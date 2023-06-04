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Лига конференций
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Фиорентина
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 68
Фиорентина 63.2% (43)
X 10.3% (7)
Вест Хэм 26.5% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Вест Хэм
2.80
3.35
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 8 0.5
Гонсалес Николас 6 (1) 0.38
Йович Лука 6 0.38
Барак Антонин 5 0.31
Сапонара Риккардо 2 0.13
Мандрагора Роландо 2 0.13
Кастровилли Гаэтано 2 0.13
Бираги Кристиано 1 0.06
Куаме Кристиан 1 0.06
Бонавентура Джакомо 1 0.06
Иконе Жонатан 1 0.06
Соттиль Рикардо 1 0.06
Миленкович Никола 1 0.06
Мартинес Лукас II 0 0
Терзич Алекса 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 7 0.5
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.36
Скамакка Джанлука 5 0.36
Бенрахма Саид 3 (1) 0.21
Форнальс Пабло 3 0.21
Лансини Мануэль 2 (2) 0.14
Соучек Томаш 1 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.07
Райс Деклан 1 0.07
Дивин Мубама 1 0.07
Пакета Лукас 1 (1) 0.07
Ингс Дэнни 1 0.07
Доусон Крэйг 1 0.07
Корне Максвелл 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Джонсон Бен 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 4 1
Бираги Кристиано 4 0
Венути Лоренцо 4 0
Миленкович Никола 4 0
Роша Игор II 2 1
Амрабат Софьян 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Мале Юссеф 3 0
Додо Домилсон 2 0
Гонсалес Николас 2 0
Раньери Лука 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Йович Лука 1 0
Голлини Пьерлуиджи 1 0
Мандрагора Роландо 1 0
Барак Антонин 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Терзич Алекса 1 0
Кабрал Артур 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Огбонна Анджело 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Цоуфал Владимир 2 0
Керер Тило 2 0
Соучек Томаш 2 0
Пакета Лукас 2 0
Дивин Мубама 2 0
Антонио Майкл 1 0
Лансини Мануэль 1 0
Корне Максвелл 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Агер Наиф 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Джонсон Бен 1 0
Ковентри Конор 1 0
Скарлз Оливер 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Вест Хэм
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

4
1
Фиорентина
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Вест Хэм
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

20
19
Фиорентина
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Вест Хэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

24
20

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
12%
1
8%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
50%
46-60
5
45%
1
25%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
3
15%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
7
35%
1
5%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
3
15%
6
32%
61-75
4
20%
3
16%
76-90
1
5%
0
0%
91-120

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

37
32
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
5
14%
2
6%
1-15
3
8%
6
19%
16-30
11
30%
30%
6
19%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
5
14%
8
25%
61-75
8
22%
5
16%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
11%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
6
33%
2
22%
61-75
3
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Рома 2:1 Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1
Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4
Вест Хэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лестер - Вест Хэм 2:1 Вест Хэм - Лидс 3:1 АЗ Алкмаар - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Вест Хэм 2:0
Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0

Результаты матчей

Фиорентина
Вест Хэм

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
1
2
6
2.5
4
3
1
7
3.5
2
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1.5
4
3
6
2
2.5
3
4
3
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
10
4
8
8
2.5
7
7
4
12
3.5
2
12
1
15
4.5
1/8 финала
5 Лех
0 Юргорден
5 Фиорентина
1 Сивасспор
8 Базель
5 Слован Братислава
1 Шериф
4 Ницца
5 Гент
2 Истанбул Башакшехир
0 АЕК Ларнака
6 Вест Хэм
2 Андерлехт
1 Вильярреал
2 Лацио
4 АЗ Алкмаар
1/4 финала
4 Лех
6 Фиорентина
4 Базель
3 Ницца
2 Гент
5 Вест Хэм
3 Андерлехт
6 АЗ Алкмаар
1/2 финала
4 Фиорентина
3 Базель
3 Вест Хэм
1 АЗ Алкмаар
Финал
0 Фиорентина
0 Вест Хэм

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (5)
Фиорентина Кабрал Артур 8
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Юргорден Асоро Йоэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Бургер Ваутер 8
Андерлехт Мурильо Микаэль 1 6
Лех Муравски Радослав 7
Юргорден Шуллер Расмус 1 5
Вадуц Фоссо Райан 1 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 48 минут.

    Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Фиорентина.
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    2.73 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 68
    Фиорентина 63.2% (43)
    X 10.3% (7)
    Вест Хэм 26.5% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Вест Хэм
    2.80
    3.35
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Вест Хэм

    Исход игры
    Фиорентина
    63.8% (44)
    Ничья
    10.1% (7)
    Вест Хэм
    26.1% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.39% (41)
    Меньше
    19.61% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    40.6% (28)
    3:2 Фиорентина
    8.7% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (3)
    1:0 Фиорентина
    4.3% (3)
    1:2 Вест Хэм
    4.3% (3)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    0:1 Вест Хэм
    2.9% (2)
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    Фиорентина
    Вест Хэм
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