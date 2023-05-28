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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Александрия
0:2
Второй тайм: 90+'
Заря
0'
0:1
9' Гол
Русин Назарий
0:2
24' Гол
Булеца Сергей
56' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
69' Желтая карточка
Скорко Данил
77
Шевченко
Никита
22
Скорко
Данил
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
14
Kyrylo
Sigeev
6
Ковалец
Кирилл
37
Рыбалка
Сергей
11
Мирошниченко
Денис
8
Кулаков
Андрей
20
Artem
Shulyanskyi
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
5
Бражко
Владимир
28
Шахов
Евгений
31
Русин
Назарий
10
Булеца
Сергей
9
Мишнёв
Дмитрий
7
Антюх
Денис
Александрия
Заря

История личных встреч

Александрия
Заря

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

29 матчей

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

10.3%
55.2%
34.5%
3 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ТМС
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.64
1

Среднее время на гол

140
90

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.17
0.86

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

76
104

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.23
Цуриков Андрей 5 0.17
Ковалец Кирилл 5 0.17
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.13
Мирошниченко Денис 4 0.13
Мустафаев Эмиль 2 0.07
Калитвинцев Владислав 2 0.07
Kyrylo Sigeev 2 0.07
Логинов Сергей 2 0.07
Михайленко Николай 2 0.07
Демченко Александр 1 0.03
Кулаков Андрей 1 0.03
Костишин Денис 1 0.03
Bogdan Kobzar 1 0.03
Artem Shulyanskyi 1 0.03
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 11 0.38
Булеца Сергей 7 (2) 0.24
Бражко Владимир 7 (3) 0.24
Кирюханцев Игорь 5 0.17
Герреро Эдуардо 5 0.17
Шахов Евгений 4 0.14
Имереков Максим 4 0.14
Мишнёв Дмитрий 3 0.1
Антюх Денис 3 0.1
Бутко Богдан 2 0.07
Чурко Вячеслав 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Алефиренко Даниил 2 0.07
Вантух Роман 1 0.03
Нагнойный Денис 1 0.03
Vladyslav Pohorilyi 1 0.03
Назарина Егор 1 (1) 0.03
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Дришлюк Кирилл 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 5 0
Кожушко Олег 5 0
Демченко Александр 3 1
Maksym Dyachuk 3 1
Рыбалка Сергей 4 0
Михайленко Николай 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Ковалец Кирилл 3 0
Авагимян Артур 3 0
Бабогло Владислав 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Скорко Данил 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Шевченко Никита 1 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Копына Юрий 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 8 0
Бражко Владимир 6 0
Снурницын Игорь 2 2
Вантух Роман 3 1
Шахов Евгений 3 0
Бутко Богдан 3 0
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Данченко Олег 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Сапутин Александр 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Булеца Сергей 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Нагнойный Денис 1 0

Результаты матчей

Александрия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Заря
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

11
3
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Заря
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

0
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

13
35
Александрия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Заря
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

24
38

Голы по времени матча

Забито

25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
4
16%
2
9%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
4
16%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
7
28%
1
4%
61-75
8
32%
6
26%
76-90

Пропущено

21
15
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
1
5%
4
27%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Забито

16
35
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
5
31%
3
9%
1-15
3
19%
7
20%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
1
6%
9
26%
61-75
6
38%
6
17%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90

Забито

41
58
18 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
9
22%
5
9%
1-15
5
12%
11
19%
16-30
4
10%
8
14%
31-45
1
2%
12
21%
46-60
8
20%
10
17%
61-75
14
34%
12
21%
76-90

Пропущено

38
32
15 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
3
8%
7
22%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
5
13%
3
9%
31-45
5
13%
8
25%
46-60
9
24%
6
19%
61-75
9
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1
Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0
Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3

Результаты матчей

Александрия
Заря

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 21%
0:0
4 раза 14%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
4 раза 14%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
3
10 раз 36%
1
6 раз 21%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Александрия
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
6
1.5
12
3
4
10
2.5
8
7
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
3
5
10
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
4
0.5
Больше Меньше
24
4
13
16
1.5
18
10
4
25
2.5
13
15
1
28
3.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 3:0 29 22 6 1 68 - 19 72
2.
Днепр-1
 0:3 30 20 5 5 61 - 28 65
3.
Заря
 2:0 29 20 4 5 61 - 31 64
4.
Динамо Киев
 28 17 5 6 47 - 24 56
5.
Александрия
 0:2 30 10 14 6 43 - 40 44
6.
Ворскла
 28 11 6 11 34 - 36 39
7.
Кривбасс
 28 11 5 12 24 - 29 38
8.
Колос Ковалёвка
 28 9 6 13 22 - 34 33
9.
Черноморец Од
 28 8 8 12 31 - 37 32
10.
Металлист-1925
 28 6 13 9 22 - 39 31
11.
Минай
 28 7 9 12 20 - 29 30
12.
Рух Львов
 28 6 10 12 28 - 36 28
13.
Ингулец
 28 7 7 14 20 - 33 28
14.
Верес
 28 7 7 14 34 - 42 28
15.
Металлист
 28 5 7 16 26 - 53 22
16.
Львов
 28 3 4 21 18 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 3:0 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 2:0 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 0:3 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Александрия
 0:2 15 6 6 3 26 - 22 24
6.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
7.
Ворскла
 13 6 3 4 15 - 12 21
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 13 4 4 5 12 - 23 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 13 2 5 6 13 - 26 11
14.
Черноморец Од
 14 2 4 8 11 - 19 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 14 2 2 10 10 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 3:0 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 0:3 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 2:0 14 9 1 4 26 - 14 28
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 0:2 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 14 5 3 6 20 - 20 18
8.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 14 4 4 6 10 - 15 16
10.
Колос Ковалёвка
 14 4 4 6 9 - 18 16
11.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 13 3 3 7 10 - 16 12
13.
Ингулец
 13 2 5 6 10 - 18 11
14.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
15.
Рух Львов
 14 2 4 8 9 - 21 10
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Русин Назарий сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Булеца Сергей бьет в цель!
  • 9'
    Шахов Евгений сделал результативную передачу.
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    • Лучшие коэффициенты
    Александрия
    Ничья
    Заря
    83.00
    3.85
    1.99
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Александрия 0:2 Заря онлайн

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