Тур: 40.
3:2
Конец матча
0'
1:0
24' ГолМигелито
2:0
34' ГолСантос Тьяго III
3:0
55' ГолТолемесс Флориан
3:1
70' Гол в свои воротаThomas Nikolaou
3:2
88' ГолПехливанис Мариос
90'+4
Ход матча
24'
1:0
34'
2:0
55'
3:0
57'
70'
3:1
88'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Защитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
37 Офори РичардЗащитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Нападающий
-
77 Edson Silva
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Христодулу
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
-
50 Lewis EnohНападающий
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Nedim Tutic
История личных встреч
Неа Саламина
Олимпиакос Никосия
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
27.3%
68.2%
4.5%
6 побед 15 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
2.09
1.73
Среднее время на гол
43
52
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
34
33
Голов в среднем за матч
1.55
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
58
60
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|16 (4)
|0.4
|Сантос Тьяго III
|6
|0.15
|Мигелито
|5
|0.13
|Климович Владислав
|3
|0.08
|Толемесс Флориан
|3
|0.08
|Abdelaye Diakite
|3
|0.08
|Jose M.F. Moreno Chico3
|3
|0.08
|Michalis Koumouris
|3
|0.08
|Фелипе Жуан
|2
|0.05
|Карлитуш Тавареш
|2
|0.05
|Zacharias Adoni
|2
|0.05
|Даткович Нико
|1
|0.03
|Саллаллих Синтаеху
|1
|0.03
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0.03
|Тчаха Серж
|1
|0.03
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эсселинк Берт
|4
|0.1
|Дурмишай Фиорин
|4 (1)
|0.1
|Психас Петрос
|3
|0.08
|Гуррье Вильд-Дональд
|3 (2)
|0.08
|Хендрикс Сэм
|2
|0.05
|Пехливанис Мариос
|2
|0.05
|Fabrice Nkwoh
|2
|0.05
|Халили Абдул
|1
|0.03
|Lewis Enoh
|1
|0.03
|Дезир Жонель
|1
|0.03
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.03
|Stefanos Charalambous
|1
|0.03
|Шлогар Мартин
|1
|0.03
|Досис Николаос
|1
|0.03
|Osman Koroma
|1
|0.03
|Michalis Christodoulou
|1 (1)
|0.03
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|12
|1
|Офори Ричард
|8
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|7
|0
|Карлитуш Тавареш
|6
|0
|Diego Dorregaray
|6
|0
|Abdelaye Diakite
|4
|1
|Сантос Тьяго III
|5
|0
|Zacharias Adoni
|5
|0
|Толемесс Флориан
|3
|1
|Andreas Fragkou
|4
|0
|Konstrantinos Serghiou
|4
|0
|Michalis Koumouris
|4
|0
|Климович Владислав
|3
|0
|Кацикас Георгиос
|3
|0
|Тчаха Серж
|3
|0
|Ботеак Эрик
|2
|0
|Фелипе Жуан
|2
|0
|Маргаса Ренату
|2
|0
|Мелиссас Никос
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Osman Koroma
|8
|0
|Гуррье Вильд-Дональд
|7
|0
|Мучтарис Стефанос
|7
|0
|Барди Пьер
|7
|0
|Нани II
|6
|0
|Янну Томас
|6
|0
|Альсё Бриан
|6
|0
|Evgenios Kyriakou
|5
|0
|Шлогар Мартин
|5
|0
|Досис Николаос
|5
|0
|Салли Эдгар
|4
|0
|Психас Петрос
|4
|0
|Эсселинк Берт
|4
|0
|Маркович Саша
|3
|0
|Якумакис Петрос
|3
|0
|Дурмишай Фиорин
|3
|0
|Пехливанис Мариос
|3
|0
|Малл Джоэл
|2
|0
|Lewis Enoh
|2
|0
|Evangelos Kyriakou
|2
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Дезир Жонель
|2
|0
|Fabrice Nkwoh
|2
|0
|Thanasis Liasidis
|2
|0
|Michalis Christodoulou
|2
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Горупец Тони
|1
|0
|Evagoras Charalambous
|1
|0
|Sotiris Kaiafas
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Олимпиакос Никосия
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
55% (11)
15% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
9
12
Неа Саламина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Олимпиакос Никосия
18.8%
81.2%
3 победы 13 поражений
Первый тайм
5% (1)
45% (9)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
17
Волевые поражения
19
9
Неа Саламина
57.6%
42.4%
19 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (14)
40% (16)
25% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
48% (19)
28% (11)
Олимпиакос Никосия
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (7)
53% (21)
30% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
48% (19)
28% (11)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
22
17
Волевые поражения
28
21
Голы по времени матча
Забито
33
16
