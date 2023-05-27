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  4. .Чемпионшип 2022-2023

Англия: .Чемпионшип
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ковентри
0:1
Первый тайм: 32'
Лутон Таун
0'
0:1
23' Гол
Кларк Джордан

Ход матча

12'
 
Бурк Рис
Локьер Том
23'
0:1
Кларк Джордан
(Адебайо Элайджа)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 114
Ковентри 58.8% (67)
X 24.6% (28)
Лутон Таун 16.7% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Лутон Таун
3.80
3.10
3.35
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
13
Уилсон
Бен
16
Макнелли
Люк
5
Макфадзин
Кайл
3
Дойл
Каллум
7
Нортон-Каффи
Брук
6
Келли
Лайам
14
Шиф
Бен
38
Хамер
Густаво
27
Бидуэлл
Джейк
8
Аллен
Джейми
17
Дьёкереш
Виктор
34
Хорват
Итан
32
Ошо
Гэбриэл
4
Локьер
Том
29
Бэлл
Амари
2
Драме
Коди
17
Раддок
Пелли
13
Накамба
Марвелус
18
Кларк
Джордан
45
Доти
Алфи
9
Моррис
Карлтон
11
Адебайо
Элайджа
Ковентри
3-5-1-1
Лутон Таун
3-5-2

История личных встреч

Ковентри
Лутон Таун

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
5:0
Ч
2:0
Ч
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ВЛ
2:2
ВЛ
0:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 21 (3) 0.43
Хамер Густаво 10 0.2
Годден Мэтт 8 (2) 0.16
Аллен Джейми 6 0.12
Палмер Кейси 3 0.06
Шиф Бен 2 0.04
Макфадзин Кайл 2 0.04
Бидуэлл Джейк 1 0.02
Экклз Джош 1 0.02
Панзо Джонатан 1 0.02
Уилсон Бен 1 0.02
Уолкер Тайлер 1 0.02
Уогхорн Мартин 1 (1) 0.02
Дабо Фанкати 0 0
О'Хейр Каллум 0 0
Дойл Каллум 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Карлтон 20 (1) 0.41
Адебайо Элайджа 8 0.16
Локьер Том 4 0.08
Кэмбелл Аллан 3 0.06
Раддок Пелли 3 0.06
Берри Люк 3 0.06
Ошо Гэбриэл 3 0.06
Доти Алфи 2 0.04
Кларк Джордан 2 0.04
Фримен Люк 2 0.04
Вудроу Коули 2 0.04
Бурк Рис 2 0.04
Корник Харри 1 0.02
Бэлл Амари 1 0.02
Лэнсбери Генри 1 0.02
Поттс Даниэль 1 0.02
Бри Джеймс 0 0
Оньединма Фред 0 0
Драме Коди 0 0
Джером Кэмерон 0 0

Карточки

Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макфадзин Кайл 12 0
Хамер Густаво 8 2
Шиф Бен 9 0
Дьёкереш Виктор 8 0
Экклз Джош 8 0
Дойл Каллум 8 0
Панзо Джонатан 7 0
Бидуэлл Джейк 6 0
Уилсон Бен 6 0
Дабо Фанкати 6 0
Палмер Кейси 5 0
Уилсон-Эсбранд Джош 2 1
Роуз Майкл 2 0
Аллен Джейми 2 0
Макнелли Люк 2 0
Келли Лайам 1 0
Уолкер Тайлер 1 0
Jack Burrough 1 0
Хоули Райан 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Карлтон 11 0
Доти Алфи 11 0
Локьер Том 7 1
Адебайо Элайджа 8 0
Ошо Гэбриэл 4 2
Кларк Джордан 7 0
Бэлл Амари 5 1
Кэмбелл Аллан 6 0
Раддок Пелли 5 0
Драме Коди 4 0
Лэнсбери Генри 3 0
Берри Люк 3 0
Брэдли Сонни 3 0
Поттс Даниэль 3 0
Вудроу Коули 3 0
Накамба Марвелус 3 0
Бурк Рис 3 0
Бри Джеймс 3 0
Фримен Люк 2 0
Оньединма Фред 1 0
Корник Харри 1 0

