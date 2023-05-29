Тур: 40.
0'
6' Желтая карточкаFotis Kotsonis
8' Желтая карточкаАртиматас Костакис
30' Желтая карточкаКонстантину Константинос
44' Желтая карточкаAndreas Christofi
1:0
53' ГолАнтониадес Мариос
68' Желтая карточкаAdrian Oscar Lucero
90'+6
Ход матча
53'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vesko Mihajlovic
- Основной состав
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
-
12 Костич ИванЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
99 Julien Lamy
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Анортосис
Эносис
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
20 матчей
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
2.1
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.6
1.1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
56
81
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Мигель
|10 (5)
|0.25
|Мраз Самуэл
|6
|0.15
|Христофи Димитрос
|5
|0.13
|Нинга Казимир
|5
|0.13
|Эредия Антоньин
|4
|0.1
|Элдер Феррейра
|3
|0.08
|Байшиньу Марку
|2
|0.05
|Антониадес Мариос
|2
|0.05
|Danil Paroutis
|2
|0.05
|Сабо Эрик
|2 (1)
|0.05
|Техера Серхио
|2 (2)
|0.05
|Уорис Маджид
|1
|0.03
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.03
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|Кику Франсишку
|1
|0.03
|Эбралидзе Автандил
|1
|0.03
|Варда Амр
|1
|0.03
|Хрисостому Андреас
|1
|0.03
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вученович Александар
|9
|0.23
|Julien Lamy
|5
|0.13
|Дьявара Кандет
|5 (1)
|0.13
|Рушиас Онисифорос
|4
|0.1
|Фернандеш Виктор
|3
|0.08
|Antonis Katsiaris
|3
|0.08
|Сильва Луис
|3
|0.08
|Мейра Марсиу
|2
|0.05
|Дрекса Павел
|1
|0.03
|Вукчевич Стефан
|1
|0.03
|Константину Константинос
|1
|0.03
|Эхманн Марко
|1
|0.03
|Джаве Флорисс
|1
|0.03
|Marko Jevremovic
|1 (1)
|0.03
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антониу Минас
|9
|0
|Иоанну Михалис
|7
|0
|Уорис Маджид
|5
|1
|Техера Серхио
|6
|0
|Сабо Эрик
|6
|0
|Артиматас Костакис
|6
|0
|Коррейя Андерсон
|6
|0
|Варда Амр
|6
|0
|Байшиньу Марку
|5
|0
|Ароян Вараздат
|5
|0
|Антониадес Мариос
|3
|1
|Амбарцумян Оганес
|4
|0
|Корреа Павлос
|4
|0
|Панчеон Джейсон
|3
|0
|Кику Франсишку
|3
|0
|Danil Paroutis
|3
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Христофи Димитрос
|1
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Элдер Феррейра
|1
|0
|Герреро Мигель
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Sotiris Argyrou
|1
|0
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Oscar Lucero
|8
|0
|Константину Константинос
|8
|0
|Вученович Александар
|8
|0
|Marko Jevremovic
|8
|0
|Эхманн Марко
|6
|1
|Demetris Mavroudis
|6
|1
|Antonis Katsiaris
|7
|0
|Сильва Луис
|7
|0
|Мейра Марсиу
|7
|0
|Вукчевич Стефан
|6
|0
|Andreas Christofi
|6
|0
|Дрекса Павел
|5
|0
|Fotis Kotsonis
|5
|0
|Рушиас Онисифорос
|3
|1
|Omer Korsia
|4
|0
|Костич Иван
|3
|0
|Поликарпу Парис
|3
|0
|Дьявара Кандет
|2
|0
|Pantelis Gavriel
|2
|0
|Фернандеш Виктор
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Эносис
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
8
9
Анортосис
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Эносис
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
10% (2)
35% (7)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
13
17
Волевые поражения
21
21
Анортосис
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
35% (14)
35% (14)
30% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (12)
43% (17)
28% (11)
Эносис
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
23% (9)
43% (17)
35% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (10)
43% (17)
33% (13)
Сухие победы
11
10
Сухие поражения
10
12
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
29
30
Голы по времени матча
Забито
29
16
11 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
27 Не забивали 29
4
14%
3
19%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
4
14%
1
6%
31-45
7
24%
6
38%
46-60
4
14%
4
25%
61-75
7
24%
2
13%
76-90
Пропущено
24
32
9 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
3
13%
5
16%
1-15
4
17%
5
16%
16-30
2
8%
6
19%
31-45
6
25%
4
13%
46-60
6
25%
2
6%
61-75
3
13%
10
31%
76-90
Забито
26
24
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
27 Не забивали 30
2
8%
1
4%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
7
27%
5
21%
31-45
4
15%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
4
15%
9
38%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
4
25%
5
25%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
4
25%
3
15%
76-90
Забито
55
40
24 В 1-м тайме 12
31 Во 2-м тайме 28
18 Забивали первыми 13
14 Не забивали 19
