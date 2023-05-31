Стадион: Ференц Пушкаш. Главный судья: Тейлор Энтони
Прогноз на матч от Liveresult
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
10
Ракитич
Иван
25
Хиль
Бриан
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
44 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Буэно МануПолузащитник
-
12 Мир РафаНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Севилья
Рома
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.5
|Ламела Эрик
|2
|0.25
|Окампос Лукас
|1
|0.13
|Гудель Неманья
|1
|0.13
|Сусо Хесус
|1
|0.13
|Хордан Хоан
|1
|0.13
|Баде Луак
|1
|0.13
|Ракитич Иван
|0
|0
|Навас Хесус
|0
|0
|Торрес Оливер
|0
|0
|Хиль Бриан
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.29
|Дибала Пауло
|4 (1)
|0.29
|Белотти Андреа
|3
|0.21
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.14
|Абрахам Тэмми
|1
|0.07
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.07
|Дзаньоло Николо
|1
|0.07
|Шомуродов Элдор
|1
|0.07
|Кумбулла Мараш
|1
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.07
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|3
|1
|Ламела Эрик
|3
|0
|Ракитич Иван
|2
|0
|Гудель Неманья
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
|Хорхе Сампаоли
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|5
|0
|Ибаньес Рожер
|5
|0
|Спинаццола Леонардо
|3
|0
|Абрахам Тэмми
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Матич Неманья
|2
|0
|Патрисиу Руй
|2
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Смоллинг Крис
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
15
Севилья
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
1
17
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
1
16
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
50%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
4
36%
5
26%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
1
9%
2
11%
91-120
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
5
56%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1
Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1
Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0
Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1
Результаты матчей
Севилья
Рома
Точный счет
3:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Севилья
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
34
13
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
104
53
68
26
311
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Севилья
0 Рома
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|6 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|5
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (4)
|Брага
|Оливейра Витор
|4 (1)
|Унион Берлин
|Хаберер Яник
|1 4
|Олимпиакос
|Ба Уссейну
|2 2
|Мальмё
|Ракип Эрдаль
|5
|Лудогорец
|Недялков Антон
|5
|Рома
|Манчини Джанлука
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья - Рома
Исход игры
Севилья
56.8% (154)
Ничья
17.7% (48)
Рома
25.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
56.2% (68)
Меньше
43.8% (53)
Обе команды забьют
Да
74.38% (90)
Нет
25.62% (31)
Популярный счёт
2:1 Севилья
15.1% (41)
1:1 Ничья
8.1% (22)
1:0 Севилья
7.4% (20)
1:2 Рома
4.8% (13)
0:1 Рома
3% (8)
3:1 Севилья
1.8% (5)
2:3 Рома
1.5% (4)
3:2 Севилья
1.5% (4)
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