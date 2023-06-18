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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Спортинг Канзас-Сити
1:1
Второй тайм: 54'
Лос-Анджелес
0'
1:0
17' Пенальти
Пулидо Алан
1:1
48' Гол
Мальдонадо Дениль
49' Желтая карточка
Daniel Rosero
22
Макинтош
Кендолл
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
19
Кастелланос
Роберт
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
6
Радоя
Неманья
10
Кинда
Гади
26
Томми
Эрик
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
77
Маккарти
Джон
80
Гейнс
Джулиан
2
Мальдонадо
Дениль
33
Лонг
Аарон
12
Паласиос
Диего
18
Дуэньяс
Эрик
6
Санчес
Илье
17
Крисостомо
Даниэль
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
7
Бюк
Стипе
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Лос-Анджелес
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
4:0
М
1:4
М
2:1
М
1:5
М
2:1
М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
2.25

Среднее время на гол

49
40

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулидо Алан 5 (1) 0.26
Саллой Даниэль 4 0.21
Томми Эрик 2 0.11
Кинда Гади 2 0.11
Рассел Джонни 2 0.11
Шелтон Кири 1 0.05
Daniel Rosero 1 0.05
Кастелланос Роберт 1 0.05
Эрнандес Фелипе 1 0.05
William Agada 1 0.05
Вальтер Реми 0 0
Эспиноза Роджер 0 0
Зуси Грэм 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Ционис Маринос 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.63
Вела Карлос 4 (3) 0.25
Опоку Квадво 2 0.13
Бюк Стипе 2 0.13
Тильман Тимоти 2 0.13
Кьеллини Джорджо 1 0.06
Холлингсхед Райан 1 0.06
Мальдонадо Дениль 1 0.06
Богуш Матеуш 1 (1) 0.06
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 4 0
Фонтас Андреу 2 1
Daniel Rosero 3 0
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Радоя Неманья 2 0
Кинда Гади 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Нденбе Логан 2 0
Володер Роберт 2 0
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Макинтош Кендолл 1 0
Шелтон Кири 1 0
William Agada 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 4 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Опоку Квадво 0 1
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Крисостомо Даниэль 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Бюк Стипе 1 0

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
2
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лос-Анджелес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

4
15
Спортинг Канзас-Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Лос-Анджелес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

5
17

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Забито

6
15
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
2
33%
4
27%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Забито

19
23
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
4
21%
5
22%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
4
15%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1
Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1

Результаты матчей

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
5
3
3
5
2.5
3
5
2
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
9
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
5
5
13
1.5
7
8
3
15
2.5
5
10
2
16
3.5
1
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 17 9 3 5 34 - 18 30
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 16 7 6 3 24 - 16 27
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 20 26
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 20 - 21 24
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 6 5 7 20 - 28 23
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 5 5 7 20 - 24 20
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 18 9 6 3 26 - 13 33
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
5.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 20 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 4 7 7 18 - 23 19
13.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 9 4 2 3 15 - 11 14
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
4.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
7.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 2 3 11 - 14 14
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
3.
Сент-Луис Сити
 1:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 8 2 4 2 9 - 10 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:1 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 1:1 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 11 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан из команды Спортинг Канзас-Сити забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Лос-Анджелес
2.95
5.00
4.30
Все Коэффициенты
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Лос-Анджелес
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