
Mutiu
17
Бутян
Михай
6
Marius
Antoche
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
10
Лимай
Весель
51
Ороиан
Александру
9
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
33
Andrei
Gorcea
71
Мартич
Иван
17
Пициан
Андрей
6
Мирон
Джордже
27
Кипчу
Александру
26
Dorinel
Oancea
8
Martin
Remacle
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
93
Тьям
Мамаду
19
Нистор
Дан
Германнштадт
Университатя Клуж

История личных встреч

Германнштадт
Университатя Клуж

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:2
С
0:1
С
1:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
1.33

Среднее время на гол

450
67

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.2

Среднее время на гол

135
75

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.38
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

240
72

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 14 (3) 0.36
Альхассан Баба 6 0.15
Балауре Сильвиу 4 0.1
Опрут Рауль 2 0.05
Стойка Йонуц 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Бутян Михай 1 0.03
Петреску Петришор 1 (1) 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Лимай Весель 1 0.03
Бабич Матко 1 (1) 0.03
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.03
Попеску Кэлин 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тьям Мамаду 9 (1) 0.23
Martin Remacle 5 0.13
Бэлан Адриан 4 0.1
Филип Иоан 3 0.08
Нистор Дан 3 (1) 0.08
Бик Овидиу 2 0.05
Фюлёп Лоран 2 0.05
Кипчу Александру 1 0.03
Тескан Драгош 1 0.03
Пирес Ромарио 1 (1) 0.03
Бричаг Марьюс 1 0.03
Эли Лопес 1 0.03
Гомеш Жозе 1 0.03
Denis Ispas 1 0.03
Горанов Иван 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Andrei Gorcea 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 11 0
Sota Mino 10 0
Альхассан Баба 9 0
Петреску Петришор 6 0
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Стойка Йонуц 4 0
Saeed Issah 2 1
Эне Корнел 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Летица Карло 3 0
Паращив Даниэль 3 0
Илиев Пламен 2 0
Рэуцэ Александру 2 0
Лимай Весель 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Marius Antoche 2 0
Ionut Nastasie 1 0
Бабич Матко 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Petru Dragos 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 9 1
Пирес Ромарио 8 1
Denis Ispas 8 0
Илие Флорин 4 2
Симон Габриэл 6 0
Andrei Gorcea 6 0
Бик Овидиу 4 0
Dorinel Oancea 4 0
Мирон Джордже 2 1
Хоршия Овидиу 2 1
Филип Иоан 3 0
Пициан Андрей 3 0
Ромеро Роберто 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Влэдою Штефан 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Горанов Иван 2 0
Эли Лопес 2 0
Тьям Мамаду 2 0
Гомеш Жозе 2 0
Стойка Янис 2 0
Albert Hofman 2 0
Нистор Дан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Martin Remacle 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Фюлёп Лоран 1 0
Хайта Флориан 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
58% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Университатя Клуж
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
30% (6)
50% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
7
Германнштадт
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
65% (13)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Университатя Клуж
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
42% (8)
53% (10)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

11
11

Волевые поражения

16
19
Германнштадт
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (11)
62% (24)
10% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (9)
41% (16)
36% (14)
Университатя Клуж
32.1%
67.9%
9 побед 19 поражений
Первый тайм
26% (10)
36% (14)
38% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (5)
36% (14)
51% (20)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

10
14

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

23
26

Голы по времени матча

Забито

20
13
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
2
10%
3
23%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
5
25%
4
31%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
2
10%
7
24%
46-60
7
35%
1
3%
61-75
4
20%
7
24%
76-90

Забито

17
22
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
26 Не забивали 25
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
3
18%
8
36%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
23%
61-75
6
35%
5
23%
76-90

Пропущено

19
19
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
3
16%
1-15
4
21%
7
37%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Забито

37
35
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 16
17 Забивали первыми 16
14 Не забивали 15
3
8%
4
11%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
8
22%
12
34%
31-45
5
14%
3
9%
46-60
9
24%
7
20%
61-75
8
22%
6
17%
76-90

Пропущено

39
48
16 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 25
5
13%
5
10%
1-15
7
18%
13
27%
16-30
4
10%
7
15%
31-45
5
13%
8
17%
46-60
9
23%
4
8%
61-75
9
23%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 0:1 Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1
Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2
Университатя Клуж
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0
Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 УТА Арад - Университатя Клуж 2:0 Университатя Клуж - Бая-Маре 3:1 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Фарул Констанца 2:0 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Ботошани 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - Сэнэтатя Клуж 5:1 Университатя Клуж - Миовени 2:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Университатя Клуж

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
8 раз 40%
0
4 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Точный счет

0:1
7 раз 18%
1:1
6 раз 15%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
0:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
7 раз 18%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
0:1
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
1:2
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 38%
0
13 раз 33%
2
9 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 38%
0
13 раз 33%
2
11 раз 28%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
16
4
6
13
1.5
8
12
2
17
2.5
1
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
10
9
5
15
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
13
0.5
Больше Меньше
26
13
11
28
1.5
11
28
2
37
2.5
1
38
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 8 5 2 1 12 - 7 46
3.
ЧФР Клуж
 8 1 4 3 8 - 11 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 9 4 4 1 13 - 7 36
2.
Петролул Плоешти
 9 5 1 3 9 - 9 34
3.
Волунтари
 9 4 5 0 17 - 11 34
4.
Университатя Клуж
 9 5 1 3 12 - 9 33
5.
Германнштадт
 9 4 3 2 10 - 7 31
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 9 3 3 3 10 - 9 26
8.
Арджеш
 9 3 1 5 10 - 11 24
9.
Киндия Тырговиште
 9 2 1 6 7 - 12 23
10.
Миовени
 8 0 0 8 0 - 14 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 4 3 1 0 7 - 3 39
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 4 1 2 1 4 - 4 21
6.
Киндия Тырговиште
 4 1 1 2 6 - 7 20
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
Арджеш
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
УТА Арад
 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 0 1 3 2 - 6 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 4 2 2 0 10 - 7 25
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Университатя Клуж
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Петролул Плоешти
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
У Крайова 1948
 4 1 3 0 4 - 2 6
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 4 7
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Волунтари Мелеке Ульрих 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Германнштадт 1:2 Университатя Клуж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     