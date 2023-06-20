  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Сборные
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Мелер Халиль
Германия
FIFA #14
0:0
Первый тайм: 4'
Колумбия
FIFA #17
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 123
Германия 81.3% (100)
X 12.2% (15)
Колумбия 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Колумбия
4.75
4.65
6.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
26
Тиав
Малик
23
Джан
Эмре
2
Рюдигер
Антонио
25
Вольф
Мариус
20
Госенс
Робин
8
Горецка
Леон
21
Гюндоган
Илкай
14
Мусиала
Джамал
19
Сане
Лерой
7
Хаверц
Кай
12
Варгас
Камило
21
Муньос
Даниэль
13
Мина
Йерри
3
Лукуми
Джон
4
Мачадо
Дейвер
11
Куадрадо
Хуан
15
Урибе
Матеус
16
Хефферсон
Лерма
20
Ариас
Джон
19
Борре
Рафаэль
7
Диас
Луис
Германия
Колумбия

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0
Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1
Колумбия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0
Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1
  • Первый тайм
  • 5'
    Прорывался по флангу в контратаку Борре и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • 4'
    По флангу забросил Вольф на ход Мусиале, но тот проиграл силовую борьбу Мачадо, который вынес снаряд за пределы поля.
  • 3'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Хаверц и сбросил головой на Мусиалу, но тому пробить помешал в силовой борьбе Лукуми.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Колумбия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.67. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.67 ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Германия 0:0 Колумбия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Германия 0:0 Колумбия

Исход игры
Германия
81.3% (100)
Ничья
12.2% (15)
Колумбия
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
72.57% (82)
Меньше
27.43% (31)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
2:1 Германия
36.6% (45)
2:0 Германия
13% (16)
3:1 Германия
10.6% (13)
1:0 Германия
7.3% (9)
2:2 Ничья
5.7% (7)
1:2 Колумбия
5.7% (7)
3:2 Германия
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.9% (6)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Германия
Колумбия
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 