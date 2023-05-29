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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 40.
Анортосис
1:0
Конец матча
Эносис
0'
6' Желтая карточка
Fotis Kotsonis
8' Желтая карточка
Артиматас Костакис
30' Желтая карточка
Константину Константинос
44' Желтая карточка
Andreas Christofi
1:0
53' Гол
Антониадес Мариос
68' Желтая карточка
Adrian Oscar Lucero
90'+6
Анортосис
Эносис

История личных встреч

Анортосис
Эносис

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

20 матчей

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
4:2
ПД
5:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
К
0:0
ПД
2:0
К
2:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1

Голы

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

2.1
1.2

Среднее время на гол

42
75

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.6
1.1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

56
81

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Мигель 10 (5) 0.25
Мраз Самуэл 6 0.15
Христофи Димитрос 5 0.13
Нинга Казимир 5 0.13
Эредия Антоньин 4 0.1
Элдер Феррейра 3 0.08
Байшиньу Марку 2 0.05
Антониадес Мариос 2 0.05
Danil Paroutis 2 0.05
Сабо Эрик 2 (1) 0.05
Техера Серхио 2 (2) 0.05
Уорис Маджид 1 0.03
Амбарцумян Оганес 1 0.03
Ароян Вараздат 1 0.03
Кику Франсишку 1 0.03
Эбралидзе Автандил 1 0.03
Варда Амр 1 0.03
Хрисостому Андреас 1 0.03
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вученович Александар 9 0.23
Julien Lamy 5 0.13
Дьявара Кандет 5 (1) 0.13
Рушиас Онисифорос 4 0.1
Фернандеш Виктор 3 0.08
Antonis Katsiaris 3 0.08
Сильва Луис 3 0.08
Мейра Марсиу 2 0.05
Дрекса Павел 1 0.03
Вукчевич Стефан 1 0.03
Константину Константинос 1 0.03
Эхманн Марко 1 0.03
Джаве Флорисс 1 0.03
Marko Jevremovic 1 (1) 0.03

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антониу Минас 9 0
Иоанну Михалис 7 0
Уорис Маджид 5 1
Техера Серхио 6 0
Сабо Эрик 6 0
Артиматас Костакис 6 0
Коррейя Андерсон 6 0
Варда Амр 6 0
Байшиньу Марку 5 0
Ароян Вараздат 5 0
Антониадес Мариос 3 1
Амбарцумян Оганес 4 0
Корреа Павлос 4 0
Панчеон Джейсон 3 0
Кику Франсишку 3 0
Danil Paroutis 3 0
Мраз Самуэл 2 0
Нинга Казимир 2 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Христофи Димитрос 1 0
Лория Гиорги 1 0
Радонич Деян 1 0
Элдер Феррейра 1 0
Герреро Мигель 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Sotiris Argyrou 1 0
Dimitrianos Tzouliou 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Oscar Lucero 8 0
Константину Константинос 8 0
Вученович Александар 8 0
Marko Jevremovic 8 0
Эхманн Марко 6 1
Demetris Mavroudis 6 1
Antonis Katsiaris 7 0
Сильва Луис 7 0
Мейра Марсиу 7 0
Вукчевич Стефан 6 0
Andreas Christofi 6 0
Дрекса Павел 5 0
Fotis Kotsonis 5 0
Рушиас Онисифорос 3 1
Omer Korsia 4 0
Костич Иван 3 0
Поликарпу Парис 3 0
Дьявара Кандет 2 0
Pantelis Gavriel 2 0
Фернандеш Виктор 1 0
Джаве Флорисс 1 0

Результаты матчей

Анортосис
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Эносис
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

8
9
Анортосис
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Эносис
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

13
17

Волевые поражения

21
21
Анортосис
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (14)
35% (14)
30% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
43% (17)
28% (11)
Эносис
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (9)
43% (17)
35% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
43% (17)
33% (13)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

10
12

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

29
30

Голы по времени матча

Забито

29
16
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
4
14%
3
19%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
7
24%
6
38%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
7
24%
2
13%
76-90

Пропущено

24
32
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
3
13%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
6
25%
2
6%
61-75
3
13%
10
31%
76-90

Забито

26
24
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
27 Не забивали 30
2
8%
1
4%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
7
27%
5
21%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
4
15%
9
38%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
3
15%
76-90

