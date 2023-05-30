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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Сивасспор
1:0
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
17' Гол
Джеймс Леке
50' Желтая карточка
Кальво Франсиско
70' Желтая карточка
Сайс Самуэль
78' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
90'+7

Ход матча

17'
Джеймс Леке
1:0
46'
 
Диуф Маме Бирам
Эмрели Махир
46'
 
Мурич Роберт
Морено Марлос
50'
 
Кальво Франсиско
60'
 
Паш Бруно
Бухалакис Андреас
70'
Сайс Самуэль
 
72'
Муса Ахмед
Ешильюрт Эрдоган
 
72'
Нжи Клинтон Муа
Сайс Самуэль
 
72'
 
Mehmet Ali Buyuksayar
Михаляк Конрад
78'
 
Демирбаг Адиль
80'
Кайседо Хорди
Джеймс Леке
 
90'
Камара Самба
Харисис Харилаос
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Вурал
Али
Шашал
2
Палули
Мурат
6
Гутас
Димитрис
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
37
Арслан
Хакан
23
Ульвестад
Фредрик
15
Харисис
Харилаос
17
Ешильюрт
Эрдоган
90
Джеймс
Леке
24
Сайс
Самуэль
13
Шехич
Ибрагим
90
Караель
Джебраил
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
32
Бухалакис
Андреас
77
Михаляк
Конрад
24
Посуэло
Алехандро
70
Морено
Марлос
19
Эмрели
Махир
Сивасспор
4-3-3
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Сивасспор
Коньяспор

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

26 матчей

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

7.7%
73.1%
19.2%
2 победы 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
0:0
С
5:0
С
2:1
К
3:2
К
0:0
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
К
1:0
С
3:0
С
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

1.62
0.23

Среднее время на гол

55
390

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

1.38
0.62

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

65
146

Бомбардиры внутри турнира

Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Градель Макс-Ален 7 (4) 0.2
Ятабаре Мустафа 6 0.17
Саба Диа 5 (1) 0.14
Сайс Самуэль 4 (2) 0.11
Кайседо Хорди 3 0.09
Джеймс Леке 3 0.09
Ешильюрт Эрдоган 3 0.09
Кофи Исаак 2 0.06
Нжи Клинтон Муа 2 0.06
Ульвестад Фредрик 1 0.03
Ялчин Робин 1 0.03
Харисис Харилаос 1 0.03
Арслан Хакан 1 0.03
Османпаша Джанер 1 0.03
Гекай Эмре 1 0.03
Чифтчи Угюр 0 0
Гутас Димитрис 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 9 (1) 0.26
Демир Мухаммет 6 (1) 0.18
Дикмен Сонер 5 0.15
Посуэло Алехандро 3 0.09
Хаджиахметович Амир 3 (3) 0.09
Кальво Франсиско 3 0.09
Хауберт Гильерме 2 (1) 0.06
Цекици Эндри 2 0.06
Паш Бруно 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Язгылы Угурджан 1 0.03
Эмрели Махир 1 0.03
Огюз Ахмет 0 0
Мурич Роберт 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Икпеазу Уче 0 0
Морено Марлос 0 0
Караель Джебраил 0 0

Карточки

Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ешильюрт Эрдоган 5 1
Ялчин Робин 6 0
Градель Макс-Ален 4 1
Чифтчи Угюр 4 1
Ятабаре Мустафа 3 1
Ульвестад Фредрик 4 0
Саба Диа 4 0
Гутас Димитрис 4 0
Арслан Хакан 3 0
Эрдал Зия 3 0
Османпаша Джанер 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Кофи Исаак 2 0
Кейта Абдул-Кадер 2 0
Вурал Али Шашал 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Камара Самба 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирбаг Адиль 10 1
Кальво Франсиско 11 0
Огюз Ахмет 8 0
Юлгюн Огулджан 6 0
Шехич Ибрагим 4 1
Икпеазу Уче 4 1
Паш Бруно 5 0
Цекици Эндри 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Эмрели Махир 3 0
Хауберт Гильерме 3 0
Диуф Маме Бирам 1 1
Демир Мухаммет 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Бютюки Зюмер 2 0
Мурич Роберт 2 0
Хаджиахметович Амир 2 0
Михаляк Конрад 2 0
Морено Марлос 2 0
Амилтон Минервино 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
12
Сивасспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Коньяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

28
7

Волевые поражения

13
15
Сивасспор
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Коньяспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (5)
62% (21)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

29
10

Волевые поражения

24
27

Голы по времени матча

Забито

22
23
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
0
0%
3
13%
1-15
6
27%
4
17%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
7
32%
5
22%
76-90

Пропущено

20
19
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
6
32%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Пропущено

