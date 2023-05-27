Шиф на чужой половине поля подтолкнул в спину Раддока.

"Ковентри" старается переместить игру на половину поля соперников. Пока всё ограничивается только контролем мяча.

"Лутон Тауну" переход в атаку даётся значительно быстрее. У оранжево-чёрных заметно активнее работают фланги.

Дьёкереша слева встретили перед штрафной площадью трое. Пройти вперёд Виктору не удалось.

Кларк слева сделал заброс в штрафную площадь. Адебайо с Моррисом устроили перепасовку, которая завершилась ударом Элайджи с двенадцати метров немного левее ворот.

Моррис в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Нортон-Каффи.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КЛАРК!!! Адебайо слева обыграл Макфадзина и откатил мяч на Кларка. Джордан ворвался в штрафную площадь и мощнейшим ударом послал сферу в ближний угол.

24' Раддок с восемнадцати метров пробил точно в Уилсона. Бен спокойно забрал мяч в руки.

23' Бурк справа у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Хамера.

22' Доти от углового флага навесил на Морриса, который головой немного не добрался до мяча.

21' Моррис в штрафной площади получил мяч справа и с десяти метров пробил выше ворот.

20' Доти слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

18' Доти слева не смог удачно обыграться с Кларком и упустил мяч за боковую линию поля.