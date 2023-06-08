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Лига чемпионов
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Манчестер Сити
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 169
Манчестер Сити 75.1% (127)
X 7.7% (13)
Интер Милан 17.2% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Интер Милан
1.50
7.00
7.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Интер Милан

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:3
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 12 (1) 1
Альварес Хулиан 3 0.25
Марез Рияд 3 (1) 0.25
Силва Бернарду 3 0.25
Де Брёйне Кевин 2 0.17
Гюндоган Илкай 1 0.08
Аканджи Мануэль 1 0.08
Фоден Фил 1 0.08
Стоунс Джон 1 0.08
Родри Эрнандес 1 0.08
Диаш Рубен 1 0.08
Льюис Рико 1 0.08
Канселу Жоау 0 0
Грилиш Джек 0 0
Гомес Серхио 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.33
Мартинес Лаутаро 3 0.25
Лукаку Ромелу 3 (1) 0.25
Барелла Николо 3 0.25
Мхитарян Генрих 2 0.17
Чалханоглу Хакан 1 0.08
Корреа Хоакин 1 0.08
Госенс Робин 1 0.08
Дюмфрис Дензел 1 0.08
Димарко Федерико 0 0
Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюндоган Илкай 4 0
Канселу Жоау 2 0
Силва Бернарду 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Диаш Рубен 2 0
Гомес Серхио 0 1
Де Брёйне Кевин 1 0
Родри Эрнандес 1 0
Аке Натан 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Грилиш Джек 1 0
Фоден Фил 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лаутаро 3 0
Индзаги Симоне 1 1
Джеко Эдин 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Димарко Федерико 2 0
Барелла Николо 2 0
Бастони Алессандро 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Де Врей Стефан 1 0
Брозович Марсело 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
10
Манчестер Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Интер Милан
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

23
9
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
4%
2
22%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
2
22%
46-60
2
9%
2
22%
61-75
8
35%
2
22%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
4
36%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

30
20
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
3%
3
15%
1-15
6
20%
1
5%
16-30
3
10%
3
15%
31-45
7
23%
2
10%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
9
30%
5
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
3
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0
Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лидс 2:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 3:0 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Манчестер Сити - Бёрнли 6:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1
Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Интер Милан

Точный счет

2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
7
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
3:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
2.5
Больше Меньше
2
4
3
3
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
6
6
6
6
2.5
3
9
4
8
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5
1/8 финала
2 Ливерпуль
6 Реал Мадрид
1 Боруссия Д
2 Челси
1 РБ Лейпциг
8 Манчестер Сити
0 ПСЖ
3 Бавария
1 Милан
0 Тоттенхэм
0 Айнтрахт Фр
5 Наполи
1 Брюгге
7 Бенфика
1 Интер Милан
0 Порту
1/4 финала
4 Реал Мадрид
0 Челси
4 Манчестер Сити
1 Бавария
2 Милан
1 Наполи
3 Бенфика
5 Интер Милан
1/2 финала
1 Реал Мадрид
5 Манчестер Сити
0 Милан
3 Интер Милан
Финал
0 Манчестер Сити
0 Интер Милан

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 7 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Рафаэль Онедика 6
Милан Томори Фикайо 1 4
Виктория Пльзень Москейра Джон 5
Динамо Загреб Мохаррами Садех 5
Лудогорец Рик 1 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 43 минуты.

    Главный судья: Марциняк Шимон

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    • Прогнозы 169
    Манчестер Сити 75.1% (127)
    X 7.7% (13)
    Интер Милан 17.2% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Интер Милан
    1.50
    7.00
    7.10
    Все Коэффициенты
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Интер Милан

    Исход игры
    Манчестер Сити
    75.1% (127)
    Ничья
    7.7% (13)
    Интер Милан
    17.2% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (50)
    Меньше
    23.08% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    75.38% (49)
    Нет
    24.62% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    14.2% (24)
    3:1 Манчестер Сити
    5.9% (10)
    2:0 Манчестер Сити
    5.3% (9)
    3:2 Манчестер Сити
    4.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.6% (6)
    1:0 Манчестер Сити
    2.4% (4)
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