6
11%
4
10%
1-15
7
13%
2
5%
16-30
11
20%
6
15%
31-45
11
20%
10
25%
46-60
9
16%
7
18%
61-75
11
20%
11
28%
76-90
Пропущено
40
52
17 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 23
25 Не пропускали 29
4
10%
7
13%
1-15
7
18%
9
17%
16-30
6
15%
11
21%
31-45
7
18%
8
15%
46-60
9
23%
4
8%
61-75
7
18%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2
Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0 Анортосис - Кармиотисса 0:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 2:3 АЕЛ Лимаcсол - Анортосис 0:2 Анортосис - Неа Саламина 4:4 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:1 Арис Лимассол - Анортосис 2:0 Анортосис - Олимпиакос Никосия 1:1 Анортосис - АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис - Пафос 2:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 2:1 Неа Саламина - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония 4:1
Эносис
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эносис - АЕЛ Лимаcсол 3:0 Неа Саламина - Эносис 4:2 Эносис - Олимпиакос Никосия 3:0 Докса Катокопия - Эносис 0:1
Эносис - Акритас Хлоракас 5:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 1:0 Эносис - Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия - Эносис 0:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Кармиотисса - Эносис 2:1 АЕК Ларнака - Эносис 3:1 Эносис - Акритас Хлоракас 5:0 Кармиотисса - Эносис 1:1 Эносис - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Эносис - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - Эносис 1:0
Результаты матчей
Анортосис
Эносис
Точный счет
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 30%
1
5 раз 25%
2
4 раза 20%
4
3 раза 15%
3
2 раза 10%
0
10 раз 50%
1
4 раза 20%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
5
2 раза 10%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
5
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
Точный счет
0:2
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 10%
1:1
4 раза 10%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 15%
0:0
4 раза 10%
1:0
4 раза 10%
1:2
4 раза 10%
2:1
4 раза 10%
2:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
0:3
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 38%
2
10 раз 25%
1
9 раз 23%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
19 раз 48%
1
11 раз 28%
2
5 раз 13%
3
3 раза 8%
5
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
1010
911
614
515
416
317
218
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
119
713
416
119
119
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2515
Больше Меньше
2119
1624
1030
634
535
436
238
139
238
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|11
|4
|65 - 28
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|52 - 26
|71
|3.
|36
|20
|6
|10
|55 - 37
|66
|4.
|36
|17
|12
|7
|60 - 30
|63
|5.
|35
|19
|5
|11
|47 - 37
|62
|6.
|36
|15
|4
|17
|43 - 43
|49
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|40
|18
|9
|13
|52 - 44
|63
|2.
|40
|17
|7
|16
|52 - 55
|58
|3.
|39
|13
|10
|16
|35 - 40
|49
|4.
|40
|13
|9
|18
|37 - 54
|48
|5.
|40
|10
|9
|21
|32 - 56
|39
|6.
|40
|10
|7
|23
|40 - 52
|37
|7.
|40
|9
|7
|24
|37 - 73
|34
|8.
|40
|5
|13
|22
|30 - 62
|28
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|12
|5
|1
|34 - 14
|41
|2.
|18
|11
|5
|2
|34 - 13
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|25 - 10
|36
|4.
|18
|10
|5
|3
|36 - 16
|35
|5.
|17
|11
|1
|5
|26 - 17
|34
|6.
|18
|10
|2
|6
|28 - 16
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|10
|3
|7
|31 - 28
|33
|2.
|20
|9
|6
|5
|31 - 23
|33
|3.
|20
|9
|4
|7
|23 - 20
|31
|4.
|20
|7
|4
|9
|20 - 24
|25
|5.
|20
|7
|2
|11
|19 - 31
|23
|6.
|20
|6
|4
|10
|24 - 20
|22
|7.
|20
|4
|4
|12
|10 - 26
|16
|8.
|20
|2
|9
|9
|14 - 24
|15
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|6
|2
|31 - 15
|36
|2.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|3.
|18
|8
|4
|6
|21 - 20
|28
|4.
|18
|7
|7
|4
|24 - 14
|28
|5.
|18
|8
|1
|9
|21 - 23
|25
|6.
|18
|5
|2
|11
|15 - 27
|17
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|9
|3
|8
|21 - 21
|30
|2.
|20
|7
|4
|9
|21 - 27
|25
|3.
|20
|6
|5
|9
|22 - 30
|23
|4.
|20
|6
|5
|9
|17 - 30
|23
|5.
|19
|4
|6
|9
|12 - 20
|18
|6.
|20
|4
|3
|13
|16 - 32
|15
|7.
|20
|3
|4
|13
|16 - 38
|13
|8.
|20
|2
|5
|13
|18 - 42
|11
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|18
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|16
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|13
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|11
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 10
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|13
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|13
|Кармиотисса
|Малоне Дион
|11