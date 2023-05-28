Тур: 36.
0'
0:1
35' ГолПиттас Яннис
43' Желтая карточкаКане Мамаду
45' Желтая карточкаИлиев Илиан
50' Желтая карточкаХарис Мавриас
57' Вторая желтая карточкаИлиев Илиан
61' Желтая карточкаДеметриу Деметрис
1:1
84' ГолАбдураими Бешарт
88' Желтая карточкаNearchos Zinonos
2:1
90' ГолБруно V
90' Желтая карточкаБруно V
90' Вторая желтая карточкаБруно V
90'+13
Ход матча
35'
0:1
43'
45'
50'
57'
58'
72'
84'
1:1
88'
90'
2:1
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
26 Ивушич ИвицаВратарь
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 Бруно VПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michel Salgado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
70 Фоти СотирисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Пафос
Аполлон
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
26 матчей
15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
0.92
0.64
Среднее время на гол
98
140
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.29
1.42
Среднее время на гол
39
63
Всего голов
43
26
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|18
|0.5
|Абдураими Бешарт
|8
|0.22
|Танкович Муамер
|8 (4)
|0.22
|Валакари Онни
|7 (3)
|0.19
|Семедо Вилли
|4
|0.11
|Наме Мустафа
|4
|0.11
|Кане Мамаду
|3
|0.08
|Квида Джозев
|2
|0.06
|Байрич Кенан
|1
|0.03
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0.03
|Jeisson Palacios III
|1
|0.03
|Драгомир Влад
|1
|0.03
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|18 (1)
|0.51
|Варда Амр
|4
|0.11
|Доньё Годсвей
|3
|0.09
|Жради Бассель
|3 (1)
|0.09
|Дигин Николя
|2
|0.06
|Кириаку Хараламбос
|2
|0.06
|Антонио Владимиро
|2
|0.06
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.06
|Шахар Идо
|2 (2)
|0.06
|Роберж Валентин
|1
|0.03
|Илиев Илиан
|1
|0.03
|Коль Исраэль
|1
|0.03
|Экполо Годсвилл
|1
|0.03
|Хаммас Амин
|1
|0.03
|Шполярич Данило
|1
|0.03
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.03
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кане Мамаду
|10
|2
|Леовижилду
|7
|1
|Квида Джозев
|7
|0
|Танкович Муамер
|5
|1
|Икоко Джордан
|6
|0
|Jeisson Palacios III
|6
|0
|Байрич Кенан
|5
|0
|Драгомир Влад
|5
|0
|Жайро
|3
|0
|Хочко Дени
|3
|0
|Пеладжио Педро
|3
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Хестад Эйрик
|2
|0
|Валакари Онни
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Абдураими Бешарт
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Антош Даниэль
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роберж Валентин
|7
|1
|Хаммас Амин
|5
|1
|Пейбернес Матьё
|4
|1
|Илиев Илиан
|4
|1
|Йованович Вукашин
|5
|0
|Коль Исраэль
|5
|0
|Варда Амр
|5
|0
|Ресио Хосе
|3
|1
|Панайоту Антреас
|4
|0
|Антонио Владимиро
|4
|0
|Шахар Идо
|4
|0
|Хенти Эзекиэль
|2
|1
|Кириаку Хараламбос
|3
|0
|Алеесами Хайтам
|3
|0
|Йованович Александар II
|3
|0
|Питтас Яннис
|3
|0
|Шполярич Данило
|3
|0
|Харис Мавриас
|2
|0
|Доньё Годсвей
|2
|0
|Йоостен Патрик
|2
|0
|Артиматас Панайотис
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Nearchos Zinonos
|2
|0
|Дигин Николя
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Аполлон
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
9
7
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Аполлон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
21
22
Пафос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
36% (13)
17% (6)
Аполлон
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
10
12
Волевые поражения
30
29
Голы по времени матча
Забито
37
20
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
6
16%
2
10%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
2
5%
3
15%
46-60
6
16%
5
25%
61-75
13
35%
6
30%
76-90
Пропущено
15
21
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
20%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
6
29%
76-90
Забито
23
25
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
1
4%
2
8%
1-15
5
22%
6
24%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
7
30%
7
28%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
9
50%
76-90
Забито
60
45
29 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 18
5 Не забивали 9
7
12%
4
9%
1-15
9
15%
7
16%
16-30
13
22%
5
11%
31-45
3
5%
6
13%
46-60
8
13%
10
22%
61-75
20
33%
13
29%
76-90
Пропущено
30
39
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
20%
4
10%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
8
27%
6
15%
31-45
5
17%
2
5%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
5
17%
15
38%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Омония - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1
Аполлон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0
Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0
Результаты матчей
Пафос
Аполлон
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Пафос
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
134
99
98
612
413
315
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
612
513
315
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
315
Больше Меньше
287
1521
1421
927
530
432
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|11
|4
|65 - 28
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|52 - 26
|71
|3.
|36
|20
|6
|10
|55 - 37
|66
|4.
|36
|17
|12
|7
|60 - 30
|63
|5.
|35
|19
|5
|11
|47 - 37
|62
|6.
|36
|15
|4
|17
|43 - 43
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|39
|17
|9
|13
|51 - 44
|60
|2.
|40
|17
|7
|16
|52 - 55
|58
|3.
|38
|13
|9
|16
|34 - 39
|48
|4.
|40
|13
|9
|18
|37 - 54
|48
|5.
|39
|10
|8
|21
|31 - 55
|38
|6.
|39
|10
|7
|22
|40 - 51
|37
|7.
|40
|9
|7
|24
|37 - 73
|34
|8.
|40
|5
|13
|22
|30 - 62
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|25 - 10
|36
|4.
|18
|10
|5
|3
|36 - 16
|35
|5.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|6.
|18
|10
|2
|6
|28 - 16
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|3
|7
|31 - 28
|33
|2.
|19
|9
|3
|7
|22 - 19
|30
|3.
|19
|8
|6
|5
|30 - 23
|30
|4.
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|20
|7
|2
|11
|19 - 31
|23
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|18
|8
|4
|6
|21 - 20
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|18
|8
|1
|9
|21 - 23
|25
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|20
|6
|5
|9
|17 - 30
|23
|4.
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|19
|4
|3
|12
|16 - 31
|15
|7.
|20
|3
|4
|13
|16 - 38
|13
|8.
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 10
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|11