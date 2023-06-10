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  3. Лига чемпионов 2022-2023

Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Манчестер Сити
1:0
Второй тайм: 71'
Интер Милан
0'
59' Желтая карточка
Барелла Николо
1:0
68' Гол
Родри Эрнандес
Мощный удар Аканджи (видео). Лиг...
Замена Де Брюйне (видео). Лига ч...
Травма Де Брюйне (видео). Лига ч...
Голевой момент Холанда (видео). ...
Барелла едва не открыл счет (вид...
Опасный удар Бернарду Силвы (вид...

Ход матча

36'
Фоден Фил
Де Брёйне Кевин
 
57'
 
Лукаку Ромелу
Джеко Эдин
59'
 
Барелла Николо
68'
Родри Эрнандес
(Силва Бернарду)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 304 Количество передач 184
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 526
Манчестер Сити 71.7% (377)
X 6.8% (36)
Интер Милан 21.5% (113)
-2
выиграет Интер Милан, со счетом 0:2
Интер очевидно победит. Лучшее нападение у них! Играет чемпион мира! Против не пойми кого, который даже... Ещё
Олег Чижиков #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Интер Милан
2.45
6.75
7.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Эдерсон
Мораес
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
6
Аке
Натан
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
8
Гюндоган
Илкай
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
24
Онана
Андре
36
Дармиан
Маттео
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
32
Димарко
Федерико
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Манчестер Сити
3-2-4-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Манчестер Сити
Интер Милан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:3
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 0.92
Альварес Хулиан 3 0.23
Марез Рияд 3 (1) 0.23
Силва Бернарду 3 0.23
Де Брёйне Кевин 2 0.15
Гюндоган Илкай 1 0.08
Аканджи Мануэль 1 0.08
Фоден Фил 1 0.08
Стоунс Джон 1 0.08
Родри Эрнандес 1 0.08
Диаш Рубен 1 0.08
Льюис Рико 1 0.08
Канселу Жоау 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.31
Мартинес Лаутаро 3 0.23
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.23
Барелла Николо 3 0.23
Мхитарян Генрих 2 0.15
Чалханоглу Хакан 1 0.08
Корреа Хоакин 1 0.08
Госенс Робин 1 0.08
Дюмфрис Дензел 1 0.08
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюндоган Илкай 4 0
Канселу Жоау 2 0
Силва Бернарду 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гомес Серхио 0 1
Де Брёйне Кевин 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Аке Натан 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Грилиш Джек 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Джеко Эдин 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Димарко Федерико 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
10
Манчестер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Интер Милан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
4%
2
22%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
2
22%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
8
35%
2
22%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
4
36%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

30
20
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
3%
3
15%
1-15
6
20%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
9
30%
5
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1
Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Интер Милан

Точный счет

2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
4
3
3
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
6
6
2.5
3
9
4
8
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
4 Манчестер Сити
1 Бавария
2 Милан
1 Наполи
3 Бенфика
5 Интер Милан
1/2 финала
1 Реал Мадрид
5 Манчестер Сити
0 Милан
3 Интер Милан
Финал
Манчестер Сити
Интер Милан

