Тур: 29. Стадион: Stadion Avanhard, Uzhgorod.
0'
15' Желтая карточкаBohdan Chuiev
23' Желтая карточкаAleks Chidomere
1:0
36' ГолДемченко Егор
47' Желтая карточкаКорраль Роберто
52' Желтая карточкаTaras Dmytruk
53' Желтая карточкаПетько Сергей
1:1
61' ГолВишневский Олег
65' Желтая карточкаOleksandr Mizyuk
71' Желтая карточкаГечев Михаил
71' Желтая карточкаSamuel
1:2
75' ПенальтиПаламарь Руслан
80' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
84' Желтая карточкаAndriy Buleza
90'+4
Ход матча
15'
23'
36'
47'
52'
53'
61'
65'
71'
71'
75'
1:2
84'
44
Kyrylo
Vlaha
33
Гончар
Игорь
10
Байдал
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Kyrylo VlahaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Костик ОрестВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 SamuelНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Perica Ognjenovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
История личных встреч
Металлист
Минай
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Металлист
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прядун Максим
|9
|0.31
|Панасенко Сергей
|3
|0.1
|Yevgen Pidlepenets
|3 (1)
|0.1
|Бойчук Богдан
|2 (1)
|0.07
|Каплиенко Александр
|2
|0.07
|Aleks Chidomere
|2
|0.07
|Картушов Егор
|1
|0.03
|Демченко Егор
|1
|0.03
|Романюк Юрий
|1
|0.03
|Наумец Владислав
|1
|0.03
|Малумандсоко Пати
|1
|0.03
|Oleksandr Mizyuk
|1
|0.03
|Коркишко Дмитрий
|1 (1)
|0.03
|Чайковский Игорь
|0
|0
|Ралюченко Андрей
|0
|0
|Hennadii Synchuk
|0
|0
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|5
|0.17
|Вишневский Олег
|4
|0.14
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.07
|Кравчук Юрий
|2
|0.07
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.07
|Гечев Михаил
|1
|0.03
|Хахлев Алексей
|1
|0.03
|Паламарь Руслан
|1 (1)
|0.03
|Трубочкин Иван
|1
|0.03
|Петько Сергей
|1
|0.03
|Кулиев Эльдар
|1
|0.03
|Danylo Golub
|1
|0.03
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
|Andriy Buleza
|0
|0
Карточки
Металлист
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ралюченко Андрей
|7
|1
|Демченко Егор
|7
|1
|Романюк Юрий
|5
|1
|Прядун Максим
|5
|1
|Oleksandr Mizyuk
|6
|0
|Танковский Вячеслав
|5
|0
|Каплиенко Александр
|3
|1
|Bogdan Porokh
|3
|1
|Aleks Chidomere
|4
|0
|Чайковский Игорь
|3
|0
|Коркишко Дмитрий
|3
|0
|Федорив Виталий
|2
|0
|Клименчук Егор
|2
|0
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Корраль Роберто
|2
|0
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0
|Oleksandr Nikolyshyn
|2
|0
|Кныш Данило
|0
|1
|Малумандсоко Пати
|0
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Samuel
|1
|0
|Картушов Егор
|1
|0
|Бойчук Богдан
|1
|0
|Ермолов Даниил
|1
|0
|Костик Орест
|1
|0
|Yevgeniy Ryazantsev
|1
|0
|Dmytro Shamych
|1
|0
|Danylo Kaydalov
|1
|0
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|7
|0
|Гончар Игорь
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Петько Сергей
|4
|0
|Мельник Александр
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Andriy Buleza
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Bohdan Chuiev
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
Результаты матчей
Металлист
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Минай
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
11
5
Металлист
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Минай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
8
8
Металлист
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (9)
52% (15)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Минай
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (5)
48% (14)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
41% (12)
24% (7)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
11
Волевые поражения
19
13
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
4
27%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
0
0%
6
50%
61-75
4
27%
2
17%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
4%
1
6%
1-15
7
26%
3
19%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
6
22%
5
31%
61-75
6
22%
4
25%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
2
15%
3
27%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
5
38%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Пропущено
27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
1
4%
4
31%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
7
26%
2
15%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
9
33%
4
31%
76-90
Забито
28
23
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
6
21%
4
17%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
4
14%
2
9%
31-45
5
18%
2
9%
46-60
5
18%
8
35%
61-75
5
18%
5
22%
76-90
Пропущено
54
29
23 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 21
2
4%
5
17%
1-15
11
20%
3
10%
16-30
10
19%
4
14%
31-45
5
9%
4
14%
46-60
11
20%
5
17%
61-75
15
28%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Металлист
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кривбасс - Металлист 2:0 Металлист-1925 - Металлист 2:0 Металлист - Заря 0:5 Металлист - Львов 1:0
Днепр-1 - Металлист 5:0 Металлист - Динамо Киев 1:3 Ворскла - Металлист 3:2 Металлист - Верес 5:5 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист - Днепр-1 1:0 Металлист - Александрия 0:0 Ингулец - Металлист 2:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Металлист - Дордой 3:1 Металлист - ФК Валмиера 3:3 Металлист - Абдыш-Ата 1:3 Металлист - Тобол 3:1 Металлист - Кедах 2:0 Металлист - Вишиста Краков 2:4
Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1 Минай - Ворскла 2:0
Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2
Результаты матчей
Металлист
Минай
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
3:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
0:1
7 раз 24%
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 48%
1
8 раз 28%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
16 раз 55%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Металлист
Минай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
212
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
105
510
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1514
Больше Меньше
1910
722
326
326
128
128
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7