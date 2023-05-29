Едва не обрезались футболисты "Барнсли" во время перепасовки на своей половине поля, но удалось всё-таки двинуть мяч на Истеда, а тот уже в касание совершил мощный вынос.

В центре поля штрафной удар заработали номинальные гости. Подача следовала на левый край атаки, но там всё оказалось под контролем игроков "Барнсли".

Ещё один фол был зафиксирован в глубине поля в пользу "Шеффилд Уэнсдей". теперь резкая подача следовала в район линии вратарской площади, но там Истед на выходе уверенно поймал мяч.

В жёстком стыке сошлись два футболиста в середине поля. В итоге обоим парням нужно оказать медицинскую помощь, так что матч снова приходится ставить на паузу.

Тедич и Рис оказались в роли пострадавших в прошлом эпизоде, но они уже поднялись на ноги. Так что главным тренерам снова можно вздохнуть с облегчением - вынужденную замену готовить не требуется.

Смит сместился с мячом на правый фланг в атаке шеффилдцев, откуда простреливал низом в центр, но мяч попал в ногу сопернику, после чего по высокой дуге спланировал в руки Истеду.

Энди Коул присутствует на трибунах. Очень постарел звёздный нападающий "Манчестер Юнайтед" конца 90-х годов прошлого века. Шестой десяток ему уже пошёл.

У Уильямса возникли какие-то претензии к главному арбитру во время паузы в матче, но, получив конкретный ответ от представителя Фемиды, Джордан успокоился.

Минутная пауза на водопой объявлена. Жарко в Лондоне, так что футболистом надо восполнить дефицит жидкости в организме.

Вязкая борьба в центре поля продолжается. По такому рисунку игры не стоит исключать даже итоговой нулевой ничьей и последующей за ней серии послематчевых пенальти.

Палмер от центральной линии выполнил заброс мяча на правый край штрафной площади "Барнсли", но никто из его партнёров по команде в эту зону почему-то не побежал.

Уже некоторое время мяч совсем перестал держаться под контролем "красных", но при этом позиционную защиту они держат уверенно.

Джонсон по левому флангу тащил мяч в атаку, но Уильямс втиснулся между ним и мячом, позволив в итоге игровому снаряду укатиться за лицевую линию.

Зрители на трибунах усилили шумовую поддержку. Здесь также примерно равное противостояние у фанатов "Барнсли" и "Шеффилд Уэнсдей", как в количестве живых душ, так и в децибелах.

Своей первый угловой на левом фланге заработали "шахтёры". Защищающиеся отбили мяч из штрафной площади, после чего Кэдден с подбора мощно пробил с ходу, но мяч полетел высоковато на трибуны.

24' В ответной атаке Томас низом простреливал в штрафную площадку "Шеффилд Уэнсдей", но защитники "сов" смогли разрядить обстановку выносом мяча далеко вперёд.

23' Джонсон по левому флангу подключился к атаке своей команды и выполнял диагональную подачу в штрафную площадку, но получилось слишком близко к воротам, так что Истед спокойно поймал мяч.

22' Ещё один заброс из глубины поля следовал в штрафную площадку шеффилдцев, но после серии скидок и рикошетов прозвучал свисток арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".

21' Иорфа умело укрыл мяч корпусом после заброса из глубины поля. Вернувшийся в игру Тедич не сумел преодолеть этого защитника, лишь нарушив против него правила.

20' Морщится от боли Тедич, потягивая шею сзади, но вроде бы готов он в скором времени вернуться в эту игру и продолжать.

19' Тедич получил повреждение на чужой половине поля - прихватил его за шею соперник, что осталось без внимания главного арбитра. Но пострадавшему теперь требуется медицинская помощь.

18' Букмекеры перед этой встречей не видели явного фаворита в данном противостоянии, отдавая только небольшое предпочтение "Шеффилд Юнайтед".

17' Игроки "Барнсли" стараются организовать плотный коллективный прессинг на чужой половине поля. Непросто сейчас "совам" будет пробираться через центральную линию.

16' Заброс на правый край штрафной площади прошёл у "красный" на Тедича, который головой выполнил скидку под удар Филлипсу, однако последний с 12 метров с полулёта пробил намного выше ворот.