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 7 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Милан Томори Фикайо 1 4
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Чуть больше 20 минут есть у команд Индзаги остается играть. "Интер" пытается идти в атаку и отыграться в концовке встречи. Получится ли? Скоро узнаем!
  • Описание гола
    68'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РОДРИ! 1:0!
    Открывает счет "Манчестер Сити"! Все-таки забивают англичане гол! Аканджи отдал сейчас передачу на Силву, который с правого края прострелил мяч в штрафную. Там всем показалось, что сфера попала в руку игроку "Интера", но вылетела сфера на линию штрафной, куда набежал Родри, который мощно пробил в правый от себя угол!
  • 67'
    Снова игра в центре поля увязла. С мячом игроки "Манчестер Сити", которые владеют мячом, но до ударов по воротам дело не доходит.
  • Фол, нарушение
    65'
    Стоунс сейчас в атаке дернул соперника за футболку при розыгрыше углового удара. В итоге рефери тут же дал свисток, определив нарушение правил.
  • Угловой
    64'
    Стоунс с правого края простреливал мяч в центр штрафной - Бастони подставляет ногу, от которой сфера улетает за пределы поля. Только первый угловой "Сити". На 64-й минуте игры, только вдумайтесь.
  • 63'
    Силва пытался закидушку на ход Холанну сейчас, но не прошел этот пас, ведь один из защитников "Интера" до мяча уверенно дотянулся.
  • Желтая карточка
    62'
    Барелла снес Фоден на газон в 23-х метрах от ворот, получив от рефери карточку желтого цвета. Штрафной удар исполнил игрок "Сити", но мяч полетел намного выше ворот.
  • 60'
    Да, а ведь мог отдать пас в центр на Лукаку Мартинес, но решил эпизод самостоятельно. У нас же "Сити"теперь в атаку старается убежать по правому краю.
  • Опасный момент
    59'
    МОМЕНТИЩЕ! Аканджи сейчас рассчитывал на то, что из рамки выйдет вратарь, но Эдерсон не успел дернуться, как с левого края вошел в чужую штрафную Мартинес, сблизился с кипером и пробил прямо в стража "Сити"!
  • 58'
    "Манчестер Сити" владеет мячом в центре поля. Лукаку нехотя прессингует своего соперника. Пока не хочет бельгиец тратить силы и энергию.
  • Замена
    57'
    Джеко получает повреждение сейчас. По крайней мере, он показывает, что матч продолжить не может. Вместо Эдина на футбольный газон выходит Лукаку.
  • 56'
    А сейчас уже играют активно игроки "Интера" в атаке. Дважды простреливали мяч с правого края Лаутаро, но никого из партнеров там не оказалось.
  • Фол, нарушение
    55'
    Фоден фолит сейчас в атаке против одного из соперников, которого роняет на газон. Все возмущены, кроме пострадавшего футболиста "Интера". Чалханоглу спокойно подтягивает гетры и не торопится возобновлять игру.
  • 53'
    Дармиан сейчас толкнул на газон Грилиша. Подача "Сити" со штрафного, и Аканджи мяч не успевает обработать и сохранить его в игре. Следует потеря снаряда.
  • 52'
    Чалханогу снес сейчас на газон Гюндогана. Снова свисток в нашем матче. Пеп Гвардиола же тем временем заводит свой коллектив и гонит его вперед.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Силва на правом фланге получил мяч, выполнил прострел в центр штрафной, но до снаряда первым снова добрался соперник, которому удалось уверенно сыграть на вынос.
    • 49'
      62% против 38% в пользу "Манчестер Сити" по владению мячом. Кстати говоря, угловые сегодня не так активно подают соперники. По этому показателю у нас - 0:1 в пользу миланцев.
    • 48'
      Димарко снова на газоне сейчас оказался. В борьбе против него грубовато действовали защитник, но судейский корпус не обратил внимания на эту ситуацию.
    • 47'
      Аканджи успел отдать пас на своего голкипера. Эдерсон отыграл снова на защитника, оставив не у дел Лаутаро Мартинеса в очередной сиуации в своих ворот.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм стартовал в нашем поединке! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет не открыт. У нас нулевая ничья. Отдохнем и вернемся на поле.
    • 45'
      Аканджи нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Получилось не так опасно, как могло бы быть.
    • 45'
