  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Металлист
1:0
Первый тайм: 38'
Минай
0'
15' Желтая карточка
Bohdan Chuiev
23' Желтая карточка
Aleks Chidomere
1:0
36' Гол

Ход матча

15'
 
Bohdan Chuiev
23'
Aleks Chidomere
 
36'
1:0
Лучшие коэффициенты
Металлист
Ничья
Минай
4.84
3.70
2.95
Все Коэффициенты
96
Ермолов
Даниил
70
Aleks
Chidomere
2
Oleksandr
Mizyuk
5
Oleksandr
Nikolyshyn
44
Kyrylo
Vlaha
33
Корраль
Роберто
6
Ралюченко
Андрей
17
Демченко
Егор
4
Чайковский
Игорь
53
Hennadii
Synchuk
9
Прядун
Максим
13
Бандура
Александр
4
Bohdan
Chuiev
5
Кравчук
Юрий
8
Andriy
Buleza
33
Гончар
Игорь
23
Немчанинов
Дмитрий
22
Yegor
Tverdokhlib
32
Петько
Сергей
10
Байдал
Антон
78
Valeriy
Rogozynsky
77
Вишневский
Олег
Металлист
Минай

История личных встреч

Металлист
Минай

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Металлист
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прядун Максим 9 0.31
Панасенко Сергей 3 0.1
Yevgen Pidlepenets 3 (1) 0.1
Бойчук Богдан 2 (1) 0.07
Каплиенко Александр 2 0.07
Aleks Chidomere 2 0.07
Картушов Егор 1 0.03
Романюк Юрий 1 0.03
Наумец Владислав 1 0.03
Малумандсоко Пати 1 0.03
Oleksandr Mizyuk 1 0.03
Коркишко Дмитрий 1 (1) 0.03
Демченко Егор 0 0
Чайковский Игорь 0 0
Ралюченко Андрей 0 0
Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 5 0.17
Вишневский Олег 3 0.1
Nazariy Vorobchak 2 0.07
Кравчук Юрий 2 0.07
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.07
Гечев Михаил 1 0.03
Хахлев Алексей 1 0.03
Трубочкин Иван 1 0.03
Петько Сергей 1 0.03
Кулиев Эльдар 1 0.03
Danylo Golub 1 0.03
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Andriy Buleza 0 0

Карточки

Металлист
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ралюченко Андрей 7 1
Демченко Егор 7 1
Романюк Юрий 5 1
Прядун Максим 5 1
Танковский Вячеслав 5 0
Oleksandr Mizyuk 5 0
Каплиенко Александр 3 1
Bogdan Porokh 3 1
Чайковский Игорь 3 0
Коркишко Дмитрий 3 0
Aleks Chidomere 3 0
Федорив Виталий 2 0
Клименчук Егор 2 0
Панасенко Сергей 2 0
Yevgen Pidlepenets 2 0
Oleksandr Nikolyshyn 2 0
Кныш Данило 0 1
Малумандсоко Пати 0 1
Рыбка Александр 1 0
Картушов Егор 1 0
Бойчук Богдан 1 0
Корраль Роберто 1 0
Ермолов Даниил 1 0
Костик Орест 1 0
Yevgeniy Ryazantsev 1 0
Dmytro Shamych 1 0
Danylo Kaydalov 1 0
Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 6 0
Гончар Игорь 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Мельник Александр 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Петько Сергей 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Valeriy Rogozynsky 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Taras Dmytruk 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Bohdan Chuiev 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Andriy Buleza 1 0

Результаты матчей

Металлист
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

10
5
Металлист
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Минай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

8
8
Металлист
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Минай
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
10

Волевые поражения

18
13

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
4
29%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
4
29%
2
20%
76-90

Пропущено

25
15
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
7
28%
3
20%
16-30
3
12%
1
7%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
4
16%
5
33%
61-75
6
24%
4
27%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Пропущено

27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
4%
4
31%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
9
33%
4
31%
76-90

Забито

27
21
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
6
22%
4
19%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
3
11%
2
10%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
5
19%
6
29%
61-75
5
19%
5
24%
76-90

Пропущено

52
28
23 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
2
4%
5
18%
1-15
11
21%
3
11%
16-30
10
19%
3
11%
31-45
5
10%
4
14%
46-60
9
17%
5
18%
61-75
15
29%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Металлист
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кривбасс - Металлист 2:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0
Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4
Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2

Результаты матчей

Металлист
Минай

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
0:1
7 раз 25%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
14 раз 50%
1
7 раз 25%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
16 раз 57%
0
10 раз 36%
2
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Металлист
Минай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
5
2
11
1.5
1
13
2
11
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
5
5
10
1.5
1
13
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
14
0.5
Больше Меньше
18
10
7
21
1.5
2
26
3
25
2.5
1
27
3.5
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 6 1 68 - 19 72
2.
Днепр-1
 30 20 5 5 61 - 28 65
3.
Заря
 29 20 4 5 61 - 31 64
4.
Динамо Киев
 0:0 29 17 6 6 47 - 24 57
5.
Александрия
 30 10 14 6 43 - 40 44
6.
Ворскла
 0:0 29 11 7 11 34 - 36 40
7.
Кривбасс
 0:0 29 11 6 12 24 - 29 39
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 29 9 7 13 22 - 34 34
9.
Металлист-1925
 0:0 29 6 14 9 22 - 39 32
10.
Черноморец Од
 0:2 29 8 8 13 31 - 39 32
11.
Минай
 0:0 29 7 10 12 20 - 29 31
12.
Рух Львов
 2:0 29 7 10 12 30 - 36 31
13.
Ингулец
 0:0 29 7 8 14 20 - 33 29
14.
Верес
 0:0 29 7 8 14 34 - 42 29
15.
Металлист
 0:0 29 5 8 16 26 - 53 23
16.
Львов
 0:0 29 3 5 21 18 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 0:0 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
6.
Динамо Киев
 0:0 15 6 5 4 19 - 13 23
7.
Ворскла
 0:0 14 6 4 4 15 - 12 22
8.
Рух Львов
 2:0 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Металлист-1925
 0:0 14 4 5 5 12 - 23 17
11.
Ингулец
 0:0 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 0:0 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 0:0 14 2 6 6 13 - 26 12
14.
Черноморец Од
 0:2 15 2 4 9 11 - 21 10
15.
Верес
 0:0 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 0:0 15 2 3 10 10 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 14 9 1 4 26 - 14 28
5.
Черноморец Од
 0:2 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 0:0 15 5 4 6 20 - 20 19
8.
Ворскла
 0:0 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 15 4 5 6 9 - 18 17
11.
Металлист-1925
 0:0 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 0:0 14 3 4 7 10 - 16 13
13.
Рух Львов
 2:0 15 3 4 8 11 - 21 13
14.
Ингулец
 0:0 14 2 6 6 10 - 18 12
15.
Металлист
 0:0 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 0:0 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Hennadii Synchuk сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Демченко Егор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Aleks Chidomere получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Bohdan Chuiev получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Металлист
Ничья
Минай
4.84
3.70
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Металлист 1:0 Минай онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Металлист
Минай
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 