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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 40.
Неа Саламина
3:2
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
24' Гол
Мигелито
2:0
34' Гол
Сантос Тьяго III
3:0
55' Гол
Толемесс Флориан
3:1
70' Гол в свои ворота
Thomas Nikolaou
3:2
88' Гол
Пехливанис Мариос
90'+4
Неа Саламина
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Неа Саламина
Олимпиакос Никосия

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

27.3%
68.2%
4.5%
6 побед 15 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
0:2
ТМК
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
0:2
К
0:0
К
3:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
4:2
ПД
2:4

Голы

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

2.09
1.73

Среднее время на гол

43
52

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

34
33

Голов в среднем за матч

1.55
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

58
60

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 16 (4) 0.4
Сантос Тьяго III 6 0.15
Мигелито 5 0.13
Климович Владислав 3 0.08
Толемесс Флориан 3 0.08
Abdelaye Diakite 3 0.08
Jose M.F. Moreno Chico3 3 0.08
Michalis Koumouris 3 0.08
Фелипе Жуан 2 0.05
Карлитуш Тавареш 2 0.05
Zacharias Adoni 2 0.05
Даткович Нико 1 0.03
Саллаллих Синтаеху 1 0.03
Konstrantinos Serghiou 1 0.03
Тчаха Серж 1 0.03
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эсселинк Берт 4 0.1
Дурмишай Фиорин 4 (1) 0.1
Психас Петрос 3 0.08
Гуррье Вильд-Дональд 3 (2) 0.08
Хендрикс Сэм 2 0.05
Пехливанис Мариос 2 0.05
Fabrice Nkwoh 2 0.05
Халили Абдул 1 0.03
Lewis Enoh 1 0.03
Дезир Жонель 1 0.03
Мучтарис Стефанос 1 0.03
Stefanos Charalambous 1 0.03
Шлогар Мартин 1 0.03
Досис Николаос 1 0.03
Osman Koroma 1 0.03
Michalis Christodoulou 1 (1) 0.03

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 12 1
Офори Ричард 8 0
Jose M.F. Moreno Chico3 7 0
Карлитуш Тавареш 6 0
Diego Dorregaray 6 0
Abdelaye Diakite 4 1
Сантос Тьяго III 5 0
Zacharias Adoni 5 0
Толемесс Флориан 3 1
Andreas Fragkou 4 0
Konstrantinos Serghiou 4 0
Michalis Koumouris 4 0
Климович Владислав 3 0
Кацикас Георгиос 3 0
Тчаха Серж 3 0
Ботеак Эрик 2 0
Фелипе Жуан 2 0
Маргаса Ренату 2 0
Мелиссас Никос 2 0
Edson Silva 1 0
Мигелито 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Osman Koroma 8 0
Гуррье Вильд-Дональд 7 0
Мучтарис Стефанос 7 0
Барди Пьер 7 0
Нани II 6 0
Янну Томас 6 0
Альсё Бриан 6 0
Evgenios Kyriakou 5 0
Шлогар Мартин 5 0
Досис Николаос 5 0
Салли Эдгар 4 0
Психас Петрос 4 0
Эсселинк Берт 4 0
Маркович Саша 3 0
Якумакис Петрос 3 0
Дурмишай Фиорин 3 0
Пехливанис Мариос 3 0
Малл Джоэл 2 0
Lewis Enoh 2 0
Evangelos Kyriakou 2 0
Картащян Артур 2 0
Дезир Жонель 2 0
Fabrice Nkwoh 2 0
Thanasis Liasidis 2 0
Michalis Christodoulou 2 0
Халили Абдул 1 0
Горупец Тони 1 0
Evagoras Charalambous 1 0
Sotiris Kaiafas 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Олимпиакос Никосия
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

9
12
Неа Саламина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Олимпиакос Никосия
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
45% (9)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
17

Волевые поражения

19
9
Неа Саламина
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (14)
40% (16)
25% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
48% (19)
28% (11)
Олимпиакос Никосия
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
53% (21)
30% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
48% (19)
28% (11)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

22
17

Волевые поражения

28
21

Голы по времени матча

Забито

33
16
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
24 Не забивали 28
1
3%
3
19%
1-15
10
30%
0
0%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
15%
4
25%
46-60
3
9%
6
38%
61-75
12
36%
2
13%
76-90

Пропущено

26
38
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
1
4%
1
3%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
11
42%
7
18%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
7
27%
12
32%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
28 Не забивали 28
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
7
33%
4
29%
76-90

Пропущено

26
24
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
23%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
8
31%
5
21%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Забито

54
30
21 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 13
12 Не забивали 16
5
9%
3
10%
1-15
12
22%
3
10%
16-30
4
7%
5
17%
31-45
10
19%
5
17%
46-60
4
7%
8
27%
61-75
19
35%
6
20%
76-90

Пропущено

52
62
30 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 35
20 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 30
7
13%
5
8%
1-15
4
8%
10
16%
16-30
19
37%
12
19%
31-45
5
10%
9
15%
46-60
5
10%
9
15%
61-75
12
23%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2
Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1

Результаты матчей

Неа Саламина
Олимпиакос Никосия

Точный счет

2:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
8 раз 40%
2
2 раза 10%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%

Точный счет

1:0
6 раз 15%
2:1
4 раза 10%
0:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
0:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
0:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 33%
1
11 раз 28%
2
11 раз 28%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
1
18 раз 45%
0
16 раз 40%
2
6 раз 15%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Олимпиакос Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
12
8
10
10
1.5
2
18
3
17
2.5
2
18
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
12
8
6
14
1.5
4
16
2
18
2.5
1
19
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
13
0.5
Больше Меньше
24
16
16
24
1.5
6
34
5
35
2.5
3
37
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 35 21 11 3 62 - 24 74
2.
АПОЭЛ
 35 19 11 5 48 - 23 68
3.
АЕК Ларнака
 35 19 6 10 53 - 37 63
4.
Аполлон
 34 19 5 10 46 - 35 62
5.
Пафос
 35 16 12 7 58 - 29 60
6.
Омония
 35 15 4 16 43 - 41 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 39 17 9 13 51 - 44 60
2.
Неа Саламина
 40 17 7 16 52 - 55 58
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 39 13 8 18 37 - 54 47
5.
Докса Катокопия
 39 10 8 21 31 - 55 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 39 9 6 24 37 - 73 33
8.
Олимпиакос Никосия
 40 5 13 22 30 - 62 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
4.
АПОЭЛ
 17 9 6 2 21 - 7 33
5.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
6.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 20 10 3 7 31 - 28 33
2.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 20 7 4 9 20 - 24 25
5.
Акритас Хлоракас
 19 7 1 11 19 - 31 22
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 20 4 4 12 10 - 26 16
8.
Олимпиакос Никосия
 20 2 9 9 14 - 24 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 17 10 6 1 28 - 11 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 20 9 3 8 21 - 21 30
2.
Неа Саламина
 20 7 4 9 21 - 27 25
3.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
4.
Кармиотисса
 19 6 4 9 17 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 20 3 4 13 16 - 38 13
8.
Акритас Хлоракас
 20 2 5 13 18 - 42 11

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 17
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Анортосис Варда Амр 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Сантос Тьяго III бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Мигелито бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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