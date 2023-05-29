Тур: 40.
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаТшибола Аарон
21' Желтая карточкаАденон Халед
1:0
27' ГолVittorio Continella
44' Желтая карточкаФилипович Петар
55' Желтая карточкаVittorio Continella
60' Желтая карточкаEvdoras Silvestros
83' Желтая карточкаFawaz Abdullahi
1:1
90' ПенальтиБенни Бернарду
90'+7
Ход матча
21'
27'
44'
83'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Черных ФёдорПолузащитник
-
-
66 Silva
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Ояла ЮханиЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия
22 матча
95.5%
4.5%
21 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
13.6%
20 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
120%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
32 матча
65.6%
21.9%
12.5%
21 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
59.4%
15.6%
8 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
20 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.65
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
0.82
0.73
Среднее время на гол
109
122
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Качаниклич Алекс
|4
|0.1
|Берахино Сейдо
|4 (1)
|0.1
|Миральяс Кевин
|4 (2)
|0.1
|Макрис Андреас
|2
|0.05
|Милинчану Николай
|2
|0.05
|Тшибола Аарон
|2
|0.05
|Папафотис Вассилис
|2
|0.05
|Andre Ferreira Teixeira
|2
|0.05
|Vittorio Continella
|2
|0.05
|Silva
|2 (1)
|0.05
|Ромо Хосе
|1
|0.03
|Деваст Себастьен
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1
|0.03
|Бруно Араужо
|1
|0.03
|Хаза Жаред
|1
|0.03
|Франдзис Христофорос
|1
|0.03
|Андреу Эвангелос
|1
|0.03
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|8 (3)
|0.2
|Асанте Эрнест
|6
|0.15
|Труич Никола
|3
|0.08
|Анаане Тиджани
|3
|0.08
|Собчик Алекс
|2
|0.05
|Andreas Karamanolis
|2
|0.05
|Бенни Бернарду
|2 (1)
|0.05
|Benjamin Asamoah
|2 (1)
|0.05
|Аденон Халед
|1
|0.03
|Ковачевич Боян
|1
|0.03
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|10
|0
|Здравковски Давор
|9
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|7
|0
|Миральяс Кевин
|6
|0
|Бруно Араужо
|5
|0
|Пантели Стилианос
|5
|0
|Vittorio Continella
|5
|0
|Башту Угу
|3
|1
|Милинчану Николай
|4
|0
|Качаниклич Алекс
|3
|0
|Черных Фёдор
|3
|0
|Сисс Амаду
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Silva
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Берахино Сейдо
|2
|0
|Филипович Петар
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Michalis Kolias
|2
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Ромо Хосе
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Мендоса Хавьер
|1
|0
|Evdoras Silvestros
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Stylianos Christodoulou
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|13
|0
|Аденон Халед
|7
|1
|Fawaz Abdullahi
|6
|1
|Садик Берат
|7
|0
|Стилиану Мариос
|7
|0
|Труич Никола
|6
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Керла Семир
|4
|0
|Benjamin Asamoah
|4
|0
|Andreas Karamanolis
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|3
|0
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Ояла Юхани
|2
|0
|Меска
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Анаане Тиджани
|2
|0
|Каргбо Ибрагим
|1
|0
|Асанте Эрнест
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Докса Катокопия
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
60% (12)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (11)
35% (7)
10% (2)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
7
Волевые поражения
9
11
АЕЛ Лимаcсол
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
58% (11)
5% (1)
Докса Катокопия
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
24
Волевые поражения
11
8
АЕЛ Лимаcсол
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (11)
44% (17)
28% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (14)
46% (18)
18% (7)
Докса Катокопия
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (13)
43% (17)
25% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (16)
33% (13)
28% (11)
Сухие победы
15
10
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
19
31
Волевые поражения
20
19
Голы по времени матча
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 9
25 Не забивали 24
2
9%
4
18%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
5
22%
3
14%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
4
17%
6
27%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 18
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
5
17%
16-30
4
20%
6
20%
31-45
4
20%
5
17%
46-60
3
15%
7
23%
61-75
3
15%
5
17%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
33 Не забивали 34
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
2
18%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
21
26
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 13
2
10%
3
12%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
7
33%
7
27%
76-90
Забито
34
32
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
19 Не забивали 18
3
9%
6
19%
1-15
6
18%
8
25%
16-30
8
24%
4
13%
31-45
6
18%
3
9%
46-60
5
15%
3
9%
61-75
6
18%
8
25%
76-90
Пропущено
41
56
18 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 31
5
12%
5
9%
1-15
7
17%
8
14%
16-30
6
15%
10
18%
31-45
6
15%
10
18%
46-60
7
17%
11
20%
61-75
10
24%
12
21%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 0:1 Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 АЕЛ Лимаcсол - Кармиотисса 3:0 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0
Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Неа Саламина 3:3 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 1:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 2:0 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Акритас Хлоракас 2:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Аполлон 0:2 Неа Саламина - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 АЕЛ Лимаcсол - АЕК Ларнака 2:1
Докса Катокопия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1
Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:0 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:0 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Акритас Хлоракас - Докса Катокопия 1:2 Пафос - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 3:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Пафос 1:4 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 0:0 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
6 раз 30%
0:0
4 раза 20%
0:3
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
2 раза 10%
0
14 раз 70%
1
3 раза 15%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:2
6 раз 30%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
12 раз 63%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
7 раз 35%
0
5 раз 25%
Точный счет
1:0
8 раз 21%
0:0
5 раз 13%
2:0
5 раз 13%
0:1
4 раза 10%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:2
7 раз 18%
0:1
6 раз 15%
0:0
5 раз 13%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
18 раз 46%
1
11 раз 28%
2
6 раз 15%
3
4 раза 10%
0
19 раз 48%
1
11 раз 28%
2
9 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
614
713
317
218
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
712
Больше Меньше
155
316
713
217
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2118
Больше Меньше
2119
1029
1030
435
139
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|11
|4
|65 - 28
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|52 - 26
|71
|3.
|36
|20
|6
|10
|55 - 37
|66
|4.
|36
|17
|12
|7
|60 - 30
|63
|5.
|35
|19
|5
|11
|47 - 37
|62
|6.
|36
|15
|4
|17
|43 - 43
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|40
|18
|9
|13
|52 - 44
|63
|2.
|40
|17
|7
|16
|52 - 55
|58
|3.
|39
|13
|10
|16
|35 - 40
|49
|4.
|40
|13
|9
|18
|37 - 54
|48
|5.
|40
|10
|9
|21
|32 - 56
|39
|6.
|40
|10
|7
|23
|40 - 52
|37
|7.
|40
|9
|7
|24
|37 - 73
|34
|8.
|40
|5
|13
|22
|30 - 62
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|25 - 10
|36
|4.
|18
|10
|5
|3
|36 - 16
|35
|5.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|6.
|18
|10
|2
|6
|28 - 16
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|3
|7
|31 - 28
|33
|2.
|20
|9
|6
|5
|31 - 23
|33
|3.
|20
|9
|4
|7
|23 - 20
|31
|4.
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|20
|7
|2
|11
|19 - 31
|23
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|18
|8
|4
|6
|21 - 20
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|18
|8
|1
|9
|21 - 23
|25
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|20
|6
|5
|9
|22 - 30
|23
|4.
|20
|6
|5
|9
|17 - 30
|23
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|20
|4
|3
|13
|16 - 32
|15
|7.
|20
|3
|4
|13
|16 - 38
|13
|8.
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 10
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|11