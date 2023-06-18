Тур: 1. Стадион: Джилетт.
3:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаCesar Araujo
22' Желтая карточкаХоллидей Майкл
1:0
51' ГолБоатенг Эммануль
2:0
69' ГолБоу Густаво
2:1
80' Гол_Duncan McGuire
85' Желтая карточкаБак Ноуэл
3:1
85' ГолХиль Карлес
90' Желтая карточкаЭдвардс Эрл
90'+4
Ход матча
3'
22'
51'
1:0
69'
2:0
80'
85'
85'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
36
Эдвардс
Эрл
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
29
Бак
Ноуэл
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
8
Фелипе
11
Martin
Ojeda
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Болма ДжошНападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Alex Freeman
-
50 Javier Otero
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
2.57
2.09
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
25
5
Голов в среднем за матч
2.27
0.71
Среднее время на гол
39
126
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.39
1.56
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
37
57
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.39
|Вуд Бобби
|6
|0.33
|Боу Густаво
|3
|0.17
|Вриони Джакомо
|3
|0.17
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.11
|Бак Ноуэл
|2
|0.11
|Борреро Дилан
|2
|0.11
|Джонс Дехуан
|1
|0.06
|Полстер Мэтт
|1
|0.06
|Бай Брэндон
|1
|0.06
|Алтидор Жози
|1
|0.06
|Кесслер Генри
|1
|0.06
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|5
|0.29
|Торрес Факундо
|5 (2)
|0.29
|Кара Эркан
|4
|0.24
|Martin Ojeda
|3
|0.18
|Ангуло Иван
|3
|0.18
|Смит Кайл
|1
|0.06
|Rafael Santos2
|1
|0.06
|Ramiro Enrique
|1
|0.06
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Cesar Araujo
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Блессинг Латиф
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Вуд Бобби
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлос Антонио
|5
|0
|Смит Кайл
|5
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Cesar Araujo
|4
|0
|Вильдер Картахена
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Холлидей Майкл
|2
|0
|Янссон Робин
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Rafael Santos2
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
|_Duncan McGuire
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Орландо Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
6
5
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
8
7
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Орландо Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
14
12
Голы по времени матча
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
5
23%
3
20%
46-60
3
14%
4
27%
61-75
3
14%
4
27%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
57%
2
20%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
5
33%
2
22%
76-90
Забито
31
24
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
1
3%
3
13%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
9
29%
29%
1
4%
31-45
5
16%
7
29%
29%
46-60
5
16%
4
17%
61-75
6
19%
5
21%
76-90
Пропущено
22
19
6 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
9
41%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3
Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
36
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
143
99
710
612
215
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|34 - 18
|30
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|1:1 Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 28
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|1:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 20
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 23
|19
|13.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|3.
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|7.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|2.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|11 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6