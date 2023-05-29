Тур: 29. Стадион: Skif Stadium.
0'
14' Желтая карточкаВовкун Артем
0:1
52' ПенальтиКовалёв Максим
55' Желтая карточкаКлименко Владислав
0:2
71' ГолСитало Артём
75' Желтая карточкаЗапорожец Евгений
90'+5
Ход матча
14'
52'
0:1
71'
0:2
76'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
История личных встреч
Львов
Ингулец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.14
|Богунов Ярослав
|2
|0.07
|Ivijan Svrznjak
|2
|0.07
|Ременяк Артур
|2
|0.07
|Бойко Виталий
|1
|0.03
|Беляев Александр
|1
|0.03
|Мильченко Артём
|1
|0.03
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.03
|Крушиньский Борис
|1
|0.03
|Нич Назарий
|1
|0.03
|Шишка Михаил
|0
|0
|Мышенко Богдан
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.1
|Ситало Артём
|3
|0.1
|Одарюк Владимир
|3
|0.1
|Ковалёв Максим
|3 (3)
|0.1
|Artem Smolyakov
|2
|0.07
|Марусич Максим
|2
|0.07
|Клименко Владислав
|1
|0.03
|Запорожец Евгений
|1
|0.03
|Кучеренко Александр
|1
|0.03
|Головкин Иван
|1
|0.03
|Кравчук Даниил
|1
|0.03
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Мышенко Богдан
|6
|1
|Никитюк Андрей
|6
|0
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Вовкун Артем
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Алибеков Ахмед
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Кузык Денис
|3
|0
|Богунов Ярослав
|2
|0
|Дитятьев Алексей
|2
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Беляев Александр
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
|Taras Mykhavko
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клименко Владислав
|7
|0
|Запорожец Евгений
|6
|0
|Козак Александр
|5
|0
|Artem Smolyakov
|3
|1
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Кухарук Андрей
|4
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|1
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Головкин Иван
|1
|1
|Мельничук Максим
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Львов
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Ингулец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
6
Львов
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ингулец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
2
6
Львов
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Ингулец
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
23
15
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
3
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
27
19
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
7
26%
5
26%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
4
36%
76-90
Пропущено
25
14
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
24%
5
36%
31-45
3
12%
4
29%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
0
0%
76-90
Забито
17
22
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
5
29%
29%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
7
41%
6
27%
76-90
Пропущено
52
33
21 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 19
7
13%
3
9%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
8
15%
7
21%
31-45
9
17%
6
18%
46-60
10
19%
7
21%
61-75
12
23%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Львов - Черноморец Од 0:1 Рух Львов - Львов 2:0 Львов - Ворскла 0:2 Металлист - Львов 1:0
Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Ингулец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ингулец - Металлист-1925 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Ингулец 3:0
Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1
Результаты матчей
Львов
Ингулец
Точный счет
0:2
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 59%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Львов
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
86
311
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1217
Больше Меньше
1712
623
524
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7