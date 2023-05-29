Тур: 29. Стадион: НТК им. В. Банникова.
0:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаКравченко Дмитрий
0:1
46' ГолЗадерака Максим
74' Желтая карточкаКурило Игорь
84' Желтая карточкаБичек Константин
90' Желтая карточкаКлищук Андрей
0:2
90' ГолКораблин Тимур
90'+3
Ход матча
46'
0:1
74'
84'
90'
90'
0:2
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Металлист-1925
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.14
|Борячук Андрей
|3
|0.1
|Безуглый Никита
|3
|0.1
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.07
|Бичек Константин
|2
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.03
|Andrii Chyruk
|1
|0.03
|Ткачук Евгений
|1
|0.03
|Шершень Михаил
|1
|0.03
|Дмитренко Владислав
|1
|0.03
|Капинус Дмитрий
|1
|0.03
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|6 (3)
|0.21
|Дебелко Роман
|4
|0.14
|Волошин Назар
|4
|0.14
|Стецков Тимур
|2
|0.07
|Задерака Максим
|1
|0.03
|Микитишин Артур
|1
|0.03
|Вернидуб Виталий
|1
|0.03
|Лунёв Максим
|1
|0.03
|Понедельник Андрей
|1
|0.03
|Созах Даниэль
|1
|0.03
|Кораблин Тимур
|1
|0.03
|Klim Prykhodko
|1
|0.03
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.03
|Татарков Никита
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Дибанго Иван
|0
|0
Карточки
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|8
|1
|Мартынюк Ярослав
|8
|1
|Жичиков Максим
|6
|1
|Ткачук Евгений
|4
|1
|Капинус Дмитрий
|3
|1
|Бичек Константин
|4
|0
|Вачиберадзе Бека
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Ткачук Андрей
|2
|0
|Кравченко Дмитрий
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Русин Ростислав
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Коваленко Иван Александрович
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Дибанго Иван
|3
|1
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Задерака Максим
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Бескоровайный Данил
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Лунёв Максим
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Дебелко Роман
|2
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Клищук Андрей
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Шевченко Денис
|1
|0
Результаты матчей
Металлист-1925
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Кривбасс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
7
Металлист-1925
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Кривбасс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
10
Волевые поражения
8
12
Металлист-1925
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (5)
59% (17)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
41% (12)
31% (9)
Кривбасс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
62% (18)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
31% (9)
48% (14)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 20
2
14%
2
15%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
4
29%
3
23%
76-90
Пропущено
23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
17%
1
7%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
4
17%
4
27%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
22%
3
20%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
0
0%
1
7%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
2
25%
1
7%
31-45
2
25%
4
29%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
28%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
3
17%
5
38%
76-90
Забито
22
27
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 16
17 Не забивали 10
2
9%
3
11%
1-15
5
23%
2
7%
16-30
3
14%
3
11%
31-45
5
23%
7
26%
46-60
2
9%
7
26%
61-75
5
23%
5
19%
76-90
Пропущено
41
28
17 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
9
22%
1
4%
1-15
1
2%
6
21%
16-30
7
17%
3
11%
31-45
7
17%
7
25%
46-60
9
22%
3
11%
61-75
8
20%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ингулец - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Заря - Металлист-1925 3:0
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Львов - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0
Кривбасс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Кривбасс - Динамо Киев 0:1
Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Результаты матчей
Металлист-1925
Кривбасс
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
4 раза 29%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:0
8 раз 28%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
8 раз 28%
0:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 59%
2
6 раз 21%
1
4 раза 14%
3
2 раза 7%
0
12 раз 41%
2
9 раз 31%
1
8 раз 28%
Тоталы голов в матче
Металлист-1925
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
96
59
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
86
312
410
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1217
Больше Меньше
1712
821
920
227
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7