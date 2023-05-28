Тур: 29. Стадион: Ника.
0:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
9' ГолРусин Назарий
0:2
24' ГолБулеца Сергей
56' Желтая карточкаМирошниченко Денис
69' Желтая карточкаСкорко Данил
Ход матча
9'
0:1
24'
0:2
69'
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Bohdan Tokar
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Александрия
Заря
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
10.3%
55.2%
34.5%
3 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
140
90
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
76
104
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.23
|Цуриков Андрей
|5
|0.17
|Ковалец Кирилл
|5
|0.17
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.13
|Мирошниченко Денис
|4
|0.13
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.07
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.07
|Kyrylo Sigeev
|2
|0.07
|Логинов Сергей
|2
|0.07
|Михайленко Николай
|2
|0.07
|Демченко Александр
|1
|0.03
|Кулаков Андрей
|1
|0.03
|Костишин Денис
|1
|0.03
|Bogdan Kobzar
|1
|0.03
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.03
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|11
|0.38
|Булеца Сергей
|7 (2)
|0.24
|Бражко Владимир
|7 (3)
|0.24
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.17
|Герреро Эдуардо
|5
|0.17
|Шахов Евгений
|4
|0.14
|Имереков Максим
|4
|0.14
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.1
|Антюх Денис
|3
|0.1
|Бутко Богдан
|2
|0.07
|Чурко Вячеслав
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Алефиренко Даниил
|2
|0.07
|Вантух Роман
|1
|0.03
|Нагнойный Денис
|1
|0.03
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.03
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.03
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Дришлюк Кирилл
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Михайленко Николай
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|Авагимян Артур
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|6
|0
|Снурницын Игорь
|2
|2
|Вантух Роман
|3
|1
|Шахов Евгений
|3
|0
|Бутко Богдан
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Заря
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
11
3
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Заря
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
0
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
13
35
Александрия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Заря
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
24
38
Голы по времени матча
Забито
25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
16%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
7
28%
1
4%
61-75
8
32%
6
26%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
1
5%
4
27%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Забито
16
35
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
5
31%
3
9%
1-15
3
19%
7
20%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
1
6%
9
26%
61-75
6
38%
6
17%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Забито
41
58
18 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
9
22%
5
9%
1-15
5
12%
11
19%
16-30
4
10%
8
14%
31-45
1
2%
12
21%
46-60
8
20%
10
17%
61-75
14
34%
12
21%
76-90
Пропущено
38
32
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
3
8%
7
22%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
5
13%
3
9%
31-45
5
13%
8
25%
46-60
9
24%
6
19%
61-75
9
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1
Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0
Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3
Результаты матчей
Александрия
Заря
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
3
10 раз 36%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Александрия
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
141
86
123
410
87
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
103
510
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
244
1316
1810
425
1315
128
325
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|29
|22
|6
|1
|68 - 19
|72
|2.
|0:3
|30
|20
|5
|5
|61 - 28
|65
|3.
|2:0
|29
|20
|4
|5
|61 - 31
|64
|4.
|28
|17
|5
|6
|47 - 24
|56
|5.
|0:2
|30
|10
|14
|6
|43 - 40
|44
|6.
|28
|11
|6
|11
|34 - 36
|39
|7.
|28
|11
|5
|12
|24 - 29
|38
|8.
|28
|9
|6
|13
|22 - 34
|33
|9.
|28
|8
|8
|12
|31 - 37
|32
|10.
|28
|6
|13
|9
|22 - 39
|31
|11.
|28
|7
|9
|12
|20 - 29
|30
|12.
|28
|6
|10
|12
|28 - 36
|28
|13.
|28
|7
|7
|14
|20 - 33
|28
|14.
|28
|7
|7
|14
|34 - 42
|28
|15.
|28
|5
|7
|16
|26 - 53
|22
|16.
|28
|3
|4
|21
|18 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|2:0
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|0:3
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|0:2
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|19 - 13
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|15 - 12
|21
|8.
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|11.
|13
|4
|4
|5
|12 - 23
|16
|12.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|13.
|13
|2
|5
|6
|13 - 26
|11
|14.
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|15.
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|14
|2
|2
|10
|10 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|3:0
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|0:3
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|2:0
|14
|9
|1
|4
|26 - 14
|28
|5.
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|6.
|0:2
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 20
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|10 - 15
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|9 - 18
|16
|11.
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|12.
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|13.
|13
|2
|5
|6
|10 - 18
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|9 - 21
|10
|16.
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7