Тур: 29. Стадион: Ника.
0:2
Конец матча
0'
0:1
9' ГолРусин Назарий
0:2
24' ГолБулеца Сергей
56' Желтая карточкаМирошниченко Денис
69' Желтая карточкаСкорко Данил
90'+5
Ход матча
9'
0:1
24'
0:2
69'
22
Скорко
Данил
30
Копына
Юрий
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Bohdan Tokar
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Александрия
Заря
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
29 матчей
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
10.3%
55.2%
34.5%
3 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.64
1
Среднее время на гол
140
90
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.17
0.86
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
76
104
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|7 (1)
|0.23
|Цуриков Андрей
|5
|0.17
|Ковалец Кирилл
|5
|0.17
|Рыбалка Сергей
|4 (2)
|0.13
|Мирошниченко Денис
|4
|0.13
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.07
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.07
|Kyrylo Sigeev
|2
|0.07
|Логинов Сергей
|2
|0.07
|Михайленко Николай
|2
|0.07
|Демченко Александр
|1
|0.03
|Кулаков Андрей
|1
|0.03
|Костишин Денис
|1
|0.03
|Bogdan Kobzar
|1
|0.03
|Artem Shulyanskyi
|1
|0.03
|Кожушко Олег
|0
|0
|Волошин Викентий
|0
|0
|Бабогло Владислав
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|11
|0.38
|Булеца Сергей
|7 (2)
|0.24
|Бражко Владимир
|7 (3)
|0.24
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.17
|Герреро Эдуардо
|5
|0.17
|Шахов Евгений
|4
|0.14
|Имереков Максим
|4
|0.14
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.1
|Антюх Денис
|3
|0.1
|Бутко Богдан
|2
|0.07
|Чурко Вячеслав
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Алефиренко Даниил
|2
|0.07
|Вантух Роман
|1
|0.03
|Нагнойный Денис
|1
|0.03
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.03
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.03
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Дришлюк Кирилл
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Демченко Александр
|3
|1
|Maksym Dyachuk
|3
|1
|Рыбалка Сергей
|4
|0
|Михайленко Николай
|4
|0
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|0
|Авагимян Артур
|3
|0
|Бабогло Владислав
|3
|0
|Kyrylo Sigeev
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Дришлюк Кирилл
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Скорко Данил
|2
|0
|Bogdan Kobzar
|2
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Логинов Сергей
|1
|0
|Калитвинцев Владислав
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|6
|0
|Снурницын Игорь
|2
|2
|Вантух Роман
|3
|1
|Шахов Евгений
|3
|0
|Бутко Богдан
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
Результаты матчей
Александрия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Заря
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
11
3
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Заря
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
0
7
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
13
35
Александрия
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
47% (14)
17% (5)
Заря
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Сухие победы
3
8
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
24
38
Голы по времени матча
Забито
25
25
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
16%
3
12%
1-15
2
8%
5
20%
16-30
4
16%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
7
28%
1
4%
61-75
8
32%
6
24%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
3
13%
4
27%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Забито
16
35
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
5
31%
3
9%
1-15
3
19%
7
20%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
1
6%
7
20%
46-60
1
6%
9
26%
61-75
6
38%
6
17%
76-90
Пропущено
17
17
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 11
2
12%
3
18%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
24%
46-60
5
29%
29%
3
18%
61-75
5
29%
29%
6
35%
76-90
Забито
41
60
18 В 1-м тайме 26
23 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 18
6 Не забивали 4
9
22%
6
10%
1-15
5
12%
12
20%
16-30
4
10%
8
13%
31-45
1
2%
12
20%
46-60
8
20%
10
17%
61-75
14
34%
12
20%
76-90
Пропущено
40
32
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 19
4
10%
7
22%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
5
13%
3
9%
31-45
5
13%
8
25%
46-60
9
23%
6
19%
61-75
9
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2 Днепр-1 - Александрия 1:1
Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1 Александрия - Пюник 0:1
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5 Заря - Металлист-1925 3:0
Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3
Результаты матчей
Александрия
Заря
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:0
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
3
10 раз 34%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Александрия
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
87
123
411
87
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
113
510
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
254
1317
1910
426
1316
129
326
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7