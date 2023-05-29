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  4. Первая лига 2022-2023

Англия: Первая лига
2022-2023

Стадион: .
Барнсли
0:0
Первый тайм: 41'
Шеффилд Уэнсдей
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барнсли
Ничья
Шеффилд Уэнсдей
3.67
3.30
3.20
Все Коэффициенты
1
Истед
Гарри
12
Томас
Бобби
6
Андерсен
Мадс
5
Китчинг
Лиам
2
Уильямс
Джордан
30
Филлипс
Адам
48
Коннелл
Лука
8
Кейн
Херби
7
Кэдден
Никки
31
Тедич
Слободан
44
Коул
Деванте
25
Доусон
Кэмерон
6
Иорфа
Доминик
20
Ихьекве
Майкл
33
Рис
Джеймс
13
Патерсон
Каллум
18
Джонсон
Марвин
2
Палмер
Лиам
10
Бэннан
Барри
11
Виндасс
Джош
24
Смит
Майкл
II
9
Грегори
Ли
Барнсли
3-5-2
Шеффилд Уэнсдей
3-4-1-2

История личных встреч

Барнсли
Шеффилд Уэнсдей

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ТМК
0:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:1
Ч
0:1
ТМС
2:0
Ч
1:2
Ч
2:2
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.09

Среднее время на гол

82
82

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.18
1.05

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

76
86

Бомбардиры внутри турнира

Барнсли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коул Деванте 15 0.31
Норвуд Джеймс 11 0.22
Филлипс Адам 9 0.18
Кэдден Никки 6 0.12
Уильямс Джордан 5 0.1
Кейн Херби 4 0.08
Китчинг Лиам 4 0.08
Уоттерс Макс 4 0.08
Томас Бобби 4 0.08
Тедич Слободан 4 0.08
Бенсон Джош 3 0.06
Эйтчисон Джек 3 0.06
Коннелл Лука 2 0.04
Томас Люк 2 0.04
Канди Робби 2 0.04
Андерсен Мадс 1 0.02
Стайлс Каллум 1 0.02
Мартин Джошуа 1 0.02
Шоу Оливер 0 0
Вулф Мэтти 0 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Майкл II 17 (7) 0.35
Виндасс Джош 11 (1) 0.22
Грегори Ли 11 0.22
Бэннан Барри 7 0.14
Палмер Лиам 7 0.14
Патерсон Каллум 6 0.12
Байерс Джордж 6 0.12
Деле-Баширу Фисайо 4 0.08
Джонсон Марвин 3 0.06
Воулкс Уилл 2 0.04
Адениран Деннис 2 0.04
Уилкс Маллик 1 0.02
Рис Джеймс 1 0.02
Флинт Эден 1 0.02
Бакинсон Тайрик 1 0.02
Фамево Акин 1 0.02
Майтен Александр 1 0.02
Макгиннес Марк 1 0.02
Хант Джек 0 0
Браун Джеден 0 0

Карточки

Барнсли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Мадс 10 1
Китчинг Лиам 10 1
Коннелл Лука 11 0
Норвуд Джеймс 10 0
Кейн Херби 9 0
Томас Бобби 5 0
Кэдден Никки 3 1
Коул Деванте 4 0
Филлипс Адам 4 0
Бенсон Джош 4 0
Уоттерс Макс 2 1
Уильямс Джордан 3 0
Коллинс Брэдли 2 0
Канди Робби 2 0
Томас Люк 2 0
Стайлс Каллум 2 0
Вулф Мэтти 2 0
Расселл Джонатан 2 0
Мартин Джошуа 1 0
Маккарти Конор 1 0
Эдвардс Томас 1 0
Тедич Слободан 1 0
Ziyad Larkeche 1 0
Fabio Jalo 1 0
Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палмер Лиам 9 0
Ихьекве Майкл 8 0
Бэннан Барри 7 0
Воулкс Уилл 7 0
Грегори Ли 5 1
Патерсон Каллум 6 0
Смит Майкл II 5 0
Рис Джеймс 3 1
Джонсон Марвин 4 0
Виндасс Джош 4 0
Байерс Джордж 4 0
Макгиннес Марк 4 0
Иорфа Доминик 2 1
Флинт Эден 2 0
Фамево Акин 2 0
Браун Джеден 2 0
Стокдэйл Дэвид 1 0
Хант Джек 1 0
Доусон Кэмерон 1 0
Бакинсон Тайрик 1 0
Со Силла 1 0
Адениран Деннис 1 0
Уилкс Маллик 1 0
Деле-Баширу Фисайо 1 0