      Отлично в прессинге играет Джеко. Участвует он в отборах, приходит в оборону и играет на стандартах. Сегодня все игроки "Интера" проявляют себя в защите.
    • Дополнительное время
      45'
      Всего-то 2 минуты рефери добавляет к основному времени первого тайма.
    • 43'
      Родри на правом фланге получил мяч, прострелил в центр штрафной, но попал в Лаутаро. Мяч отскочил в игрока "Сити", после чего улетел за лицевую линию. Удар от ворот!
    • Фол, нарушение
      42'
      "Сити" зарабатывает сейчас штрафной удар. Показывает Грилиш, что буквально завалил его на газон сейчас Дюмфрис. Свисток прозвучал, карточки нет.
    • 41'
      Стоунс очень странно себя ведет сейчас. Не подключается к атакам своей команды, да и вообще... Ведет себя так, как будто в позиционной атаке своего коллектива не имеет никакого отношения. 
    • Фол, нарушение
      40'
      Ачерби сейчас подставился под Силву, и тот завалил оппонента на газон. Снова свисток в нашем матче, но дело обходится без карточки желтого цвета.
    • 38'
      Постепенно завершается основное время первого тайма у нас. Владеет мячом "Манчестер Сити" на половине поля соперника, но не продвигается вперед. Плотной остается оборона "Интера". 
    • 37'
      Без слез с поля ушел Де Брёйне. Дружески его подбодрили как те, кто был на поле, так и те игроки "Сити", что остаются на скамейке запасных. 
    • 36'
      Заполнен до отказа сегодня местный стадион. Просто негде яблочку упасть. Аншлаг на местной футбольной арене сегодня, и вряд ли этот факт кого-то удивляет.
    • Замена
      35'
      Да, Де Брёйне не может продолжить встречу из-за травмы. Вместо него Фоден на футбольном газоне появляется. Это, конечно же, потеря для "Сити".
    • 34'
      Де Брёйне получил мяч на правом фланге, после чего выполнил подачу в центр штрафной, но никто из партнеров до снаряда не добрался. Кевин все же не сможет матч продолжить.
    • 33'
      Фоден уже переоделся. Неужели все же придется ему на поле вместо бельгийца выйти? Это будет невосполнимая потеря, если это будет действительно так.
    • 31'
      Пока продолжает матч Кевин. Де Брёйне остается на газоне, что, конечно же, радует фанатов манчестерской команды. Однако сейчас отдает неточный пас на партнера... Теряет снаряд коллектив Гвардиолы. 
    • Травма, повреждение
      30'
      Де Брёйне присел на газон сейчас. Снова какие-то проблемы у бельгийца, как и в финальном матче несколько лет назад. И уже медики вышли на поле, в то время, как Фоден отправился разминаться.
    • 29'
      Грилиш получил сейчас мяч на левом фланге, но прострелил мяч прямо в руки Онане. Начинает постепенно "Манчестер Сити" существенно давить на ворота оппонента. 
    • Опасный момент
      28'
      МОМЕНТ! Холанн! Оказался он в штрафной соперника слева сейчас, после чего нанес выстрел в ближний угол, но попал в Онану. Тут еще и углового не зарабатывает английский клуб. Успевает защитник сохранить мяч в игре. 
    • 27'
      Де Брёйне мог разгонять атаку своей команды, однако при входе в штрафную споткнулся на влажном газоне футболист и упустил возможность для прострела.
    • 25'
      13 раз уже Эдерсон коснулся мяч. 11 - Онана. Только представьте теперь, как часто начинают атаки своих коллективов голкиперы. Они просто лучше видят поле.
    • 24'
      Равная игра пока в нашем матче. Нет того давления, что многие предрекали по ходу встречи. Совершенно равный матч. Но при этом полное отсутствие опасных моментов и ударов по воротам.
    • 23'
      Аке добрался до чужой штрафной площадки, но не позволили ему нанести удар соперники. У нас же паузу в игре, ведь получил удар по ноге Димарко. Будем оказана ему помощь?
    • 22'
      "Сити" пытается обосноваться на половине поля соперника, но теряет снаряд под прессингом. В итоге Чалханоглу уже в борьбе пытается выцарапать мяч, но падает через защитника "Сити". Штрафного нет! Играем дальше. 
    • 20'
      Лаутаро показывает Дюмфрису, дескать, почему он не побежал вперед, не стал открываться под передачу от Мартинеса. В итоге на ударной позиции оказался Брозович, который нанес сильный выстрел по рамке соперника. Мяч намного выше цели полетел.
    • 19'
