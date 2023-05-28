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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 36.
Пафос
2:1
Конец матча
Аполлон
0'
0:1
35' Гол
Питтас Яннис
43' Желтая карточка
Кане Мамаду
45' Желтая карточка
Илиев Илиан
50' Желтая карточка
Харис Мавриас
57' Вторая желтая карточка
Илиев Илиан
61' Желтая карточка
Деметриу Деметрис
1:1
84' Гол
Абдураими Бешарт
88' Желтая карточка
Nearchos Zinonos
2:1
90' Гол
Бруно V
90' Желтая карточка
Бруно V
90' Вторая желтая карточка
Бруно V
90'+13
Пафос
Аполлон

История личных встреч

Пафос
Аполлон

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

26 матчей

15.4%
26.9%
57.7%
4 победы 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.5%
38.5%
50%
3 победы 10 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ТМС
2:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
5:1
К
1:4
К
4:0
ПД
0:2
ПД
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

0.92
0.64

Среднее время на гол

98
140

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.29
1.42

Среднее время на гол

39
63

Всего голов

43
26

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 18 0.5
Абдураими Бешарт 8 0.22
Танкович Муамер 8 (4) 0.22
Валакари Онни 7 (3) 0.19
Семедо Вилли 4 0.11
Наме Мустафа 4 0.11
Кане Мамаду 3 0.08
Квида Джозев 2 0.06
Байрич Кенан 1 0.03
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0.03
Jeisson Palacios III 1 0.03
Драгомир Влад 1 0.03
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 18 (1) 0.51
Варда Амр 4 0.11
Доньё Годсвей 3 0.09
Жради Бассель 3 (1) 0.09
Дигин Николя 2 0.06
Кириаку Хараламбос 2 0.06
Антонио Владимиро 2 0.06
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.06
Шахар Идо 2 (2) 0.06
Роберж Валентин 1 0.03
Илиев Илиан 1 0.03
Коль Исраэль 1 0.03
Экполо Годсвилл 1 0.03
Хаммас Амин 1 0.03
Шполярич Данило 1 0.03
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.03

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кане Мамаду 10 2
Леовижилду 7 1
Квида Джозев 7 0
Танкович Муамер 5 1
Икоко Джордан 6 0
Jeisson Palacios III 6 0
Байрич Кенан 5 0
Драгомир Влад 5 0
Жайро 3 0
Хочко Дени 3 0
Пеладжио Педро 3 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Хестад Эйрик 2 0
Валакари Онни 2 0
Наме Мустафа 2 0
Абдураими Бешарт 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Антош Даниэль 1 0
Семедо Вилли 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 7 1
Хаммас Амин 5 1
Пейбернес Матьё 4 1
Илиев Илиан 4 1
Йованович Вукашин 5 0
Коль Исраэль 5 0
Варда Амр 5 0
Ресио Хосе 3 1
Панайоту Антреас 4 0
Антонио Владимиро 4 0
Шахар Идо 4 0
Хенти Эзекиэль 2 1
Кириаку Хараламбос 3 0
Алеесами Хайтам 3 0
Йованович Александар II 3 0
Питтас Яннис 3 0
Шполярич Данило 3 0
Харис Мавриас 2 0
Доньё Годсвей 2 0
Йоостен Патрик 2 0
Артиматас Панайотис 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Nearchos Zinonos 2 0
Дигин Николя 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Деметриу Деметрис 1 0

Результаты матчей

Пафос
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Аполлон
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

9
7
Пафос
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Аполлон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

21
22
Пафос
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (17)
36% (13)
17% (6)
Аполлон
43.3%
56.7%
13 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (8)
37% (13)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
26% (9)
37% (13)

Сухие победы

9
10

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

10
12

Волевые поражения

30
29

Голы по времени матча

Забито

37
20
16 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
6
16%
2
10%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
6
16%
3
15%
31-45
2
5%
3
15%
46-60
6
16%
5
25%
61-75
13
35%
6
30%
76-90

Пропущено

15
21
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
20%
4
19%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
7
47%
3
14%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
1
7%
6
29%
76-90

Забито

23
25
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 9
22 Не забивали 23
1
4%
2
8%
1-15
5
22%
6
24%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
1
4%
3
12%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
7
30%
7
28%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
9
50%
76-90

