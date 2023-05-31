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  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Севилья
 
Позже
Рома
Прогнозы 261
Севилья 57.1% (149)
X 17.6% (46)
Рома 25.3% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Рома
3.25
3.00
3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
44
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
3
Теллес
Алекс
20
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
55
Окампос
Лукас
21
Торрес
Оливер
25
Хиль
Бриан
15
Эн-Несири
Юссеф
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
19
Челик
Мехмет
37
Спинаццола
Леонардо
4
Кристанте
Бриан
8
Матич
Неманья
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
9
Абрахам
Тэмми
Севилья
4-2-3-1
Рома
3-4-1-2

История личных встреч

Севилья
Рома

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
ЛЕ
2:0
ТМК
2:1
ТМК
6:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 4 0.5
Ламела Эрик 2 0.25
Окампос Лукас 1 0.13
Гудель Неманья 1 0.13
Сусо Хесус 1 0.13
Хордан Хоан 1 0.13
Баде Луак 1 0.13
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0
Хиль Бриан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.29
Дибала Пауло 4 (1) 0.29
Белотти Андреа 3 0.21
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Абрахам Тэмми 1 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.07
Дзаньоло Николо 1 0.07
Шомуродов Элдор 1 0.07
Кумбулла Мараш 1 0.07
Бове Эдоардо 1 0.07
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 3 1
Ламела Эрик 3 0
Ракитич Иван 2 0
Гудель Неманья 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Хиль Бриан 2 0
Баде Луак 2 0
Буну Яссин 1 0
Сусо Хесус 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 5 0
Ибаньес Рожер 5 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Абрахам Тэмми 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Патрисиу Руй 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
15
Севилья
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

1
17

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
16
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
50%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
4
36%
5
26%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
1
9%
2
11%
91-120

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
5
56%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1
Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1
Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0
Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1

Результаты матчей

Севилья
Рома

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Севилья
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
3
1.5
6
8
2
6
2.5
3
11
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
2 Ювентус
3 Севилья
1 Рома
0 Байер Л
Финал
0 Севилья
0 Рома

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
Рома Манчини Джанлука 5
Весь список
  • До матча
  • Коллектив из Испании смог преодолеть огромный путь к финалу Лиги Европы. На первой стадии плей-офф севильцы смогли пройти голландский ПСВ (3:0 и 0:2), после чего сломили сопротивление турецкого «Фенербахче» (2:0 и 0:1). В четвертьфинале второго по значимости турнира Старого Света смогли пройти английский «Манчестер Юнайтед» (2:2 и 3:0), в то время, как в полуфинале команда «красно-белых» дожала туринский «Ювентус», но в овертайме второго поединка (1:1 и 2:1 ДВ).

    В национальном первенстве «Севилья» выступает не так удачно. Клуб располагается на 10 месте, имея в своем активе 49 очков. Победа в этом турнире поможет «нервионцам» заполучить путевку в Лигу чемпионов на следующий год. В матче последнего тура севильцы проиграли «Реалу» на своем поле со счетом 1:2.
  • Команда из столицы Италии также с огромным трудом смог пробиться в финал Лиги Европы. Сначала «волки» смогли пройти австрийский «Зальцбург» (0:1 и 2:0), после чего оказались сильнее испанского «Реал Сосьедада» (2:0 и 0:0). В четвертьфинале престижного турнира «желто-красные» смогли переиграть голландский «Фейеноорд» (0:1 и 4:1), а в полуфинале «Рома» смогла сломить сопротивление «Байера». В первом матче на своем поле римляне одолели соперника с минимальным счетом 1:0, после чего расписали мировую с оппонентом в Леверкузене, выставив настоящий автобус, весьма характерный для команд Моуриньо.

    В национальном первенстве «Рома» уже ни за то не борется. В активе столичного итальянского коллектива 60 очков и шестая строчка в турнирной таблице. В Лигу чемпионов «Рома» может попасть только за счет победы в этом турнире. В матче последнего 37-го тура Серии А «волки» уступили во Флоренции «Фиорентине» - 1:2, несмотря на тот факт, что забили первыми.
     
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
    Ассистент: Гари Бесвик (Англия);
    Ассистент: Адам Нанн (Англия);
    Резервный: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к еврокубкам. В рамках финального матча Лиги Европы сойдутся лицом к лицу футболисты «Севильи» и «Ромы». Встреча состоится в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2023, осталось 5 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится ничьей.
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    2.79 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 261
Севилья 57.1% (149)
X 17.6% (46)
Рома 25.3% (66)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Рома
3.25
3.00
3.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Севилья - Рома

Исход игры
Севилья
56.8% (154)
Ничья
17.7% (48)
Рома
25.5% (69)
Тотал 2.5
Больше
56.2% (68)
Меньше
43.8% (53)
Обе команды забьют
Да
74.38% (90)
Нет
25.62% (31)
Популярный счёт
2:1 Севилья
15.1% (41)
1:1 Ничья
8.1% (22)
1:0 Севилья
7.4% (20)
1:2 Рома
4.8% (13)
0:1 Рома
3% (8)
3:1 Севилья
1.8% (5)
2:3 Рома
1.5% (4)
3:2 Севилья
1.5% (4)
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