Тур: 29. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
25'
15
Рамирес
Эрик
77
Бенито
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
-
10 Клёц ДмитрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
История личных встреч
Динамо Киев
Верес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|12
|0.41
|Ванат Владислав
|12 (1)
|0.41
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.21
|Андриевский Александр
|3
|0.1
|Вивчаренко Константин
|2
|0.07
|Волошин Назар
|2
|0.07
|Шепелев Владимир
|1
|0.03
|Бенито
|1
|0.03
|Лонвейк Джастин
|1
|0.03
|Тымчик Александр
|1
|0.03
|Рамирес Эрик
|1
|0.03
|Попов Денис II
|1
|0.03
|Сирота Александр
|1
|0.03
|Царенко Антон
|1
|0.03
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|0
|0
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.17
|Гайдучик Николай
|3
|0.1
|Кучеров Валерий
|3
|0.1
|Дахновский Виталий
|3
|0.1
|Шестаков Михаил
|3
|0.1
|Шарай Владислав
|3
|0.1
|Вовченко Семён
|2
|0.07
|Лебеденко Александр
|1
|0.03
|Пасич Геннадий
|1
|0.03
|Шарай Станислав
|1
|0.03
|Сергийчук Михаил
|1
|0.03
|Маткобожик Александр
|1
|0.03
|Danyil Khondak
|1
|0.03
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|7
|0
|Попов Денис II
|5
|1
|Ванат Владислав
|5
|0
|Буяльский Виталий
|3
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Тымчик Александр
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Вивчаренко Константин
|4
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Бенито
|3
|0
|Maksym Dyachuk
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|10
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Вовченко Семён
|6
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Балан Денис
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Маткобожик Александр
|2
|0
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Верес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
4
9
Динамо Киев
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Верес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
23
10
Динамо Киев
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Верес
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
27
19
Голы по времени матча
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
5%
2
10%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
4
21%
4
20%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
4
31%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
6
30%
76-90
Забито
26
14
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
0
0%
3
21%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
7
27%
6
43%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
2
14%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
23%
4
18%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
4
18%
76-90
Забито
45
34
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
1
2%
5
15%
1-15
9
20%
7
21%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
11
24%
9
26%
46-60
6
13%
4
12%
61-75
10
22%
6
18%
76-90
Пропущено
26
42
15 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
7
27%
8
19%
1-15
1
4%
9
21%
16-30
7
27%
4
10%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
4
15%
4
10%
61-75
5
19%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2
Верес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2
Результаты матчей
Динамо Киев
Верес
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 18%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
5
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
410
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
59
410
311
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
1810
1414
919
820
424
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|22
|6
|1
|68 - 19
|72
|2.
|30
|20
|5
|5
|61 - 28
|65
|3.
|29
|20
|4
|5
|61 - 31
|64
|4.
|0:0
|29
|17
|6
|6
|47 - 24
|57
|5.
|30
|10
|14
|6
|43 - 40
|44
|6.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|34 - 36
|40
|7.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|24 - 29
|39
|8.
|0:0
|29
|9
|7
|13
|22 - 34
|34
|9.
|0:0
|29
|6
|14
|9
|22 - 39
|32
|10.
|0:2
|29
|8
|8
|13
|31 - 39
|32
|11.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|20 - 29
|31
|12.
|2:0
|29
|7
|10
|12
|30 - 36
|31
|13.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|20 - 33
|29
|14.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|34 - 42
|29
|15.
|0:0
|29
|5
|8
|16
|26 - 53
|23
|16.
|0:0
|29
|3
|5
|21
|18 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 23
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 26
|12
|14.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|11 - 21
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|26 - 14
|28
|5.
|0:2
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|6.
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|9 - 18
|17
|11.
|0:0
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|10 - 16
|13
|13.
|2:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
|14.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:0
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7