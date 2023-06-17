Тур: 1. Стадион: Янки.
0:1
Второй тайм: 57'
Ход матча
32'
48'
Прогноз на матч от Liveresult
80
Хаак
Джастин
93
Альфаро
Тони
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
14
Йебоа
Яв
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
22 Хьюз КиганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Jake Morris
-
27 Max Arfsten
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
2
1.64
Среднее время на гол
45
55
Всего голов
27
8
Голов в среднем за матч
2.45
0.8
Среднее время на гол
36
112
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
2.24
1.24
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|4
|0.22
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.22
|Talles Magno
|3
|0.17
|Куфре Бриан
|1
|0.06
|Хавьер Тиаго
|1
|0.06
|Шано Максим
|1
|0.06
|Паркс Китон
|1
|0.06
|Gabriel Segal
|1
|0.06
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (2)
|0.44
|Кристиан Рамирез
|6
|0.33
|Эрнандес Хуан
|4
|0.22
|Моррис Эйдан
|3
|0.17
|Max Arfsten
|2
|0.11
|Йебоа Яв
|2
|0.11
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.11
|Амундсен Мальте
|2
|0.11
|Sean Zawadzki
|2
|0.11
|Мэцан Александру
|1
|0.06
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.06
|Медранда Джимми
|1
|0.06
|Philip Quinton
|1
|0.06
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|4
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Паркс Китон
|3
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Барраса Луис
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Sean Zawadzki
|1
|0
|Mohamed Farsi
|1
|0
|Patrick Schulte
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Коламбус Кру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
5
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Коламбус Кру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
3
25
Нью-Йорк Сити
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Коламбус Кру
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
6
30
Голы по времени матча
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
6
26
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 8
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
33%
7
27%
31-45
1
17%
5
19%
46-60
1
17%
4
15%
61-75
2
33%
3
12%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
17
35
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
6%
6
17%
1-15
3
18%
2
6%
16-30
4
24%
10
29%
31-45
3
18%
8
23%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
3
18%
4
11%
76-90
Пропущено
22
25
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
9%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
27%
3
12%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
5
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3
Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1
Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
72
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
161
413
107
215
413
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|33 - 17
|29
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|23 - 15
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|7.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|8.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 27
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 25
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 12
|32
|3.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|4.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|28 - 21
|30
|5.
|1:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 25
|30
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|13.
|0:1 Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|1:0 Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|6.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|18 - 7
|18
|8.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|3.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|8.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|0:1 Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6