Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Petrisor Petrescu

81' Calin Popescu пробует нанести удар издали, но Andrei Gorcea держит все под контролем

80' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

79' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

74' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лимай Весель не смог попасть в створ ударом издали

70' Marius Antoche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лимай Весель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Удар от ворот произведет Германнштадт

63' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Тактическая замена. Ороиан Александру уходит с поля и его заменяет Calin Popescu

58' Г О О О О Л - Бик Овидиу записал гол на свой счет!

58' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Ionut Stoica успешно блокирует удар.

51' Оооо... вот это был удар! Лимай Весель должен был забить с этой позиции.

51' Хорошую попытку сделал Лимай Весель . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Andrei Gorcea взял и забрал мяч на выходе

46' Матч возобновлен

46' Матч остановлен