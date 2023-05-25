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Стадион: .
Ковентри
 
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Лутон Таун
Прогнозы 25
Ковентри 56% (14)
X 28% (7)
Лутон Таун 16% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ковентри
Ничья
Лутон Таун
3.30
3.10
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ковентри
Лутон Таун

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
1:1
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
5:0
Ч
2:0
Ч
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ВЛ
2:2
ВЛ
0:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Среднее время на гол

112
75

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Результаты последних матчей

Ковентри
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Мидлсбро - Ковентри 0:1 Ковентри - Мидлсбро 0:0 Мидлсбро - Ковентри 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0
Ковентри - Рединг 2:1 Блэкберн - Ковентри 1:1 КПР - Ковентри 0:3 Ковентри - Уотфорд 2:2 Суонси - Ковентри 0:0 Ковентри - Сток Сити 0:4 Блэкпул - Ковентри 1:4 Уиган - Ковентри 1:1 Ковентри - Халл Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Ковентри 0:4 Престон Норт Энд - Ковентри 0:0 Ковентри - Сандерленд 2:1 Ротерхэм - Ковентри 0:2 Ковентри - Миллуолл 1:0 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Вест Бромвич - Ковентри 1:0
Лутон Таун
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лутон Таун - Сандерленд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 2:1 Лутон Таун - Халл Сити 0:0 Блэкберн - Лутон Таун 1:1
Лутон Таун - Мидлсбро 2:1 Рединг - Лутон Таун 1:1 Ротерхэм - Лутон Таун 0:2 Лутон Таун - Блэкпул 3:1 Миллуолл - Лутон Таун 0:0 Лутон Таун - Уотфорд 2:0 Сандерленд - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Суонси 1:0 Лутон Таун - Миллуолл 2:2 Бирмингем - Лутон Таун 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 0:1 Престон Норт Энд - Лутон Таун 1:1 Ковентри - Лутон Таун 1:1 Гримсби - Лутон Таун 3:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ковентри - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 7 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 25
    Ковентри 56% (14)
    X 28% (7)
    Лутон Таун 16% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ковентри
    Ничья
    Лутон Таун
    3.30
    3.10
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ковентри - Лутон Таун онлайн

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    Прогнозы на матч Ковентри - Лутон Таун

    Исход игры
    Ковентри
    57.7% (15)
    Ничья
    26.9% (7)
    Лутон Таун
    15.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (10)
    Меньше
    60% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    64% (16)
    Нет
    36% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.1% (6)
    2:1 Ковентри
    23.1% (6)
    1:0 Ковентри
    19.2% (5)
    2:0 Ковентри
    15.4% (4)
    1:2 Лутон Таун
    11.5% (3)
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    Ковентри
    Лутон Таун
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