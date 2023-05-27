Тур: 36.
4:3
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаКвилитая Георгий
0:1
12' ГолСтемпиньски Мариуш
1:1
19' ПенальтиСациас Яннис
2:1
23' ГолСарфо Кингсли
2:2
27' ГолСтемпиньски Мариуш
2:3
30' ГолСикорский Даниэль
3:3
34' ГолСарфо Кингсли
39' Желтая карточкаДелмиро
45' Желтая карточкаБраун Морган
4:3
49' ГолСарфо Кингсли
74' Желтая карточкаКажу
90'+4
Ход матча
12'
19'
1:1
23'
2:1
27'
30'
34'
3:3
39'
45'
49'
4:3
74'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Белек ВидВратарь
- Нападающий
-
-
43 David Djamas
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АПОЭЛ
Арис Лимассол
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
18 матчей
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.44
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.56
0.89
Среднее время на гол
162
101
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.28
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квилитая Георгий
|8 (1)
|0.22
|Маркиньос XXIII
|8 (5)
|0.22
|Донис Анастасиос
|5
|0.14
|Двали Лаша
|4
|0.11
|Сарфо Кингсли
|4
|0.11
|Эфрем Георгиос
|3
|0.08
|Сушич Матео
|3
|0.08
|Креспо Хосе
|2
|0.06
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Далсью
|2
|0.06
|Сациас Яннис
|2 (1)
|0.06
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кокорин Александр
|13 (5)
|0.36
|Гоми Янник
|9 (2)
|0.25
|Бенгтссон Лео
|8
|0.22
|Шави Уоррен
|7
|0.19
|Маямбела Михлали
|4
|0.11
|Струски Кароль
|4
|0.11
|Стемпиньски Мариуш
|4 (1)
|0.11
|Браун Морган
|3
|0.08
|Шполярич Матья
|2
|0.06
|Кажу
|2
|0.06
|Сёке Юлиус
|2
|0.06
|Сикорский Даниэль
|1
|0.03
|Яблонский Евгений
|1
|0.03
|Брорссон Франц
|1
|0.03
|Боакье Эрик
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Квилитая Георгий
|6
|0
|Каро Андреас
|4
|1
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Сушич Матео
|4
|0
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Донис Анастасиос
|4
|0
|Шебаке Иссам
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Македа Федерико
|3
|0
|Двали Лаша
|3
|0
|Сарфо Кингсли
|3
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёке Юлиус
|13
|0
|Яго Стив
|9
|1
|Кокорин Александр
|9
|0
|Струски Кароль
|9
|0
|Кажу
|7
|0
|Бенгтссон Лео
|7
|0
|Брорссон Франц
|4
|1
|Пилеас Костас
|4
|1
|Мукету-Муссунда Алекс
|4
|1
|Шави Уоррен
|5
|0
|Делмиро
|4
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Браун Морган
|4
|0
|Джаве Флорисс
|4
|0
|Боакье Эрик
|3
|0
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|Шполярич Матья
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Яблонский Евгений
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Гоми Янник
|1
|0
|Медиуб Абдель
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Арис Лимассол
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
2
11
АПОЭЛ
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Арис Лимассол
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
50% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
1
7
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
24
33
АПОЭЛ
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
42% (15)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
Арис Лимассол
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (12)
42% (15)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
26
44
Голы по времени матча
Забито
24
31
10 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 15
25 Не забивали 21
1
4%
5
16%
1-15
5
21%
8
26%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
5
21%
2
6%
46-60
5
21%
2
6%
61-75
4
17%
8
26%
76-90
Пропущено
11
15
9 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
5
45%
4
27%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
9%
4
27%
76-90
Забито
27
35
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
3
11%
6
17%
1-15
5
19%
6
17%
16-30
8
30%
30%
5
14%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
1
4%
6
17%
61-75
8
30%
30%
6
17%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
19%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Забито
51
66
26 В 1-м тайме 36
25 Во 2-м тайме 30
19 Забивали первыми 27
9 Не забивали 5
4
8%
11
17%
1-15
10
20%
14
21%
16-30
12
24%
11
17%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
6
12%
8
12%
61-75
12
24%
14
21%
76-90
Пропущено
27
27
14 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 4
20 Не пропускали 16
6
22%
2
7%
1-15
6
22%
6
22%
16-30
2
7%
5
19%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
3
11%
6
22%
61-75
7
26%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Омония 0:0
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Арис Лимассол - Омония 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Неа Саламина 3:0 Омония - Арис Лимассол 1:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 0:0 Кармиотисса - Арис Лимассол 0:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Арис Лимассол
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
0:3
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
3
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Точный счет
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
11 раз 31%
0
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
2
11 раз 31%
1
10 раз 28%
3
8 раз 22%
0
5 раз 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Арис Лимассол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
711
117
414
414
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
108
108
117
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
315
1719
2115
531
1026
234
234
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|11
|4
|65 - 28
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|52 - 26
|71
|3.
|35
|19
|6
|10
|53 - 37
|63
|4.
|34
|19
|5
|10
|46 - 35
|62
|5.
|35
|16
|12
|7
|58 - 29
|60
|6.
|35
|15
|4
|16
|43 - 41
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|9
|13
|51 - 44
|60
|2.
|40
|17
|7
|16
|52 - 55
|58
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|40
|13
|9
|18
|37 - 54
|48
|5.
|39
|10
|8
|21
|31 - 55
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|40
|9
|7
|24
|37 - 73
|34
|8.
|40
|5
|13
|22
|30 - 62
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|25 - 10
|36
|4.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|5.
|17
|10
|2
|5
|28 - 14
|32
|6.
|17
|9
|5
|3
|34 - 15
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|3
|7
|31 - 28
|33
|2.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|20
|7
|2
|11
|19 - 31
|23
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|17
|8
|4
|5
|20 - 18
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|17
|7
|1
|9
|19 - 23
|22
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|20
|6
|5
|9
|17 - 30
|23
|4.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|20
|3
|4
|13
|16 - 38
|13
|8.
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|17
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 9
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|11