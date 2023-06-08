Стадион: Олимпийский стадион (Стамбул). Главный судья: Марциняк Шимон
Позже
История личных встреч
Манчестер Сити
Интер Милан
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|1
|Альварес Хулиан
|3
|0.25
|Марез Рияд
|3 (1)
|0.25
|Силва Бернарду
|3
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|2
|0.17
|Гюндоган Илкай
|1
|0.08
|Аканджи Мануэль
|1
|0.08
|Фоден Фил
|1
|0.08
|Стоунс Джон
|1
|0.08
|Родри Эрнандес
|1
|0.08
|Диаш Рубен
|1
|0.08
|Льюис Рико
|1
|0.08
|Канселу Жоау
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4
|0.33
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.25
|Лукаку Ромелу
|3 (1)
|0.25
|Барелла Николо
|3
|0.25
|Мхитарян Генрих
|2
|0.17
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.08
|Корреа Хоакин
|1
|0.08
|Госенс Робин
|1
|0.08
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.08
|Димарко Федерико
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюндоган Илкай
|4
|0
|Канселу Жоау
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Диаш Рубен
|2
|0
|Гомес Серхио
|0
|1
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Аке Натан
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Индзаги Симоне
|1
|1
|Джеко Эдин
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Димарко Федерико
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Бастони Алессандро
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Де Врей Стефан
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
10
Манчестер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Интер Милан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
4%
2
22%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
2
22%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
8
35%
2
22%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
4
36%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
30
20
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
3%
3
15%
1-15
6
20%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
9
30%
5
25%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1
Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Интер Милан
Точный счет
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
42
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
66
66
39
48
111
210
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Манчестер Сити
0 Интер Милан
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|7 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|7 (3)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7 (3)
|Митьюлланд
|Рафаэль Онедика
|6
|Милан
|Томори Фикайо
|1 4
|Виктория Пльзень
|Москейра Джон
|5
|Динамо Загреб
|Мохаррами Садех
|5
|Лудогорец
|Рик
|1 3
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Интер Милан
Исход игры
Манчестер Сити
75.1% (127)
Ничья
7.7% (13)
Интер Милан
17.2% (29)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (50)
Меньше
23.08% (15)
Обе команды забьют
Да
75.38% (49)
Нет
24.62% (16)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
14.2% (24)
3:1 Манчестер Сити
5.9% (10)
2:0 Манчестер Сити
5.3% (9)
3:2 Манчестер Сити
4.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (6)
1:0 Манчестер Сити
2.4% (4)
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