Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаSantiago Moreno
44' Желтая карточкаЖупарич Дарио
51' Желтая карточкаКауэлл Кейд
54' Желтая карточкаМарье Поль
64' Желтая карточкаМиллер Эрик
90' Желтая карточкаТомпсон Томми
90'+7
Ход матча
18'
44'
51'
54'
63'
64'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.67 Обе забьют – да
-
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
93
Жудсон
30
Цакирис
Нико
44
Кауэлл
Кейд
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Cam Cilley
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Султе ХантерВратарь
- Защитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
35 матчей
17.1%
31.4%
51.5%
6 побед 11 ничьих 18 побед
Первый тайм
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
28.6%
51.4%
7 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.41
0.56
Среднее время на гол
63
162
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
1.83
1.41
Среднее время на гол
49
63
Всего голов
57
34
Голов в среднем за матч
1.63
0.97
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
55
92
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.44
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.39
|Трауко Мигель
|2
|0.11
|Акапо Карлос
|1
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|Ousseni Bouda
|1
|0.06
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.22
|Боли Франк
|4
|0.22
|Juan Mosquera
|2
|0.11
|Асприлья Дайрон
|2
|0.11
|Чара Йимми
|1
|0.06
|Паредес Кристиан
|1
|0.06
|Браво Клаудио III
|1
|0.06
|Nathan Fogaca
|1
|0.06
|Жупарич Дарио
|1
|0.06
|Незгода Ярослав
|1
|0.06
|Макгро Зак
|1
|0.06
|Tega Ikoba
|1
|0.06
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|4
|1
|Марье Поль
|5
|0
|Юилл Джексон
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Чара Диего
|4
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Лориа Марвин
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Портленд Тимберс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
7
Сан-Хосе Эрткуэйкс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
3
Волевые поражения
4
12
Сан-Хосе Эрткуэйкс
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Портленд Тимберс
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
61% (11)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
5
19
Голы по времени матча
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
31%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
3
23%
4
44%
76-90
Пропущено
5
16
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Пропущено
15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
27%
1
17%
31-45
2
13%
2
33%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
7
47%
2
33%
76-90
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
5
24%
4
18%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
1
5%
2
9%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
5
24%
7
32%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
5
25%
5
23%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
1
5%
5
23%
61-75
8
40%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс
Точный счет
2:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
7 раз 39%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
35
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
64
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
612
513
117
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|25 - 16
|29
|2.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|34 - 20
|29
|3.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 17
|28
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 20
|27
|5.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 21
|24
|7.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 28
|23
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|21 - 27
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 27
|19
|13.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 27
|13
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|27 - 16
|40
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|28 - 13
|35
|3.
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|31 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|28 - 17
|30
|5.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|36 - 26
|28
|6.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|35 - 29
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 20
|26
|8.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|9.
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|19 - 27
|22
|10.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|25 - 33
|22
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 23
|19
|13.
|Заявка
|18
|3
|10
|5
|17 - 21
|19
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|15.
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 24
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|13 - 2
|19
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 12
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 8
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|5.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|6.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|7.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 3
|18
|8.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|14.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 10
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 11
|13
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 7
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|5.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|10.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|15.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|4 - 12
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6