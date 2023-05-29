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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 40.
АЕЛ Лимаcсол
1:0
Первый тайм: 31'
Докса Катокопия
0'
21' Желтая карточка
Аденон Халед
1:0
27' Гол
Vittorio Continella

Ход матча

8'
Хаза Жаред
Миральяс Кевин
 
21'
 
Аденон Халед
27'
Vittorio Continella
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Докса Катокопия
5.40
4.10
3.15
Все Коэффициенты
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

22 матча

95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
13.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

120%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

32 матча

65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
20 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

25
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.65

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

0.82
0.73

Среднее время на гол

109
122

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Качаниклич Алекс 4 0.1
Берахино Сейдо 4 (1) 0.1
Миральяс Кевин 4 (2) 0.1
Макрис Андреас 2 0.05
Милинчану Николай 2 0.05
Тшибола Аарон 2 0.05
Папафотис Вассилис 2 0.05
Andre Ferreira Teixeira 2 0.05
Silva 2 (1) 0.05
Ромо Хосе 1 0.03
Деваст Себастьен 1 0.03
Черных Фёдор 1 0.03
Бруно Араужо 1 0.03
Хаза Жаред 1 0.03
Франдзис Христофорос 1 0.03
Андреу Эвангелос 1 0.03
Vittorio Continella 1 0.03
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 8 (3) 0.2
Асанте Эрнест 6 0.15
Труич Никола 3 0.08
Анаане Тиджани 3 0.08
Собчик Алекс 2 0.05
Andreas Karamanolis 2 0.05
Benjamin Asamoah 2 (1) 0.05
Аденон Халед 1 0.03
Бенни Бернарду 1 0.03
Ковачевич Боян 1 0.03

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 9 0
Здравковски Давор 9 0
Andre Ferreira Teixeira 7 0
Миральяс Кевин 6 0
Бруно Араужо 5 0
Пантели Стилианос 5 0
Башту Угу 3 1
Милинчану Николай 4 0
Vittorio Continella 4 0
Качаниклич Алекс 3 0
Черных Фёдор 3 0
Сисс Амаду 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Silva 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Берахино Сейдо 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Michalis Kolias 2 0
Оливейра Мигель 1 0
Филипович Петар 1 0
Ромо Хосе 1 0
Макрис Андреас 1 0
Мендоса Хавьер 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Stylianos Christodoulou 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 13 0
Аденон Халед 7 1
Садик Берат 7 0
Стилиану Мариос 7 0
Fawaz Abdullahi 5 1
Труич Никола 6 0
Илич Кристиан 4 0
Керла Семир 4 0
Benjamin Asamoah 4 0
Andreas Karamanolis 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Шишковски Дамьян 3 0
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Ояла Юхани 2 0
Меска 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Анаане Тиджани 2 0
Каргбо Ибрагим 1 0
Асанте Эрнест 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Докса Катокопия
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
7

Волевые поражения

8
10
АЕЛ Лимаcсол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Докса Катокопия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
24

Волевые поражения

11
8
АЕЛ Лимаcсол
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (10)
45% (17)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (14)
47% (18)
16% (6)
Докса Катокопия
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (13)
44% (17)
23% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (15)
33% (13)
28% (11)

Сухие победы

15
10

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

19
31

Волевые поражения

19
18

Голы по времени матча

Забито

22
21
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
2
9%
4
19%
1-15
2
9%
5
24%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
4
18%
2
10%
46-60
5
23%
2
10%
61-75
4
18%
5
24%
76-90

Пропущено

19
29
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 17
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
4
14%
16-30
4
21%
6
21%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
3
16%
7
24%
61-75
2
11%
5
17%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
32 Не забивали 33
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
7
33%
7
27%
76-90

Забито

33
31
16 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
3
9%
6
19%
1-15
5
15%
8
26%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
6
18%
3
10%
46-60
5
15%
3
10%
61-75
6
18%
7
23%
76-90

Пропущено

40
55
18 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 30
5
13%
5
9%
1-15
7
18%
7
13%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
6
15%
10
18%
46-60
7
18%
11
20%
61-75
9
23%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

Точный счет

1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
6 раз 30%
0:0
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
0
14 раз 70%
1
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
12 раз 63%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
2
7 раз 37%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%

Точный счет

1:0
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 18%
0:1
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
18 раз 47%
1
10 раз 26%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
0
19 раз 49%
1
10 раз 26%
2
9 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
6
14
7
12
1.5
3
17
2
17
2.5
1
19

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
12
0.5
Больше Меньше
14
5
3
16
1.5
7
12
2
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
18
0.5
Больше Меньше
20
19
10
28
1.5
10
29
4
34
2.5
1
38

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 36 21 11 4 65 - 28 74
2.
АПОЭЛ
 36 20 11 5 52 - 26 71
3.
АЕК Ларнака
 36 20 6 10 55 - 37 66
4.
Пафос
 36 17 12 7 60 - 30 63
5.
Аполлон
 35 19 5 11 47 - 37 62
6.
Омония
 36 15 4 17 43 - 43 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 40 17 10 13 51 - 44 61
2.
Неа Саламина
 40 17 7 16 52 - 55 58
3.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 39 14 9 16 35 - 39 51
4.
Кармиотисса
 40 13 9 18 37 - 54 48
5.
Эносис
 0:0 40 10 8 22 40 - 51 38
6.
Докса Катокопия
 0:1 40 10 8 22 31 - 56 38
7.
Акритас Хлоракас
 40 9 7 24 37 - 73 34
8.
Олимпиакос Никосия
 40 5 13 22 30 - 62 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
АПОЭЛ
 18 10 6 2 25 - 10 36
4.
Пафос
 18 10 5 3 36 - 16 35
5.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
6.
Омония
 18 10 2 6 28 - 16 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 20 10 3 7 23 - 19 33
2.
Неа Саламина
 20 10 3 7 31 - 28 33
3.
Анортосис
 0:0 20 8 7 5 30 - 23 31
4.
Кармиотисса
 20 7 4 9 20 - 24 25
5.
Акритас Хлоракас
 20 7 2 11 19 - 31 23
6.
Эносис
 0:0 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 0:1 20 4 4 12 10 - 26 16
8.
Олимпиакос Никосия
 20 2 9 9 14 - 24 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 18 10 6 2 31 - 15 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 18 8 4 6 21 - 20 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 18 8 1 9 21 - 23 25
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 20 9 3 8 21 - 21 30
2.
Неа Саламина
 20 7 4 9 21 - 27 25
3.
Кармиотисса
 20 6 5 9 17 - 30 23
4.
Докса Катокопия
 0:1 20 6 4 10 21 - 30 22
5.
АЕЛ Лимаcсол
 1:0 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 0:0 20 4 4 12 16 - 31 16
7.
Олимпиакос Никосия
 20 3 4 13 16 - 38 13
8.
Акритас Хлоракас
 20 2 5 13 18 - 42 11

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 10
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Кармиотисса Малоне Дион 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Vittorio Continella бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Миральяс Кевин уходит с поля. Хаза Жаред выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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АЕЛ Лимаcсол
Ничья
Докса Катокопия
5.40
4.10
3.15
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