Результаты матчей

Ковентри
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Лутон Таун
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

14
9
Ковентри
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Лутон Таун
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

24
31
Ковентри
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (15)
48% (23)
21% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (13)
42% (20)
31% (15)
Лутон Таун
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (10)
48% (23)
31% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (17)
38% (18)
27% (13)

Сухие победы

13
11

Сухие поражения

10
10

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

38
40

Голы по времени матча

Забито

31
27
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 16
29 Не забивали 28
4
13%
7
26%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
5
16%
9
33%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
8
26%
3
11%
76-90

Пропущено

23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
4
17%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Забито

29
35
9 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 15
32 Не забивали 29
3
10%
9
26%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
2
7%
7
20%
31-45
8
28%
3
9%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
7
24%
9
26%
76-90

Пропущено

22
19
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
6
27%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
8
36%
3
16%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
3
14%
4
21%
76-90

Забито

60
62
23 В 1-м тайме 30
37 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 31
13 Не забивали 9
7
12%
16
26%
1-15
9
15%
3
5%
16-30
7
12%
11
18%
31-45
13
22%
12
19%
46-60
9
15%
8
13%
61-75
15
25%
12
19%
76-90

Пропущено

45
39
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 28
10
22%
7
18%
1-15
2
4%
4
10%
16-30
12
27%
7
18%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
5
11%
6
15%
61-75
9
20%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0
Ковентри - Рединг 2:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0 Ковентри - Сандерленд 2:1 Ротерхэм - Ковентри 0:2 Ковентри - Миллуолл 1:0 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Вест Бромвич - Ковентри 1:0
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1
Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Суонси 1:0 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Бирмингем - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Гримсби - Лутон Таун 3:0

Результаты матчей

Ковентри
Лутон Таун

Точный счет

1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 38%
1
9 раз 38%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Точный счет

1:0
8 раз 17%
1:1
7 раз 15%
0:0
6 раз 13%
0:1
5 раз 10%
2:0
4 раза 8%
2:2
3 раза 6%
0:2
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
0:4
2 раза 4%
2:1
2 раза 4%
3:0
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
1:1
9 раз 19%
0:1
6 раз 13%
0:0
5 раз 10%
2:0
5 раз 10%
0:2
4 раза 8%
1:0
4 раза 8%
2:1
4 раза 8%
1:2
3 раза 6%
2:2
2 раза 4%
3:1
2 раза 4%
0:3
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%

Точное количество голов

1
17 раз 35%
2
14 раз 29%
0
13 раз 27%
3
2 раза 4%
4
2 раза 4%
1
20 раз 42%
2
14 раз 29%
0
10 раз 21%
3
4 раза 8%

Тоталы голов в матче

Ковентри
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
19
5
10
14
1.5
11
13
1
23
2.5
3
21

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
19
5
8
16
1.5
7
17
3
21
2.5
1
23
2
22
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
13
0.5
Больше Меньше
38
10
18
30
1.5
18
30
4
44
2.5
4
44
2
46
3.5
1/2 финала
1 Ковентри
0 Мидлсбро
2 Сандерленд
3 Лутон Таун
Финал
0 Ковентри
0 Лутон Таун

