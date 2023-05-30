  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Истанбулспор
0:2
Конец матча
Адана Демирспор
0'
0:1
35' Гол
Акбаба Эмре
43' Желтая карточка
Акбаба Эмре
76' Желтая карточка
Muammer Sarikaya
0:2
90' Гол
Гульбрандсен Фредрик
90'+5
1
Йенсен
Давид
21
Дахени
Демиако
20
Дели
Симон
4
Mehmet
Yesil
III
66
Яшар
Али
12
Ба
Махамаду
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
8
Эргюн
Онур
10
Рроца
Эдуарт
98
Топали
Етмир
61
Гури
Синдри
18
Карачич
Горан
16
Чокчалыш
Исмаил
5
Морель
Хорхе
4
Гюлер
Семих
77
Кевин
Родригес
32
Эрдоган
Юсуф
27
Соялп
Фуркан
17
Н'Диайе
Папа
11
Акинтола
Дэвид
20
Акбаба
Эмре
23
Гульбрандсен
Фредрик
Истанбулспор
4-1-4-1
Адана Демирспор
4-4-2

История личных встреч

Истанбулспор
Адана Демирспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

С
6:0
ТМК
2:3
ПЛТ
2:0
ПЛТ
3:1
ПЛТ
3:0
ПЛТ
0:2
ПЛТ
2:0
ПЛТ
2:2
ПЛТ
2:1
ПЛТ
2:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.83

Среднее время на гол

50
108

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.83
1.6

Среднее время на гол

31
56

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
76

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Этеми Вален 12 (3) 0.35
Jason Eyenga-Lokilo2 4 0.12
Топали Етмир 4 0.12
Emeka Eze2 3 0.09
Рроца Эдуарт 2 0.06
Emir Gultekin 2 0.06
Мехремич Ади 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Melih Kabasakal 1 0.03
Mehmet Yesil III 1 0.03
Ба Махамаду 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Шен Керем 1 0.03
Muammer Sarikaya 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Okan Erdogan 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беланда Юнес 11 (3) 0.32
Н'Диайе Папа 9 (2) 0.26
Оньекуру Генри 8 (1) 0.24
Ндиайе Чериф 7 (1) 0.21
Акбаба Эмре 6 0.18
Акинтола Дэвид 6 0.18
Сари Юсуф 5 0.15
Гульбрандсен Фредрик 2 0.06
Кевин Родригес 2 0.06
Инлер Гёкхан 2 0.06
Ассомбалонга Бритт 2 0.06
Акайдин Самет 2 0.06
Дзюба Артём 1 0.03
Тёре Гёкхан 1 0.03
Сануч Тайиб 1 0.03
Стамбули Бенжамен 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Бьярнасон Биркир 0 0
Чокчалыш Исмаил 0 0
Озбир Эртач 0 0
Гюлер Семих 0 0
Дурсун Абдуррахим 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рроца Эдуарт 8 1
Okan Erdogan 7 0
Tuncer Duhan Aksu 6 0
Этеми Вален 6 0
Muammer Sarikaya 6 0
Дахени Демиако 5 0
Йенсен Давид 4 0
Ibrahim Yilmaz 4 0
Mehmet Yesil III 4 0
Ба Махамаду 4 0
Топали Етмир 3 0
Emeka Eze2 3 0
Jason Eyenga-Lokilo2 3 0
Мехремич Ади 1 1
Дели Симон 1 1
Абазай Кристал 1 1
Эберт Патрик 2 0
Melih Kabasakal 2 0
Яшар Али 2 0
Emir Gultekin 2 0
Michael Ologo 2 0
Язган Ферхат 1 0
Бербер Огузхан 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беланда Юнес 6 2
Ракицкий Ярослав 4 2
Стамбули Бенжамен 4 1
Сари Юсуф 4 1
Свенссон Юнас 5 0
Кевин Родригес 5 0
Оньекуру Генри 5 0
Акайдин Самет 5 0
Акинтола Дэвид 3 1
Озбир Эртач 4 0
Гюлер Семих 4 0
Н'Диайе Папа 4 0
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Акбаба Эмре 3 0
Инлер Гёкхан 2 0
Четин Мерт 2 0
Монтелла Винченцо 0 1
Дзюба Артём 1 0
Ассомбалонга Бритт 1 0
Морель Хорхе 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Чокчалыш Исмаил 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
12% (2)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Адана Демирспор
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

11
9
Истанбулспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Адана Демирспор
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

27
4

Волевые поражения

9
37
Истанбулспор
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
24% (8)
41% (14)
Адана Демирспор
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

29
11

Волевые поражения

20
46

Голы по времени матча

Забито

20
28
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
4
20%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
5
25%
6
21%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
5
25%
7
25%
76-90

Пропущено

31
25
17 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
1
3%
2
8%
1-15
9
29%
29%
2
8%
16-30
7
23%
2
8%
31-45
3
10%
4
16%
46-60
2
6%
4
16%
61-75
9
29%
29%
11
44%
76-90

Забито

16
38
4 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
0
0%
4
11%
1-15
3
19%
7
18%
16-30
1
6%
8
21%
31-45
4
25%
7
18%
46-60
5
31%
4
11%
61-75
3
19%
8
21%
76-90

Пропущено

33
16
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
3
9%
2
13%
1-15
4
12%
4
25%
16-30
6
18%
4
25%
31-45
10
30%
1
6%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
6
18%
3
19%
76-90

