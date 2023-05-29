Тур: 29. Стадион: Черноморец.
0:2
Первый тайм: 38'
0'
8' Желтая карточкаMarko Sapuha
0:1
18' ГолСоломон-Отабор Вив
29' Желтая карточкаДемченко Александр
0:2
30' ГолКлимчук Юрий
Ход матча
8'
18'
30'
0:2
37'
38'
44
Паст
Евгений
10
Guy
Hadida
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Черноморец Од
Рух Львов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
51
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|8
|0.28
|Демченко Александр
|3
|0.1
|Ермаков Виталий
|3
|0.1
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Салюк Владимир
|2
|0.07
|Путря Илья
|2 (2)
|0.07
|Юсов Дмитрий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|2
|0.07
|Кузык Орест
|1
|0.03
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.03
|Селин Евгений
|1
|0.03
|Бобко Иван
|1
|0.03
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.03
|Войтиховский Максим
|1
|0.03
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.03
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|8 (2)
|0.28
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.24
|Довгий Алексей
|4
|0.14
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.1
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0.07
|Рунич Василий
|2
|0.07
|Слюсар Денис
|1
|0.03
|Дидик Роман
|1
|0.03
|Marko Sapuha
|1
|0.03
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ilya Kvasnytsya
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|8
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Демченко Александр
|4
|1
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Guy Hadida
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|7
|1
|Marko Sapuha
|7
|1
|Vitaliy Roman
|6
|1
|Дидик Роман
|7
|0
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Рунич Василий
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Vitaliy Kholod
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Белый Максим
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
6
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Рух Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
18
16
Черноморец Од
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
36% (10)
54% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Рух Львов
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
24
22
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
5
24%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
6
29%
76-90
Забито
21
19
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
6
29%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
5
26%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
17
15
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
32
28
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
9
28%
1
4%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
19%
7
25%
31-45
4
13%
7
25%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
5
16%
7
25%
76-90
Пропущено
36
36
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
4
11%
7
19%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
10
28%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Рух Львов
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
113
311
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
68
59
311
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
1711
820
919
424
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|22
|6
|1
|68 - 19
|72
|2.
|30
|20
|5
|5
|61 - 28
|65
|3.
|29
|20
|4
|5
|61 - 31
|64
|4.
|0:0
|29
|17
|6
|6
|47 - 24
|57
|5.
|30
|10
|14
|6
|43 - 40
|44
|6.
|0:0
|29
|11
|7
|11
|34 - 36
|40
|7.
|0:0
|29
|11
|6
|12
|24 - 29
|39
|8.
|0:0
|29
|9
|7
|13
|22 - 34
|34
|9.
|0:0
|29
|6
|14
|9
|22 - 39
|32
|10.
|0:2
|29
|8
|8
|13
|31 - 39
|32
|11.
|0:0
|29
|7
|10
|12
|20 - 29
|31
|12.
|2:0
|29
|7
|10
|12
|30 - 36
|31
|13.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|20 - 33
|29
|14.
|0:0
|29
|7
|8
|14
|34 - 42
|29
|15.
|0:0
|29
|5
|8
|16
|26 - 53
|23
|16.
|0:0
|29
|3
|5
|21
|18 - 49
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|15
|10
|3
|2
|34 - 14
|33
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|19 - 13
|23
|7.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|15 - 12
|22
|8.
|2:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 15
|18
|9.
|0:0
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|10.
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 23
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|13.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|13 - 26
|12
|14.
|0:2
|15
|2
|4
|9
|11 - 21
|10
|15.
|0:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 22
|10
|16.
|0:0
|15
|2
|3
|10
|10 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|11
|1
|2
|28 - 11
|34
|2.
|14
|10
|3
|1
|38 - 10
|33
|3.
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|14
|9
|1
|4
|26 - 14
|28
|5.
|0:2
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|6.
|15
|4
|8
|3
|17 - 18
|20
|7.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|20 - 20
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|9.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|10 - 15
|17
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|9 - 18
|17
|11.
|0:0
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|12.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|10 - 16
|13
|13.
|2:0
|15
|3
|4
|8
|11 - 21
|13
|14.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|10 - 18
|12
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:0
|14
|1
|2
|11
|8 - 25
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7
|Металлист
|Демченко Егор
|1 7