Стадион: Уэмбли.
0:0
Первый тайм: 41'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Томас
Бобби
30
Филлипс
Адам
48
Коннелл
Лука
44
Коул
Деванте
33
Рис
Джеймс
10
Бэннан
Барри
11
Виндасс
Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Томас БоббиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Филлипс АдамПолузащитник
-
48 Коннелл ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Коул ДевантеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Томас ЛюкЗащитник
-
24 Канди РоббиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бенсон ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
47 Уоттерс МаксНападающий
-
Главный тренер: Дафф Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Рис ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
-
11 Виндасс ДжошПолузащитник
-
24 Смит МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Флинт ЭденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Хант ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мур Даррен
История личных встреч
Барнсли
Шеффилд Уэнсдей
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
22 матча
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.09
Среднее время на гол
82
82
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.18
1.05
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
76
86
Бомбардиры внутри турнира
Барнсли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коул Деванте
|15
|0.31
|Норвуд Джеймс
|11
|0.22
|Филлипс Адам
|9
|0.18
|Кэдден Никки
|6
|0.12
|Уильямс Джордан
|5
|0.1
|Кейн Херби
|4
|0.08
|Китчинг Лиам
|4
|0.08
|Уоттерс Макс
|4
|0.08
|Томас Бобби
|4
|0.08
|Тедич Слободан
|4
|0.08
|Бенсон Джош
|3
|0.06
|Эйтчисон Джек
|3
|0.06
|Коннелл Лука
|2
|0.04
|Томас Люк
|2
|0.04
|Канди Робби
|2
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.02
|Стайлс Каллум
|1
|0.02
|Мартин Джошуа
|1
|0.02
|Шоу Оливер
|0
|0
|Вулф Мэтти
|0
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит Майкл II
|17 (7)
|0.35
|Виндасс Джош
|11 (1)
|0.22
|Грегори Ли
|11
|0.22
|Бэннан Барри
|7
|0.14
|Палмер Лиам
|7
|0.14
|Патерсон Каллум
|6
|0.12
|Байерс Джордж
|6
|0.12
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.08
|Джонсон Марвин
|3
|0.06
|Воулкс Уилл
|2
|0.04
|Адениран Деннис
|2
|0.04
|Уилкс Маллик
|1
|0.02
|Рис Джеймс
|1
|0.02
|Флинт Эден
|1
|0.02
|Бакинсон Тайрик
|1
|0.02
|Фамево Акин
|1
|0.02
|Майтен Александр
|1
|0.02
|Макгиннес Марк
|1
|0.02
|Хант Джек
|0
|0
|Браун Джеден
|0
|0
Карточки
Барнсли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Мадс
|10
|1
|Китчинг Лиам
|10
|1
|Коннелл Лука
|11
|0
|Норвуд Джеймс
|10
|0
|Кейн Херби
|9
|0
|Томас Бобби
|5
|0
|Кэдден Никки
|3
|1
|Коул Деванте
|4
|0
|Филлипс Адам
|4
|0
|Бенсон Джош
|4
|0
|Уоттерс Макс
|2
|1
|Уильямс Джордан
|3
|0
|Коллинс Брэдли
|2
|0
|Канди Робби
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Стайлс Каллум
|2
|0
|Вулф Мэтти
|2
|0
|Расселл Джонатан
|2
|0
|Мартин Джошуа
|1
|0
|Маккарти Конор
|1
|0
|Эдвардс Томас
|1
|0
|Тедич Слободан
|1
|0
|Ziyad Larkeche
|1
|0
|Fabio Jalo
|1
|0
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палмер Лиам
|9
|0
|Ихьекве Майкл
|8
|0
|Бэннан Барри
|7
|0
|Воулкс Уилл
|7
|0
|Грегори Ли
|5
|1
|Патерсон Каллум
|6
|0
|Смит Майкл II
|5
|0
|Рис Джеймс
|3
|1
|Джонсон Марвин
|4
|0
|Виндасс Джош
|4
|0
|Байерс Джордж
|4
|0
|Макгиннес Марк
|4
|0
|Иорфа Доминик
|2
|1
|Флинт Эден
|2
|0
|Фамево Акин
|2
|0
|Браун Джеден
|2
|0
|Стокдэйл Дэвид
|1
|0
|Хант Джек
|1
|0
|Доусон Кэмерон
|1
|0
|Бакинсон Тайрик
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Адениран Деннис
|1
|0
|Уилкс Маллик
|1
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|1
|0
Результаты матчей
Барнсли
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (14)
17% (4)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
13% (3)
33% (8)
Шеффилд Уэнсдей
5.6%
94.4%
1 победа 17 поражений
Первый тайм
13% (3)
25% (6)
63% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
33% (8)
54% (13)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
1
12
Барнсли
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (4)
46% (11)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Шеффилд Уэнсдей
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
Сухие победы
3
10
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
33
53
Барнсли
59%
41%
23 победы 16 поражений
Первый тайм
38% (18)
31% (15)
31% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (18)
27% (13)
35% (17)
Шеффилд Уэнсдей
36.1%
63.9%
13 побед 23 поражения
Первый тайм
31% (15)
29% (14)
40% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (9)
38% (18)
44% (21)
Сухие победы
12
11
Сухие поражения
12
15
Волевые победы
20
4
Волевые поражения
34
65
