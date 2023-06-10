Барелла снес Фоден на газон в 23-х метрах от ворот, получив от рефери карточку желтого цвета. Штрафной удар исполнил игрок "Сити", но мяч полетел намного выше ворот.

Силва пытался закидушку на ход Холанну сейчас, но не прошел этот пас, ведь один из защитников "Интера" до мяча уверенно дотянулся.

Стоунс с правого края простреливал мяч в центр штрафной - Бастони подставляет ногу, от которой сфера улетает за пределы поля. Только первый угловой "Сити". На 64-й минуте игры, только вдумайтесь.

Стоунс сейчас в атаке дернул соперника за футболку при розыгрыше углового удара. В итоге рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил.

Снова игра в центре поля увязла. С мячом игроки "Манчестер Сити", которые владеют мячом, но до ударов по воротам дело не доходит.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИ! 1:0! Открывает счет "Манчестер Сити"! Все-таки забивают англичане гол! Аканджи отдал сейчас передачу на Силву, который с правого края прострелил мяч в штрафную. Там всем показалось, что сфера попала в руку игроку "Интера", но вылетела сфера на линию штрафной, куда набежал Родри, который мощно пробил в правый от себя угол!

Чуть больше 20 минут есть у команд Индзаги остается играть. "Интер" пытается идти в атаку и отыграться в концовке встречи. Получится ли? Скоро узнаем!

Чалханогу снес сейчас на газон Гюндогана. Снова свисток в нашем матче. Пеп Гвардиола же тем временем заводит свой коллектив и гонит его вперед.

Дармиан сейчас толкнул на газон Грилиша. Подача "Сити" со штрафного, и Аканджи мяч не успевает обработать и сохранить его в игре. Следует потеря снаряда.

Фоден фолит сейчас в атаке против одного из соперников, которого роняет на газон. Все возмущены, кроме пострадавшего футболиста "Интера". Чалханоглу спокойно подтягивает гетры и не торопится возобновлять игру.

А сейчас уже играют активно игроки "Интера" в атаке. Дважды простреливали мяч с правого края Лаутаро, но никого из партнеров там не оказалось.

Джеко получает повреждение сейчас. По крайней мере, он показывает, что матч продолжить не может. Вместо Эдина на футбольный газон выходит Лукаку.

"Манчестер Сити" владеет мячом в центре поля. Лукаку нехотя прессингует своего соперника. Пока не хочет бельгиец тратить силы и энергию.

МОМЕНТИЩЕ! Аканджи сейчас рассчитывал на то, что из рамки выйдет вратарь, но Эдерсон не успел дернуться, как с левого края вошел в чужую штрафную Мартинес, сблизился с кипером и пробил прямо в стража "Сити"!

Да, а ведь мог отдать пас в центр на Лукаку Мартинес, но решил эпизод самостоятельно. У нас же "Сити"теперь в атаку старается убежать по правому краю.

Аканджи успел отдать пас на своего голкипера. Эдерсон отыграл снова на защитника, оставив не у дел Лаутаро Мартинеса в очередной сиуации в своих ворот.

Димарко снова на газоне сейчас оказался. В борьбе против него грубовато действовали защитник, но судейский корпус не обратил внимания на эту ситуацию.

62% против 38% в пользу "Манчестер Сити" по владению мячом. Кстати говоря, угловые сегодня не так активно подают соперники. По этому показателю у нас - 0:1 в пользу миланцев.

Силва на правом фланге получил мяч, выполнил прострел в центр штрафной, но до снаряда первым снова добрался соперник, которому удалось уверенно сыграть на вынос.

Родри на правом фланге получил мяч, прострелил в центр штрафной, но попал в Лаутаро. Мяч отскочил в игрока "Сити", после чего улетел за лицевую линию. Удар от ворот!

Отлично в прессинге играет Джеко. Участвует он в отборах, приходит в оборону и играет на стандартах. Сегодня все игроки "Интера" проявляют себя в защите.

Аканджи нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Получилось не так опасно, как могло бы быть.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет не открыт. У нас нулевая ничья. Отдохнем и вернемся на поле.

42' "Сити" зарабатывает сейчас штрафной удар. Показывает Грилиш, что буквально завалил его на газон сейчас Дюмфрис. Свисток прозвучал, карточки нет.

41' Стоунс очень странно себя ведет сейчас. Не подключается к атакам своей команды, да и вообще... Ведет себя так, как будто в позиционной атаке своего коллектива не имеет никакого отношения.

40' Ачерби сейчас подставился под Силву, и тот завалил оппонента на газон. Снова свисток в нашем матче, но дело обходится без карточки желтого цвета.

38' Постепенно завершается основное время первого тайма у нас. Владеет мячом "Манчестер Сити" на половине поля соперника, но не продвигается вперед. Плотной остается оборона "Интера".

37' Без слез с поля ушел Де Брёйне. Дружески его подбодрили как те, кто был на поле, так и те игроки "Сити", что остаются на скамейке запасных.

36' Заполнен до отказа сегодня местный стадион. Просто негде яблочку упасть. Аншлаг на местной футбольной арене сегодня, и вряд ли этот факт кого-то удивляет.

35' Да, Де Брёйне не может продолжить встречу из-за травмы. Вместо него Фоден на футбольном газоне появляется. Это, конечно же, потеря для "Сити".

34' Де Брёйне получил мяч на правом фланге, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но никто из партнеров до снаряда не добрался. Кевин все же не сможет матч продолжить.