Результаты матчей

Барнсли
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
13% (3)
33% (8)
Шеффилд Уэнсдей
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
13% (3)
25% (6)
63% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

1
12
Барнсли
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Шеффилд Уэнсдей
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)

Сухие победы

3
10

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

33
53
Барнсли
59%
41%
23 победы 16 поражений
Первый тайм
38% (18)
31% (15)
31% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (18)
27% (13)
35% (17)
Шеффилд Уэнсдей
36.1%
63.9%
13 побед 23 поражения
Первый тайм
31% (15)
29% (14)
40% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (9)
38% (18)
44% (21)

Сухие победы

12
11

Сухие поражения

12
15

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

34
65

Голы по времени матча

Забито

45
32
24 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 14
30 Не забивали 28
10
22%
7
22%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
8
18%
6
19%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
9
20%
8
25%
76-90

Пропущено

25
25
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
12%
4
16%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
8
32%
5
20%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
2
8%
5
20%
61-75
9
36%
4
16%
76-90

Забито

37
53
18 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
30 Не забивали 27
8
22%
11
21%
1-15
5
14%
8
15%
16-30
5
14%
6
11%
31-45
2
5%
6
11%
46-60
9
24%
10
19%
61-75
8
22%
10
19%
76-90
0
0%
2
4%
91-120

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
1
4%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
5
22%
6
33%
46-60
8
35%
2
11%
61-75
2
9%
2
11%
76-90

Забито

82
85
42 В 1-м тайме 44
40 Во 2-м тайме 39
32 Забивали первыми 31
12 Не забивали 7
18
22%
18
21%
1-15
11
13%
14
16%
16-30
13
16%
12
14%
31-45
9
11%
7
8%
46-60
14
17%
14
16%
61-75
17
21%
18
21%
76-90
0
0%
2
2%
91-120

Пропущено

48
43
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 25
4
8%
8
19%
1-15
5
10%
4
9%
16-30
11
23%
7
16%
31-45
7
15%
11
26%
46-60
10
21%
7
16%
61-75
11
23%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Барнсли
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барнсли - Болтон 1:0 Болтон - Барнсли 1:1 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Барнсли 4:4
Барнсли - Ипсвич 0:3 Барнсли - Оксфорд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Барнсли 0:0 Форест Грин - Барнсли 1:5 Барнсли - Шрусбери Таун 2:1 Бёртон - Барнсли 2:1 Барнсли - Моркам 5:0 Эксетер Сити - Барнсли 3:1 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Уиком - Барнсли 0:1 Барнсли - Плимут 3:0 Барнсли - Портсмут 3:1 Бристоль Роверс - Барнсли 0:0 Барнсли - Дерби 4:1 Челтенем - Барнсли 0:4 Порт Вейл - Барнсли 1:3
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Дерби 1:0 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3
Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Бристоль Роверс - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон 3:0 Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Линкольн Сити 1:1 Челтенем - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Форест Грин - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Болтон 1:1 Портсмут - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 1:0 Чарльтон - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Милтон-Кейнс Донс 5:2 Шеффилд Уэнсдей - Моркам 3:0 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 2:2

Результаты матчей

Барнсли
Шеффилд Уэнсдей

Точный счет

3:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
5
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Точный счет

0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Точный счет

2:0
5 раз 10%
3:1
5 раз 10%
0:3
4 раза 8%
1:0
4 раза 8%
1:1
4 раза 8%
0:1
4 раза 8%
2:1
4 раза 8%
0:0
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
1:2
2 раза 4%
3:0
2 раза 4%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:5
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
1:0
7 раз 15%
0:1
6 раз 13%
1:1
6 раз 13%
2:2
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
3:0
3 раза 6%
5:0
2 раза 4%
4:2
2 раза 4%
0:0
2 раза 4%
2:1
2 раза 4%
2:0
2 раза 4%
1:2
2 раза 4%
0:3
2 раза 4%
3:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
5:1
1 раз 2%
5:2
1 раз 2%

Точное количество голов

0
12 раз 25%
1
12 раз 25%
2
10 раз 21%
3
8 раз 17%
4
4 раза 8%
5
2 раза 4%
1
19 раз 40%
2
11 раз 23%
3
7 раз 15%
0
6 раз 13%
5
4 раза 8%
4
1 раз 2%