Забито

55
40
24 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 13
14 Не забивали 19
6
11%
4
10%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
11
20%
6
15%
31-45
11
20%
10
25%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
11
20%
11
28%
76-90

Пропущено

40
52
17 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 29
4
10%
7
13%
1-15
7
18%
9
17%
16-30
6
15%
11
21%
31-45
7
18%
8
15%
46-60
9
23%
4
8%
61-75
7
18%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1
Эносис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Неа Саламина - Эносис 4:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Докса Катокопия - Эносис 0:1
Эносис - Акритас Хлоракас 5:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0

Результаты матчей

Анортосис
Эносис

Точный счет

1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%

Точный счет

0:2
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 38%
2
10 раз 25%
1
9 раз 23%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
19 раз 48%
1
11 раз 28%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
10
10
9
11
1.5
6
14
5
15
2.5
4
16
3
17
3.5
2
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
11
9
7
13
1.5
4
16
1
19
2.5
1
19
1
19
3.5
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
15
0.5
Больше Меньше
21
19
16
24
1.5
10
30
6
34
2.5
5
35
4
36
3.5
2
38
1
39
4.5
2
38

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 36 21 11 4 65 - 28 74
2.
АПОЭЛ
 36 20 11 5 52 - 26 71
3.
АЕК Ларнака
 36 20 6 10 55 - 37 66
4.
Пафос
 36 17 12 7 60 - 30 63
5.
Аполлон
 35 19 5 11 47 - 37 62
6.
Омония
 36 15 4 17 43 - 43 49

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 40 18 9 13 52 - 44 63
2.
Неа Саламина
 40 17 7 16 52 - 55 58
3.
АЕЛ Лимаcсол
 39 13 10 16 35 - 40 49
4.
Кармиотисса
 40 13 9 18 37 - 54 48
5.
Докса Катокопия
 40 10 9 21 32 - 56 39
6.
Эносис
 40 10 7 23 40 - 52 37
7.
Акритас Хлоракас
 40 9 7 24 37 - 73 34
8.
Олимпиакос Никосия
 40 5 13 22 30 - 62 28

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 18 12 5 1 34 - 14 41
2.
Арис Лимассол
 18 11 5 2 34 - 13 38
3.
АПОЭЛ
 18 10 6 2 25 - 10 36
4.
Пафос
 18 10 5 3 36 - 16 35
5.
Аполлон
 17 11 1 5 26 - 17 34
6.
Омония
 18 10 2 6 28 - 16 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 20 10 3 7 31 - 28 33
2.
Анортосис
 20 9 6 5 31 - 23 33
3.
АЕЛ Лимаcсол
 20 9 4 7 23 - 20 31
4.
Кармиотисса
 20 7 4 9 20 - 24 25
5.
Акритас Хлоракас
 20 7 2 11 19 - 31 23
6.
Эносис
 20 6 4 10 24 - 20 22
7.
Докса Катокопия
 20 4 4 12 10 - 26 16
8.
Олимпиакос Никосия
 20 2 9 9 14 - 24 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 18 10 6 2 31 - 15 36
2.
АПОЭЛ
 18 10 5 3 27 - 16 35
3.
Аполлон
 18 8 4 6 21 - 20 28
4.
Пафос
 18 7 7 4 24 - 14 28
5.
АЕК Ларнака
 18 8 1 9 21 - 23 25
6.
Омония
 18 5 2 11 15 - 27 17

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 20 9 3 8 21 - 21 30
2.
Неа Саламина
 20 7 4 9 21 - 27 25
3.
Докса Катокопия
 20 6 5 9 22 - 30 23
4.
Кармиотисса
 20 6 5 9 17 - 30 23
5.
АЕЛ Лимаcсол
 19 4 6 9 12 - 20 18
6.
Эносис
 20 4 3 13 16 - 32 15
7.
Олимпиакос Никосия
 20 3 4 13 16 - 38 13
8.
Акритас Хлоракас
 20 2 5 13 18 - 42 11

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 18
Неа Саламина Diego Dorregaray 16
Арис Лимассол Кокорин Александр 13
АЕК Ларнака Тричковски Иван 11
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Пафос Кане Мамаду 2 10
Докса Катокопия Ковачевич Боян 13
Арис Лимассол Сёке Юлиус 13
Кармиотисса Малоне Дион 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Andreas Christofi получил желтую карточку от судьи
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