33' Фоден уже переоделся. Неужели все же придется ему на поле вместо бельгийца выйти? Это будет невосполнимая потеря, если это будет действительно так.

31' Пока продолжает матч Кевин. Де Брёйне остается на газоне, что, конечно же, радует фанатов манчестерской команды. Однако сейчас отдает неточный пас на партнера... Теряет снаряд коллектив Гвардиолы.

30' Де Брёйне присел на газон сейчас. Снова какие-то проблемы у бельгийца, как и в финальном матче несколько лет назад. И уже медики вышли на поле, в то время, как Фоден отправился разминаться.

29' Грилиш получил сейчас мяч на левом фланге, но прострелил мяч прямо в руки Онане. Начинает постепенно "Манчестер Сити" существенно давить на ворота оппонента.

28' МОМЕНТ! Холанн! Оказался он в штрафной соперника слева сейчас, после чего нанес выстрел в ближний угол, но попал в Онану. Тут еще и углового не зарабатывает английский клуб. Успевает защитник сохранить мяч в игре.

27' Де Брёйне мог разгонять атаку своей команды, однако при входе в штрафную споткнулся на влажном газоне футболист и упустил возможность для прострела.

25' 13 раз уже Эдерсон коснулся мяч. 11 - Онана. Только представьте теперь, как часто начинают атаки своих коллективов голкиперы. Они просто лучше видят поле.

24' Равная игра пока в нашем матче. Нет того давления, что многие предрекали по ходу встречи. Совершенно равный матч. Но при этом полное отсутствие опасных моментов и ударов по воротам.

23' Аке добрался до чужой штрафной площадки, но не позволили ему нанести удар соперники. У нас же паузу в игре, ведь получил удар по ноге Димарко. Будем оказана ему помощь?

22' "Сити" пытается обосноваться на половине поля соперника, но теряет снаряд под прессингом. В итоге Чалханоглу уже в борьбе пытается выцарапать мяч, но падает через защитника "Сити". Штрафного нет! Играем дальше.

20' Лаутаро показывает Дюмфрису, дескать, почему он не побежал вперед, не стал открываться под передачу от Мартинеса. В итоге на ударной позиции оказался Брозович, который нанес сильный выстрел по рамке соперника. Мяч намного выше цели полетел.

19' Де Брёйне сейчас с левого фланга простреливал мяч в штрафную соперника, но попал по ноге сопернику. В итоге не угловой, а только аут заработал бельгийский вингер "Сити".

18' Гюндоган явно получил от Брозовича по ногам. Контакт был минимальным, но мяча лишились игроки "Сити", так что у рефери были основания для очередного свистка.

17' Пока много борьбы, а опасных моментов - минимальное количество. Но со временем оппоненты обязательно будут проявлять себя на поле наилучшим образом и начнут действовать более агрессивно в атаке.

16' Лаутаро явно под фол сейчас подставлялся, и снова рефери решил не назначать штрафной удар в ситуации с падением с Мартинесом. Не было тут нарушения, скорее всего.

15' Покатил Димарко от угла поля мяч на Бареллу, но пришедшие в полном составе в свою штрафную игроки "Сити" смогли отвести угрозу от ворот. Последовал вынос в центр поля.

14' Барелла с правого края простреливал мяч в центр штрафной, однако попал мяч в голову Аке, после чего сфера за пределы поля улетела. Первый угловой в этой встрече.

13' Против Стоунса правила нарушены. Чалханоглу теперь против него правила нарушил, завалив оппонента на футбольный газон. Фолов, кстати говоря, немало в нашей встрече.

12' Стоунс и Мартинес сейчас поборолись за мяч перед воротами "Сити". Оба соперника фолили в одной ситуации, но мяч ушел за пределы поля, и рефери назначил от ворот.

11' Огромное количество фанатов обеих команд. "Сан Сиро" сегодня тоже заполнен. 43 000 фанатов собрал миланский стадион, которые смотрят финальный матч на большом экране.

9' Брозович забрасывал мяч на ход Джеко, но передача последовала слишком сильной. К тому же, неточным этот пас оказался. В этой ситуации оппоненты спокойно отбиваются.

8' Нельзя сказать, что "Сити" пока владеет преимуществом на 100%, но контроль над игровым снарядом устанавливают манчестерцы. Хотя на общем фоне и "Интер" хорош.

7' ОПАСНО! Едва не забивает Силва! Справа в чужой штрафной он сумел накрутить Димарко, после чего нанес выстрел в дальний угол, и едва не закрутил сферу в левую "девятку"!

6' Тут же фолят миланцы против Силвы. Рефери и тут вступает в игру. Сегодня нарушений будет немало. Соперники понимают, как и насколько важно открыть счет в матче.

5' Фол в центре пол случился. Досталось игроку "Интера" тут. Барелла в борьбе с Гюндоганом получил по голове. Немного даже полежал на газоне футболист, но встречу он продолжил.

4' Первый офсайд в матче! Слева прошла атака "Сити", последовала передача внутрь штрафной "Интера", и Холанн там оказался в положении "вне игры". Было, да.

3' Джеко рванул к воротам соперника по правому флангу. Это привело к тому, что потеряли снаряд игроки "Интера", ведь поехала нога у Эдина, который выпустил сферу за пределы поля.

2' Футболисты "Манчестер Сити" вышли сегодня на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Интера" предстали перед нами в черно-синем обмундировании.