Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ауджелло Томмазо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Габбьядини Маноло из команды Сампдория своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Хорошую попытку сделал Дефрель Грегоре . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Хорошую попытку сделал Лопес Максим . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Лопес Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Удар от ворот произведет Сампдория

83' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Мурру Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Сампдория

80' Байрами Недим не смог попасть в створ ударом издали

79' Ауджелло Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Г О О О О Л - Эрлич Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

78' Квальярелла Фабио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Emirhan Ilkhan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Сассуоло

76' Габбьядини Маноло из команды Сампдория наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

76' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Хорошую попытку сделал Ауджелло Томмазо . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Габбьядини Маноло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Цортеа Надир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Мурру Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Лерис Мехди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Сампдория

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Ойконому Мариос получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Ойконому Мариос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Удар от ворот произведет Сампдория

66' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

66' Берарди Доменико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Байрами Недим из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Турк Мартин взял и забрал мяч на выходе

64' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Цортеа Надир пробует нанести удар издали, но Мартин Турк держит все под контролем

61' Удар от ворот произведет Сампдория

61' Тактическая замена. Ринкон Томас уходит с поля и его заменяет Emirhan Ilkhan

60' Ойконому Мариос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Рожерио да Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

58' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Сампдория

57' Оооо... вот это был удар! Сейде Эмиль Конрадсен должен был забить с этой позиции.

57' Берарди Доменико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Обьянг Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

56' Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Рефери не любит споров - именно за это Ойконому Мариос сейчас получил желтую

53' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Энрике Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сампдория совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Уинкс Гарри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Обьянг Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Сейде Эмиль Конрадсен пробует нанести удар издали, но Мартин Турк держит все под контролем

49' Мурру Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Харрауи Абдау получил желтую карточку от судьи

46' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Цортеа Надир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.