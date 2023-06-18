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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
3:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
3' Желтая карточка
Cesar Araujo
22' Желтая карточка
Холлидей Майкл
1:0
51' Гол
Боатенг Эммануль
2:0
69' Гол
Боу Густаво
2:1
80' Гол
_Duncan McGuire
85' Желтая карточка
Бак Ноуэл
3:1
85' Гол
Хиль Карлес
90' Желтая карточка
Эдвардс Эрл
90'+4
36
Эдвардс
Эрл
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
8
Полстер
Мэтт
18
Боатенг
Эммануль
II
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
17
Вуд
Бобби
31
Стедждухар
Мейсон
26
Холлидей
Майкл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Rafael
Santos2
8
Фелипе
5
Cesar
Araujo
11
Martin
Ojeda
10
Перейра
Маурисио
77
Ангуло
Иван
9
Кара
Эркан
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
М
0:3
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:3
М
3:3
М
4:1
ОК
2:1
М
2:0
М
3:3
М
6:1
М
4:0
М
3:1
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

2.57
2.09

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

25
5

Голов в среднем за матч

2.27
0.71

Среднее время на гол

39
126

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

2.39
1.56

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 7 (2) 0.39
Вуд Бобби 6 0.33
Боу Густаво 3 0.17
Вриони Джакомо 3 0.17
Боатенг Эммануль II 2 0.11
Бак Ноуэл 2 0.11
Борреро Дилан 2 0.11
Джонс Дехуан 1 0.06
Полстер Мэтт 1 0.06
Бай Брэндон 1 0.06
Алтидор Жози 1 0.06
Кесслер Генри 1 0.06
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 5 0.29
Торрес Факундо 5 (2) 0.29
Кара Эркан 4 0.24
Martin Ojeda 3 0.18
Ангуло Иван 3 0.18
Смит Кайл 1 0.06
Rafael Santos2 1 0.06
Ramiro Enrique 1 0.06
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0
Вильдер Картахена 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Cesar Araujo 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бак Ноуэл 4 0
Полстер Мэтт 3 0
Блессинг Латиф 3 0
Борреро Дилан 1 1
Вуд Бобби 2 0
Хиль Карлес 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Антонио 5 0
Смит Кайл 5 0
Ангуло Иван 4 0
Cesar Araujo 4 0
Вильдер Картахена 3 0
Фелипе 3 0
Холлидей Майкл 2 0
Янссон Робин 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Rafael Santos2 1 0
Ramiro Enrique 1 0
_Duncan McGuire 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

6
5
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

8
7
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Орландо Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

14
12

Голы по времени матча

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
3
14%
4
27%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
2
20%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Забито

31
24
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
3%
3
13%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
9
29%
29%
1
4%
31-45
5
16%
7
29%
29%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
6
19%
5
21%
76-90

Пропущено

22
19
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
9
41%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
2
7
5
4
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
3
9
9
1.5
7
10
6
12
2.5
2
15
1
17
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 17 9 3 5 34 - 18 30
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 20 - 21 24
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 6 5 7 20 - 28 23
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 18 9 6 3 26 - 13 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
5.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 20 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 4 7 7 18 - 23 19
13.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
4.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
7.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 2 3 11 - 14 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 11 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Эдвардс Эрл получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Фелипе Мартинс уходит с поля. Juninho выходит вместо него
  • 91'
    Rafael Santos уходит с поля. Рамиро Энрике выходит вместо него
  • 85'
    Боу Густаво сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    85'
    Noel Buck получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Кара Эркан уходит с поля. Duncan McGuire выходит вместо него
    • 46'
      Бай Брэндон уходит с поля. Гонсалес Омар выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      22'
      Майкл Халлидэй получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Сесар Араухо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Орландо Сити онлайн

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