Забито

60
45
29 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 29
22 Забивали первыми 18
5 Не забивали 9
7
12%
4
9%
1-15
9
15%
7
16%
16-30
13
22%
5
11%
31-45
3
5%
6
13%
46-60
8
13%
10
22%
61-75
20
33%
13
29%
76-90

Пропущено

30
39
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
6
20%
4
10%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
8
27%
6
15%
31-45
5
17%
2
5%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
5
17%
15
38%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 1:1 Пафос - Омония 0:1 Пафос - АПОЭЛ 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1
Омония - Пафос 3:1 Аполлон - Пафос 0:1 Пафос - АЕК Ларнака 4:0 Пафос - Омония 1:1 Омония - Пафос 2:0 АПОЭЛ - Пафос 0:0 Пафос - Арис Лимассол 2:2 Олимпиакос Никосия - Пафос 1:1 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Пафос - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Пафос - Неа Саламина 1:2 Омония - Пафос 0:0 Пафос - Докса Катокопия 3:1
Аполлон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Аполлон - АПОЭЛ 3:2 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 Омония - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:0
Аполлон - Пафос 0:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 Аполлон - Арис Лимассол 0:1 Аполлон - Омония 3:1 АЕК Ларнака - Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 2:1 Акритас Хлоракас - Аполлон 1:3 Аполлон - Кармиотисса 3:4 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 Аполлон - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Аполлон 3:1 Аполлон - Анортосис 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:0 Пафос - Аполлон 2:2 Аполлон - Неа Саламина 2:0

Результаты матчей

Пафос
Аполлон

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
14 раз 40%
2
9 раз 26%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Пафос
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
9
1.5
9
8
6
12
2.5
4
13
3
15
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
5
13
3
15
2.5
1
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
5
0.5
Больше Меньше
28
7
15
21
1.5
14
21
9
27
2.5
5
30
4
32
3.5
1
35
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 36 21 11 4 65 - 28 74
2.
АПОЭЛ
 36 20 11 5 52 - 26 71
3.
АЕК Ларнака
 36 20 6 10 55 - 37 66
4.
Пафос
 36 17 12 7 60 - 30 63
5.
Аполлон
 35 19 5 11 47 - 37 62
6.
Омония
 36 15 4 17 43 - 43 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 39 17 9 13 51 - 44 60
2.
Неа Саламина
 40 17 7 16 52 - 55 58
3.
АЕЛ Лимаcсол
 38 13 9 16 34 - 39 48
4.
Кармиотисса
 40 13 9 18 37 - 54 48
5.
Докса Катокопия
 39 10 8 21 31 - 55 38
6.
Эносис
 39 10 7 22 40 - 51 37
7.
Акритас Хлоракас
 40 9 7 24 37 - 73 34
8.
Олимпиакос Никосия
 40 5 13 22 30 - 62 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
АПОЭЛ
 18 10 6 2 25 - 10 36
4.
Пафос
 18 10 5 3 36 - 16 35
5.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
6.
Омония
 18 10 2 6 28 - 16 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 20 10 3 7 31 - 28 33
2.
АЕЛ Лимаcсол
 19 9 3 7 22 - 19 30
3.
Анортосис
 19 8 6 5 30 - 23 30
4.
Кармиотисса
 20 7 4 9 20 - 24 25
5.
Акритас Хлоракас
 20 7 2 11 19 - 31 23
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 20 4 4 12 10 - 26 16
8.
Олимпиакос Никосия
 20 2 9 9 14 - 24 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 18 10 6 2 31 - 15 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 18 8 4 6 21 - 20 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 18 8 1 9 21 - 23 25
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 20 9 3 8 21 - 21 30
2.
Неа Саламина
 20 7 4 9 21 - 27 25
3.
Кармиотисса
 20 6 5 9 17 - 30 23
4.
Докса Катокопия
 19 6 4 9 21 - 29 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 19 4 3 12 16 - 31 15
7.
Олимпиакос Никосия
 20 3 4 13 16 - 38 13
8.
Акритас Хлоракас
 20 2 5 13 18 - 42 11

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 10
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Кармиотисса Малоне Дион 11
Весь список
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    • Желтая карточка
      50'
      Харис Мавриас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Mamadou Kane уходит с поля. Хестад Эйрик выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      51'
      Илиев Илиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Mamadou Kane получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Кириаку Хараламбос уходит с поля. Идо Шахар выходит вместо него
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
    • Описание гола
      19'
      ГОООООЛ Пафос забивает
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Пафос 2:1 Аполлон онлайн

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