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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Краснодар
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 196
Краснодар 44.4% (87)
X 15.3% (30)
ЦСКА Москва 40.3% (79)
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История личных встреч

Краснодар
ЦСКА Москва

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

30 матчей

30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
1:0
К
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
КPП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

31
8

Голов в среднем за матч

1.94
0.57

Среднее время на гол

46
157

Всего голов

45
22

Голов в среднем за матч

1.5
0.73

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
122

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 0.46
Сперцян Эдуард 4 0.31
Ахметов Ильзат 2 0.15
Литвинов Вячеслав 2 0.15
Кривцов Никита 2 0.15
Кайо Панталеао 1 0.08
Олусегун Олакунле 1 0.08
Кокшаров Александр 1 0.08
Кобнан Мозес 1 0.08
Рамирес Кристиан 0 0
Сорокин Егор 0 0
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Карпов Данил 0 0
Волков Сергей Александрович 0 0
Баньяц Михайло 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 4 (1) 0.33
Медина Хесус 3 (1) 0.25
Ермаков Никита 2 0.17
Мойзес Моура 1 0.08
Заболотный Антон 1 0.08
Виллиан да Силва 1 0.08
Кучаев Константин 1 0.08
Гайч Адольфо 1 0.08
Гайич Милан III 1 0.08
Обляков Иван 0 0
Гаич Милан II 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Хуниор 3 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Баньяц Михайло 2 0
Кордоба Джон 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Черников Александр 1 0
Самко Владислав 1 0
Волков Сергей Александрович 1 0
Кривцов Никита 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан да Силва 2 0
Обляков Иван 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Зделар Саша 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гаич Милан II 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

0
2
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
9
Краснодар
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
5
56%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
1
0%
0%

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
20%
3
19%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
20%
6
38%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1
Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0
ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0

Результаты матчей

Краснодар
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краснодар
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
4
1.5
3
3
1
7
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
4
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
7
6
1.5
7
5
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 6 4 0 2 11 - 4 13
2.
Локомотив Москва
 6 4 0 2 11 - 6 11
3.
Пари НН
 6 4 0 2 6 - 7 10
4.
Химки
 6 0 0 6 3 - 14 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 6 4 0 2 10 - 3 13
2.
Крылья Советов
 6 4 0 2 7 - 4 12
3.
Зенит
 6 4 0 2 6 - 6 11
4.
Факел
 6 0 0 6 1 - 11 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 6 3 0 3 9 - 8 10
2.
Ростов
 6 3 0 3 12 - 11 9
3.
Ахмат
 6 3 0 3 11 - 12 9
4.
Оренбург
 6 3 0 3 12 - 13 8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 6 5 0 1 9 - 5 14
2.
ЦСКА Москва
 6 4 0 2 8 - 4 13
3.
Торпедо Москва
 6 2 0 4 6 - 7 7
4.
Сочи
 6 1 0 5 6 - 13 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Локомотив Москва
 3 3 0 0 6 - 3 8
3.
Пари НН
 3 3 0 0 4 - 1 8
4.
Химки
 3 0 0 3 1 - 8 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Крылья Советов
 3 3 0 0 5 - 1 9
3.
Зенит
 3 3 0 0 4 - 1 8
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Ахмат
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Динамо Москва
 3 3 0 0 6 - 2 9
4.
Оренбург
 3 3 0 0 10 - 6 8

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 3 3 0 0 3 - 0 8
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Торпедо Москва
 3 0 0 3 2 - 5 1
4.
Сочи
 3 0 0 3 4 - 8 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 1 0 2 4 - 3 4
2.
Локомотив Москва
 3 1 0 2 5 - 3 3
3.
Пари НН
 3 1 0 2 2 - 6 2
4.
Химки
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 1 0 2 3 - 3 4
2.
Крылья Советов
 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Зенит
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Факел
 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 3 0 0 3 3 - 6 1
2.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 7 0
3.
Ростов
 3 0 0 3 4 - 10 0
4.
Ахмат
 3 0 0 3 3 - 9 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 4 - 1 7
2.
Торпедо Москва
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Урал
 3 2 0 1 6 - 5 6
4.
Сочи
 3 1 0 2 2 - 5 2
  • — Выход в верхнюю сетку плей-офф
  • — Выход в нижнюю сетку плей-офф
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Краснодар Кордоба Джон 6 (2)
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Урал Бикфалви Эрик 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Урал Гогличидзе Лео 1 4
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Каштанов Алексей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 4
Урал Бевеев Мингиян 4
Весь список
  • До матча
  • Краснодарский коллектив стартовал в Кубке России с группового этапа, как и все остальные команды РПЛ. «Краснодару» удалось выиграть свою группу и опередить московский «Локомотив», «Пари НН» и подмосковные «Химки». После этого «быки» проиграли по сумме двух встреч столичному ЦСКА в четвертьфинале Пути РПЛ (0:3 и 1:0), однако продолжили участие в Кубке России, в Пути регионов. Там «черно-зеленые» преодолели непростой путь, сумев разгромить грозненский «Ахмат» (3:0), а также переиграв в серии пенальти сразу трех соперников в лице «Ростова», «Крыльев Советов» и «Акрон». А в матче за право сыграть с Суперфинала коллектив из Краснодара справился с «Уралом» из Екатеринбурга, одолев соперника со счетом 2:1.

    В чемпионате России команда Владимира Ивича пришла на шестой строчке, отстав от тройки сильнейших на шесть очков. Внутреннее первенство южане завершили ничьей с «Ахматом» - 2:2.
  • Столичные «армейцы» также стартовали в Кубке России с групповой стадии. Команда смогла в своем квартете занять вторую строчку, шагнув уверенно в раунд плей-офф. Команда из Москвы пропустила вперед екатеринбургский «Урал», но смогла обойти московское «Торпедо» и «Сочи». После этого «красно-синие» в четвертьфинале Пути РПЛ по сумме двух встреч ЦСКА прошел как раз «Краснодар». После успеха в матчах с южанами, «армейцы» смогли сломить сопротивление самарских «Крыльев Советов», а в финале Пути РПЛ москвичи были сильнее «Урала».

    В чемпионате России команда Владимира Федотова выиграла серебряные награды, придя к финишу на второй строчке. ЦСКА удалось набрать 58 очков, пропустив вперед только питерский «Зенит». Перед матчем с «Краснодаром» «армейцы» смогли одержать уверенную победу над «Ростовом» Валерия Карпина в чемпионате России, на мажорной ноте завершив сезон в РПЛ.
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
    Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир);
    Ассистент: Валерий Данченко (Уфа);
    Резервный: Максим Ковалёв (Реутов).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках Суперфинала Кубка России сойдутся лицом к лицу игроки «Краснодара» и ЦСКА. Встреча состоится в Москве, на «Лужники».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 11 минут.



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Прогнозы 196
Краснодар 44.4% (87)
X 15.3% (30)
ЦСКА Москва 40.3% (79)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
ЦСКА Москва
4.01
3.70
3.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва

Исход игры
Краснодар
44.2% (88)
Ничья
15.6% (31)
ЦСКА Москва
40.2% (80)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
16.6% (33)
1:2 ЦСКА Москва
16.1% (32)
1:1 Ничья
8% (16)
0:1 ЦСКА Москва
5% (10)
1:0 Краснодар
4% (8)
2:0 Краснодар
2.5% (5)
3:1 Краснодар
2% (4)
3:2 Краснодар
1.5% (3)
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