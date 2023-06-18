Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
1:1
Второй тайм: 50'
0'
1:0
11' ГолМукхтар Хани
33' Желтая карточкаВасильев Индиана
37' Желтая карточкаJosh Bauer
1:1
41' ГолДжоаккини Николас
45' Желтая карточкаМаккарти Дакс
Ход матча
11'
1:0
33'
37'
41'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Победа «Нэшвилла»
-
18
Мур
Шак
22
Josh
Bauer
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
28
Перес
Мигель
21
Альм
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
-
22 Josh BauerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
- Нападающий
-
67 Ben Martino
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
-
12 Celio Pompeu
-
20 Akil Watts
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|11 (3)
|0.61
|Пико Фабрис
|4
|0.22
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.17
|Банбери Тил
|2
|0.11
|Циммерман Уокер
|1
|0.06
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.06
|Lukas MacNaughton
|1
|0.06
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джоаккини Николас
|7 (1)
|0.41
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.29
|Клаусс Жоао
|5
|0.29
|Страуд Джаред
|3
|0.18
|Острак Томаш
|2
|0.12
|Васильев Индиана
|2
|0.12
|Альм Расмус
|2
|0.12
|Kyle Hiebert
|2
|0.12
|Перес Мигель
|1
|0.06
|Паркер Тим
|1
|0.06
|Celio Pompeu
|1
|0.06
|Lucas Bartlett
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Josh Bauer
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|7
|0
|Страуд Джаред
|6
|0
|Острак Томаш
|5
|0
|Альм Расмус
|3
|0
|Блом Нджабуло
|3
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Lucas Bartlett
|3
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|2
|0
|Нервински Джейк
|2
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Aziel Jackson
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сент-Луис Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
2
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
7
19
Нэшвилл
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сент-Луис Сити
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
8
21
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
38%
4
36%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Забито
8
20
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
38%
4
20%
61-75
3
38%
3
15%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Забито
24
31
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
0
0%
3
10%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
7
23%
61-75
9
38%
7
23%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
2
15%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3
Результаты матчей
Нэшвилл
Сент-Луис Сити
Точный счет
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
63
36
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
98
97
314
88
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|34 - 18
|30
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|1:1 Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 28
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|1:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 20
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 23
|19
|13.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|3.
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|7.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|2.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|11 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6