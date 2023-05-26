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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Зрители: 34217 Главный судья: Francesco Meraviglia
Сампдория
2:2
Конец матча
Сассуоло
0'
1:0
8' Гол
Габбьядини Маноло
1:1
9' Гол
Берарди Доменико
1:2
11' Гол
Энрике Матеус
15' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
49' Желтая карточка
Харрауи Абдау
53' Желтая карточка
Ойконому Мариос
2:2
78' Гол в свои ворота
Эрлич Мартин
90'+6
2:2. Автогол Мартина Эрлича (вид...
1:2. Гол Энрике Матеуса (видео)....
1:1. Гол Доменико Берарди (видео...
1:0. Гол Маноло Габбьядини (виде...

Ход матча

8'
Габбьядини Маноло
1:0
9'
1:1
Берарди Доменико
(Сейде Эмиль Конрадсен)
11'
1:2
Энрике Матеус
(Цортеа Надир)
15'
 
Торстведт Кристиан
46'
Паолетти Флавио
Амионе Бруно
 
46'
Мурру Никола
Нюйтинк Брэм
 
46'
 
Харрауи Абдау
Торстведт Кристиан
49'
 
Харрауи Абдау
53'
Ойконому Мариос
 
61'
Илкхан Эмирхан
Ринкон Томас
 
63'
 
Лопес Максим
Энрике Матеус
63'
 
Байрами Недим
Сейде Эмиль Конрадсен
68'
Мурильо Джейсон
Ойконому Мариос
 
78'
Эрлич Мартин
2:2
79'
 
Дефрель Грегоре
Пинамонти Андреа
88'
Ламмерс Сэм
Квальярелла Фабио
 
90'
 
Романья Филиппо
Эрлич Мартин

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 410 Количество передач 465
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Сампдория 24.8% (30)
X 34.7% (42)
Сассуоло 40.5% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Турк
Мартин
5
Ойконому
Мариос
17
Нюйтинк
Брэм
2
Амионе
Бруно
59
Дзаноли
Алессандро
3
Ауджелло
Томмазо
20
Уинкс
Гарри
8
Ринкон
Томас
37
Лерис
Мехди
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
47
Консильи
Андреа
21
Цортеа
Надир
28
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
42
Торстведт
Кристиан
14
Обьянг
Педро
7
Энрике
Матеус
10
Берарди
Доменико
9
Пинамонти
Андреа
15
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Сампдория
3-4-1-2
Сассуоло
4-3-3

История личных встреч

Сампдория
Сассуоло

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

23 матча

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
4:1
СA
3:5
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:4
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
1.08

Среднее время на гол

61
83

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.17
1.45

Среднее время на гол

77
61

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.3
1.26

Тотал матчей

2.5
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

69
71

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габбьядини Маноло 7 0.19
Джуричич Филип 3 0.08
Ауджелло Томмазо 2 0.05
Дзаноли Алессандро 2 0.05
Сабири Абдельхамид 2 (1) 0.05
Квальярелла Фабио 1 0.03
Хесе Родригес 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Лерис Мехди 1 0.03
Амионе Бруно 1 0.03
Капуто Франческо 1 0.03
Колли Омар 1 0.03
Ринкон Томас 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 11 (6) 0.3
Лорьенте Арман 7 (1) 0.19
Фраттези Давиде 7 0.19
Пинамонти Андреа 5 (1) 0.14
Энрике Матеус 4 0.11
Дефрель Грегоре 2 0.05
Торстведт Кристиан 2 0.05
Харрауи Абдау 2 0.05
Кирьякопулос Георгиос 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Байрами Недим 1 0.03
Антист Жанис 1 0.03
Траоре Хамед 0 0
Рожерио да Силва 0 0
Обьянг Педро 0 0
Тольян Йереми 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
Цортеа Надир 0 0
Д'Андреа Лука 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерис Мехди 13 0
Амионе Бруно 9 1
Джуричич Филип 9 0
Ринкон Томас 7 1
Мурильо Джейсон 5 1
Габбьядини Маноло 6 0
Верре Валерио 5 0
Колли Омар 5 0
Сабири Абдельхамид 5 0
Станкович Деян 3 1
Нюйтинк Брэм 4 0
Ойконому Мариос 3 0
Феррари Алекс 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Виейра Ронни 3 0
Дзаноли Алессандро 3 0
Марко Джампаоло 1 1
Квальярелла Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Вильяр Гонсало 2 0
Йепес Жерар 2 0
Малагрида Лоренцо 2 0
Берешиньски Бартош 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Монтеваго Даниэле 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 10 2
Лопес Максим 11 0
Лорьенте Арман 9 1
Берарди Доменико 6 0
Феррари Джанмарко 5 0
Рожерио да Силва 5 0
Торстведт Кристиан 5 0
Пинамонти Андреа 3 1
Энрике Матеус 4 0
Фраттези Давиде 4 0
Дефрель Грегоре 3 0
Тольян Йереми 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Обьянг Педро 2 0
Эрлич Мартин 2 0
Харрауи Абдау 2 0
Alessio Dionisi 1 0
Айхан Кан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Альварес Агустин 1 0

