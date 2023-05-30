Тур: 36. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:2
Конец матча
0'
0:1
35' ГолАкбаба Эмре
43' Желтая карточкаАкбаба Эмре
76' Желтая карточкаMuammer Sarikaya
0:2
90' ГолГульбрандсен Фредрик
90'+5
Ход матча
35'
43'
76'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 9
-
16 Угловые 8
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дели
Симон
66
Яшар
Али
12
Ба
Махамаду
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
61
Гури
Синдри
32
Эрдоган
Юсуф
27
Соялп
Фуркан
17
Н'Диайе
Папа
20
Акбаба
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
-
12 Ба МахамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
-
98 Топали ЕтмирПолузащитник
-
61 Гури СиндриНападающий
- Запасные игроки
-
88 Мехремич АдиЗащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Alp Arda
-
-
23 Okan Erdogan
-
-
-
-
Главный тренер: Fatih Tekke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
27 Соялп ФурканПолузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Акбаба ЭмреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Четин МертЗащитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
-
26 Сари ЮсуфПолузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Беланда ЮнесНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
История личных встреч
Истанбулспор
Адана Демирспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.83
Среднее время на гол
50
108
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.83
1.6
Среднее время на гол
31
56
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.36
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
76
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Этеми Вален
|12 (3)
|0.35
|Jason Eyenga-Lokilo2
|4
|0.12
|Топали Етмир
|4
|0.12
|Emeka Eze2
|3
|0.09
|Рроца Эдуарт
|2
|0.06
|Emir Gultekin
|2
|0.06
|Мехремич Ади
|1
|0.03
|Дахени Демиако
|1
|0.03
|Melih Kabasakal
|1
|0.03
|Mehmet Yesil III
|1
|0.03
|Ба Махамаду
|1
|0.03
|Яшар Али
|1
|0.03
|Шен Керем
|1
|0.03
|Muammer Sarikaya
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Okan Erdogan
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беланда Юнес
|11 (3)
|0.32
|Н'Диайе Папа
|9 (2)
|0.26
|Оньекуру Генри
|8 (1)
|0.24
|Ндиайе Чериф
|7 (1)
|0.21
|Акбаба Эмре
|6
|0.18
|Акинтола Дэвид
|6
|0.18
|Сари Юсуф
|5
|0.15
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.06
|Кевин Родригес
|2
|0.06
|Инлер Гёкхан
|2
|0.06
|Ассомбалонга Бритт
|2
|0.06
|Акайдин Самет
|2
|0.06
|Дзюба Артём
|1
|0.03
|Тёре Гёкхан
|1
|0.03
|Сануч Тайиб
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Бьярнасон Биркир
|0
|0
|Чокчалыш Исмаил
|0
|0
|Озбир Эртач
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Дурсун Абдуррахим
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рроца Эдуарт
|8
|1
|Okan Erdogan
|7
|0
|Tuncer Duhan Aksu
|6
|0
|Этеми Вален
|6
|0
|Muammer Sarikaya
|6
|0
|Дахени Демиако
|5
|0
|Йенсен Давид
|4
|0
|Ibrahim Yilmaz
|4
|0
|Mehmet Yesil III
|4
|0
|Ба Махамаду
|4
|0
|Топали Етмир
|3
|0
|Emeka Eze2
|3
|0
|Jason Eyenga-Lokilo2
|3
|0
|Мехремич Ади
|1
|1
|Дели Симон
|1
|1
|Абазай Кристал
|1
|1
|Эберт Патрик
|2
|0
|Melih Kabasakal
|2
|0
|Яшар Али
|2
|0
|Emir Gultekin
|2
|0
|Michael Ologo
|2
|0
|Язган Ферхат
|1
|0
|Бербер Огузхан
|1
|0
|Лосаж Флорьян
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беланда Юнес
|6
|2
|Ракицкий Ярослав
|4
|2
|Стамбули Бенжамен
|4
|1
|Сари Юсуф
|4
|1
|Свенссон Юнас
|5
|0
|Кевин Родригес
|5
|0
|Оньекуру Генри
|5
|0
|Акайдин Самет
|5
|0
|Акинтола Дэвид
|3
|1
|Озбир Эртач
|4
|0
|Гюлер Семих
|4
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Акбаба Эмре
|3
|0
|Инлер Гёкхан
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Монтелла Винченцо
|0
|1
|Дзюба Артём
|1
|0
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0
|Морель Хорхе
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Чокчалыш Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Адана Демирспор
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
9
Истанбулспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Адана Демирспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
27
4
Волевые поражения
9
37
Истанбулспор
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Адана Демирспор
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
29
11
Волевые поражения
20
46
Голы по времени матча
Забито
20
28
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
20%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
5
25%
7
25%
76-90
Пропущено
31
25
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
1
3%
2
8%
1-15
9
29%
29%
2
8%
16-30
7
23%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
9
29%
29%
11
44%
76-90
Забито
16
38
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
0
0%
4
11%
1-15
3
19%
7
18%
16-30
1
6%
8
21%
31-45
4
25%
7
18%
46-60
5
31%
4
11%
61-75
3
19%
8
21%
76-90
Пропущено
33
16
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
9%
2
13%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
6
18%
4
25%
31-45
10
30%
1
6%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
6
18%
3
19%
76-90
Забито
36
66
12 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 21
12 Не забивали 6
4
11%
6
9%
1-15
4
11%
10
15%
16-30
4
11%
14
21%
31-45
9
25%
13
20%
46-60
7
19%
8
12%
61-75
8
22%
15
23%
76-90
Пропущено
64
41
30 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 23
4
6%
4
10%
1-15
13
20%
6
15%
16-30
13
20%
6
15%
31-45
13
20%
5
12%
46-60
6
9%
6
15%
61-75
15
23%
14
34%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0
Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3
Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Адана Демирспор
Точный счет
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
1
10 раз 29%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
161
710
116
215
98
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
611
98
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
304
1321
2014
430
1321
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|29 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|20 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|17 (2)
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 10
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 10
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|2 8
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|11