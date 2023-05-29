Тур: 29. Стадион: Черноморец.
1:3
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаMarko Sapuha
0:1
18' ГолСоломон-Отабор Вив
29' Желтая карточкаДемченко Александр
0:2
29' ГолКлимчук Юрий
37' Желтая карточкаДидик Роман
1:2
45' Гол в свои воротаПанькив Юрий
52' Желтая карточкаДе Паула Таллес
1:3
63' ГолКлимчук Юрий
90'+4
Ход матча
8'
18'
29'
0:2
37'
45'
1:2
52'
63'
1:3
44
Паст
Евгений
10
Guy
Hadida
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Черноморец Од
Рух Львов
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
51
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|8
|0.28
|Демченко Александр
|3
|0.1
|Ермаков Виталий
|3
|0.1
|Бадибанга Зигей
|2
|0.07
|Салюк Владимир
|2
|0.07
|Путря Илья
|2 (2)
|0.07
|Юсов Дмитрий
|2
|0.07
|Брагару Максим
|2
|0.07
|Кузык Орест
|1
|0.03
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.03
|Селин Евгений
|1
|0.03
|Бобко Иван
|1
|0.03
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.03
|Войтиховский Максим
|1
|0.03
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.03
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климчук Юрий
|9 (2)
|0.31
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.24
|Довгий Алексей
|4
|0.14
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.1
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0.07
|Рунич Василий
|2
|0.07
|Слюсар Денис
|1
|0.03
|Дидик Роман
|1
|0.03
|Marko Sapuha
|1
|0.03
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Ilya Kvasnytsya
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|8
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Демченко Александр
|4
|1
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Алефиренко Даниил
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Guy Hadida
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Ермаков Виталий
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|7
|1
|Marko Sapuha
|7
|1
|Дидик Роман
|8
|0
|Vitaliy Roman
|6
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Fernando Edson
|3
|1
|Де Паула Таллес
|4
|0
|Рунич Василий
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Vitaliy Kholod
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Белый Максим
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
6
Черноморец Од
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
14% (2)
71% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Рух Львов
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
18
16
Черноморец Од
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
10% (3)
34% (10)
55% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
Рух Львов
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (4)
48% (14)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
24
22
Голы по времени матча
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
22 Не забивали 22
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
2
18%
2
15%
76-90
Пропущено
23
21
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
1
4%
5
24%
1-15
8
35%
3
14%
16-30
4
17%
4
19%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
5
22%
6
29%
76-90
Забито
21
19
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
6
29%
1
5%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
5
24%
5
26%
31-45
2
10%
5
26%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
17
15
3 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
24%
4
27%
46-60
5
29%
29%
3
20%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
32
32
18 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 8
10 Не забивали 11
9
28%
1
3%
1-15
3
9%
6
19%
16-30
6
19%
8
25%
31-45
4
13%
7
22%
46-60
5
16%
3
9%
61-75
5
16%
7
22%
76-90
Пропущено
40
36
16 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
1
3%
5
14%
1-15
10
25%
5
14%
16-30
5
13%
7
19%
31-45
6
15%
6
17%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
10
25%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Львов - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Минай 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Днепр-1 1:2
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Ингулец 3:0
Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Рух Львов
Точный счет
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
0
11 раз 38%
1
8 раз 28%
2
7 раз 24%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
312
68
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
78
59
411
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
1811
821
1019
425
326
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Заря
|Русин Назарий
|11 (5)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 7