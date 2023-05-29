Тур: 29. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
Ход матча
15'
23'
36'
1:0
44
Kyrylo
Vlaha
33
Гончар
Игорь
10
Байдал
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Kyrylo VlahaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 SamuelНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Металлист
Минай
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.31
|Панасенко Сергей
|3
|0.1
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.1
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.07
|Каплиенко Александр
|2
|0.07
|Aleks Chidomere
|2
|0.07
|Картушов Егор
|1
|0.03
|Романюк Юрий
|1
|0.03
|Наумец Владислав
|1
|0.03
|Малумандсоко Пати
|1
|0.03
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.03
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.03
|Демченко Егор
|0
|0
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|5
|0.17
|Вишневский Олег
|3
|0.1
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.07
|Кравчук Юрий
|2
|0.07
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.07
|Гечев Михаил
|1
|0.03
|Хахлев Алексей
|1
|0.03
|Трубочкин Иван
|1
|0.03
|Петько Сергей
|1
|0.03
|Кулиев Эльдар
|1
|0.03
|Danylo Golub
|1
|0.03
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
|Andriy Buleza
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|7
|1
|Демченко Егор
|7
|1
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|5
|1
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Oleksandr Mizyuk
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Чайковский Игорь
|3
|0
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Aleks Chidomere
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Yevgeniy Ryazantsev
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|6
|0
|Гончар Игорь
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Мельник Александр
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Петько Сергей
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Taras Dmytruk
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Bohdan Chuiev
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
10
5
Металлист
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Минай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
8
8
Металлист
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Минай
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
10
Волевые поражения
18
13
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
29%
2
20%
76-90
Пропущено
25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
7
28%
3
20%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
4
16%
5
33%
61-75
6
24%
4
27%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
4%
4
31%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
9
33%
4
31%
76-90
Забито
27
21
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
6
22%
4
19%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
5
19%
5
24%
76-90
Пропущено
52
28
23 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
2
4%
5
18%
1-15
11
21%
3
11%
16-30
10
19%
3
11%
31-45
5
10%
4
14%
46-60
9
17%
5
18%
61-75
15
29%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кривбасс - Металлист 2:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0
Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4
Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2
Результаты матчей
Металлист
Минай
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:1
7 раз 25%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
16 раз 57%
0
10 раз 36%
2
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Металлист
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
95
211
113
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
95
510
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1414
Больше Меньше
1810
721
226
325
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|22
|6
|1
|68 - 19
|72
|2.
|30
|20
|5
|5
|61 - 28
|65
|3.
|29
|20
|4
|5
|61 - 31
|64
|4.
|0:0
|29
|17
|6
|6
|47 - 24
|57
|5.
|30
|10
|14
|6
|43 - 40
|44
|6.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|34 - 36
|40
|7.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|24 - 29
|39
|8.
|0:0
|29
|9
|7
|13
|22 - 34
|34
|9.
|0:0
|29
|6
|14
|9
|22 - 39
|32
|10.
|0:2
|29
|8
|8
|13
|31 - 39
|32
|11.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|20 - 29
|31
|12.
|2:0
|29
|7
|10
|12
|30 - 36
|31
|13.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|20 - 33
|29
|14.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|34 - 42
|29
|15.
|0:0
|29
|5
|8
|16
|26 - 53
|23
|16.
|0:0
|29
|3
|5
|21
|18 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 23
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 26
|12
|14.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|11 - 21
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|26 - 14
|28
|5.
|0:2
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|6.
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|9 - 18
|17
|11.
|0:0
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|10 - 16
|13
|13.
|2:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
|14.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:0
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7