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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Металлист-1925
0:2
Конец матча
Кривбасс
0'
28' Желтая карточка
Кравченко Дмитрий
0:1
46' Гол
Задерака Максим
74' Желтая карточка
Курило Игорь
84' Желтая карточка
Бичек Константин
90' Желтая карточка
Клищук Андрей
0:2
90' Гол
Кораблин Тимур
90'+3
37
Мозиль
Олег
69
Yurii
Potimkov
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
4
Коваленко
Иван
Александрович
28
Габелок
Артём
6
Вачиберадзе
Бека
27
Кравченко
Дмитрий
10
Русин
Ростислав
79
Andrii
Chyruk
11
Ременюк
Андрей
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
17
Семотюк
Владислав
8
Капич
Рифет
10
Хомченовский
Дмитрий
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
9
Созах
Даниэль
Металлист-1925
Кривбасс

История личных встреч

Металлист-1925
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.14
Борячук Андрей 3 0.1
Безуглый Никита 3 0.1
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.07
Бичек Константин 2 0.07
Вачиберадзе Бека 1 0.03
Andrii Chyruk 1 0.03
Ткачук Евгений 1 0.03
Шершень Михаил 1 0.03
Дмитренко Владислав 1 0.03
Капинус Дмитрий 1 0.03
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 6 (3) 0.21
Дебелко Роман 4 0.14
Волошин Назар 4 0.14
Стецков Тимур 2 0.07
Задерака Максим 1 0.03
Микитишин Артур 1 0.03
Вернидуб Виталий 1 0.03
Лунёв Максим 1 0.03
Понедельник Андрей 1 0.03
Созах Даниэль 1 0.03
Кораблин Тимур 1 0.03
Klim Prykhodko 1 0.03
Хобленко Алексей 1 (1) 0.03
Татарков Никита 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Дибанго Иван 0 0

Карточки

Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 8 1
Мартынюк Ярослав 8 1
Жичиков Максим 6 1
Ткачук Евгений 4 1
Капинус Дмитрий 3 1
Бичек Константин 4 0
Вачиберадзе Бека 3 0
Мозиль Олег 3 0
Безуглый Никита 3 0
Ткачук Андрей 2 0
Кравченко Дмитрий 2 0
Борячук Андрей 2 0
Габелок Артём 2 0
Русин Ростислав 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Коваленко Иван Александрович 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Дибанго Иван 3 1
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Задерака Максим 4 0
Капич Рифет 4 0
Бескоровайный Данил 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Якимец Владимир 3 0
Лунёв Максим 3 0
Стецков Тимур 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Дебелко Роман 2 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Семотюк Владислав 1 0
Клищук Андрей 1 0
Созах Даниэль 1 0
Шевченко Денис 1 0

Результаты матчей

Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кривбасс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
7
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Кривбасс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
10

Волевые поражения

8
12
Металлист-1925
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Кривбасс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
22%
3
20%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90

Забито

22
27
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 16
17 Не забивали 10
2
9%
3
11%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
5
23%
7
26%
46-60
2
9%
7
26%
61-75
5
23%
5
19%
76-90

Пропущено

41
28
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
9
22%
1
4%
1-15
1
2%
6
21%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
7
17%
7
25%
46-60
9
22%
3
11%
61-75
8
20%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист-1925
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1
Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1

Результаты матчей

Металлист-1925
Кривбасс

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

0:0
8 раз 28%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 59%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%

Тоталы голов в матче

Металлист-1925
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
9
6
5
9
1.5
5
10
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
8
6
3
12
1.5
4
10
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
17
0.5
Больше Меньше
17
12
8
21
1.5
9
20
2
27
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 6 1 68 - 19 72
2.
Днепр-1
 30 20 5 5 61 - 28 65
3.
Заря
 29 20 4 5 61 - 31 64
4.
Динамо Киев
 29 18 5 6 50 - 24 59
5.
Александрия
 30 10 14 6 43 - 40 44
6.
Ворскла
 29 12 6 11 36 - 36 42
7.
Кривбасс
 29 12 5 12 26 - 29 41
8.
Минай
 29 8 9 12 22 - 30 33
9.
Колос Ковалёвка
 29 9 6 14 22 - 36 33
10.
Черноморец Од
 29 8 8 13 32 - 40 32
11.
Металлист-1925
 29 6 13 10 22 - 41 31
12.
Рух Львов
 29 7 10 12 31 - 37 31
13.
Ингулец
 29 8 7 14 22 - 33 31
14.
Верес
 29 7 7 15 34 - 45 28
15.
Металлист
 29 5 7 17 27 - 55 22
16.
Львов
 29 3 4 22 18 - 51 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
6.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
7.
Ворскла
 14 7 3 4 17 - 12 24
8.
Рух Львов
 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
11.
Металлист-1925
 14 4 4 6 12 - 25 16
12.
Минай
 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 14 2 5 7 14 - 28 11
14.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
15.
Верес
 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 14 9 1 4 26 - 14 28
5.
Черноморец Од
 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 14 4 3 7 12 - 16 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 14 3 5 6 12 - 18 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 14 1 2 11 8 - 25 5
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Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 11 (5)
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Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
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    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Задерака Максим бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      Кравченко Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Металлист-1925 0:2 Кривбасс онлайн

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