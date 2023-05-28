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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 36.
Омония
0:2
Второй тайм: 78'
АЕК Ларнака
0'
43' Желтая карточка
Росалес Роберто
0:1
45' Гол
Лопеш Рафаэл
0:2
65' Гол
Микель Гонсалес
Омония
АЕК Ларнака

История личных встреч

Омония
АЕК Ларнака

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

50 матчей

46%
14%
40%
23 победы 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

30%
48%
22%
15 побед 24 ничьи 11 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
16 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Среднее время на гол

55
65

Всего голов

43
23

Голов в среднем за матч

1.65
0.96

Среднее время на гол

54
93

Всего голов

82
59

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
14
Больше 28%
Меньше 72%
36
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Какулис Андроникос 8 0.22
Бруно V 8 (2) 0.22
Лойзу Лойзос 4 0.11
Ансарифард Карим 4 (1) 0.11
Безус Роман 3 0.08
Хупер Гэри 2 0.06
Лекьякс Ян 2 0.06
Юсте Эктор 2 0.06
Матавж Тим 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Беседин Артём 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 11 (3) 0.31
Альтман Омри 8 (1) 0.22
Лопеш Рафаэл 6 0.17
Дьюрчо Адам 6 (1) 0.17
Фараж Имад 5 0.14
Понс Пере 4 0.11
Ромо Хосе 2 0.06
Ойер Санхурхо 2 0.06
Миличевич Хрвое 2 0.06
Микель Гонсалес 1 0.03
Энглезу Никос 1 0.03
Николич Неманья III 1 0.03
Гарсия Анхель 1 0.03
Олатунджи Виктор 1 0.03

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Кусулос Янис 6 0
Ланг Адам 4 1
Ансарифард Карим 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Мэтьюз Адам 4 0
Какулис Андроникос 4 0
Дискеруд Миккел 3 0
Бруно V 3 0
Милетич Неманья 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Папулис Фотис 2 0
Юсте Эктор 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 8 1
Гарсия Анхель 7 1
Альтман Омри 6 0
Мамас Рафаил 6 0
Густаву Луиш 4 1
Понс Пере 5 0
Росалес Роберто 4 0
Микель Гонсалес 4 0
Лопеш Рафаэл 3 0
Энглезу Никос 3 0
Ойер Санхурхо 3 0
Касас Исмаэль 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Ромо Хосе 2 0
Николич Неманья III 2 0
Фараж Имад 2 0
Тричковски Иван 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0

Результаты матчей

Омония
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
АЕК Ларнака
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

3
5
Омония
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
АЕК Ларнака
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
1

Волевые поражения

10
30
Омония
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
51% (18)
26% (9)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
АЕК Ларнака
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
40% (14)
46% (16)

Сухие победы

15
5

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

28
4

Волевые поражения

13
35

Голы по времени матча

Забито

27
19
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
2
7%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
26%
4
21%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
2
7%
5
26%
61-75
11
41%
1
5%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
4
29%
7
30%
76-90

Забито

15
30
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
0
0%
8
27%
1-15
5
33%
1
3%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
1
7%
1
3%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
4
27%
9
30%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
11%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
9
33%
4
22%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
4
22%
76-90

Забито

42
49
19 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
11 Не забивали 9
2
5%
11
22%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
11
26%
11
22%
31-45
5
12%
5
10%
46-60
3
7%
9
18%
61-75
15
36%
10
20%
76-90

Пропущено

41
41
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
3
7%
5
12%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
11
27%
9
22%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
7
17%
2
5%
61-75
10
24%
11
27%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Арис Лимассол - Омония 1:0 Пафос - Омония 0:1 Омония - Аполлон 1:2
АПОЭЛ - Омония 0:0 Омония - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония 2:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Омония 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2

Результаты матчей

Омония
АЕК Ларнака

Точный счет

2:0
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
2:1
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Омония
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
2
8
9
1.5
9
9
4
13
2.5
5
13
3
14
3.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
6
3
15
1.5
7
10
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
27
8
11
24
1.5
16
19
5
30
2.5
6
29
3
32
3.5
4
31

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 36 21 11 4 65 - 28 74
2.
АПОЭЛ
 36 20 11 5 52 - 26 71
3.
АЕК Ларнака
 2:0 36 20 6 10 55 - 37 66
4.
Аполлон
 1:0 35 20 5 10 47 - 35 65
5.
Пафос
 0:1 36 16 12 8 58 - 30 60
6.
Омония
 0:2 36 15 4 17 43 - 43 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 39 17 9 13 51 - 44 60
2.
Неа Саламина
 40 17 7 16 52 - 55 58
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 40 13 9 18 37 - 54 48
5.
Докса Катокопия
 39 10 8 21 31 - 55 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 40 9 7 24 37 - 73 34
8.
Олимпиакос Никосия
 40 5 13 22 30 - 62 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 2:0 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
АПОЭЛ
 18 10 6 2 25 - 10 36
4.
Аполлон
 1:0 17 11 1 5 26 - 17 34
5.
Омония
 0:2 18 10 2 6 28 - 16 32
6.
Пафос
 0:1 18 9 5 4 34 - 16 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 20 10 3 7 31 - 28 33
2.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 20 7 4 9 20 - 24 25
5.
Акритас Хлоракас
 20 7 2 11 19 - 31 23
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 20 4 4 12 10 - 26 16
8.
Олимпиакос Никосия
 20 2 9 9 14 - 24 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 18 10 6 2 31 - 15 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 1:0 18 9 4 5 21 - 18 31
4.
Пафос
 0:1 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 2:0 18 8 1 9 21 - 23 25
6.
Омония
 0:2 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 20 9 3 8 21 - 21 30
2.
Неа Саламина
 20 7 4 9 21 - 27 25
3.
Кармиотисса
 20 6 5 9 17 - 30 23
4.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 20 3 4 13 16 - 38 13
8.
Акритас Хлоракас
 20 2 5 13 18 - 42 11

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 10
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Кармиотисса Малоне Дион 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Лопеш Рафаэл бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Росалес Роберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой АЕК Ларнака.
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Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
АЕК Ларнака
7.60
8.40
1.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Омония 0:2 АЕК Ларнака онлайн

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АЕК Ларнака
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