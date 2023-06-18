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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:2
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
9' Желтая карточка
Руис Пабло
26' Красная карточка
Бирнбом Стив
0:1
41' Гол
Руис Пабло
50' Желтая карточка
Дуркин Кристофер
0:2
51' Гол
Мусовски Дэниел
1:2
53' Гол
Дуркин Кристофер
75' Желтая карточка
Дахоме Кристиан
89' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
90' Желтая карточка
Макмат Зак
90'+8
1
Миллер
Тайлер
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
3
Уильямс
Дэррик
8
Дуркин
Кристофер
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
72
Gaoussou
Samake
12
Дахоме
Кристиан
20
Бентеке
Кристиан
43
Клих
Матеуш
18
Макмат
Зак
25
Emeka
Eneli
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
11
Carlos
Gomez
28
Jasper
Loeffelsend
7
Руис
Пабло
26
Луна
Диего
8
Крейлах
Дамир
17
Мусовски
Дэниел
Ди Си Юнайтед
3-4-3
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

М
0:0
М
5:0
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
6:4
М
3:0
ОК
0:1
М
1:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:0
М
0:0
ОК
2:1
М
0:0
М
2:1
ТМС
0:3
М
4:1
М
4:0

Голы

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

2.2
0.6

Среднее время на гол

40
150

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

2
0.85

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
105

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.42
Фунтас Таксиархис 4 (1) 0.21
Theodore Ku-DiPietro 3 0.16
Пинс Донован 3 0.16
Клих Матеуш 2 0.11
Дуркин Кристофер 2 0.11
О'Брайен Льюис 1 0.05
Бирнбом Стив 1 0.05
Дахоме Кристиан 1 0.05
Грин Джейкоб 1 0.05
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Сантуш Педру 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.22
Руис Пабло 4 0.22
Мусовски Дэниел 3 0.17
Крейлах Дамир 2 0.11
Рубин Рубио 2 0.11
Глэд Джастин 2 0.11
Carlos Gomez 1 0.06
Jasper Loeffelsend 1 0.06
Джулио Андерсон 1 0.06
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 5 0
Клих Матеуш 5 0
Каноуз Расселл 4 0
О'Брайен Льюис 4 0
Пинс Донован 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 7 0
Руис Пабло 5 1
Охеда Брайан 5 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Вера Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Броди Эндрю 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
3
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Реал Солт-Лейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
12

Волевые поражения

6
6
Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Реал Солт-Лейк
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
17

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
6
40%
1
8%
76-90

Пропущено

12
13
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
3
25%
3
23%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
27%
4
44%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
5
45%
1
11%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Забито

26
21
6 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 8
2
8%
2
10%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
5
19%
5
24%
46-60
4
15%
5
24%
61-75
11
42%
2
10%
76-90

Пропущено

26
27
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
4
15%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
6
23%
5
19%
61-75
6
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
0
8 раз 44%
2
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
3
6
3
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
7
1.5
4
5
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
8
7
12
1.5
7
11
4
15
2.5
3
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 17 9 3 5 34 - 18 30
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 20 - 21 24
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 6 5 7 20 - 28 23
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 18 9 6 3 26 - 13 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
5.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 20 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 4 7 7 18 - 23 19
13.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
4.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
7.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 2 3 11 - 14 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 11 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Броди Эндрю сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Руис Пабло бьет в цель!
    • 26'
      УДАЛЕНИЕ! - Бирнбом Стив увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      9'
      Руис Пабло получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк онлайн

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