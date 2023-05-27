Журковски и Агудело на поле в перерыве появились. Отправились Экдаль и Бурабия сейчас за пределы футбольного газона. Двойная ротация.

МОМЕНТИЩЕ! Войвода! Классную передачу получил от Влашича 27-й номер туринцев, после чего нанес мощный удар низом в правый угол. Сфера угодила в штангу, после чего вылетел в поле!

Рваный какой-то второй тайм для "Специи", по крайней мере, его старт. Никак не могут "орлы" забрать мяч под свой контроль, чтобы провести атаку.

Дальний удар от Влашича мы увидели, но мяч намного выше ворот полетел. Попытка отличиться была неплохой, но, в данном случае, несколько неточной.

Влашич у гостей сейчас в офсайде оказывается Судейский корпус вновь уверенно в этом эпизоде отработал. Невооруженным взглядом видно "вне игры".

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:1. Единственный мяч в свои ворота забил Висневски, который подставился под удар Синго с 5-ти метров.

Угловой удар заработали футболисты "Специи". С левого края последовала подача на ближнюю штангу, где до снаряда добрался один из защитников.

Болельщики были крайне недовольны тем, что Гуида не назначил пенальти. Арена свистела еще 2-3 минуты, после чего все-таки свыклась с решением рефери.

Последние минуты первого тайма идут. С правого края пошла подача в штрафную от Миранчука, но на выходе сыграл голкипер "Специи", забрав мяч в перчатки.

Снова какой-то спорный эпизод в матче возник, и рефери не сразу принял решение, кому из игроков отдать мяч. Скамейка тоже на взводе. Нас ждет жаркий второй тайм.

Какая-то там стычка у кромки поля едва не случилась. Видимо, какие-то предметы полетели в наставника гостей Ивана Юрича. По крайней мере, все игроки подошли к трибунам сейчас.

Четыре минуты добавлено к основному времени первого тайма.

Миранчук сейчас на левом фланге боролся за мяч с соперником, но попал в ногу оппоненту, однако коснулся сферы последним. В итоге судя отдал мяч хозяевам.

По ноге сейчас отоварил Миранчук соперника. Быстро разыграли мяч игроки "Специи", и в офсайде оказался тут Гьяси. Было, да, можно не спорить.

Интересно, что судья сначала хотели отменить гол, полагая, что сам Синго сыграл рукой, но тут же приняли решение мяч засчитать. Видимо, моментальная подсказка судей "ВАР" последовала.

Нзола фолит в атаке сейчас, придерживая Буонджорно. В руках рефери не появилась карточка желтого желтого цвета, хотя вполне мог ее рефери выписать тут.

Кстати говоря, автора голевого паса нет почему-то у забитого Синго гола. Официальный сайт Серии А также не выдает никакой информации.

Гьяси Шуурса сейчас явно толкнул на газон. Рефери даже пришлось игру останавливать, чтобы помирить игроков и заставить их пожать друг другу руки.

"Специи" нужно побеждать в этой встрече, чтобы наверняка избежать падения в зону вылета по итогам тура. Любой другой результат несет определенные риски.

Реца с правого края выполнял навесную подачу на дальнюю штангу, но прямо в руки Милинковичу-Савичу прилетел, который тут же ввел сферу в игру, начав атаку своего коллектива.

Нзола оказался на газоне после того, как Буонджорно зацепил соперника за руку. 11-метровый удар назначает главный арбитр встречи тем временем.

Пошел главный арбитр смотреть повтор сам. Будет решать рефери, был ли в этой ситуации действительно фол. Посмотрим, что судья по итогу решит.

Вот так! Отменяет рефери 11-метровый удар. Все дело в том, что до того, как получи снаряд в штрафной Нзола, Гьяси на подступах к штрафной оппонента подыграл себе рукой!

Да, молодцы судьи, конечно. Непростой эпизод им удалось увидеть в динамике, и определить фол, после которого 11-метровый удар априори не мог быть назначен.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИНГО! 0:1!

Открывает счет в матче "Торино". Подача от Миранчука от углового флага. Синго успевает добраться до мяча в центре штрафной и коленом пробить в руку защитнику, от которого сфера влетает в сетку! Мяч на Синго записан! А уже ближе к концу тайма на Висневски переписывают мяч. Именно этот игрок "Специи" направил сферу рукой в свои ворота!

22' Эспозито сейчас пробивал по воротам соперника, но попал в голову соперника, стоящего в "стенке". Впрочем, рефери не реагирует на этот эпизод. Углового он не назначает.

21' Нзола получил удар по ногам. Крайне разозлен игрок "Специи", что соперник не получает карточку желтого цвета, ведь в подкате ему заехали по опорной ноге.

19' Да, красиво выглядит местная футбольная арена при аншлаге. Между прочим, это последняя встреча "Специи" на своем поле в этом сезоне. "Орлам", напомню, важно сегодня победить.

18' Пыталась сейчас "Специя" за счет передач в касание выбежать в атаку. Гьяси уже готовился пробить, но воспользовался небольшой паузой в действиях соперника Родригес, который вынес мяч за боковую линию.

17' Теперь уже угловой заработала "Специя". С левого края последовал навес на ближнюю штангу, где до снаряда кулаком добрался Ваня Милинкович-Савич. У нас же Илич карточку за фол в центре поля получает.

16' БАБАХ! Вот так ударил по воротам Миранчук! Получил мяч за пределами штрафной Алексей, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Рикошетом от ноги Ампаду мяч попал в перекладину, после чего вылетел в поле!

14' Шуурс протащил мяч вплоть до лицевой к воротам "Специи", после чего прострелил сферу в штрафную и смог заработать угловой. Миранчук отправляется подавать стандарт.

13' Быстро разыграли стандарт туринцы. Влашич слева получил мяч под свой контроль и выполнил прострельный пас в штрафную. Передача низом Никле не удалась.

12' Нельзя сказать, что на старте матча оппонента проводят какие-тт искрометные атаки. Экдаль на своей половине поля снес грубым движением Риччи. В руках рефери появилась первая желтая карточка в матче.

11' Димитрис не позволил "скуадре гранате" заработать первый в матче угловой, выбив в подкате сферу за пределы поля. В аут снаряд футболист "орлов" выбил.

10' Санабрия опустился ближе к центру поля, чтобы побороться за мяч. В итоге футболист получил по ногам, заработав штрафной удар для своего коллектива.

8' В центре поля получил удар по Гьяси. Рефери принял решение дать свисток, чтобы футболист смог подняться на ноги и придти в себя.

7' Эспозито в итоге пробил со стандарта, но направил мяч намного выше правой "девятки". Тем не менее, этот удар пойдет в статистику, пусть и не пришелся он в створ рамки противника.

6' "Специя" заработала штрафной удар тем временем. Устанавливают мяч "орлы". Эспозито будет пробивать со стандарта. Возможно, будет опасно.

5' Есть небольшое количество свободных мест в Специи, хотя, как сообщали организаторы, все билеты на игру были проданы. Но касается это преимущественно гостевого сектора. Порядка 11 500 зрителей вмещает местный стадион.

3' Футболистам "Специи" сегодня нужно побеждать. Команда продолжает бороться за выживание и идет на 17-м месте, рискуя по итогам тура провалить в "красную" зону.

2' Футболисты "Специи" вышли сегодня на газон в черно-белых цветах, а игроки "Торино" предстали в гранатово-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.