  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2022-2023

Лига Европы
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Севилья
 
Позже
Рома
Прогнозы 56
Севилья 53.6% (30)
X 19.6% (11)
Рома 26.8% (15)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Рома
3.00
3.11
3.04
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Севилья
Рома

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
ЛЕ
2:0
ТМК
2:1
ТМК
6:4

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 4 0.5
Ламела Эрик 2 0.25
Окампос Лукас 1 0.13
Гудель Неманья 1 0.13
Сусо Хесус 1 0.13
Хордан Хоан 1 0.13
Баде Луак 1 0.13
Ракитич Иван 0 0
Навас Хесус 0 0
Торрес Оливер 0 0
Хиль Бриан 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.29
Дибала Пауло 4 (1) 0.29
Белотти Андреа 3 0.21
Эль-Шаарави Стефан 2 0.14
Абрахам Тэмми 1 0.07
Спинаццола Леонардо 1 0.07
Дзаньоло Николо 1 0.07
Шомуродов Элдор 1 0.07
Кумбулла Мараш 1 0.07
Бове Эдоардо 1 0.07
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 3 1
Ламела Эрик 3 0
Ракитич Иван 2 0
Гудель Неманья 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Хиль Бриан 2 0
Баде Луак 2 0
Буну Яссин 1 0
Сусо Хесус 1 0
Теллес Алекс 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Хордан Хоан 1 0
Мир Рафа 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Хорхе Сампаоли 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 5 0
Ибаньес Рожер 5 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Абрахам Тэмми 3 0
Дзаньоло Николо 1 1
Матич Неманья 2 0
Патрисиу Руй 2 0
Кристанте Бриан 2 0
Смоллинг Крис 1 0
Дибала Пауло 1 0
Льоренте Диего 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Винья Матиас 1 0
Залевски Никола 1 0
Вольпато Кристиан 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Рома
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Севилья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рома
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
15
Севилья
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Рома
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

1
17

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
4
40%
1
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
100%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

1
16
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
50%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
1
9%
1
5%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
21%
31-45
4
36%
5
26%
46-60
1
9%
3
16%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
1
9%
2
11%
91-120

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
5
56%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Эльче - Севилья 1:1 Севилья - Бетис 0:0 Севилья - Ювентус 2:1
Вальядолид - Севилья 0:3 Ювентус - Севилья 1:1 Севилья - Эспаньол 3:2 Севилья - Жирона 0:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Севилья - Вильярреал 2:1 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Валенсия - Севилья 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Севилья - Сельта 2:2 Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1 Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1
Рома
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0
Рома - Байер Л 1:0 Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1

Результаты матчей

Севилья
Рома

Точный счет

3:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Севилья
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
3
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
3
1.5
6
8
2
6
2.5
3
11
1/8 финала
3 Ювентус
0 Фрайбург
8 Спортинг Л
6 Арсенал
5 Манчестер Юнайтед
1 Бетис
2 Севилья
1 Фенербахче
2 Шахтёр Донецк
8 Фейеноорд
2 Рома
0 Реал Сосьедад
4 Байер Л
0 Ференцварош
3 Унион Берлин
6 Унион Сент-Жиллуаз
1/4 финала
2 Ювентус
1 Спортинг Л
2 Манчестер Юнайтед
5 Севилья
2 Фейеноорд
4 Рома
5 Байер Л
2 Унион Сент-Жиллуаз
1/2 финала
2 Ювентус
3 Севилья
1 Рома
0 Байер Л
Финал
0 Севилья
0 Рома

Топ бомбардиров
Унион Сент-Жиллуаз Бонифасе Виктор 6 (2)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 6 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 5
Рома Пеллегрини Лоренцо 4 (4)
Брага Оливейра Витор 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Берлин Хаберер Яник 1 4
Олимпиакос Ба Уссейну 2 2
Мальмё Ракип Эрдаль 5
Лудогорец Недялков Антон 5
Рома Манчини Джанлука 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 35.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 56
    Севилья 53.6% (30)
    X 19.6% (11)
    Рома 26.8% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Рома
    3.00
    3.11
    3.04
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Севилья - Рома онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Севилья - Рома

    Исход игры
    Севилья
    54.4% (31)
    Ничья
    19.3% (11)
    Рома
    26.3% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (33)
    Меньше
    35.29% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    35.1% (20)
    1:1 Ничья
    15.8% (9)
    1:2 Рома
    14% (8)
    1:0 Севилья
    8.8% (5)
    0:1 Рома
    5.3% (3)
    3:1 Севилья
    3.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Севилья
    Рома
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     