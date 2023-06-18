Тур: 1. Стадион: Audi Field.
1:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаРуис Пабло
26' Красная карточкаБирнбом Стив
0:1
41' ГолРуис Пабло
50' Желтая карточкаДуркин Кристофер
0:2
51' ГолМусовски Дэниел
1:2
53' ГолДуркин Кристофер
75' Желтая карточкаДахоме Кристиан
89' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
90' Желтая карточкаМакмат Зак
90'+8
Ход матча
9'
26'
41'
0:1
50'
51'
0:2
53'
75'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бирнбом
Стив
43
Клих
Матеуш
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Клих МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
25 Emeka EneliЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луна ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Tomas Gomez
-
-
-
23 Ilijah Paul
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
2.2
0.6
Среднее время на гол
40
150
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
40
17
Голов в среднем за матч
2
0.85
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
105
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.42
|Фунтас Таксиархис
|4 (1)
|0.21
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.16
|Пинс Донован
|3
|0.16
|Клих Матеуш
|2
|0.11
|Дуркин Кристофер
|2
|0.11
|О'Брайен Льюис
|1
|0.05
|Бирнбом Стив
|1
|0.05
|Дахоме Кристиан
|1
|0.05
|Грин Джейкоб
|1
|0.05
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.22
|Руис Пабло
|4
|0.22
|Мусовски Дэниел
|3
|0.17
|Крейлах Дамир
|2
|0.11
|Рубин Рубио
|2
|0.11
|Глэд Джастин
|2
|0.11
|Carlos Gomez
|1
|0.06
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.06
|Джулио Андерсон
|1
|0.06
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Клих Матеуш
|5
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|О'Брайен Льюис
|4
|0
|Пинс Донован
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|0
|Руис Пабло
|5
|1
|Охеда Брайан
|5
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Вера Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
3
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Реал Солт-Лейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
12
Волевые поражения
6
6
Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Реал Солт-Лейк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
17
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
6
40%
1
8%
76-90
Пропущено
12
13
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Забито
26
21
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
2
8%
2
10%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
5
19%
5
24%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
11
42%
2
10%
76-90
Пропущено
26
27
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
6
23%
5
19%
61-75
6
23%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
45
36
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
37
45
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
108
712
711
415
315
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|34 - 18
|30
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|1:1 Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 28
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|1:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 20
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 23
|19
|13.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|3.
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|7.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|2.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|11 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6