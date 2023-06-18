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Тур: 1. Стадион: .
Германия
FIFA #14
 
Позже
Колумбия
FIFA #17
Прогнозы 33
Германия 78.8% (26)
X 15.2% (5)
Колумбия 6.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Германия
Ничья
Колумбия
6.70
4.50
6.50
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Германия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0
Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1
Колумбия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0
Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 36 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Колумбия.
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    • Прогнозы 33
    Германия 78.8% (26)
    X 15.2% (5)
    Колумбия 6.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Колумбия
    6.70
    4.50
    6.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Германия - Колумбия онлайн

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    Прогнозы на матч Германия - Колумбия

    Исход игры
    Германия
    76.5% (26)
    Ничья
    17.6% (6)
    Колумбия
    5.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    67.65% (23)
    Нет
    32.35% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Германия
    29.4% (10)
    2:0 Германия
    20.6% (7)
    1:1 Ничья
    11.8% (4)
    3:1 Германия
    8.8% (3)
    3:2 Германия
    5.9% (2)
    1:2 Колумбия
    5.9% (2)
    1:0 Германия
    5.9% (2)
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    Германия
    Колумбия
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