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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 36'
Верес
0'
25' Желтая карточка
Сидорчук Сергей

Ход матча

25'
Сидорчук Сергей
 
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Верес
1.60
7.20
7.80
Все Коэффициенты
1
Бущан
Георгий
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
20
Караваев
Александр
7
Кабаев
Владислав
25
Maksym
Dyachuk
15
Рамирес
Эрик
29
Буяльский
Виталий
77
Бенито
44
Дубинчак
Владислав
34
Сирота
Александр
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
2
Гагун
Роман
10
Клёц
Дмитрий
95
Курко
Василий
29
Кучеров
Валерий
3
Вовченко
Семён
7
Близниченко
Андрей
89
Гайдучик
Николай
17
Пасич
Геннадий
25
Шарай
Станислав
Динамо Киев
Верес

История личных встреч

Динамо Киев
Верес

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ТМС
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 12 0.41
Ванат Владислав 12 (1) 0.41
Цыганков Виктор 6 (2) 0.21
Андриевский Александр 3 0.1
Вивчаренко Константин 2 0.07
Волошин Назар 2 0.07
Шепелев Владимир 1 0.03
Бенито 1 0.03
Лонвейк Джастин 1 0.03
Тымчик Александр 1 0.03
Рамирес Эрик 1 0.03
Попов Денис II 1 0.03
Сирота Александр 1 0.03
Царенко Антон 1 0.03
Кабаев Владислав 0 0
Энтони Пэррис Кахим 0 0
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 5 (2) 0.17
Близниченко Андрей 5 (3) 0.17
Гайдучик Николай 3 0.1
Кучеров Валерий 3 0.1
Дахновский Виталий 3 0.1
Шестаков Михаил 3 0.1
Шарай Владислав 3 0.1
Вовченко Семён 2 0.07
Лебеденко Александр 1 0.03
Пасич Геннадий 1 0.03
Шарай Станислав 1 0.03
Сергийчук Михаил 1 0.03
Маткобожик Александр 1 0.03
Danyil Khondak 1 0.03
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 7 0
Попов Денис II 5 1
Ванат Владислав 5 0
Буяльский Виталий 3 1
Караваев Александр 4 0
Тымчик Александр 4 0
Дубинчак Владислав 4 0
Сирота Александр 4 0
Вивчаренко Константин 4 0
Кабаев Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Бенито 3 0
Maksym Dyachuk 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Энтони Пэррис Кахим 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Яцык Александр 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 10 1
Дахновский Виталий 7 0
Вовченко Семён 6 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 5 0
Гагун Роман 4 0
Балан Денис 3 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Курко Василий 3 0
Когут Богдан 2 0
Мирошник Роман 2 0
Маткобожик Александр 2 0
Шестаков Михаил 2 0
Ющишин Вадим 0 1
Пасич Евгений 1 0
Dmytro Shuh 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Верес
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

4
9
Динамо Киев
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Верес
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

6
12

Волевые поражения

23
10
Динамо Киев
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Верес
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

27
19

Голы по времени матча

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
1
5%
2
10%
1-15
4
21%
5
25%
16-30
4
21%
2
10%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
4
21%
4
20%
76-90

Пропущено

13
20
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
4
31%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
6
30%
76-90

Забито

26
14
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
0
0%
3
21%
1-15
5
19%
2
14%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
7
27%
6
43%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
2
14%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
3
23%
4
18%
1-15
1
8%
6
27%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
1
8%
5
23%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
4
18%
76-90

Забито

45
34
18 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
1
2%
5
15%
1-15
9
20%
7
21%
16-30
8
18%
3
9%
31-45
11
24%
9
26%
46-60
6
13%
4
12%
61-75
10
22%
6
18%
76-90

Пропущено

26
42
15 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 23
7
27%
8
19%
1-15
1
4%
9
21%
16-30
7
27%
4
10%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
4
15%
4
10%
61-75
5
19%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Кривбасс - Динамо Киев 0:1
Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2
Верес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:1
Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1 Александрия - Верес 3:2

Результаты матчей

Динамо Киев
Верес

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 18%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 32%
3
7 раз 25%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
5
1 раз 4%
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
4
10
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
5
9
4
10
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
18
10
14
14
1.5
9
19
8
20
2.5
4
24
1
27
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 6 1 68 - 19 72
2.
Днепр-1
 30 20 5 5 61 - 28 65
3.
Заря
 29 20 4 5 61 - 31 64
4.
Динамо Киев
 0:0 29 17 6 6 47 - 24 57
5.
Александрия
 30 10 14 6 43 - 40 44
6.
Ворскла
 0:0 29 11 7 11 34 - 36 40
7.
Кривбасс
 0:0 29 11 6 12 24 - 29 39
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 29 9 7 13 22 - 34 34
9.
Металлист-1925
 0:0 29 6 14 9 22 - 39 32
10.
Черноморец Од
 0:2 29 8 8 13 31 - 39 32
11.
Минай
 0:0 29 7 10 12 20 - 29 31
12.
Рух Львов
 2:0 29 7 10 12 30 - 36 31
13.
Ингулец
 0:0 29 7 8 14 20 - 33 29
14.
Верес
 0:0 29 7 8 14 34 - 42 29
15.
Металлист
 0:0 29 5 8 16 26 - 53 23
16.
Львов
 0:0 29 3 5 21 18 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 0:0 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
6.
Динамо Киев
 0:0 15 6 5 4 19 - 13 23
7.
Ворскла
 0:0 14 6 4 4 15 - 12 22
8.
Рух Львов
 2:0 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Металлист-1925
 0:0 14 4 5 5 12 - 23 17
11.
Ингулец
 0:0 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 0:0 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 0:0 14 2 6 6 13 - 26 12
14.
Черноморец Од
 0:2 15 2 4 9 11 - 21 10
15.
Верес
 0:0 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 0:0 15 2 3 10 10 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 14 9 1 4 26 - 14 28
5.
Черноморец Од
 0:2 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 0:0 15 5 4 6 20 - 20 19
8.
Ворскла
 0:0 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 15 4 5 6 9 - 18 17
11.
Металлист-1925
 0:0 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 0:0 14 3 4 7 10 - 16 13
13.
Рух Львов
 2:0 15 3 4 8 11 - 21 13
14.
Ингулец
 0:0 14 2 6 6 10 - 18 12
15.
Металлист
 0:0 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 0:0 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Сидорчук Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Динамо Киев
Ничья
Верес
1.60
7.20
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Киев 0:0 Верес онлайн

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Верес
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