Стадион: Уэмбли. Главный судья: Оливер Майкл
0:1
Первый тайм: 32'
Ход матча
12'
23'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
13
Уилсон
Бен
16
Макнелли
Люк
14
Шиф
Бен
34
Хорват
Итан
32
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
17
Раддок
Пелли
45
Доти
Алфи
- Основной состав
-
13 Уилсон БенВратарь
-
16 Макнелли ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шиф БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Дабо ФанкатиПолузащитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
-
45 Палмер КейсиПолузащитник
-
24 Годден МэттНападающий
-
Главный тренер: Робинс Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Хорват ИтанВратарь
-
32 Ошо ГэбриэлЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Доти АлфиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тейлор ДжоНападающий
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ковентри
Лутон Таун
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Среднее время на гол
112
75
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|21 (3)
|0.43
|Хамер Густаво
|10
|0.2
|Годден Мэтт
|8 (2)
|0.16
|Аллен Джейми
|6
|0.12
|Палмер Кейси
|3
|0.06
|Шиф Бен
|2
|0.04
|Макфадзин Кайл
|2
|0.04
|Бидуэлл Джейк
|1
|0.02
|Экклз Джош
|1
|0.02
|Панзо Джонатан
|1
|0.02
|Уилсон Бен
|1
|0.02
|Уолкер Тайлер
|1
|0.02
|Уогхорн Мартин
|1 (1)
|0.02
|Дабо Фанкати
|0
|0
|О'Хейр Каллум
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Карлтон
|20 (1)
|0.41
|Адебайо Элайджа
|8
|0.16
|Локьер Том
|4
|0.08
|Кэмбелл Аллан
|3
|0.06
|Раддок Пелли
|3
|0.06
|Берри Люк
|3
|0.06
|Ошо Гэбриэл
|3
|0.06
|Доти Алфи
|2
|0.04
|Кларк Джордан
|2
|0.04
|Фримен Люк
|2
|0.04
|Вудроу Коули
|2
|0.04
|Бурк Рис
|2
|0.04
|Корник Харри
|1
|0.02
|Бэлл Амари
|1
|0.02
|Лэнсбери Генри
|1
|0.02
|Поттс Даниэль
|1
|0.02
|Бри Джеймс
|0
|0
|Оньединма Фред
|0
|0
|Драме Коди
|0
|0
|Джером Кэмерон
|0
|0
Карточки
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макфадзин Кайл
|12
|0
|Хамер Густаво
|8
|2
|Шиф Бен
|9
|0
|Дьёкереш Виктор
|8
|0
|Экклз Джош
|8
|0
|Дойл Каллум
|8
|0
|Панзо Джонатан
|7
|0
|Бидуэлл Джейк
|6
|0
|Уилсон Бен
|6
|0
|Дабо Фанкати
|6
|0
|Палмер Кейси
|5
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|2
|1
|Роуз Майкл
|2
|0
|Аллен Джейми
|2
|0
|Макнелли Люк
|2
|0
|Келли Лайам
|1
|0
|Уолкер Тайлер
|1
|0
|Jack Burrough
|1
|0
|Хоули Райан
|1
|0
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Карлтон
|11
|0
|Доти Алфи
|11
|0
|Локьер Том
|7
|1
|Адебайо Элайджа
|8
|0
|Ошо Гэбриэл
|4
|2
|Кларк Джордан
|7
|0
|Бэлл Амари
|5
|1
|Кэмбелл Аллан
|6
|0
|Раддок Пелли
|5
|0
|Драме Коди
|4
|0
|Лэнсбери Генри
|3
|0
|Берри Люк
|3
|0
|Брэдли Сонни
|3
|0
|Поттс Даниэль
|3
|0
|Вудроу Коули
|3
|0
|Накамба Марвелус
|3
|0
|Бурк Рис
|3
|0
|Бри Джеймс
|3
|0
|Фримен Люк
|2
|0
|Оньединма Фред
|1
|0
|Корник Харри
|1
|0
Результаты матчей
Ковентри
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Лутон Таун
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (4)
33% (8)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
14
9
Ковентри
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (7)
50% (12)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Лутон Таун
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (6)
63% (15)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
42% (10)
17% (4)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
24
31
Ковентри
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (15)
48% (23)
21% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (13)
42% (20)
31% (15)
Лутон Таун
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (10)
48% (23)
31% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (17)
38% (18)
27% (13)
Сухие победы
13
11
Сухие поражения
10
10
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
38
40
Голы по времени матча
Забито
31
27