Забито

36
66
12 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 36
11 Забивали первыми 21
12 Не забивали 6
4
11%
6
9%
1-15
4
11%
10
15%
16-30
4
11%
14
21%
31-45
9
25%
13
20%
46-60
7
19%
8
12%
61-75
8
22%
15
23%
76-90

Пропущено

64
41
30 В 1-м тайме 16
34 Во 2-м тайме 25
22 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 23
4
6%
4
10%
1-15
13
20%
6
15%
16-30
13
20%
6
15%
31-45
13
20%
5
12%
46-60
6
9%
6
15%
61-75
15
23%
14
34%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:2 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Истанбулспор - Гиресунспор 1:0
Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбулспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Анкарагюджю - Истанбулспор 3:2 Истанбулспор - Фатих Карагюмрюк 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Сивасспор 3:0 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Истанбулспор - Аланьяспор 2:1 Коньяспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 2:4 Трабзонспор - Истанбулспор 4:0 Умраниеспор - Истанбулспор 0:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 5:3
Коньяспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 4:1 Адана Демирспор - Хатайспор 3:0 Умраниеспор - Адана Демирспор 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Адана Демирспор 1:2 Адана Демирспор - Гиресунспор 1:1 Адана Демирспор - Анкарагюджю 3:1 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Истанбулспор 6:0 Бешикташ - Адана Демирспор 1:0

Результаты матчей

Истанбулспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
2
2 раза 12%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
3:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
1
10 раз 29%
3
8 раз 24%
2
7 раз 21%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
11
6
2
15
2.5
9
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
9
8
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
30
4
13
21
1.5
20
14
4
30
2.5
13
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 35 27 4 4 83 - 27 85
2.
Фенербахче
 34 24 5 5 90 - 39 77
3.
Бешикташ
 33 21 8 4 76 - 31 71
4.
Адана Демирспор
 34 19 9 6 72 - 41 66
5.
Трабзонспор
 34 16 6 12 61 - 50 54
6.
Истанбул Башакшехир
 33 15 8 10 54 - 34 53
7.
Коньяспор
 34 12 13 9 48 - 37 49
8.
Фатих Карагюмрюк
 34 12 11 11 74 - 62 47
9.
Кайсериспор
 33 14 4 15 60 - 59 46
10.
Касымпаша
 34 12 7 15 43 - 53 43
11.
Анкарагюджю
 35 12 6 17 44 - 51 42
12.
Аланьяспор
 35 11 8 16 56 - 65 41
13.
Сивасспор
 35 11 7 17 45 - 53 40
14.
Антальяспор
 34 10 8 16 46 - 53 38
15.
Истанбулспор
 34 10 5 19 46 - 63 35
16.
Гиресунспор
 33 7 10 16 45 - 60 31
17.
Умраниеспор
 34 7 9 18 50 - 59 30
18.
Газиантеп
 33 6 7 20 31 - 96 25
19.
Хатайспор
 33 6 5 22 19 - 110 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 14 2 1 38 - 15 44
2.
Адана Демирспор
 17 12 4 1 44 - 16 40
3.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
4.
Фенербахче
 17 12 2 3 50 - 24 38
5.
Трабзонспор
 17 11 4 2 33 - 12 37
6.
Истанбул Башакшехир
 16 10 2 4 34 - 16 32
7.
Аланьяспор
 18 8 4 6 29 - 27 28
8.
Кайсериспор
 16 8 2 6 34 - 21 26
9.
Касымпаша
 17 7 3 7 27 - 28 24
10.
Антальяспор
 17 7 3 7 31 - 26 24
11.
Фатих Карагюмрюк
 17 6 5 6 37 - 31 23
12.
Анкарагюджю
 17 6 4 7 23 - 26 22
13.
Коньяспор
 17 5 7 5 17 - 17 22
14.
Сивасспор
 17 5 6 6 22 - 20 21
15.
Истанбулспор
 17 5 3 9 20 - 31 18
16.
Гиресунспор
 16 4 4 8 26 - 29 16
17.
Хатайспор
 18 4 4 10 12 - 52 16
18.
Умраниеспор
 17 3 4 10 22 - 28 13
19.
Газиантеп
 18 3 4 11 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 2 3 45 - 12 41
2.
Фенербахче
 17 12 3 2 40 - 15 39
3.
Бешикташ
 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Коньяспор
 17 7 6 4 31 - 20 27
5.
Адана Демирспор
 17 7 5 5 28 - 25 26
6.
Фатих Карагюмрюк
 17 6 6 5 37 - 31 24
7.
Истанбул Башакшехир
 17 5 6 6 20 - 18 21
8.
Анкарагюджю
 18 6 2 10 21 - 25 20
9.
Кайсериспор
 17 6 2 9 26 - 38 20
10.
Сивасспор
 18 6 1 11 23 - 33 19
11.
Касымпаша
 17 5 4 8 16 - 25 19
12.
Истанбулспор
 17 5 2 10 26 - 32 17
13.
Умраниеспор
 17 4 5 8 28 - 31 17
14.
Трабзонспор
 17 5 2 10 28 - 38 17
15.
Гиресунспор
 17 3 6 8 19 - 31 15
16.
Антальяспор
 17 3 5 9 15 - 27 14
17.
Аланьяспор
 17 3 4 10 27 - 38 13
18.
Газиантеп
 15 3 3 9 14 - 44 12
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 58 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 29 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 20 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Умраниеспор Найир Умут 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Кициу Стелиос 1 10
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 10
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 2 8
Коньяспор Кальво Франсиско 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Акбаба Эмре получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Истанбулспор 0:2 Адана Демирспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     