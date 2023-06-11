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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Батчи ЖоауНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
20 КадиНападающий
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
27 Мойзес МоураЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Медина ХесусНападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Носков ЕгорПолузащитник
-
77 Агапов ИльяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Краснодар
ЦСКА Москва
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
12 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
30 матчей
30%
33.3%
36.7%
9 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
31
8
Голов в среднем за матч
1.94
0.57
Среднее время на гол
46
157
Всего голов
45
22
Голов в среднем за матч
1.5
0.73
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
60
122
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6
|0.46
|Сперцян Эдуард
|4
|0.31
|Ахметов Ильзат
|2
|0.15
|Литвинов Вячеслав
|2
|0.15
|Кривцов Никита
|2
|0.15
|Кайо Панталеао
|1
|0.08
|Олусегун Олакунле
|1
|0.08
|Кокшаров Александр
|1
|0.08
|Кобнан Мозес
|1
|0.08
|Рамирес Кристиан
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|0
|0
|Карпов Данил
|0
|0
|Волков Сергей Александрович
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|4 (1)
|0.33
|Медина Хесус
|3 (1)
|0.25
|Ермаков Никита
|2
|0.17
|Мойзес Моура
|1
|0.08
|Заболотный Антон
|1
|0.08
|Виллиан да Силва
|1
|0.08
|Кучаев Константин
|1
|0.08
|Гайч Адольфо
|1
|0.08
|Гайич Милан III
|1
|0.08
|Обляков Иван
|0
|0
|Гаич Милан II
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Баньяц Михайло
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Волков Сергей Александрович
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан да Силва
|2
|0
|Обляков Иван
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ЦСКА Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
0
2
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
ЦСКА Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
9
Краснодар
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
ЦСКА Москва
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
3
23%
2
29%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
14%
1
11%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
5
56%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
1
0%
0%
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
4
20%
3
19%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
1
6%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
4
20%
6
38%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
9%
1
11%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1
Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1 Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0
ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0
Результаты матчей
Краснодар
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Краснодар
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
44
33
17
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
76
75
211
111
112
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|11 - 4
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|11 - 6
|11
|3.
|6
|4
|0
|2
|6 - 7
|10
|4.
|6
|0
|0
|6
|3 - 14
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|10 - 3
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|6 - 6
|11
|4.
|6
|0
|0
|6
|1 - 11
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|0
|3
|9 - 8
|10
|2.
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|3.
|6
|3
|0
|3
|11 - 12
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|12 - 13
|8
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|9 - 5
|14
|2.
|6
|4
|0
|2
|8 - 4
|13
|3.
|6
|2
|0
|4
|6 - 7
|7
|4.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|8
|3.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|8
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 6
|8
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|8
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|2
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|1
|2.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|3.
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|2
- — Выход в верхнюю сетку плей-офф
- — Выход в нижнюю сетку плей-офф
- — Вылет с турнира
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (2)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4 (1)
|Урал
|Гогличидзе Лео
|1 4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
44.2% (88)
Ничья
15.6% (31)
ЦСКА Москва
40.2% (80)
Тотал 2.5
Больше
65.55% (78)
Меньше
34.45% (41)
Обе команды забьют
Да
78.99% (94)
Нет
21.01% (25)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
16.6% (33)
1:2 ЦСКА Москва
16.1% (32)
1:1 Ничья
8% (16)
0:1 ЦСКА Москва
5% (10)
1:0 Краснодар
4% (8)
2:0 Краснодар
2.5% (5)
3:1 Краснодар
2% (4)
3:2 Краснодар
1.5% (3)
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