Игроки «Вест Хэма» миновали стыковой раунд турнира, поскольку выиграли свою группу. Команда из Лондона начала свой путь в плей-офф еврокубка со стадии 1/8 финала. На этой стадии «молоткам» удалось одолеть «АЕК» (2:0 и 4:0), после чего на стадии четвертьфинала клуб прошел «Гент» (1:1 и 4:1). В полуфинале «молотки» были сильнее голландского АЗ, одолев соперника в двух встречах (2:1 и 1:0), что позволило оформить путевку в финал турнира. В чемпионате Англии лондонцы смогли обеспечить себе прописку, придя к финишу на 14-м месте. В матче последнего тура клуб проиграл «Лестеру» со счетом 1:2, но даже это не помогло «лисам» сохранить место в элитном английском первенстве.

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Футболисты «Фиорентины» начали свои выступления с самой ранней стадии плей-офф. В стыковом раунде «скуадра виола» уничтожила португальскую «Брагу» (4:0 и 3:2), после чего итальянский коллектив оставил за бортом турнира и турецкий «Сивасспор» (1:0 и 4:1). В рамках четвертьфинала Лиги конференций «Фиорентина» встретила сопротивление со стороны польского «Леха», но была сильнее и здесь (4:1 и 2:3).



Самой сложной для «фиалок» получилась полуфинальная стадия, где в первом матче «скуадра виола» уступила «Базелю» (1:2), после чего в овертайме гостевого матча была сильнее швейцарского коллектива (3:1 ДВ). В национальном первенстве «Фиора» закончила сезон на восьмой строчке, а в Кубке Италии дошла до финала, где уступила миланскому «Интеру» со счетом 1:2.