      Де Брёйне сейчас с левого фланга простреливал мяч в штрафную соперника, но попал по ноге сопернику. В итоге не угловой, а только аут заработал бельгийский вингер "Сити".
    • Фол, нарушение
      18'
      Гюндоган явно получил от Брозовича по ногам. Контакт был минимальным, но мяча лишились игроки "Сити", так что у рефери были основания для очередного свистка.
    • 17'
      Пока много борьбы, а опасных моментов - минимальное количество. Но со временем оппоненты обязательно будут проявлять себя на поле наилучшим образом и начнут действовать более агрессивно в атаке. 
    • 16'
      Лаутаро явно под фол сейчас подставлялся, и снова рефери решил не назначать штрафной удар в ситуации с падением с Мартинесом. Не было тут нарушения, скорее всего.
    • 15'
      Покатил Димарко от угла поля мяч на Бареллу, но пришедшие в полном составе в свою штрафную игроки "Сити" смогли отвести угрозу от ворот. Последовал вынос в центр поля. 
    • Угловой
      14'
      Барелла с правого края простреливал мяч в центр штрафной, однако попал мяч в голову Аке, после чего сфера за пределы поля улетела. Первый угловой в этой встрече.
    • Фол, нарушение
      13'
      Против Стоунса правила нарушены. Чалханоглу теперь против него правила нарушил, завалив оппонента на футбольный газон. Фолов, кстати говоря, немало в нашей встрече.
    • 12'
      Стоунс и Мартинес сейчас поборолись за мяч перед воротами "Сити". Оба соперника фолили в одной ситуации, но мяч ушел за пределы поля, и рефери назначил от ворот.
    • Анонс
      11'
      Огромное количество фанатов обеих команд. "Сан Сиро" сегодня тоже заполнен. 43 000 фанатов собрал миланский стадион, которые смотрят финальный матч на большом экране.
    • 9'
      Брозович забрасывал мяч на ход Джеко, но передача последовала слишком сильной. К тому же, неточным этот пас оказался. В этой ситуации оппоненты спокойно отбиваются. 
    • 8'
      Нельзя сказать, что "Сити" пока владеет преимуществом на 100%, но контроль над игровым снарядом устанавливают манчестерцы. Хотя на общем фоне и "Интер" хорош.
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Едва не забивает Силва! Справа в чужой штрафной он сумел накрутить Димарко, после чего нанес выстрел в дальний угол, и едва не закрутил сферу в левую "девятку"!
    • Фол, нарушение
      6'
      Тут же фолят миланцы против Силвы. Рефери и тут вступает в игру. Сегодня нарушений будет немало. Соперники понимают, как и насколько важно открыть счет в матче.
    • Фол, нарушение
      5'
      Фол в центре пол случился. Досталось игроку "Интера" тут. Барелла в борьбе с Гюндоганом получил по голове. Немного даже полежал на газоне футболист, но встречу он продолжил. 
    • Офсайд
      4'
      Первый офсайд в матче! Слева прошла атака "Сити", последовала передача внутрь штрафной "Интера", и Холанн там оказался в положении "вне игры". Было, да.
    • 3'
      Джеко рванул к воротам соперника по правому флангу. Это привело к тому, что потеряли снаряд игроки "Интера", ведь поехала нога у Эдина, который выпустил сферу за пределы поля.
    • 2'
      Футболисты "Манчестер Сити" вышли сегодня на поле в бело-голубых цветах, а игроки "Интера" предстали перед нами в черно-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, стартовал матч в Турции! Удачи соперникам, с центра поля мяч разыграли футболисты "Интера", поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ataturk Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 8.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Интер Милан

    Исход игры
    Манчестер Сити
    71.7% (377)
    Ничья
    6.8% (36)
    Интер Милан
    21.5% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.97% (98)
    Меньше
    24.03% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    75.19% (97)
    Нет
    24.81% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    8.7% (46)
    3:1 Манчестер Сити
    4.8% (25)
    2:0 Манчестер Сити
    2.9% (15)
    3:2 Манчестер Сити
    2.3% (12)
    1:0 Манчестер Сити
    1.5% (8)
    2:2 Ничья
    1.3% (7)
    0:1 Интер Милан
    0.8% (4)
    3:0 Манчестер Сити
    0.4% (2)
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