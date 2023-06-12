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Кубок африканских наций
2022-2023

Тур: 5.
Гвинея
FIFA #79
 
Позже
Египет
FIFA #35
Прогнозы 61
Гвинея 4.9% (3)
X 11.5% (7)
Египет 83.6% (51)
Все прогнозы

История личных встреч

Гвинея
Египет

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

КАН
1:0
ТМС
3:1
ТМС
1:1
ЧМОМ
4:2
ММ
3:2

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

2.4
0

Среднее время на гол

37
0

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
75

Бомбардиры внутри турнира

Гвинея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейта Наби 2 0.5
Камано Франсуа 1 0.25
Байо Мохамед 1 0.25
Мориба Илайкс 1 0.25
Гилавоги Морган 1 0.25
Египет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 2 0.5
Мармуш Омар 2 0.5
Сайед Ахмед II 1 0.25
Хамед Тарек 1 0.25
Мохамед Мостафа 1 0.25

Карточки

Гвинея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конт Антуан 1 0
Диавара Амаду 1 0
Байо Мохамед 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Bafode Dansoko 1 0
Камара Агибу 1 0
Египет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хамед Тарек 1 0
Хегази Ахмед 1 0
Кахраба 1 0
Фатхи Хамди 1 0
Лашин Моханад 1 0
Камал Омар 1 0
Абдель Монем Мохамед 1 0

Результаты матчей

Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Египет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Гвинея
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Египет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гвинея
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0
Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1 Сенегал - Гвинея 0:0 Гвинея - Малави 1:0 Руанда - Гвинея 0:2 Гвинея - Руанда 0:3 Марокко - Гвинея 3:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1
Египет
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0
Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Камерун - Египет 0:0 Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1

Результаты матчей

Гвинея
Египет

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гвинея
Египет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет
 4 3 0 1 7 - 2 9
2.
Гвинея
 4 3 0 1 6 - 3 9
3.
Эфиопия
 4 1 0 3 5 - 7 3
4.
Малави
 4 1 0 3 2 - 8 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гвинея
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Египет
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Эфиопия
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Малави
 2 1 0 1 2 - 5 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет
 2 1 0 1 4 - 2 3
2.
Гвинея
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Малави
 2 0 0 2 0 - 3 0
4.
Эфиопия
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в финальную часть турнира

Топ бомбардиров
Нигерия Осимхен Виктор 5
Сенегал Мане Садио 5
ЦАР Мафута Луи 4
Буркина-Фасо Уттара Данго 4
Тунис М'Сакни Юссеф 3
Весь список

Топ нарушителей
Южный Судан Peter Maker Manyang Mabok 1 2
Ботсвана Thato Kebue 1 2
ДР Конго Бакамбу Седрик 1 1
Эсватини Lindo Thembinkosi Mkhonta 1 1
Бурунди Бимениймана Бонфилс-Калеб 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гвинея - Египет от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Гвинея 4.9% (3)
    X 11.5% (7)
    Египет 83.6% (51)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Гвинея - Египет онлайн

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    Прогнозы на матч Гвинея - Египет

    Исход игры
    Гвинея
    4.9% (3)
    Ничья
    11.5% (7)
    Египет
    83.6% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (35)
    Меньше
    41.67% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (40)
    Нет
    33.33% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Египет
    44.3% (27)
    0:2 Египет
    14.8% (9)
    0:1 Египет
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    11.5% (7)
    1:3 Египет
    6.6% (4)
    1:0 Гвинея
    3.3% (2)
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    Гвинея
    Египет
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