Стадион: Фортуна Арена. Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
0:0
Первый тайм: 3'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.88 Обе команды забьют
16
Раньери
Лука
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
-
62 Фредди ПоттсПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
72 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|8
|0.47
|Гонсалес Николас
|6 (1)
|0.35
|Йович Лука
|6
|0.35
|Барак Антонин
|5
|0.29
|Сапонара Риккардо
|2
|0.12
|Мандрагора Роландо
|2
|0.12
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.12
|Бираги Кристиано
|1
|0.06
|Куаме Кристиан
|1
|0.06
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.06
|Иконе Жонатан
|1
|0.06
|Соттиль Рикардо
|1
|0.06
|Миленкович Никола
|1
|0.06
|Мартинес Лукас II
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|7
|0.47
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.33
|Скамакка Джанлука
|5
|0.33
|Бенрахма Саид
|3 (1)
|0.2
|Форнальс Пабло
|3
|0.2
|Лансини Мануэль
|2 (2)
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.07
|Дивин Мубама
|1
|0.07
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.07
|Ингс Дэнни
|1
|0.07
|Доусон Крэйг
|1
|0.07
|Корне Максвелл
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|4
|1
|Бираги Кристиано
|4
|0
|Венути Лоренцо
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Роша Игор II
|2
|1
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Гонсалес Николас
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Голлини Пьерлуиджи
|1
|0
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Огбонна Анджело
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Дивин Мубама
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Ковентри Конор
|1
|0
|Скарлз Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вест Хэм
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
4
1
Фиорентина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вест Хэм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
20
19
Фиорентина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Вест Хэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
24
20
Голы по времени матча
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
5
45%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
3
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
3
15%
6
32%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
1
5%
0
0%
91-120
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
37
32
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
5
14%
2
6%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
11
30%
30%
6
19%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
5
14%
8
25%
61-75
8
22%
5
16%
76-90
1
3%
0
0%
91-120
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
6
33%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1
Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0
Результаты матчей
Фиорентина
Вест Хэм
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
26
43
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
43
62
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
104
88
77
412
212
115
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Фиорентина
0 Вест Хэм
- 0:0 ФИО-ВЕС
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (5)
|Фиорентина
|Кабрал Артур
|8
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Юргорден
|Асоро Йоэль
|7 (3)
|Базель
|Бургер Ваутер
|8
|Андерлехт
|Мурильо Микаэль
|1 6
|Лех
|Муравски Радослав
|7
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|1 5
|Вадуц
|Фоссо Райан
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.88 Обе команды забьют
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Фиорентина
59.8% (119)
Ничья
16.6% (33)
Вест Хэм
23.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
73.73% (87)
Меньше
26.27% (31)
Обе команды забьют
Да
88.98% (105)
Нет
11.02% (13)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
29.1% (58)
1:1 Ничья
9.5% (19)
1:2 Вест Хэм
6.5% (13)
3:2 Фиорентина
5% (10)
1:0 Фиорентина
3% (6)
0:1 Вест Хэм
2% (4)
2:2 Ничья
1.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!