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
24 Не забивали 28
1
3%
3
19%
1-15
10
30%
0
0%
16-30
2
6%
1
6%
31-45
5
15%
4
25%
46-60
3
9%
6
38%
61-75
12
36%
2
13%
76-90
Пропущено
26
38
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
1
4%
1
3%
1-15
3
12%
7
18%
16-30
11
42%
7
18%
31-45
2
8%
7
18%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
7
27%
12
32%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 7
28 Не забивали 28
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
5
24%
1
7%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
7
33%
4
29%
76-90
Пропущено
26
24
15 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
6
23%
4
17%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
8
31%
5
21%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
3
12%
5
21%
61-75
5
19%
5
21%
76-90
Забито
54
30
21 В 1-м тайме 11
33 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 13
12 Не забивали 16
5
9%
3
10%
1-15
12
22%
3
10%
16-30
4
7%
5
17%
31-45
10
19%
5
17%
46-60
4
7%
8
27%
61-75
19
35%
6
20%
76-90
Пропущено
52
62
30 В 1-м тайме 27
22 Во 2-м тайме 35
20 Пропускали первыми 22
31 Не пропускали 30
7
13%
5
8%
1-15
4
8%
10
16%
16-30
19
37%
12
19%
31-45
5
10%
9
15%
46-60
5
10%
9
15%
61-75
12
23%
17
27%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Неа Саламина - Эносис 4:2 Кармиотисса - Неа Саламина 1:1 Неа Саламина - Анортосис 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Акритас Хлоракас - Неа Саламина 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:0 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 4:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Пафос - Неа Саламина 1:2
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 2:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 1:2
Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Неа Саламина 1:0 Акритас Хлоракас - Олимпиакос Никосия 2:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 2:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1
Результаты матчей
Неа Саламина
Олимпиакос Никосия
Точный счет
2:1
3 раза 15%
0:2
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:2
5 раз 25%
0:0
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
1
6 раз 30%
0
4 раза 20%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
10 раз 50%
0
8 раз 40%
2
2 раза 10%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
Точный счет
1:0
6 раз 15%
2:1
4 раза 10%
0:2
4 раза 10%
2:0
4 раза 10%
0:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
1:1
5 раз 13%
1:2
5 раз 13%
0:2
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 33%
1
11 раз 28%
2
11 раз 28%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
1
18 раз 45%
0
16 раз 40%
2
6 раз 15%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Олимпиакос Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
128
1010
218
317
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
128
614
416
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2713
Больше Меньше
2416
1624
634
535
337
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|11
|3
|62 - 24
|74
|2.
|35
|19
|11
|5
|48 - 23
|68
|3.
|35
|19
|6
|10
|53 - 37
|63
|4.
|34
|19
|5
|10
|46 - 35
|62
|5.
|35
|16
|12
|7
|58 - 29
|60
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|9
|13
|51 - 44
|60
|2.
|40
|17
|7
|16
|52 - 55
|58
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|39
|13
|8
|18
|37 - 54
|47
|5.
|39
|10
|8
|21
|31 - 55
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|39
|9
|6
|24
|37 - 73
|33
|8.
|40
|5
|13
|22
|30 - 62
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|4.
|17
|9
|6
|2
|21 - 7
|33
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|3
|7
|31 - 28
|33
|2.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|19
|7
|1
|11
|19 - 31
|22
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|10
|6
|1
|28 - 11
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|4.
|19
|6
|4
|9
|17 - 30
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|20
|3
|4
|13
|16 - 38
|13
|8.
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|17
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Анортосис
|Варда Амр
|11