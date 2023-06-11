До матча

— Краснодарский коллектив стартовал в Кубке России с группового этапа, как и все остальные команды РПЛ. «Краснодару» удалось выиграть свою группу и опередить московский «Локомотив», «Пари НН» и подмосковные «Химки». После этого «быки» проиграли по сумме двух встреч столичному ЦСКА в четвертьфинале Пути РПЛ (0:3 и 1:0), однако продолжили участие в Кубке России, в Пути регионов. Там «черно-зеленые» преодолели непростой путь, сумев разгромить грозненский «Ахмат» (3:0), а также переиграв в серии пенальти сразу трех соперников в лице «Ростова», «Крыльев Советов» и «Акрон». А в матче за право сыграть с Суперфинала коллектив из Краснодара справился с «Уралом» из Екатеринбурга, одолев соперника со счетом 2:1.



В чемпионате России команда Владимира Ивича пришла на шестой строчке, отстав от тройки сильнейших на шесть очков. Внутреннее первенство южане завершили ничьей с «Ахматом» - 2:2.

— Столичные «армейцы» также стартовали в Кубке России с групповой стадии. Команда смогла в своем квартете занять вторую строчку, шагнув уверенно в раунд плей-офф. Команда из Москвы пропустила вперед екатеринбургский «Урал», но смогла обойти московское «Торпедо» и «Сочи». После этого «красно-синие» в четвертьфинале Пути РПЛ по сумме двух встреч ЦСКА прошел как раз «Краснодар». После успеха в матчах с южанами, «армейцы» смогли сломить сопротивление самарских «Крыльев Советов», а в финале Пути РПЛ москвичи были сильнее «Урала».



В чемпионате России команда Владимира Федотова выиграла серебряные награды, придя к финишу на второй строчке. ЦСКА удалось набрать 58 очков, пропустив вперед только питерский «Зенит». Перед матчем с «Краснодаром» «армейцы» смогли одержать уверенную победу над «Ростовом» Валерия Карпина в чемпионате России, на мажорной ноте завершив сезон в РПЛ.

— Представим вашему вниманию бригаду рефери:



Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир);

Ассистент: Валерий Данченко (Уфа);

Резервный: Максим Ковалёв (Реутов).