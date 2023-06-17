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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
0:1
Второй тайм: 57'
Коламбус Кру
0'
32' Желтая карточка
Куфре Бриан
0:1
48' Гол
Кристиан Рамирез

Ход матча

32'
Куфре Бриан
 
48'
0:1
Кристиан Рамирез
(Мэцан Александру)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Коламбус Кру
3.10
3.60
3.85
Все Коэффициенты
1
Барраса
Луис
6
Сэндс
Джеймс
80
Хаак
Джастин
93
Альфаро
Тони
35
Иленчич
Митя
3
Куфре
Бриан
7
Моралес
Альфредо
55
Паркс
Китон
10
Родригес
Сантьяго
11
Перейра
Габриэл
43
Talles
Magno
28
Patrick
Schulte
25
Sean
Zawadzki
31
Морейра
Стивен
18
Амундсен
Мальте
23
Mohamed
Farsi
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
20
Мэцан
Александру
9
Эрнандес
Хуан
Нью-Йорк Сити
3-4-1-2
Коламбус Кру
3-4-2-1

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
9 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:1
М
1:2
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:3
М
4:1
М
3:3
М
3:2
М
1:2
М
2:2

Голы

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

2
1.64

Среднее время на гол

45
55

Всего голов

27
8

Голов в среднем за матч

2.45
0.8

Среднее время на гол

36
112

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

2.24
1.24

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 4 0.22
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.22
Talles Magno 3 0.17
Куфре Бриан 1 0.06
Хавьер Тиаго 1 0.06
Шано Максим 1 0.06
Паркс Китон 1 0.06
Gabriel Segal 1 0.06
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (2) 0.44
Кристиан Рамирез 6 0.33
Эрнандес Хуан 4 0.22
Моррис Эйдан 3 0.17
Max Arfsten 2 0.11
Йебоа Яв 2 0.11
Jacen Russell-Rowe 2 0.11
Амундсен Мальте 2 0.11
Sean Zawadzki 2 0.11
Мэцан Александру 1 0.06
Нэйджби Дарлингтон 1 0.06
Медранда Джимми 1 0.06
Philip Quinton 1 0.06
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 4 1
Шано Максим 5 0
Пеллегрини Матиас 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Иленчич Митя 4 0
Родригес Сантьяго 3 0
Паркс Китон 3 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Барраса Луис 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Хаак Джастин 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Селараян Лукас 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Эрнандес Хуан 2 0
Морейра Стивен 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Philip Quinton 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Sean Zawadzki 1 0
Mohamed Farsi 1 0
Patrick Schulte 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Коламбус Кру
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
5
Нью-Йорк Сити
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Коламбус Кру
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

3
25
Нью-Йорк Сити
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Коламбус Кру
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

6
30

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

6
26
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 8
0
0%
5
19%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
33%
7
27%
31-45
1
17%
5
19%
46-60
1
17%
4
15%
61-75
2
33%
3
12%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
20%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

17
35
8 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
6%
6
17%
1-15
3
18%
2
6%
16-30
4
24%
10
29%
31-45
3
18%
8
23%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
3
18%
4
11%
76-90

Пропущено

22
25
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
9%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
6
27%
3
12%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
5
23%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3
Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1
Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
6 раз 35%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Коламбус Кру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
7
2
2
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
1
4
13
1.5
10
7
2
15
2.5
4
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 9 2 5 33 - 17 29
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 7 5 3 23 - 15 26
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 20 - 21 24
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
10.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 18 5 5 8 20 - 25 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 17 9 5 3 25 - 12 32
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 8 6 3 28 - 21 30
5.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 18 9 3 6 36 - 25 30
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 5 4 22 - 17 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 18 6 5 7 25 - 24 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 18 4 6 8 17 - 23 18
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 8 4 1 3 14 - 10 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
5.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
6.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 8 5 3 0 18 - 7 18
8.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 4 2 3 12 - 12 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
8.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Мэцан Александру сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Кристиан Рамирез бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Куфре Бриан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Коламбус Кру
3.10
3.60
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:1 Коламбус Кру онлайн

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