33
17
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
6
18%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
7
21%
5
29%
29%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
4
12%
4
24%
76-90

Забито

42
40
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
2
5%
3
8%
1-15
9
21%
7
18%
16-30
10
24%
6
15%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
3
7%
9
23%
61-75
12
29%
9
23%
76-90

Пропущено

53
36
30 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
8
15%
8
22%
1-15
11
21%
3
8%
16-30
11
21%
7
19%
31-45
8
15%
7
19%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
8
15%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сивасспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1
Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2
Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2

Результаты матчей

Сивасспор
Коньяспор

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сивасспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
4
8
10
1.5
9
8
3
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
25
9
12
23
1.5
14
20
5
30
2.5
5
29
1
34
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 35 27 4 4 83 - 27 85
2.
Фенербахче
 34 24 5 5 90 - 39 77
3.
Бешикташ
 33 21 8 4 76 - 31 71
4.
Адана Демирспор
 34 19 9 6 72 - 41 66
5.
Трабзонспор
 34 16 6 12 61 - 50 54
6.
Истанбул Башакшехир
 33 15 8 10 54 - 34 53
7.
Коньяспор
 34 12 13 9 48 - 37 49
8.
Фатих Карагюмрюк
 34 12 11 11 74 - 62 47
9.
Кайсериспор
 33 14 4 15 60 - 59 46
10.
Касымпаша
 34 12 7 15 43 - 53 43
11.
Анкарагюджю
 35 12 6 17 44 - 51 42
12.
Аланьяспор
 35 11 8 16 56 - 65 41
13.
Сивасспор
 35 11 7 17 45 - 53 40
14.
Антальяспор
 34 10 8 16 46 - 53 38
15.
Истанбулспор
 34 10 5 19 46 - 63 35
16.
Гиресунспор
 33 7 10 16 45 - 60 31
17.
Умраниеспор
 34 7 9 18 50 - 59 30
18.
Газиантеп
 33 6 7 20 31 - 96 25
19.
Хатайспор
 33 6 5 22 19 - 110 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 14 2 1 38 - 15 44
2.
Адана Демирспор
 17 12 4 1 44 - 16 40
3.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
4.
Фенербахче
 17 12 2 3 50 - 24 38
5.
Трабзонспор
 17 11 4 2 33 - 12 37
6.
Истанбул Башакшехир
 16 10 2 4 34 - 16 32
7.
Аланьяспор
 18 8 4 6 29 - 27 28
8.
Кайсериспор
 16 8 2 6 34 - 21 26
9.
Касымпаша
 17 7 3 7 27 - 28 24
10.
Антальяспор
 17 7 3 7 31 - 26 24
11.
Фатих Карагюмрюк
 17 6 5 6 37 - 31 23
12.
Анкарагюджю
 17 6 4 7 23 - 26 22
13.
Коньяспор
 17 5 7 5 17 - 17 22
14.
Сивасспор
 17 5 6 6 22 - 20 21
15.
Истанбулспор
 17 5 3 9 20 - 31 18
16.
Гиресунспор
 16 4 4 8 26 - 29 16
17.
Хатайспор
 18 4 4 10 12 - 52 16
18.
Умраниеспор
 17 3 4 10 22 - 28 13
19.
Газиантеп
 18 3 4 11 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 2 3 45 - 12 41
2.
Фенербахче
 17 12 3 2 40 - 15 39
3.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Коньяспор
 17 7 6 4 31 - 20 27
5.
Адана Демирспор
 17 7 5 5 28 - 25 26
6.
Фатих Карагюмрюк
 17 6 6 5 37 - 31 24
7.
Истанбул Башакшехир
 17 5 6 6 20 - 18 21
8.
Анкарагюджю
 18 6 2 10 21 - 25 20
9.
Кайсериспор
 17 6 2 9 26 - 38 20
10.
Сивасспор
 18 6 1 11 23 - 33 19
11.
Касымпаша
 17 5 4 8 16 - 25 19
12.
Истанбулспор
 17 5 2 10 26 - 32 17
13.
Умраниеспор
 17 4 5 8 28 - 31 17
14.
Трабзонспор
 17 5 2 10 28 - 38 17
15.
Гиресунспор
 17 3 6 8 19 - 31 15
16.
Антальяспор
 17 3 5 9 15 - 27 14
17.
Аланьяспор
 17 3 4 10 27 - 38 13
18.
Газиантеп
 15 3 3 9 14 - 44 12
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 58 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 29 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 20 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Умраниеспор Найир Умут 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Кициу Стелиос 1 10
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 10
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 2 8
Коньяспор Кальво Франсиско 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сивасспор 1:0 Коньяспор онлайн

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