Тоталы голов в матче

Барнсли
Шеффилд Уэнсдей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
22
2
15
9
1.5
13
11
9
15
2.5
10
14
3
21
3.5
5
19
1
23
4.5
4
20

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
6
0.5
Больше Меньше
20
4
9
15
1.5
10
14
5
19
2.5
2
22
3
21
3.5
1
23
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
36
12
0.5
Больше Меньше
42
6
24
24
1.5
23
25
14
34
2.5
12
36
6
42
3.5
5
43
2
46
4.5
4
44
1/2 финала
1 Болтон
2 Барнсли
8 Питерборо Юнайтед
10 Шеффилд Уэнсдей
Финал
0 Барнсли
0 Шеффилд Уэнсдей

Топ бомбардиров
Питерборо Юнайтед Кларк-Харрис Джонсон 27 (4)
Ипсвич Чаплин Конор 25 (6)
Дерби Макголдрик Дэвид 22 (5)
Челтенем Мэй Альфи 20 (3)
Портсмут Бишоп Колби 20 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Шрусбери Таун Флэнаган Том 3 15
Флитвуд Таун Руни Шон 1 14
Чарльтон Иннис Райан 4 7
Чарльтон Добсон Джордж 14
Аккрингтон Койл Лиам 1 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Энди Коул присутствует на трибунах. Очень постарел звёздный нападающий "Манчестер Юнайтед" конца 90-х годов прошлого века. Шестой десяток ему уже пошёл.
  • 39'
    Смит сместился с мячом на правый фланг в атаке шеффилдцев, откуда простреливал низом в центр, но мяч попал в ногу сопернику, после чего по высокой дуге спланировал в руки Истеду.
  • 38'
    Тедич и Рис оказались в роли пострадавших в прошлом эпизоде, но они уже поднялись на ноги. Так что главным тренерам снова можно вздохнуть с облегчением - вынужденную замену готовить не требуется.
  • Травма, повреждение
    37'
    В жёстком стыке сошлись два футболиста в середине поля. В итоге обоим парням нужно оказать медицинскую помощь, так что матч снова приходится ставить на паузу.
  • Фол, нарушение
    36'
    Ещё один фол был зафиксирован в глубине поля в пользу "Шеффилд Уэнсдей". теперь резкая подача следовала в район линии вратарской площади, но там Истед на выходе уверенно поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    35'
    В центре поля штрафной удар заработали номинальные гости. Подача следовала на левый край атаки, но там всё оказалось под контролем игроков "Барнсли".
  • 34'
    Едва не обрезались футболисты "Барнсли" во время перепасовки на своей половине поля, но удалось всё-таки двинуть мяч на Истеда, а тот уже в касание совершил мощный вынос.
  • Угловой
    33'
    Своей первый угловой на левом фланге заработали "шахтёры". Защищающиеся отбили мяч из штрафной площади, после чего Кэдден с подбора мощно пробил с ходу, но мяч полетел высоковато на трибуны.
  • 32'
    Зрители на трибунах усилили шумовую поддержку. Здесь также примерно равное противостояние у фанатов "Барнсли" и "Шеффилд Уэнсдей", как в количестве живых душ, так и в децибелах.
  • 31'
    Джонсон по левому флангу тащил мяч в атаку, но Уильямс втиснулся между ним и мячом, позволив в итоге игровому снаряду укатиться за лицевую линию.
  • 30'
    Уже некоторое время мяч совсем перестал держаться под контролем "красных", но при этом позиционную защиту они держат уверенно.
  • 29'
    Палмер от центральной линии выполнил заброс мяча на правый край штрафной площади "Барнсли", но никто из его партнёров по команде в эту зону почему-то не побежал.
  • 28'
    Вязкая борьба в центре поля продолжается. По такому рисунку игры не стоит исключать даже итоговой нулевой ничьей и последующей за ней серии послематчевых пенальти.
  • 26'
    Минутная пауза на водопой объявлена. Жарко в Лондоне, так что футболистом надо восполнить дефицит жидкости в организме.
  • Судья
    25'
    У Уильямса возникли какие-то претензии к главному арбитру во время паузы в матче, но, получив конкретный ответ от представителя Фемиды, Джордан успокоился.
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    • 24'
      В ответной атаке Томас низом простреливал в штрафную площадку "Шеффилд Уэнсдей", но защитники "сов" смогли разрядить обстановку выносом мяча далеко вперёд.
    • 23'
      Джонсон по левому флангу подключился к атаке своей команды и выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но получилось слишком близко к воротам, так что Истед спокойно поймал мяч.
    • Офсайд
      22'