Топ бомбардиров
Мидлсбро Акпом Чуба 28 (2)
Ковентри Дьёкереш Виктор 21 (11)
Лутон Таун Моррис Карлтон 20 (6)
Суонси Пиру Йоэл 19 (2)
Бёрнли Телла Нейтан 17 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Рединг Йадом Энди 14
Миллуолл Купер Джейк 13
Уотфорд Чодури Хамза 13
Сандерленд О'Найен Люк 1 11
Суонси Бен Кабанго 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    32'
    Моррис в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Нортон-Каффи.
  • Травма, повреждение
    31'
    Дойл получил повреждение. Медики вышли на поле.
  • Опасный момент
    30'
    Кларк слева сделал заброс в штрафную площадь. Адебайо с Моррисом устроили перепасовку, которая завершилась ударом Элайджи с двенадцати метров немного левее ворот.
  • 29'
    Дьёкереша слева встретили перед штрафной площадью трое. Пройти вперёд Виктору не удалось.
  • 28'
    "Лутон Тауну" переход в атаку даётся значительно быстрее. У оранжево-чёрных заметно активнее работают фланги.
  • 27'
    "Ковентри" старается переместить игру на половину поля соперников. Пока всё ограничивается только контролем мяча.
  • Фол, нарушение
    26'
    Шиф на чужой половине поля подтолкнул в спину Раддока.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КЛАРК!!! Адебайо слева обыграл Макфадзина и откатил мяч на Кларка. Джордан ворвался в штрафную площадь и мощнейшим ударом послал сферу в ближний угол.
  • 24'
    Раддок с восемнадцати метров пробил точно в Уилсона. Бен спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    23'
    Бурк справа у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Хамера.
  • Угловой
    22'
    Доти от углового флага навесил на Морриса, который головой немного не добрался до мяча.
  • 21'
    Моррис в штрафной площади получил мяч справа и с десяти метров пробил выше ворот.
  • 20'
    Доти слева навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • 18'
    Доти слева не смог удачно обыграться с Кларком и упустил мяч за боковую линию поля.
  • Угловой
    17'
    Доти от углового флага навесил к дальней штанге, куда сместился Уилсон и забрал мяч в руки.
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    • Опасный момент
      16'
      Моррис в штрафной площади успел к отскоку от соперника и в падении через себя пробил немного левее ворот.
    • Угловой
      14'
      Бидуэлл от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Адебайо.
    • Замена
      13'
      Замена в составе "Лутон Таун": вместо Тома Локьера на поле вышел Рис Бурк.
    • 12'
      Готовится срочная замена. Локьер не сможет продолжить встречу.
    • 10'
      У Локьера серьёзные проблемы. На поле вынесли носилки. Повтора эпизода с травмой защитника "Лутон Таун" нет.
    • Травма, повреждение
      9'
      Локьеру потребовалась помощь медиков.
    • Фол, нарушение
      8'
      Накамба у центрального круга нарушил правила.
    • 6'
      У "Ковентри" атаки в первые минуты встречи не получаются.
    • Угловой
      5'
      Кларк исполнил первый угловой удар в матче. Локьер головой пробил по воротам, далее мяч оказался в воротах, но Ошо его туда отправил из офсайда.
    • 4'
      Доти откликнулся на длинный заброс вперёд от Драме, но Уилсон вышел к линии штрафной площади и забрал мяч руками, сыграв на опережение.
    • 3'
      Бэлл слева прошёл вперёд, но точной передачи к бровке на партнёра сделать не смог.
    • 2'
      "Ковентри" играет в голубой форме, "Лутон Таун" - в оранжевых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Уэмбли"!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию финальбного матча плей-офф Английского чемпионшипа, в котором сыграют «Ковентри» и «Лутон Таун». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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    Прогнозы 114
    Ковентри 58.8% (67)
    X 24.6% (28)
    Лутон Таун 16.7% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ковентри
    Ничья
    Лутон Таун
    3.80
    3.10
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Где смотреть матч Ковентри 0:1 Лутон Таун онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ковентри 0:1 Лутон Таун

    Исход игры
    Ковентри
    58.8% (67)
    Ничья
    24.6% (28)
    Лутон Таун
    16.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (42)
    Меньше
    61.82% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (68)
    Нет
    38.18% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Ковентри
    26.3% (30)
    1:0 Ковентри
    25.4% (29)
    1:1 Ничья
    22.8% (26)
    1:2 Лутон Таун
    9.6% (11)
    2:0 Ковентри
    5.3% (6)
    0:1 Лутон Таун
    4.4% (5)
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    Ковентри
    Лутон Таун
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