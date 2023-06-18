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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 71'
Портленд Тимберс
0'
18' Желтая карточка
Santiago Moreno
44' Желтая карточка
Жупарич Дарио
52' Желтая карточка
Кауэлл Кейд
55' Желтая карточка
Марье Поль
65' Желтая карточка
Миллер Эрик

Ход матча

18'
 
Santiago Moreno
44'
 
Жупарич Дарио
52'
Кауэлл Кейд
 
55'
Марье Поль
 
63'
Томпсон Томми
Жудсон
 
65'
 
Миллер Эрик
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Портленд Тимберс
3.70
3.45
3.85
Все Коэффициенты
42
Daniel
Fusato1
3
Марье
Поль
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
30
Цакирис
Нико
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
1
Бингэм
Дэвид
15
Миллер
Эрик
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
7
Боли
Франк
27
Асприлья
Дайрон
20
Феррейра
Эвандер
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

35 матчей

17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед

Первый тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

20%
28.6%
51.4%
7 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

М
2:1
М
3:2
М
2:0
М
1:1
М
0:2
М
3:0
М
1:6
М
1:1
М
3:1
М
3:0
М
2:1
ОК
2:0
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
3:0
ОК
2:0
М
1:0
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
3:3
М
2:1
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
1:2
ТМС
1:1
М
1:1
М
1:1
ОК
0:0

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.41
0.56

Среднее время на гол

63
162

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.83
1.41

Среднее время на гол

49
63

Всего голов

57
34

Голов в среднем за матч

1.63
0.97

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

55
92

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.44
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.39
Трауко Мигель 2 0.11
Акапо Карлос 1 0.06
Юилл Джексон 1 0.06
Киканович Бенджамин 1 0.06
Ousseni Bouda 1 0.06
Груэсо Карлос 0 0
Монтейру Жамиру 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Бисон Таннер 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.22
Боли Франк 4 0.22
Juan Mosquera 2 0.11
Асприлья Дайрон 2 0.11
Чара Йимми 1 0.06
Паредес Кристиан 1 0.06
Браво Клаудио III 1 0.06
Nathan Fogaca 1 0.06
Жупарич Дарио 1 0.06
Незгода Ярослав 1 0.06
Макгро Зак 1 0.06
Tega Ikoba 1 0.06
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 4 1
Юилл Джексон 4 0
Марье Поль 4 0
Монтейру Жамиру 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Tonhao 3 0
Менса Джонатан 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Браво Клаудио III 5 0
Чара Диего 4 0
Santiago Moreno 3 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Лориа Марвин 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
3

Волевые поражения

4
12
Сан-Хосе Эрткуэйкс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

5
19

Голы по времени матча

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
3
23%
4
44%
76-90

Пропущено

5
16
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Пропущено

15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
7
47%
2
33%
76-90

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
5
24%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
5
24%
7
32%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
8
40%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс

Точный счет

2:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
7 раз 41%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
5
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5
2
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 8 5 3 25 - 16 29
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 9 2 6 34 - 20 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 18 8 4 6 24 - 17 28
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 18 7 6 5 21 - 20 27
5.
Даллас
 Заявка 18 7 5 6 21 - 19 26
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 7 3 7 20 - 21 24
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 18 6 5 7 20 - 28 23
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 18 5 6 7 20 - 24 21
10.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 19 5 5 9 21 - 27 20
12.
Остин
 Заявка 17 5 4 8 18 - 27 19
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 3 4 9 14 - 27 13
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 17 12 4 1 27 - 16 40
2.
Нэшвилл
 Заявка 18 10 5 3 28 - 13 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 9 3 5 28 - 17 30
5.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 18 7 7 4 35 - 29 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 20 26
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
9.
ФК Монреаль
 Заявка 17 7 1 9 19 - 27 22
10.
Шарлотт
 Заявка 18 6 4 8 25 - 33 22
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 18 4 7 7 18 - 23 19
13.
Торонто
 Заявка 18 3 10 5 17 - 21 19
14.
Чикаго Файр
 Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
2.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 6 1 1 13 - 2 19
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 6 1 2 23 - 7 19
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
10.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
4.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 6 2 1 22 - 11 20
7.
ФК Монреаль
 Заявка 7 6 0 1 14 - 3 18
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
13.
Орландо Сити
 Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 4 2 3 11 - 14 14
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 3 2 3 11 - 12 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 9 2 3 4 7 - 10 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Портленд Тимберс
 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 8 3 3 2 9 - 7 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 0 4 5 5 - 11 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    65'
    Миллер Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 63'
    Жудсон уходит с поля. Томпсон Томми выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Марье Поль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Кейд Коуэлл получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Жупарич Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Santiago Moreno получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Портленд Тимберс
3.70
3.45
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Портленд Тимберс онлайн

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