Голы по времени матча
Забито
45
32
24 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 13
18 Забивали первыми 14
30 Не забивали 28
10
22%
7
22%
1-15
6
13%
6
19%
16-30
8
18%
6
19%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
5
11%
4
13%
61-75
9
20%
8
25%
76-90
Пропущено
25
25
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
3
12%
4
16%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
8
32%
5
20%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
2
8%
5
20%
61-75
9
36%
4
16%
76-90
Забито
37
53
18 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
30 Не забивали 27
8
22%
11
21%
1-15
5
14%
8
15%
16-30
5
14%
6
11%
31-45
2
5%
6
11%
46-60
9
24%
10
19%
61-75
8
22%
10
19%
76-90
0
0%
2
4%
91-120
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
1
4%
4
22%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
5
22%
6
33%
46-60
8
35%
2
11%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
Забито
82
85
42 В 1-м тайме 44
40 Во 2-м тайме 39
32 Забивали первыми 31
12 Не забивали 7
18
22%
18
21%
1-15
11
13%
14
16%
16-30
13
16%
12
14%
31-45
9
11%
7
8%
46-60
14
17%
14
16%
61-75
17
21%
18
21%
76-90
0
0%
2
2%
91-120
Пропущено
48
43
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 15
31 Не пропускали 25
4
8%
8
19%
1-15
5
10%
4
9%
16-30
11
23%
7
16%
31-45
7
15%
11
26%
46-60
10
21%
7
16%
61-75
11
23%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Барнсли
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барнсли - Болтон 1:0 Болтон - Барнсли 1:1 Барнсли - Питерборо Юнайтед 0:2 Милтон-Кейнс Донс - Барнсли 4:4
Барнсли - Ипсвич 0:3 Барнсли - Оксфорд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Барнсли 0:0 Форест Грин - Барнсли 1:5 Барнсли - Шрусбери Таун 2:1 Бёртон - Барнсли 2:1 Барнсли - Моркам 5:0 Эксетер Сити - Барнсли 3:1 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Уиком - Барнсли 0:1 Барнсли - Плимут 3:0 Барнсли - Портсмут 3:1 Бристоль Роверс - Барнсли 0:0 Барнсли - Дерби 4:1 Челтенем - Барнсли 0:4 Порт Вейл - Барнсли 1:3
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 5:1 Питерборо Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Дерби 1:0 Шрусбери Таун - Шеффилд Уэнсдей 0:3
Шеффилд Уэнсдей - Эксетер Сити 2:1 Бристоль Роверс - Шеффилд Уэнсдей 1:2 Бёртон - Шеффилд Уэнсдей 3:2 Шеффилд Уэнсдей - Аккрингтон 3:0 Оксфорд Юнайтед - Шеффилд Уэнсдей 1:1 Шеффилд Уэнсдей - Линкольн Сити 1:1 Челтенем - Шеффилд Уэнсдей 2:2 Форест Грин - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Барнсли - Шеффилд Уэнсдей 4:2 Шеффилд Уэнсдей - Болтон 1:1 Портсмут - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Питерборо Юнайтед 1:0 Чарльтон - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Милтон-Кейнс Донс 5:2 Шеффилд Уэнсдей - Моркам 3:0 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 2:2
Результаты матчей
Барнсли
Шеффилд Уэнсдей
Точный счет
3:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 25%
2
6 раз 25%
3
6 раз 25%
1
3 раза 13%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
9 раз 38%
3
5 раз 21%
5
4 раза 17%
2
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Точный счет
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
6 раз 25%
1:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 42%
2
8 раз 33%
0
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Точный счет
2:0
5 раз 10%
3:1
5 раз 10%
0:3
4 раза 8%
1:0
4 раза 8%
1:1
4 раза 8%
0:1
4 раза 8%
2:1
4 раза 8%
0:0
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
1:2
2 раза 4%
3:0
2 раза 4%
4:4
1 раз 2%
4:2
1 раз 2%
4:1
1 раз 2%
1:5
1 раз 2%
2:2
1 раз 2%
1:3
1 раз 2%
0:4
1 раз 2%
5:0
1 раз 2%
1:0
7 раз 15%
0:1
6 раз 13%
1:1
6 раз 13%
2:2
3 раза 6%
0:2
3 раза 6%
3:0
3 раза 6%
5:0
2 раза 4%
4:2
2 раза 4%
0:0
2 раза 4%
2:1
2 раза 4%
2:0
2 раза 4%
1:2
2 раза 4%
0:3
2 раза 4%
3:1
1 раз 2%
3:2
1 раз 2%
3:3
1 раз 2%
4:0
1 раз 2%
5:1
1 раз 2%
5:2
1 раз 2%
Точное количество голов
0
12 раз 25%
1
12 раз 25%
2
10 раз 21%
3
8 раз 17%
4
4 раза 8%
5
2 раза 4%
1
19 раз 40%
2
11 раз 23%
3
7 раз 15%
0
6 раз 13%
5
4 раза 8%
4
1 раз 2%
Тоталы голов в матче
Барнсли
Шеффилд Уэнсдей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
222
159
1311
915
1014
321
519
123
420
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
204
915
1014
519
222
321
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
3612
Больше Меньше
426
2424
2325
1434
1236
642
543
246
444
|Питерборо Юнайтед
|Кларк-Харрис Джонсон
|27 (4)
|Ипсвич
|Чаплин Конор
|25 (6)
|Дерби
|Макголдрик Дэвид
|22 (5)
|Челтенем
|Мэй Альфи
|20 (3)
|Портсмут
|Бишоп Колби
|20 (3)
|Шрусбери Таун
|Флэнаган Том
|3 15
|Флитвуд Таун
|Руни Шон
|1 14
|Чарльтон
|Иннис Райан
|4 7
|Чарльтон
|Добсон Джордж
|14
|Аккрингтон
|Койл Лиам
|1 12