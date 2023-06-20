Тур: 1. Стадион: Фелтинс-Арена. Главный судья: Мелер Халиль
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Тиав
Малик
23
Джан
Эмре
25
Вольф
Мариус
20
Госенс
Робин
19
Сане
Лерой
13
Мина
Йерри
15
Урибе
Матеус
20
Ариас
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Тиав МаликЗащитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
25 Вольф МариусЗащитник
-
20 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Трапп КевинВратарь
-
22 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Вирц ФлорианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ариас ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мьер КевинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кортес ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Лоренсо Нестор
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0
Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1
Колумбия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0
Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Германия 0:0 Колумбия
Исход игры
Германия
81.3% (100)
Ничья
12.2% (15)
Колумбия
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Германия
36.6% (45)
2:0 Германия
13% (16)
3:1 Германия
10.6% (13)
1:0 Германия
7.3% (9)
2:2 Ничья
5.7% (7)
1:2 Колумбия
5.7% (7)
3:2 Германия
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.9% (6)
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