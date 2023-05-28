Тур: 36.
0:2
Второй тайм: 78'
Ход матча
43'
45'
0:1
65'
0:2
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Кицос ФотисЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Громов АртёмПолузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Омония
АЕК Ларнака
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.7%
38.5%
3.8%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
50 матчей
46%
14%
40%
23 победы 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
30%
48%
22%
15 побед 24 ничьи 11 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
16 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Среднее время на гол
55
65
Всего голов
43
23
Голов в среднем за матч
1.65
0.96
Среднее время на гол
54
93
Всего голов
82
59
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
46
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 74%
Меньше 26%
13
28
Больше 56%
Меньше 44%
22
14
Больше 28%
Меньше 72%
36
8
Больше 16%
Меньше 84%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
49
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Какулис Андроникос
|8
|0.22
|Бруно V
|8 (2)
|0.22
|Лойзу Лойзос
|4
|0.11
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.11
|Безус Роман
|3
|0.08
|Хупер Гэри
|2
|0.06
|Лекьякс Ян
|2
|0.06
|Юсте Эктор
|2
|0.06
|Матавж Тим
|1
|0.03
|Папулис Фотис
|1
|0.03
|Ланг Адам
|1
|0.03
|Беседин Артём
|1
|0.03
|Баркер Брэндон
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Захариу Панайотис
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|11 (3)
|0.31
|Альтман Омри
|8 (1)
|0.22
|Лопеш Рафаэл
|6
|0.17
|Дьюрчо Адам
|6 (1)
|0.17
|Фараж Имад
|5
|0.14
|Понс Пере
|4
|0.11
|Ромо Хосе
|2
|0.06
|Ойер Санхурхо
|2
|0.06
|Миличевич Хрвое
|2
|0.06
|Микель Гонсалес
|1
|0.03
|Энглезу Никос
|1
|0.03
|Николич Неманья III
|1
|0.03
|Гарсия Анхель
|1
|0.03
|Олатунджи Виктор
|1
|0.03
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|8
|1
|Безус Роман
|7
|0
|Кусулос Янис
|6
|0
|Ланг Адам
|4
|1
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Мэтьюз Адам
|4
|0
|Какулис Андроникос
|4
|0
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Милетич Неманья
|3
|0
|Псалтис Парис
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|8
|1
|Гарсия Анхель
|7
|1
|Альтман Омри
|6
|0
|Мамас Рафаил
|6
|0
|Густаву Луиш
|4
|1
|Понс Пере
|5
|0
|Росалес Роберто
|4
|0
|Микель Гонсалес
|4
|0
|Лопеш Рафаэл
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|Касас Исмаэль
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Ромо Хосе
|2
|0
|Николич Неманья III
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Результаты матчей
Омония
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
АЕК Ларнака
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
3
5
Омония
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
АЕК Ларнака
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
1
Волевые поражения
10
30
Омония
67.7%
32.3%
21 победа 10 поражений
Первый тайм
51% (18)
26% (9)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
АЕК Ларнака
27.6%
72.4%
8 побед 21 поражение
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
40% (14)
46% (16)
Сухие победы
15
5
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
28
4
Волевые поражения
13
35
Голы по времени матча
Забито
27
19
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 24
2
7%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
7
26%
4
21%
31-45
4
15%
4
21%
46-60
2
7%
5
26%
61-75
11
41%
1
5%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
2
9%
16-30
2
14%
5
22%
31-45
4
29%
4
17%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
4
29%
7
30%
76-90
Забито
15
30
9 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 20
0
0%
8
27%
1-15
5
33%
1
3%
16-30
4
27%
7
23%
31-45
1
7%
1
3%
46-60
1
7%
4
13%
61-75
4
27%
9
30%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
11%
2
11%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
9
33%
4
22%
31-45
2
7%
4
22%
46-60
6
22%
0
0%
61-75
6
22%
4
22%
76-90
Забито
42
49
19 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
11 Не забивали 9
2
5%
11
22%
1-15
6
14%
3
6%
16-30
11
26%
11
22%
31-45
5
12%
5
10%
46-60
3
7%
9
18%
61-75
15
36%
10
20%
76-90
Пропущено
41
41
18 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
3
7%
5
12%
1-15
4
10%
6
15%
16-30
11
27%
9
22%
31-45
6
15%
8
20%
46-60
7
17%
2
5%
61-75
10
24%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Арис Лимассол - Омония 1:0 Пафос - Омония 0:1 Омония - Аполлон 1:2
АПОЭЛ - Омония 0:0 Омония - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония 2:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0
АЕК Ларнака - Омония 2:0 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - АЕК Ларнака 1:3 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 Олимпиакос Никосия - АЕК Ларнака 0:2
Результаты матчей
Омония
АЕК Ларнака
Точный счет
2:0
4 раза 24%
4:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
4
4 раза 22%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
2:1
5 раз 14%
4:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
11 раз 31%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
4
4 раза 11%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Омония
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
162
89
99
413
513
314
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
116
315
710
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
278
1124
1619
530
629
332
431
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|11
|4
|65 - 28
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|52 - 26
|71
|3.
|2:0
|36
|20
|6
|10
|55 - 37
|66
|4.
|1:0
|35
|20
|5
|10
|47 - 35
|65
|5.
|0:1
|36
|16
|12
|8
|58 - 30
|60
|6.
|0:2
|36
|15
|4
|17
|43 - 43
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|9
|13
|51 - 44
|60
|2.
|40
|17
|7
|16
|52 - 55
|58
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|40
|13
|9
|18
|37 - 54
|48
|5.
|39
|10
|8
|21
|31 - 55
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|40
|9
|7
|24
|37 - 73
|34
|8.
|40
|5
|13
|22
|30 - 62
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|25 - 10
|36
|4.
|1:0
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|5.
|0:2
|18
|10
|2
|6
|28 - 16
|32
|6.
|0:1
|18
|9
|5
|4
|34 - 16
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|3
|7
|31 - 28
|33
|2.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|20
|7
|2
|11
|19 - 31
|23
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|21 - 18
|31
|4.
|0:1
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|2:0
|18
|8
|1
|9
|21 - 23
|25
|6.
|0:2
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|20
|6
|5
|9
|17 - 30
|23
|4.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|20
|3
|4
|13
|16 - 38
|13
|8.
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 10
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|11