Первый тайм

5' Прорывался по флангу в контратаку Борре и прострелил в штрафную, но до удара по воротам дело так и не дошло.

4' По флангу забросил Вольф на ход Мусиале, но тот проиграл силовую борьбу Мачадо, который вынес снаряд за пределы поля.

3' Зацепился за мяч на чужой половине поля Хаверц и сбросил головой на Мусиалу, но тому пробить помешал в силовой борьбе Лукуми.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.