Коллектив из Испании смог преодолеть огромный путь к финалу Лиги Европы. На первой стадии плей-офф севильцы смогли пройти голландский ПСВ (3:0 и 0:2), после чего сломили сопротивление турецкого «Фенербахче» (2:0 и 0:1). В четвертьфинале второго по значимости турнира Старого Света смогли пройти английский «Манчестер Юнайтед» (2:2 и 3:0), в то время, как в полуфинале команда «красно-белых» дожала туринский «Ювентус», но в овертайме второго поединка (1:1 и 2:1 ДВ).В национальном первенстве «Севилья» выступает не так удачно. Клуб располагается на 10 месте, имея в своем активе 49 очков. Победа в этом турнире поможет «нервионцам» заполучить путевку в Лигу чемпионов на следующий год. В матче последнего тура севильцы проиграли «Реалу» на своем поле со счетом 1:2.

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Команда из столицы Италии также с огромным трудом смог пробиться в финал Лиги Европы. Сначала «волки» смогли пройти австрийский «Зальцбург» (0:1 и 2:0), после чего оказались сильнее испанского «Реал Сосьедада» (2:0 и 0:0). В четвертьфинале престижного турнира «желто-красные» смогли переиграть голландский «Фейеноорд» (0:1 и 4:1), а в полуфинале «Рома» смогла сломить сопротивление «Байера». В первом матче на своем поле римляне одолели соперника с минимальным счетом 1:0, после чего расписали мировую с оппонентом в Леверкузене, выставив настоящий автобус, весьма характерный для команд Моуриньо.



В национальном первенстве «Рома» уже ни за то не борется. В активе столичного итальянского коллектива 60 очков и шестая строчка в турнирной таблице. В Лигу чемпионов «Рома» может попасть только за счет победы в этом турнире. В матче последнего 37-го тура Серии А «волки» уступили во Флоренции «Фиорентине» - 1:2, несмотря на тот факт, что забили первыми.

