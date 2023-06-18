Тур: 1. Стадион: Children's Mercy Park.
1:1
Второй тайм: 54'
Ход матча
17'
1:0
48'
49'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Jacob
Davis
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
10
Кинда
Гади
26
Томми
Эрик
33
Лонг
Аарон
18
Дуэньяс
Эрик
19
Богуш
Матеуш
27
Ордаз
Натан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
-
31 Luis Flores
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.83
2.25
Среднее время на гол
49
40
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
50
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулидо Алан
|5 (1)
|0.26
|Саллой Даниэль
|4
|0.21
|Томми Эрик
|2
|0.11
|Кинда Гади
|2
|0.11
|Рассел Джонни
|2
|0.11
|Шелтон Кири
|1
|0.05
|Daniel Rosero
|1
|0.05
|Кастелланос Роберт
|1
|0.05
|Эрнандес Фелипе
|1
|0.05
|William Agada
|1
|0.05
|Вальтер Реми
|0
|0
|Эспиноза Роджер
|0
|0
|Зуси Грэм
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Ционис Маринос
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (1)
|0.63
|Вела Карлос
|4 (3)
|0.25
|Опоку Квадво
|2
|0.13
|Бюк Стипе
|2
|0.13
|Тильман Тимоти
|2
|0.13
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.06
|Холлингсхед Райан
|1
|0.06
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.06
|Богуш Матеуш
|1 (1)
|0.06
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|4
|0
|Фонтас Андреу
|2
|1
|Daniel Rosero
|3
|0
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Радоя Неманья
|2
|0
|Кинда Гади
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Макинтош Кендолл
|1
|0
|Шелтон Кири
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Диего
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мальдонадо Дениль
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Опоку Квадво
|0
|1
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Крисостомо Даниэль
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
|Бюк Стипе
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
1
2
Спортинг Канзас-Сити
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лос-Анджелес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
4
15
Спортинг Канзас-Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Лос-Анджелес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
5
17
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
2
15%
1
13%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
4
36%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Забито
6
15
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
2
33%
4
27%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Забито
19
23
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
4
21%
5
22%
1-15
4
21%
3
13%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
4
21%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
23%
3
20%
61-75
4
15%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Лос-Анджелес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1
Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1
Результаты матчей
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Спортинг Канзас-Сити
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
53
35
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
43
19
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
105
513
78
315
510
216
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|34 - 18
|30
|2.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|3.
|1:1 Заявка
|16
|7
|6
|3
|24 - 16
|27
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 20
|26
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 28
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|1:1 Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|20 - 24
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|1:1 Заявка
|18
|9
|6
|3
|26 - 13
|33
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 20
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 23
|19
|13.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 5
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|1:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|1:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|1:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|3.
|1:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|7.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|2.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|1:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|11 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6