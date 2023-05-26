Тур: 37. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Francesco Meraviglia
0'
1:0
8' ГолГаббьядини Маноло
1:1
9' ГолБерарди Доменико
1:2
11' ГолЭнрике Матеус
14' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
9'
11'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Турк
Мартин
17
Нюйтинк
Брэм
20
Уинкс
Гарри
37
Лерис
Мехди
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уинкс ГарриПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Kevin Bruno
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сампдория
Сассуоло
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
23 матча
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.17
1.45
Среднее время на гол
77
61
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.3
1.26
Тотал матчей
2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
69
71
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габбьядини Маноло
|7
|0.19
|Джуричич Филип
|3
|0.08
|Ауджелло Томмазо
|2
|0.05
|Дзаноли Алессандро
|2
|0.05
|Сабири Абдельхамид
|2 (1)
|0.05
|Квальярелла Фабио
|1
|0.03
|Хесе Родригес
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Лерис Мехди
|1
|0.03
|Амионе Бруно
|1
|0.03
|Капуто Франческо
|1
|0.03
|Колли Омар
|1
|0.03
|Ринкон Томас
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|11 (6)
|0.3
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|0.19
|Фраттези Давиде
|7
|0.19
|Пинамонти Андреа
|5 (1)
|0.14
|Энрике Матеус
|4
|0.11
|Дефрель Грегоре
|2
|0.05
|Торстведт Кристиан
|2
|0.05
|Харрауи Абдау
|2
|0.05
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Байрами Недим
|1
|0.03
|Антист Жанис
|1
|0.03
|Траоре Хамед
|0
|0
|Рожерио да Силва
|0
|0
|Обьянг Педро
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Д'Андреа Лука
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерис Мехди
|13
|0
|Амионе Бруно
|9
|1
|Джуричич Филип
|9
|0
|Ринкон Томас
|7
|1
|Мурильо Джейсон
|5
|1
|Габбьядини Маноло
|6
|0
|Верре Валерио
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|Станкович Деян
|3
|1
|Нюйтинк Брэм
|4
|0
|Феррари Алекс
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дзаноли Алессандро
|3
|0
|Марко Джампаоло
|1
|1
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Ойконому Мариос
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Вильяр Гонсало
|2
|0
|Йепес Жерар
|2
|0
|Малагрида Лоренцо
|2
|0
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Монтеваго Даниэле
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Руан
|10
|2
|Лопес Максим
|11
|0
|Лорьенте Арман
|9
|1
|Берарди Доменико
|6
|0
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|Рожерио да Силва
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|1
|Энрике Матеус
|4
|0
|Фраттези Давиде
|4
|0
|Дефрель Грегоре
|3
|0
|Тольян Йереми
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Обьянг Педро
|2
|0
|Эрлич Мартин
|2
|0
|Alessio Dionisi
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Альварес Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сассуоло
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
7
10
Сампдория
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Сассуоло
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
11% (2)
67% (12)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
34
13
Волевые поражения
7
19
Сампдория
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
36% (13)
33% (12)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
28% (10)
36% (13)
Сассуоло
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
25% (9)
39% (14)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
22% (8)
53% (19)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
35
18
Волевые поражения
14
29
Голы по времени матча
Забито
10
21
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
29 Не забивали 25
1
10%
3
14%
1-15
2
20%
5
24%
16-30
2
20%
3
14%
31-45
1
10%
4
19%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
2
20%
3
14%
76-90
Пропущено
26
36
11 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
4
15%
4
11%
1-15
4
15%
8
22%
16-30
3
12%
6
17%
31-45
2
8%
7
19%
46-60
2
8%
2
6%
61-75
11
42%
9
25%
76-90
Забито
14
23
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
27 Не забивали 21
3
21%
2
9%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
1
7%
6
26%
76-90
Пропущено
39
20
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
10%
3
15%
1-15
6
15%
2
10%
16-30
8
21%
4
20%
31-45
5
13%
1
5%
46-60
8
21%
4
20%
61-75
8
21%
6
30%
76-90
Забито
24
44
15 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 18
20 Не забивали 10
4
17%
5
11%
1-15
5
21%
6
14%
16-30
6
25%
10
23%
31-45
2
8%
7
16%
46-60
4
17%
7
16%
61-75
3
13%
9
20%
76-90
Пропущено
65
56
29 В 1-м тайме 27
36 Во 2-м тайме 29
24 Пропускали первыми 16
32 Не пропускали 27
8
12%
7
13%
1-15
10
15%
10
18%
16-30
11
17%
10
18%
31-45
7
11%
8
14%
46-60
10
15%
6
11%
61-75
19
29%
29%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2
Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0
Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1
Результаты матчей
Сампдория
Сассуоло
Точный счет
0:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
5 раз 28%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 56%
1
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
1 раз 3%
1
17 раз 47%
0
10 раз 28%
2
5 раз 14%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
153
216
414
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
117
315
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1620
Больше Меньше
2610
531
927
135
432
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|47 - 35
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|38 - 40
|50
|12.
|2:1 Заявка
|37
|13
|8
|16
|46 - 57
|47
|13.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|45 - 44
|46
|14.
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|36 - 46
|42
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|45 - 58
|39
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|1:2 Заявка
|37
|3
|9
|25
|23 - 69
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|2:1 Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|1:2 Заявка
|19
|1
|6
|12
|11 - 28
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|2:1 Заявка
|19
|5
|4
|10
|23 - 37
|19
|13.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|1:2 Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Сассуоло
Исход игры
Сампдория
24.8% (30)
Ничья
34.7% (42)
Сассуоло
40.5% (49)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (41)
Меньше
62.39% (68)
Обе команды забьют
Да
69.72% (76)
Нет
30.28% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (35)
1:2 Сассуоло
19.8% (24)
0:1 Сассуоло
12.4% (15)
2:1 Сампдория
9.1% (11)
1:0 Сампдория
9.1% (11)
2:0 Сампдория
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:3 Сассуоло
1.7% (2)
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