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Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 3'
Вест Хэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 199
Фиорентина 59.8% (119)
X 16.6% (33)
Вест Хэм 23.6% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Вест Хэм
3.00
3.25
3.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
5
Бонавентура
Джакомо
22
Гонсалес
Николас
7
Йович
Лука
99
Куаме
Кристиан
13
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Фиорентина
4-2-1-3
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 8 0.47
Гонсалес Николас 6 (1) 0.35
Йович Лука 6 0.35
Барак Антонин 5 0.29
Сапонара Риккардо 2 0.12
Мандрагора Роландо 2 0.12
Кастровилли Гаэтано 2 0.12
Бираги Кристиано 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Бонавентура Джакомо 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Соттиль Рикардо 1 0.06
Миленкович Никола 1 0.06
Мартинес Лукас II 0 0
Терзич Алекса 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 7 0.47
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.33
Скамакка Джанлука 5 0.33
Бенрахма Саид 3 (1) 0.2
Форнальс Пабло 3 0.2
Лансини Мануэль 2 (2) 0.13
Соучек Томаш 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Райс Деклан 1 0.07
Дивин Мубама 1 0.07
Пакета Лукас 1 (1) 0.07
Ингс Дэнни 1 0.07
Доусон Крэйг 1 0.07
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Джонсон Бен 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 4 1
Бираги Кристиано 4 0
Венути Лоренцо 4 0
Миленкович Никола 4 0
Роша Игор II 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Мале Юссеф 3 0
Додо Домилсон 2 0
Гонсалес Николас 2 0
Раньери Лука 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Йович Лука 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Огбонна Анджело 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Пакета Лукас 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вест Хэм
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
1
Фиорентина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вест Хэм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

20
19
Фиорентина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Вест Хэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

24
20

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
5
45%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
3
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
3
15%
6
32%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

37
32
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
5
14%
2
6%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
11
30%
30%
6
19%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
5
14%
8
25%
61-75
8
22%
5
16%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
6
33%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1
Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0

Результаты матчей

Фиорентина
Вест Хэм

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
1
2
6
2.5
4
3
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
4
3
6
2
2.5
3
4
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
10
4
8
8
2.5
7
7
4
12
3.5
2
12
1
15
4.5
1/8 финала
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
4 Лех
6 Фиорентина
4 Базель
3 Ницца
2 Гент
5 Вест Хэм
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
1/2 финала
4 Фиорентина
3 Базель
3 Вест Хэм
1 АЗ Алкмаар
Финал
0 Фиорентина
0 Вест Хэм

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Фиорентина Кабрал Артур 8
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 8
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Футболисты "Фиорентины" вышли сегодня на поле в фиолетовых цветах, а игроки "Вест Хэма" вышли на газон в белом обмундировании, с оранжевым вкраплением. 
  • Опасный момент
    2'
    УФ! Антонио сразу же понесся вместе с партнерами в атаку. В итоге игрок "Вест Хэма" нанес выстрел из-за пределов штрафной, и сфера прилетела прямо по позиции Терраччиано.
  • Первый тайм начался
    1'
    Встреча в Праге стартовала! "Фиорентина" разыграла мяч с центра поля! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Игроки «Вест Хэма» миновали стыковой раунд турнира, поскольку выиграли свою группу. Команда из Лондона начала свой путь в плей-офф еврокубка со стадии 1/8 финала. На этой стадии «молоткам» удалось одолеть «АЕК» (2:0 и 4:0), после чего на стадии четвертьфинала клуб прошел «Гент» (1:1 и 4:1). В полуфинале «молотки» были сильнее голландского АЗ, одолев соперника в двух встречах (2:1 и 1:0), что позволило оформить путевку в финал турнира.

    В чемпионате Англии лондонцы смогли обеспечить себе прописку, придя к финишу на 14-м месте. В матче последнего тура клуб проиграл «Лестеру» со счетом 1:2, но даже это не помогло «лисам» сохранить место в элитном английском первенстве.
  • Футболисты «Фиорентины» начали свои выступления с самой ранней стадии плей-офф. В стыковом раунде «скуадра виола» уничтожила португальскую «Брагу» (4:0 и 3:2), после чего итальянский коллектив оставил за бортом турнира и турецкий «Сивасспор» (1:0 и 4:1). В рамках четвертьфинала Лиги конференций «Фиорентина» встретила сопротивление со стороны польского «Леха», но была сильнее и здесь (4:1 и 2:3).

    Самой сложной для «фиалок» получилась полуфинальная стадия, где в первом матче «скуадра виола» уступила «Базелю» (1:2), после чего в овертайме гостевого матча была сильнее швейцарского коллектива (3:1 ДВ). В национальном первенстве «Фиора» закончила сезон на восьмой строчке, а в Кубке Италии дошла до финала, где уступила миланскому «Интеру» со счетом 1:2.
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
    Ассистент: Пау Себриан Девис (Мельяна, Испания);
    Ассистент: Гвадалупе Поррас Аюсо (Испания);
    Резервный: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к еврокубкам. В рамках финального матча Лиги конференций сойдутся лицом к лицу футболисты «Фиорентины» и «Вест Хэма». Встреча состоится в Праге, на стадионе «Фортуна Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Вест Хэм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Вест Хэм

Исход игры
Фиорентина
59.8% (119)
Ничья
16.6% (33)
Вест Хэм
23.6% (47)
Тотал 2.5
Больше
73.73% (87)
Меньше
26.27% (31)
Обе команды забьют
Да
88.98% (105)
Нет
11.02% (13)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
29.1% (58)
1:1 Ничья
9.5% (19)
1:2 Вест Хэм
6.5% (13)
3:2 Фиорентина
5% (10)
1:0 Фиорентина
3% (6)
0:1 Вест Хэм
2% (4)
2:2 Ничья
1.5% (3)
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Фиорентина
Вест Хэм
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