Результаты матчей

Сампдория
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Сассуоло
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

8
13
Сампдория
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
17% (3)
17% (3)
Сассуоло
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
11% (2)
68% (13)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

34
13

Волевые поражения

7
19
Сампдория
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (13)
32% (12)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
27% (10)
35% (13)
Сассуоло
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
22% (8)
54% (20)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

35
18

Волевые поражения

15
32

Голы по времени матча

Забито

11
24
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
29 Не забивали 25
2
18%
5
21%
1-15
2
18%
5
21%
16-30
2
18%
3
13%
31-45
1
9%
4
17%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
2
18%
4
17%
76-90

Пропущено

29
37
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 16
6
21%
5
14%
1-15
4
14%
8
22%
16-30
3
10%
6
16%
31-45
2
7%
7
19%
46-60
2
7%
2
5%
61-75
12
41%
9
24%
76-90

Забито

14
23
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
28 Не забивали 22
3
21%
2
9%
1-15
3
21%
1
4%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
1
7%
6
26%
76-90

Пропущено

39
20
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
10%
3
15%
1-15
6
15%
2
10%
16-30
8
21%
4
20%
31-45
5
13%
1
5%
46-60
8
21%
4
20%
61-75
8
21%
6
30%
76-90

Забито

25
47
16 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 18
20 Не забивали 10
5
20%
7
15%
1-15
5
20%
6
13%
16-30
6
24%
10
21%
31-45
2
8%
7
15%
46-60
4
16%
7
15%
61-75
3
12%
10
21%
76-90

Пропущено

68
57
31 В 1-м тайме 28
37 Во 2-м тайме 29
24 Пропускали первыми 17
33 Не пропускали 28
10
15%
8
14%
1-15
10
15%
10
18%
16-30
11
16%
10
18%
31-45
7
10%
8
14%
46-60
10
15%
6
11%
61-75
20
29%
29%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2
Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3 Рома - Сампдория 3:0 Сампдория - Верона 3:1 Ювентус - Сампдория 4:2 Сампдория - Салернитана 0:0 Лацио - Сампдория 1:0 Сампдория - Болонья 1:2 Сампдория - Интер Милан 0:0 Монца - Сампдория 2:2 Аталанта - Сампдория 2:0 Сампдория - Удинезе 0:1 Эмполи - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сампдория 1:0
Сассуоло
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сассуоло - Монца 1:2 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Сассуоло - Болонья 1:1 Лацио - Сассуоло 2:0
Сассуоло - Эмполи 2:1 Салернитана - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Ювентус 1:0 Верона - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Рома - Сассуоло 3:4 Сассуоло - Кремонезе 3:2 Лечче - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Наполи 0:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Милан - Сассуоло 2:5 Монца - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2 Фиорентина - Сассуоло 2:1

Результаты матчей

Сампдория
Сассуоло

Точный счет

0:2
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
11 раз 58%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
11 раз 61%
0
3 раза 17%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
3:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
20 раз 54%
1
11 раз 30%
2
5 раз 14%
3
1 раз 3%
1
17 раз 46%
0
10 раз 27%
2
6 раз 16%
5
2 раза 5%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
11
0.5
Больше Меньше
15
3
3
16
1.5
4
14
1
18
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
7
3
15
1.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
20
0.5
Больше Меньше
27
10
6
31
1.5
10
27
1
36
2.5
4
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 36 8 15 13 45 - 58 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
14.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
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Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Сампдория: 48%, Сассуоло: 52%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34217 болельщиков
  • 95'
    Дзаноли Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • 95'
    Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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