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 16
29 Не забивали 28
4
13%
7
26%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
5
16%
9
33%
46-60
4
13%
4
15%
61-75
8
26%
3
11%
76-90
Пропущено
23
20
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
4
17%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
6
26%
6
30%
76-90
Забито
29
35
9 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 15
32 Не забивали 29
3
10%
9
26%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
2
7%
7
20%
31-45
8
28%
3
9%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
7
24%
9
26%
76-90
Пропущено
22
19
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
6
27%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
8
36%
3
16%
31-45
4
18%
2
11%
46-60
1
5%
5
26%
61-75
3
14%
4
21%
76-90
Забито
60
62
23 В 1-м тайме 30
37 Во 2-м тайме 32
26 Забивали первыми 31
13 Не забивали 9
7
12%
16
26%
1-15
9
15%
3
5%
16-30
7
12%
11
18%
31-45
13
22%
12
19%
46-60
9
15%
8
13%
61-75
15
25%
12
19%
76-90
Пропущено
45
39
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 28
10
22%
7
18%
1-15
2
4%
4
10%
16-30
12
27%
7
18%
31-45
7
16%
5
13%
46-60
5
11%
6
15%
61-75
9
20%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0
Ковентри - Рединг 2:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0 Ковентри - Сандерленд 2:1 Ротерхэм - Ковентри 0:2 Ковентри - Миллуолл 1:0 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Вест Бромвич - Ковентри 1:0
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1
Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Суонси 1:0 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Бирмингем - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Гримсби - Лутон Таун 3:0
Результаты матчей
Ковентри
Лутон Таун
Точный счет
1:0
5 раз 21%
2:0
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 38%
1
9 раз 38%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
2
8 раз 33%
1
8 раз 33%
0
5 раз 21%
3
3 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 25%
0:1
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 33%
1
8 раз 33%
2
5 раз 21%
4
2 раза 8%
3
1 раз 4%
1
12 раз 50%
2
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
1 раз 4%
Точный счет
1:0
8 раз 17%
1:1
7 раз 15%
0:0
6 раз 13%
0:1
5 раз 10%
2:0
4 раза 8%
2:2
3 раза 6%
0:2
2 раза 4%
3:2
2 раза 4%
0:4
2 раза 4%
2:1
2 раза 4%
3:0
1 раз 2%
3:1
1 раз 2%
1:4
1 раз 2%
2:4
1 раз 2%
1:2
1 раз 2%
0:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
1:1
9 раз 19%
0:1
6 раз 13%
0:0
5 раз 10%
2:0
5 раз 10%
0:2
4 раза 8%
1:0
4 раза 8%
2:1
4 раза 8%
1:2
3 раза 6%
2:2
2 раза 4%
3:1
2 раза 4%
0:3
1 раз 2%
2:3
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
Точное количество голов
1
17 раз 35%
2
14 раз 29%
0
13 раз 27%
3
2 раза 4%
4
2 раза 4%
1
20 раз 42%
2
14 раз 29%
0
10 раз 21%
3
4 раза 8%
Тоталы голов в матче
Ковентри
Лутон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
195
1014
1113
123
321
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
195
816
717
321
123
222
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3513
Больше Меньше
3810
1830
1830
444
444
246
|Мидлсбро
|Акпом Чуба
|28 (2)
|Ковентри
|Дьёкереш Виктор
|21 (11)
|Лутон Таун
|Моррис Карлтон
|20 (6)
|Суонси
|Пиру Йоэл
|19 (2)
|Бёрнли
|Телла Нейтан
|17 (5)
|Рединг
|Йадом Энди
|14
|Миллуолл
|Купер Джейк
|13
|Уотфорд
|Чодури Хамза
|13
|Сандерленд
|О'Найен Люк
|1 11
|Суонси
|Бен Кабанго
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ковентри 0:1 Лутон Таун
Исход игры
Ковентри
58.8% (67)
Ничья
24.6% (28)
Лутон Таун
16.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
61.82% (68)
Нет
38.18% (42)
Популярный счёт
2:1 Ковентри
26.3% (30)
1:0 Ковентри
25.4% (29)
1:1 Ничья
22.8% (26)
1:2 Лутон Таун
9.6% (11)
2:0 Ковентри
5.3% (6)
0:1 Лутон Таун
4.4% (5)
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