      Ещё один заброс из глубины поля следовал в штрафную площадку шеффилдцев, но после серии скидок и рикошетов прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".
    • Фол, нарушение
      21'
      Иорфа умело укрыл мяч корпусом после заброса из глубины поля. Вернувшийся в игру Тедич не сумел преодолеть этого защитника, лишь нарушив против него правила.
    • 20'
      Морщится от боли Тедич, потягивая шею сзади, но вроде бы готов он в скором времени вернуться в эту игру и продолжать.
    • Травма, повреждение
      19'
      Тедич получил повреждение на чужой половине поля - прихватил его за шею соперник, что осталось без внимания главного арбитра. Но пострадавшему теперь требуется медицинская помощь.
    • 18'
      Букмекеры перед этой встречей не видели явного фаворита в данном противостоянии, отдавая только небольшое предпочтение "Шеффилд Юнайтед".
    • 17'
      Игроки "Барнсли" стараются организовать плотный коллективный прессинг на чужой половине поля. Непросто сейчас "совам" будет пробираться через центральную линию.
    • 16'
      Заброс на правый край штрафной площади прошёл у "красный" на Тедича, который головой выполнил скидку под удар Филлипсу, однако последний с 12 метров с полулёта пробил намного выше ворот.
    • 15'
      Шеффилдцы уже создали несколько острых моментов у ворот соперника, а вот "Барнсли" пока что не может предоставить Друсону хоть какую-то работёнку.
    • 14'
      Всё нормально с Каллумом, который уже изъявляет готовность продолжить встречу, что не может не радовать.
    • Травма, повреждение
      13'
      По итогам предыдущего эпизода повреждение получил Патерсон, который головой налетел на локоть Истеда. Пострадавшему надо оказать медицинскую помощь.
    • Фол, нарушение
      12'
      В 40 метрах от ворот соперника номинальные гости заработали штрафной удар. Последовал заброс в гущу футболистов в штрафной площади, но Истед на выходе кулаками сумел выбить мяч в поле.
    • Опасный момент
      11'
      С правого края острая диагональная подача последовала на дальний края вратарской площади, там была скидка мяча в центр на Иорфа, который пробивал с ходу с шести метров, но попал прямо в Истеда, который парировал мяч в поле.
    • Угловой
      10'
      "Шахтёры" отбились после подачи углового, но подбор остался за "совами", которые будут проводить атаку вторым темпом.
    • Опасный момент
      9'
      В ответной атаке "Шеффилд Уэнсдей" после подачи справа мяч был отбит недалеко на Бэннана, который с лёту пробивал с 15 метров, но мяч попал в защитника и ушёл на угловой. Бьющий тут же в расстройстве схватился за голову.
    • 8'
      Высокая подача последовала в район дальней штангу. Никто из полевых игроков не мог добраться до мяча, но вот Друсон в прыжке поймал игровой снаряд в руки.
    • 7'
      На левом фланге в глубине поля заработали штрафной удар "красные". Готовятся они подавать мяч в штрафную площадку со стандартного положения.
    • 6'
      Постепенно скорости на поле снижаются - игра начала переходить в более спокойное и размеренное русло. Футболисты "Барнсли" сейчас пасуются поперёк поля в центральной зоне.
    • 5'
      Правым флангом номинальные гости попытались обострить игру, но нормальной подачи в штрафную площадку не последовало.
    • 4'
      Нет подходов к воротам на первых минутах встречи. Оба тренера не находят себе места в своих технических зонах, подбадривая подопечных.
    • 3'
      Пока что присутствует определённый стартовый сумбур. Обе команды нервничают, осознавая ответственность поединка. По этой причине будет много ошибок в комбинационном плане. Но самое главное для обеих сторон - не допускать ляпов в обороне.
    • 2'
      Много болельщиков собрались на трибунах "Уэмбли". Не аншлаг здесь в этот день, но тысяч 60 всё же присутствуют, которые создают отличную атмосферу финала.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция финального матча плей-офф английской Первой лиги за выход в Чемпионшип, в котором на "Уэмбли" "Барнсли" сыграет с "Шеффилд Уэнсдей". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Барнсли
    Ничья
    Шеффилд Уэнсдей
    3.67
    3.30
    3.20
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