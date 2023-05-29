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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 29. Стадион: .
Черноморец Од
0:2
Первый тайм: 38'
Рух Львов
0'
8' Желтая карточка
Marko Sapuha
0:1
18' Гол
Соломон-Отабор Вив
29' Желтая карточка
Демченко Александр
0:2
30' Гол
Климчук Юрий
37' Желтая карточка
38' Желтая карточка

Ход матча

8'
 
Marko Sapuha
18'
0:1
Соломон-Отабор Вив
(Климчук Юрий)
29'
Демченко Александр
 
30'
0:2
Климчук Юрий
37'
 
38'
 
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Рух Львов
7.10
3.50
3.76
Все Коэффициенты
44
Паст
Евгений
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
45
Брагару
Максим
7
Кузык
Орест
23
Васильев
Александр
Андреевич
18
Демченко
Александр
77
Штогрин
Андрей
10
Guy
Hadida
19
Алефиренко
Даниил
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
92
Слюбик
Богдан
73
Лях
Ростислав
15
Denys
Pidgurskyi
26
Альваренга
Фабрисио
30
Де
Паула
Таллес
63
Marko
Sapuha
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
Черноморец Од
Рух Львов

История личных встреч

Черноморец Од
Рух Львов

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
51

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 8 0.28
Демченко Александр 3 0.1
Ермаков Виталий 3 0.1
Бадибанга Зигей 2 0.07
Салюк Владимир 2 0.07
Путря Илья 2 (2) 0.07
Юсов Дмитрий 2 0.07
Брагару Максим 2 0.07
Кузык Орест 1 0.03
Guy Hadida 1 (1) 0.03
Селин Евгений 1 0.03
Бобко Иван 1 0.03
Манджрекар Джеймс 1 0.03
Войтиховский Максим 1 0.03
Гладкий Александр 1 (1) 0.03
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Авагимян Артур 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 8 (2) 0.28
Де Паула Таллес 7 (1) 0.24
Довгий Алексей 4 0.14
Карабин Ярослав 3 (1) 0.1
Соломон-Отабор Вив 2 0.07
Рунич Василий 2 0.07
Слюсар Денис 1 0.03
Дидик Роман 1 0.03
Marko Sapuha 1 0.03
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ilya Kvasnytsya 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 8 0
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 5 1
Демченко Александр 4 1
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Бадибанга Зигей 3 0
Алефиренко Даниил 3 0
Гладкий Александр 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Авагимян Артур 2 0
Кузык Орест 2 0
Guy Hadida 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Ермаков Виталий 1 0
Наумец Владислав 1 0
Luka Gucek 1 0
Войтиховский Максим 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 7 1
Marko Sapuha 7 1
Vitaliy Roman 6 1
Дидик Роман 7 0
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Рунич Василий 4 0
Andriy Kitela 4 0
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Vitaliy Kholod 1 1
Мысык Марьян 2 0
Белый Максим 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
6
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Рух Львов
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

18
16
Черноморец Од
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
11% (3)
36% (10)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Рух Львов
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

24
22

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
21 Не забивали 22
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
5
24%
1-15
6
32%
3
14%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
6
29%
76-90

Забито

21
19
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
6
29%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
5
26%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Пропущено

17
15
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

32
28
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
9
28%
1
4%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
19%
7
25%
31-45
4
13%
7
25%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
5
16%
7
25%
76-90

Пропущено

36
36
13 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
8
22%
5
14%
16-30
4
11%
7
19%
31-45
6
17%
6
17%
46-60
7
19%
4
11%
61-75
10
28%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Рух Львов

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
11 раз 39%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
6
8
5
9
1.5
3
11
3
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
17
11
8
20
1.5
9
19
4
24
2.5
2
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 29 22 6 1 68 - 19 72
2.
Днепр-1
 30 20 5 5 61 - 28 65
3.
Заря
 29 20 4 5 61 - 31 64
4.
Динамо Киев
 0:0 29 17 6 6 47 - 24 57
5.
Александрия
 30 10 14 6 43 - 40 44
6.
Ворскла
 0:0 29 11 7 11 34 - 36 40
7.
Кривбасс
 0:0 29 11 6 12 24 - 29 39
8.
Колос Ковалёвка
 0:0 29 9 7 13 22 - 34 34
9.
Металлист-1925
 0:0 29 6 14 9 22 - 39 32
10.
Черноморец Од
 0:2 29 8 8 13 31 - 39 32
11.
Минай
 0:0 29 7 10 12 20 - 29 31
12.
Рух Львов
 2:0 29 7 10 12 30 - 36 31
13.
Ингулец
 0:0 29 7 8 14 20 - 33 29
14.
Верес
 0:0 29 7 8 14 34 - 42 29
15.
Металлист
 0:0 29 5 8 16 26 - 53 23
16.
Львов
 0:0 29 3 5 21 18 - 49 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 15 10 3 2 34 - 14 33
4.
Кривбасс
 0:0 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
6.
Динамо Киев
 0:0 15 6 5 4 19 - 13 23
7.
Ворскла
 0:0 14 6 4 4 15 - 12 22
8.
Рух Львов
 2:0 14 4 6 4 19 - 15 18
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 14 5 2 7 13 - 16 17
10.
Металлист-1925
 0:0 14 4 5 5 12 - 23 17
11.
Ингулец
 0:0 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 0:0 14 3 5 6 10 - 14 14
13.
Металлист
 0:0 14 2 6 6 13 - 26 12
14.
Черноморец Од
 0:2 15 2 4 9 11 - 21 10
15.
Верес
 0:0 14 2 4 8 14 - 22 10
16.
Львов
 0:0 15 2 3 10 10 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 0:0 14 11 1 2 28 - 11 34
2.
Шахтёр Донецк
 14 10 3 1 38 - 10 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 14 9 1 4 26 - 14 28
5.
Черноморец Од
 0:2 14 6 4 4 20 - 18 22
6.
Александрия
 15 4 8 3 17 - 18 20
7.
Верес
 0:0 15 5 4 6 20 - 20 19
8.
Ворскла
 0:0 15 5 3 7 19 - 24 18
9.
Минай
 0:0 15 4 5 6 10 - 15 17
10.
Колос Ковалёвка
 0:0 15 4 5 6 9 - 18 17
11.
Металлист-1925
 0:0 15 2 9 4 10 - 16 15
12.
Кривбасс
 0:0 14 3 4 7 10 - 16 13
13.
Рух Львов
 2:0 15 3 4 8 11 - 21 13
14.
Ингулец
 0:0 14 2 6 6 10 - 18 12
15.
Металлист
 0:0 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 0:0 14 1 2 11 8 - 25 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Заря Русин Назарий 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Металлист Ралюченко Андрей 1 7
Металлист Демченко Егор 1 7
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Рух Львов
7.10
3.50
3.76
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Черноморец Од 0:2 Рух Львов онлайн

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