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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 36.
АПОЭЛ
0:1
Первый тайм: 16'
Арис Лимассол
0'
3' Желтая карточка
Квилитая Георгий
0:1
12' Гол
Стемпиньски Мариуш

Ход матча

3'
Квилитая Георгий
 
12'
0:1
Стемпиньски Мариуш
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
Арис Лимассол
3.30
3.80
4.20
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
Арис Лимассол

История личных встреч

АПОЭЛ
Арис Лимассол

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

18 матчей

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
0:0
К
4:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
0:3
К
1:3
К
1:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
1:3
ПД
1:0

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.44
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.56
0.89

Среднее время на гол

162
101

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.28

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квилитая Георгий 8 (1) 0.22
Маркиньос XXIII 8 (5) 0.22
Донис Анастасиос 5 0.14
Двали Лаша 4 0.11
Эфрем Георгиос 3 0.08
Сушич Матео 3 0.08
Креспо Хосе 2 0.06
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Далсью 2 0.06
Элиа Мариос 1 0.03
Ндонгаля Дьемерси 1 0.03
Сарфо Кингсли 1 0.03
Сациас Яннис 1 0.03
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 13 (5) 0.36
Гоми Янник 9 (2) 0.25
Бенгтссон Лео 8 0.22
Шави Уоррен 7 0.19
Маямбела Михлали 4 0.11
Струски Кароль 4 0.11
Браун Морган 3 0.08
Шполярич Матья 2 0.06
Кажу 2 0.06
Сёке Юлиус 2 0.06
Стемпиньски Мариуш 2 (1) 0.06
Яблонский Евгений 1 0.03
Брорссон Франц 1 0.03
Боакье Эрик 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 5 1
Каро Андреас 4 1
Квилитая Георгий 5 0
Маркиньос XXIII 5 0
Сациас Яннис 5 0
Эфрем Георгиос 3 1
Сушич Матео 4 0
Вильяфаньес Лукас 4 0
Костадинов Георги 4 0
Донис Анастасиос 4 0
Шебаке Иссам 4 0
Феррари Франко 4 0
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Македа Федерико 3 0
Двали Лаша 3 0
Сарфо Кингсли 3 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Далсью 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Rafael Moreira 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёке Юлиус 13 0
Яго Стив 9 1
Кокорин Александр 9 0
Струски Кароль 9 0
Бенгтссон Лео 7 0
Кажу 6 0
Брорссон Франц 4 1
Пилеас Костас 4 1
Мукету-Муссунда Алекс 4 1
Шави Уоррен 5 0
Маямбела Михлали 4 0
Джаве Флорисс 4 0
Делмиро 3 0
Боакье Эрик 3 0
Браун Морган 3 0
Стемпиньски Мариуш 2 0
Шполярич Матья 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Яблонский Евгений 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Гоми Янник 1 0
Медиуб Абдель 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Арис Лимассол
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
8
АПОЭЛ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Арис Лимассол
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

1
7

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

24
33
АПОЭЛ
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Арис Лимассол
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

26
41

Голы по времени матча

Забито

20
28
7 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 14
25 Не забивали 21
1
5%
4
14%
1-15
3
15%
6
21%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
4
20%
2
7%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
4
20%
8
29%
76-90

Пропущено

8
11
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

27
35
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
3
11%
6
17%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
8
30%
30%
5
14%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
8
30%
30%
6
17%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Забито

47
63
23 В 1-м тайме 33
24 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 26
9 Не забивали 5
4
9%
10
16%
1-15
8
17%
12
19%
16-30
11
23%
11
17%
31-45
6
13%
8
13%
46-60
6
13%
8
13%
61-75
12
26%
14
22%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 4
19 Не пропускали 15
5
21%
2
9%
1-15
4
17%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
13%
1
4%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
7
29%
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония 0:0
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - Омония 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Арис Лимассол

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%

Точный счет

0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 34%
1
11 раз 31%
0
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
2
11 раз 31%
1
10 раз 29%
3
7 раз 20%
0
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Арис Лимассол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
2
6
11
1.5
11
7
3
14
2.5
4
14
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
3
10
8
1.5
9
8
1
17
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
30
5
16
19
1.5
20
15
4
31
2.5
9
26
1
34
3.5
2
33

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1:0 36 22 11 3 63 - 24 77
2.
АПОЭЛ
 0:1 36 19 11 6 48 - 24 68
3.
АЕК Ларнака
 35 19 6 10 53 - 37 63
4.
Аполлон
 34 19 5 10 46 - 35 62
5.
Пафос
 35 16 12 7 58 - 29 60
6.
Омония
 35 15 4 16 43 - 41 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 39 17 9 13 51 - 44 60
2.
Неа Саламина
 40 17 7 16 52 - 55 58
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 0:0 40 13 9 18 37 - 54 48
5.
Докса Катокопия
 39 10 8 21 31 - 55 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 0:0 40 9 7 24 37 - 73 34
8.
Олимпиакос Никосия
 40 5 13 22 30 - 62 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 1:0 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
4.
АПОЭЛ
 0:1 18 9 6 3 21 - 8 33
5.
Омония
 17 10 2 5 28 - 14 32
6.
Пафос
 17 9 5 3 34 - 15 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 20 10 3 7 31 - 28 33
2.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 0:0 20 7 4 9 20 - 24 25
5.
Акритас Хлоракас
 0:0 20 7 2 11 19 - 31 23
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 20 4 4 12 10 - 26 16
8.
Олимпиакос Никосия
 20 2 9 9 14 - 24 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 1:0 18 11 6 1 29 - 11 39
2.
АПОЭЛ
 0:1 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 17 8 4 5 20 - 18 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 17 7 1 9 19 - 23 22
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 20 9 3 8 21 - 21 30
2.
Неа Саламина
 20 7 4 9 21 - 27 25
3.
Кармиотисса
 0:0 20 6 5 9 17 - 30 23
4.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 20 3 4 13 16 - 38 13
8.
Акритас Хлоракас
 0:0 20 2 5 13 18 - 42 11

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 17
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Пафос Кане Мамаду 2 9
Анортосис Варда Амр 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Стемпиньски Мариуш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Квилитая Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Арис Лимассол.
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АПОЭЛ
Ничья
Арис Лимассол
3.30
3.80
4.20
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АПОЭЛ
Арис Лимассол
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