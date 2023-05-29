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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Львов
0:2
Конец матча
Ингулец
0'
14' Желтая карточка
Вовкун Артем
0:1
52' Пенальти
Ковалёв Максим
55' Желтая карточка
Клименко Владислав
0:2
71' Гол
Ситало Артём
75' Желтая карточка
Запорожец Евгений
76' Желтая карточка
90'+5
34
Ольховый
Илья
26
Никитюк
Андрей
3
Симинин
Сергей
45
Maksym
Sasovskyi
4
Вовкун
Артем
10
Богунов
Ярослав
87
Мышенко
Богдан
33
Мильченко
Артём
77
Грисьо
Максим
9
Ременяк
Артур
11
Бугай
Владислав
12
Oleksiy
Palamarchuk
55
Ковалёв
Максим
33
Нагиев
Дмитрий
91
Мельничук
Максим
10
Козак
Александр
23
Кучеренко
Александр
27
Козыренко
Юрий
11
Viktor
Bliznichenko
5
Запорожец
Евгений
15
Коробенко
Андрей
17
Ситало
Артём
Львов
Ингулец

История личных встреч

Львов
Ингулец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.14
Богунов Ярослав 2 0.07
Ivijan Svrznjak 2 0.07
Ременяк Артур 2 0.07
Бойко Виталий 1 0.03
Беляев Александр 1 0.03
Мильченко Артём 1 0.03
Васильев Александр Андреевич 1 0.03
Крушиньский Борис 1 0.03
Нич Назарий 1 0.03
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.1
Ситало Артём 3 0.1
Одарюк Владимир 3 0.1
Ковалёв Максим 3 (3) 0.1
Artem Smolyakov 2 0.07
Марусич Максим 2 0.07
Клименко Владислав 1 0.03
Запорожец Евгений 1 0.03
Кучеренко Александр 1 0.03
Головкин Иван 1 0.03
Кравчук Даниил 1 0.03
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Мышенко Богдан 6 1
Никитюк Андрей 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Вовкун Артем 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Алибеков Ахмед 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Богунов Ярослав 2 0
Дитятьев Алексей 2 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Taras Mykhavko 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клименко Владислав 7 0
Запорожец Евгений 6 0
Козак Александр 5 0
Artem Smolyakov 3 1
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Кухарук Андрей 4 0
Oleksiy Palamarchuk 2 1
Ковалёв Максим 3 0
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Головкин Иван 1 1
Мельничук Максим 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Львов
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Ингулец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
6
Львов
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Ингулец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

2
6
Львов
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Ингулец
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

23
15

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
23 Не забивали 21
3
33%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

27
19
9 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
3
11%
2
11%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
2
7%
2
11%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
5
19%
5
26%
61-75
7
26%
5
26%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
2
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
4
36%
76-90

Пропущено

25
14
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
16%
1
7%
1-15
2
8%
2
14%
16-30
6
24%
5
36%
31-45
3
12%
4
29%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
5
20%
0
0%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 11
5
29%
29%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
4
18%
61-75
7
41%
6
27%
76-90

Пропущено

52
33
21 В 1-м тайме 15
31 Во 2-м тайме 18
22 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 19
7
13%
3
9%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
8
15%
7
21%
31-45
9
17%
6
18%
46-60
10
19%
7
21%
61-75
12
23%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Львов - Черноморец Од 0:1 Рух Львов - Львов 2:0 Львов - Ворскла 0:2 Металлист - Львов 1:0
Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Ингулец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ингулец - Металлист-1925 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Ингулец 3:0
Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1

Результаты матчей

Львов
Ингулец

Точный счет

0:2
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 59%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Львов
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
17
0.5
Больше Меньше
17
12
6
23
1.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 6 1 68 - 19 72
2.
Днепр-1
 30 20 5 5 61 - 28 65
3.
Заря
 29 20 4 5 61 - 31 64
4.
Динамо Киев
 29 18 5 6 50 - 24 59
5.
Александрия
 30 10 14 6 43 - 40 44
6.
Ворскла
 29 12 6 11 36 - 36 42
7.
Кривбасс
 29 12 5 12 26 - 29 41
8.
Минай
 29 8 9 12 22 - 30 33
9.
Колос Ковалёвка
 29 9 6 14 22 - 36 33
10.
Черноморец Од
 29 8 8 13 32 - 40 32
11.
Металлист-1925
 29 6 13 10 22 - 41 31
12.
Рух Львов
 29 7 10 12 31 - 37 31
13.
Ингулец
 29 8 7 14 22 - 33 31
14.
Верес
 29 7 7 15 34 - 45 28
15.
Металлист
 29 5 7 17 27 - 55 22
16.
Львов
 29 3 4 22 18 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
6.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
7.
Ворскла
 14 7 3 4 17 - 12 24
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 14 4 4 6 12 - 25 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 14 2 5 7 14 - 28 11
14.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 14 9 1 4 26 - 14 28
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 14 4 3 7 12 - 16 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 11 (5)
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Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
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    • 46'
      Maksym Melnychuk уходит с поля. Artem Smolyakov выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      14'
      Artem Vovkun получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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