Тур: 29. Стадион: НТК им. В. Банникова.
0:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Металлист-1925
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.14
|Борячук Андрей
|3
|0.1
|Безуглый Никита
|3
|0.1
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.07
|Бичек Константин
|2
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.03
|Andrii Chyruk
|1
|0.03
|Ткачук Евгений
|1
|0.03
|Шершень Михаил
|1
|0.03
|Дмитренко Владислав
|1
|0.03
|Капинус Дмитрий
|1
|0.03
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|6 (3)
|0.21
|Дебелко Роман
|4
|0.14
|Волошин Назар
|4
|0.14
|Стецков Тимур
|2
|0.07
|Микитишин Артур
|1
|0.03
|Вернидуб Виталий
|1
|0.03
|Лунёв Максим
|1
|0.03
|Понедельник Андрей
|1
|0.03
|Созах Даниэль
|1
|0.03
|Klim Prykhodko
|1
|0.03
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.03
|Татарков Никита
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Дибанго Иван
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Курило Игорь
|7
|1
|Жичиков Максим
|6
|1
|Ткачук Евгений
|4
|1
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Вачиберадзе Бека
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Коваленко Иван Александрович
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Дибанго Иван
|3
|1
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Задерака Максим
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Лунёв Максим
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Дебелко Роман
|2
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Шевченко Денис
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Кривбасс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
7
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Кривбасс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
8
12
Металлист-1925
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (5)
57% (16)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Кривбасс
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (5)
61% (17)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
21
15
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
1
5%
4
27%
16-30
5
24%
1
7%
31-45
3
14%
4
27%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 15
16 Не забивали 10
2
9%
3
12%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
2
9%
7
28%
61-75
5
23%
4
16%
76-90
Пропущено
39
28
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
9
23%
1
4%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
6
15%
7
25%
46-60
9
23%
3
11%
61-75
7
18%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1
Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Кривбасс
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
2
4 раза 31%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Точный счет
0:0
8 раз 29%
1:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
8 раз 29%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
16 раз 57%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
12 раз 43%
1
8 раз 29%
2
8 раз 29%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
96
58
510
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
76
312
310
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1216
Больше Меньше
1612
820
820
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|22
|6
|1
|68 - 19
|72
|2.
|30
|20
|5
|5
|61 - 28
|65
|3.
|29
|20
|4
|5
|61 - 31
|64
|4.
|0:0
|29
|17
|6
|6
|47 - 24
|57
|5.
|30
|10
|14
|6
|43 - 40
|44
|6.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|34 - 36
|40
|7.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|24 - 29
|39
|8.
|0:0
|29
|9
|7
|13
|22 - 34
|34
|9.
|0:0
|29
|6
|14
|9
|22 - 39
|32
|10.
|0:2
|29
|8
|8
|13
|31 - 39
|32
|11.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|20 - 29
|31
|12.
|2:0
|29
|7
|10
|12
|30 - 36
|31
|13.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|20 - 33
|29
|14.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|34 - 42
|29
|15.
|0:0
|29
|5
|8
|16
|26 - 53
|23
|16.
|0:0
|29
|3
|5
|21
|18 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 23
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 26
|12
|14.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|11 - 21
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|26 - 14
|28
|5.
|0:2
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|6.
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|9 - 18
|17
|11.
|0:0
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|10 - 16
|13
|13.
|2:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
|14.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:0
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7