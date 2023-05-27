Тур: 36.
0:1
Первый тайм: 16'
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Белек ВидВратарь
- Нападающий
-
-
43 David Djamas
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АПОЭЛ
Арис Лимассол
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.44
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.56
0.89
Среднее время на гол
162
101
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|8 (1)
|0.22
|Маркиньос XXIII
|8 (5)
|0.22
|Донис Анастасиос
|5
|0.14
|Двали Лаша
|4
|0.11
|Эфрем Георгиос
|3
|0.08
|Сушич Матео
|3
|0.08
|Креспо Хосе
|2
|0.06
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Далсью
|2
|0.06
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
|Сарфо Кингсли
|1
|0.03
|Сациас Яннис
|1
|0.03
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|13 (5)
|0.36
|Гоми Янник
|9 (2)
|0.25
|Бенгтссон Лео
|8
|0.22
|Шави Уоррен
|7
|0.19
|Маямбела Михлали
|4
|0.11
|Струски Кароль
|4
|0.11
|Браун Морган
|3
|0.08
|Шполярич Матья
|2
|0.06
|Кажу
|2
|0.06
|Сёке Юлиус
|2
|0.06
|Стемпиньски Мариуш
|2 (1)
|0.06
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Каро Андреас
|4
|1
|Квилитая Георгий
|5
|0
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Сушич Матео
|4
|0
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Донис Анастасиос
|4
|0
|Шебаке Иссам
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Македа Федерико
|3
|0
|Двали Лаша
|3
|0
|Сарфо Кингсли
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|13
|0
|Яго Стив
|9
|1
|Кокорин Александр
|9
|0
|Струски Кароль
|9
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Кажу
|6
|0
|Брорссон Франц
|4
|1
|Пилеас Костас
|4
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Шави Уоррен
|5
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Делмиро
|3
|0
|Боакье Эрик
|3
|0
|Браун Морган
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Шполярич Матья
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Арис Лимассол
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
2
8
АПОЭЛ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Арис Лимассол
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
24
33
АПОЭЛ
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Арис Лимассол
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
26
41
Голы по времени матча
Забито
20
28
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 14
25 Не забивали 21
1
5%
4
14%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
4
20%
8
29%
76-90
Пропущено
8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Забито
27
35
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
3
11%
6
17%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
8
30%
30%
5
14%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
8
30%
30%
6
17%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Забито
47
63
23 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 26
9 Не забивали 5
4
9%
10
16%
1-15
8
17%
12
19%
16-30
11
23%
11
17%
31-45
6
13%
8
13%
46-60
6
13%
8
13%
61-75
12
26%
14
22%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 15
5
21%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония 0:0
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - Омония 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Арис Лимассол
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 34%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
162
611
117
314
414
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
143
108
98
117
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
305
1619
2015
431
926
134
233
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|36
|22
|11
|3
|63 - 24
|77
|2.
|0:1
|36
|19
|11
|6
|48 - 24
|68
|3.
|35
|19
|6
|10
|53 - 37
|63
|4.
|34
|19
|5
|10
|46 - 35
|62
|5.
|35
|16
|12
|7
|58 - 29
|60
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|9
|13
|51 - 44
|60
|2.
|40
|17
|7
|16
|52 - 55
|58
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|0:0
|40
|13
|9
|18
|37 - 54
|48
|5.
|39
|10
|8
|21
|31 - 55
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|0:0
|40
|9
|7
|24
|37 - 73
|34
|8.
|40
|5
|13
|22
|30 - 62
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|4.
|0:1
|18
|9
|6
|3
|21 - 8
|33
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|3
|7
|31 - 28
|33
|2.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|0:0
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|0:0
|20
|7
|2
|11
|19 - 31
|23
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|6
|1
|29 - 11
|39
|2.
|0:1
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|0:0
|20
|6
|5
|9
|17 - 30
|23
|4.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|20
|3
|4
|13
|16 - 38
|13
|8.
|0:0
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|17
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Анортосис
|Варда Амр
|11