Тур: 5.
История личных встреч
Гвинея
Египет
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
2.4
0
Среднее время на гол
37
0
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
75
Бомбардиры внутри турнира
Гвинея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейта Наби
|2
|0.5
|Камано Франсуа
|1
|0.25
|Байо Мохамед
|1
|0.25
|Мориба Илайкс
|1
|0.25
|Гилавоги Морган
|1
|0.25
Египет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|2
|0.5
|Мармуш Омар
|2
|0.5
|Сайед Ахмед II
|1
|0.25
|Хамед Тарек
|1
|0.25
|Мохамед Мостафа
|1
|0.25
Карточки
Гвинея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конт Антуан
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Bafode Dansoko
|1
|0
|Камара Агибу
|1
|0
Египет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамед Тарек
|1
|0
|Хегази Ахмед
|1
|0
|Кахраба
|1
|0
|Фатхи Хамди
|1
|0
|Лашин Моханад
|1
|0
|Камал Омар
|1
|0
|Абдель Монем Мохамед
|1
|0
Результаты матчей
Гвинея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Египет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Гвинея
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Египет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Гвинея
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Египет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гвинея
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эфиопия - Гвинея 2:3 Гвинея - Эфиопия 2:0 Кот-д'Ивуар - Гвинея 3:1 Алжир - Гвинея 1:0
Гвинея - Сенегал 1:0 Гвинея - Малави 1:0 Египет - Гвинея 1:0 ЮАР - Гвинея 0:0 Гвинея - Гамбия 0:1 Зимбабве - Гвинея 2:1 Сенегал - Гвинея 0:0 Гвинея - Малави 1:0 Руанда - Гвинея 0:2 Гвинея - Руанда 0:3 Марокко - Гвинея 3:0 Гвинея - Гвинея-Бисау 0:0 Гвинея - Марокко 1:4 Гвинея - Судан 2:2 Судан - Гвинея 1:1 Гвинея-Бисау - Гвинея 1:1
Египет
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Малави - Египет 0:4 Египет - Малави 2:0 Бельгия - Египет 1:2 Египет - Либерия 3:0
Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0 Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Камерун - Египет 0:0 Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1
Результаты матчей
Гвинея
Египет
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гвинея
Египет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
13
13
Группа D
Группа D
- — Выход в финальную часть турнира
|Нигерия
|Осимхен Виктор
|5
|Сенегал
|Мане Садио
|5
|ЦАР
|Мафута Луи
|4
|Буркина-Фасо
|Уттара Данго
|4
|Тунис
|М'Сакни Юссеф
|3
|Южный Судан
|Peter Maker Manyang Mabok
|1 2
|Ботсвана
|Thato Kebue
|1 2
|ДР Конго
|Бакамбу Седрик
|1 1
|Эсватини
|Lindo Thembinkosi Mkhonta
|1 1
|Бурунди
|Бимениймана Бонфилс-Калеб
|1 1
Прогнозы на матч Гвинея - Египет
Исход игры
Гвинея
4.9% (3)
Ничья
11.5% (7)
Египет
83.6% (51)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (35)
Меньше
41.67% (25)
Обе команды забьют
Да
66.67% (40)
Нет
33.33% (20)
Популярный счёт
1:2 Египет
44.3% (27)
0:2 Египет
14.8% (9)
0:1 Египет
11.5% (7)
1:1 Ничья
11.5% (7)
1:3 Египет
6.6% (4)
1:0 Гвинея
3.3% (2)
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