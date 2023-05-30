Тур: 36. Стадион: Новый стадион 4 сентября.
0'
1:0
17' ГолДжеймс Леке
50' Желтая карточкаКальво Франсиско
70' Желтая карточкаСайс Самуэль
78' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
90'+7
Ход матча
17'
1:0
50'
70'
78'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
37
Арслан
Хакан
90
Джеймс
Леке
24
Сайс
Самуэль
14
Дикмен
Сонер
19
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Джеймс ЛекеНападающий
-
24 Сайс СамуэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
26 Муса АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мурич РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Паш БруноПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Станоджевич Александр
История личных встреч
Сивасспор
Коньяспор
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
13.3%
73.3%
13.4%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
26 матчей
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
7.7%
73.1%
19.2%
2 победы 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
21
3
Голов в среднем за матч
1.62
0.23
Среднее время на гол
55
390
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.38
0.62
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
65
146
Бомбардиры внутри турнира
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Градель Макс-Ален
|7 (4)
|0.2
|Ятабаре Мустафа
|6
|0.17
|Саба Диа
|5 (1)
|0.14
|Сайс Самуэль
|4 (2)
|0.11
|Кайседо Хорди
|3
|0.09
|Джеймс Леке
|3
|0.09
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.09
|Кофи Исаак
|2
|0.06
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.06
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.03
|Ялчин Робин
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|1
|0.03
|Арслан Хакан
|1
|0.03
|Османпаша Джанер
|1
|0.03
|Гекай Эмре
|1
|0.03
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Гутас Димитрис
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|9 (1)
|0.26
|Демир Мухаммет
|6 (1)
|0.18
|Дикмен Сонер
|5
|0.15
|Посуэло Алехандро
|3
|0.09
|Хаджиахметович Амир
|3 (3)
|0.09
|Кальво Франсиско
|3
|0.09
|Хауберт Гильерме
|2 (1)
|0.06
|Цекици Эндри
|2
|0.06
|Паш Бруно
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Язгылы Угурджан
|1
|0.03
|Эмрели Махир
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|0
|0
|Мурич Роберт
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Икпеазу Уче
|0
|0
|Морено Марлос
|0
|0
|Караель Джебраил
|0
|0
Карточки
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ешильюрт Эрдоган
|5
|1
|Ялчин Робин
|6
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|1
|Чифтчи Угюр
|4
|1
|Ятабаре Мустафа
|3
|1
|Ульвестад Фредрик
|4
|0
|Саба Диа
|4
|0
|Гутас Димитрис
|4
|0
|Арслан Хакан
|3
|0
|Эрдал Зия
|3
|0
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Кофи Исаак
|2
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|2
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирбаг Адиль
|10
|1
|Кальво Франсиско
|11
|0
|Огюз Ахмет
|8
|0
|Юлгюн Огулджан
|6
|0
|Шехич Ибрагим
|4
|1
|Икпеазу Уче
|4
|1
|Паш Бруно
|5
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Эмрели Махир
|3
|0
|Хауберт Гильерме
|3
|0
|Диуф Маме Бирам
|1
|1
|Демир Мухаммет
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Бютюки Зюмер
|2
|0
|Мурич Роберт
|2
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|Михаляк Конрад
|2
|0
|Морено Марлос
|2
|0
|Амилтон Минервино
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Сивасспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Коньяспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
76% (13)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
12
Сивасспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Коньяспор
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
28
7
Волевые поражения
13
15
Сивасспор
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
40% (14)
26% (9)
Коньяспор
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (5)
62% (21)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
29
10
Волевые поражения
24
27
Голы по времени матча
Забито
22
23
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
0
0%
3
13%
1-15
6
27%
4
17%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
7
32%
5
22%
76-90
Пропущено
20
19
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
6
32%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
5
25%
3
18%
31-45
4
20%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Пропущено
33
17
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
6
18%
2
12%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
7
21%
3
18%
31-45
7
21%
5
29%
29%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
4
12%
4
24%
76-90
Забито
42
40
21 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 12
9 Не забивали 11
2
5%
3
8%
1-15
9
21%
7
18%
16-30
10
24%
6
15%
31-45
6
14%
6
15%
46-60
3
7%
9
23%
61-75
12
29%
9
23%
76-90
Пропущено
53
36
30 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
8
15%
8
22%
1-15
11
21%
3
8%
16-30
11
21%
7
19%
31-45
8
15%
7
19%
46-60
7
13%
4
11%
61-75
8
15%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сивасспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фенербахче - Сивасспор 3:0 Галатасарай - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Умраниеспор - Сивасспор 4:1
Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Антальяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 4:1 Гиресунспор - Сивасспор 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Хатайспор - Сивасспор 0:3 Сивасспор - Анкарагюджю 2:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 4:3 Сивасспор - Газиантеп 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Аланьяспор - Сивасспор 0:3
Коньяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Аланьяспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:2 Коньяспор - Трабзонспор 2:1 Касымпаша - Коньяспор 1:2
Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Умраниеспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Хатайспор - Коньяспор 0:3 Коньяспор - Гиресунспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 4:0 Коньяспор - Афжет Афьонспор 5:0 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 0:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Сивасспор 2:2
Результаты матчей
Сивасспор
Коньяспор
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
11 раз 32%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сивасспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
413
512
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
134
810
98
315
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
259
1223
1420
530
529
134
133
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|29 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|20 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|17 (2)
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 10
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 10
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|2 8
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|11