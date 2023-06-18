  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:1
Второй тайм: 50'
Сент-Луис Сити
0'
1:0
11' Гол
Мукхтар Хани
33' Желтая карточка
Васильев Индиана
37' Желтая карточка
Josh Bauer
1:1
41' Гол
Джоаккини Николас
45' Желтая карточка
Маккарти Дакс

Ход матча

11'
Мукхтар Хани
1:0
33'
 
Васильев Индиана
37'
Josh Bauer
 
41'
1:1
Джоаккини Николас
45'
Маккарти Дакс
 
46'
 
Нельсон Джон
Нервински Джейк
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Сент-Луис Сити
2.75
3.94
4.70
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
22
Josh
Bauer
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
28
Перес
Мигель
19
Васильев
Индиана
8
Страуд
Джаред
7
Острак
Томаш
21
Альм
Расмус
11
Джоаккини
Николас
Нэшвилл
4-3-2-1
Сент-Луис Сити
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 11 (3) 0.61
Пико Фабрис 4 0.22
Шаффельбург Джейкоб 3 0.17
Банбери Тил 2 0.11
Циммерман Уокер 1 0.06
Леаль Рэндэлл 1 0.06
Мьюл Алекс 1 0.06
Вашингтон Тейлор 1 0.06
Lukas MacNaughton 1 0.06
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Дэвис Шон II 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джоаккини Николас 7 (1) 0.41
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.29
Клаусс Жоао 5 0.29
Страуд Джаред 3 0.18
Острак Томаш 2 0.12
Васильев Индиана 2 0.12
Альм Расмус 2 0.12
Kyle Hiebert 2 0.12
Перес Мигель 1 0.06
Паркер Тим 1 0.06
Celio Pompeu 1 0.06
Lucas Bartlett 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 4 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Josh Bauer 2 0
Грегуш Ян 1 0
Мукхтар Хани 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 7 0
Страуд Джаред 6 0
Острак Томаш 5 0
Альм Расмус 3 0
Блом Нджабуло 3 0
Джоаккини Николас 3 0
Lucas Bartlett 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Лёвен Эдуард 2 0
Нервински Джейк 2 0
Васильев Индиана 1 0
Aziel Jackson 1 0
Celio Pompeu 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сент-Луис Сити
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
2
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сент-Луис Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

7
19
Нэшвилл
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сент-Луис Сити
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (9)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

8
21

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
6
38%
4
36%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Забито

8
20
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
0
0%
3
15%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
1
13%
5
25%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
38%
4
20%
61-75
3
38%
3
15%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Забито

24
31
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
0
0%
3
10%
1-15
1
4%
3
10%
16-30
7
29%
29%
6
19%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
4
17%
7
23%
61-75
9
38%
7
23%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
1
8%
5
26%
61-75
2
15%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1
Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3

Результаты матчей

Нэшвилл
Сент-Луис Сити

Точный счет

3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
3
6
2.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
9
7
3
14
2.5
8
8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 17 9 3 5 34 - 18 30
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 20 - 21 24
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 6 5 7 20 - 28 23
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 18 9 6 3 26 - 13 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
5.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 20 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 4 7 7 18 - 23 19
13.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
4.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
7.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 2 3 11 - 14 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 11 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Нервински Джейк уходит с поля. Джон Нельсон выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Маккарти Дакс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Джоаккини Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Josh Bauer получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Индиана Васильев получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Сент-Луис Сити
2.75
3.94
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Сент-Луис Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Нэшвилл
Сент-Луис Сити
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 