Тур: 1. Стадион: Фелтинс-Арена.
Результаты последних матчей
Германия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Польша - Германия 1:0 Германия - Украина 3:3 Германия - Бельгия 2:3 Германия - Перу 2:0
Коста-Рика - Германия 2:4 Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1
Колумбия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0
Парагвай - Колумбия 0:2 Колумбия - Мексика 3:2 Гватемала - Колумбия 1:4 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Венесуэла - Колумбия 0:1 Колумбия - Боливия 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Колумбия - Перу 0:1 Колумбия - Гондурас 2:1 Колумбия - Парагвай 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1 Парагвай - Колумбия 1:1
Прогнозы на матч Германия - Колумбия
Исход игры
Германия
76.5% (26)
Ничья
17.6% (6)
Колумбия
5.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
67.65% (23)
Нет
32.35% (11)
Популярный счёт
2:1 Германия
29.4% (10)
2:0 Германия
20.6% (7)
1:1 Ничья
11.8% (4)
3:1 Германия
8.8% (3)
3:2 Германия
5.9% (2)
1:2 Колумбия
5.9% (2)
1:0 Германия
5.9% (2)
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