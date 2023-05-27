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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Специя
0:1
Второй тайм: 51'
Торино
0'
11' Желтая карточка
Экдаль Альбин
16' Желтая карточка
Илич Иван
0:1
24' Гол в свои ворота
Висневски Пшемыслав
35' Undefined phrase: football_event_
Буонджорно Алессандро
Миранчук попадает в перекладину ...

Ход матча

11'
Экдаль Альбин
 
16'
 
Илич Иван
24'
0:1
Висневски Пшемыслав
35'
 
Буонджорно Алессандро
46'
Агудело Кевин
Экдаль Альбин
 
46'
Журковски Шимон
Бурабия Мехди
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 117 Количество передач 199
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 116
Специя 37.1% (43)
X 33.6% (39)
Торино 29.3% (34)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Специя
Ничья
Торино
7.30
3.70
3.21
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
69
Дронговски
Бартломей
55
Висневски
Пшемыслав
4
Ампаду
Этан
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
8
Экдаль
Альбин
25
Эспозито
Сальваторе
6
Бурабия
Мехди
13
Реца
Аркадиуш
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
32
Милинкович-Савич
Ваня
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
Специя
3-5-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Специя
Торино

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
4:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.35
Верде Даниэле 3 (1) 0.08
Бастони Симоне 2 0.05
Гьяси Эммануэль 2 0.05
Мальдини Даниэль 2 0.05
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 0.03
Висневски Пшемыслав 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 12 (1) 0.32
Влашич Никола 5 0.14
Миранчук Алексей 4 0.11
Карамо Янн 3 0.08
Радоньич Неманья 2 0.05
Синго Вилфред 2 0.05
Пеллегри Пьетро 2 0.05
Лукич Саша 2 (1) 0.05
Буонджорно Алессандро 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Бастони Симоне 7 0
Нзола М'Бала 7 0
Экдаль Альбин 5 1
Кальдара Маттиа 6 0
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 5 0
Агудело Кевин 5 0
Эспозито Сальваторе 3 1
Хольм Эмиль 4 0
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Риччи Самуэле 6 0
Синго Вилфред 6 0
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Илич Иван 3 0
Карамо Янн 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Специя
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

11
10
Специя
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Торино
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

10
14
Специя
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Торино
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

17
23
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
7
41%
7
30%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Пропущено

27
22
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
19%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
4
15%
5
23%
61-75
6
22%
6
27%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
28 Не забивали 24
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
8
28%
3
17%
76-90

Забито

30
38
18 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 19
17 Не забивали 8
2
7%
2
5%
1-15
7
23%
7
18%
16-30
9
30%
11
29%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
2
7%
6
16%
76-90

Пропущено

56
40
23 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 26
7
13%
5
13%
1-15
7
13%
3
8%
16-30
9
16%
8
20%
31-45
11
20%
6
15%
46-60
8
14%
9
23%
61-75
14
25%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2
Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2
Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1

Результаты матчей

Специя
Торино

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:2
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 47%
2
11 раз 31%
1
8 раз 22%
1
18 раз 50%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Специя
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
17
0.5
Больше Меньше
28
8
11
25
1.5
10
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Торино
 1:0 Заявка 37 14 11 12 39 - 40 53
9.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
10.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
11.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
12.
Удинезе
 2:1 Заявка 37 12 13 12 47 - 45 49
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 1:2 Заявка 37 8 15 14 46 - 60 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 0:1 Заявка 37 6 13 18 30 - 57 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 2:1 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 1:2 Заявка 19 6 6 7 28 - 26 24
15.
Торино
 1:0 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 0:1 Заявка 19 4 8 7 18 - 27 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 1:0 Заявка 19 9 4 6 24 - 22 31
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Удинезе
 2:1 Заявка 19 6 4 9 17 - 26 22
10.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
11.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
14.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
15.
Салернитана
 1:2 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 0:1 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Дальний удар от Влашича мы увидели, но мяч намного выше ворот полетел. Попытка отличиться была неплохой, но, в данном случае, несколько неточной. 
  • 50'
    Рваный какой-то второй тайм для "Специи", по крайней мере, его старт. Никак не могут "орлы" забрать мяч под свой контроль, чтобы провести атаку. 
  • Штанга
    48'
    МОМЕНТИЩЕ! Войвода! Классную передачу получил от Влашича 27-й номер туринцев, после чего нанес мощный удар низом в правый угол. Сфера угодила в штангу, после чего вылетел в поле!
  • Замена
    47'
    Журковски и Агудело на поле в перерыве появились. Отправились Экдаль и Бурабия сейчас за пределы футбольного газона. Двойная ротация. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Вторая половина встречи со свистком главного арбитра стартовала! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:1. Единственный мяч в свои ворота забил Висневски, который подставился под удар Синго с 5-ти метров.
  • Офсайд
    45'
    Влашич у гостей сейчас в офсайде оказывается Судейский корпус вновь уверенно в этом эпизоде отработал. Невооруженным взглядом видно "вне игры".
  • Офсайд
    45'
    По ноге сейчас отоварил Миранчук соперника. Быстро разыграли мяч игроки "Специи", и в офсайде оказался тут Гьяси. Было, да, можно не спорить.
  • 45'
    Миранчук сейчас на левом фланге боролся за мяч с соперником, но попал в ногу оппоненту, однако коснулся сферы последним. В итоге судя отдал мяч хозяевам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавлено к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Какая-то там стычка у кромки поля едва не случилась. Видимо, какие-то предметы полетели в наставника гостей Ивана Юрича. По крайней мере, все игроки подошли к трибунам сейчас. 
  • 42'
    Снова какой-то спорный эпизод в матче возник, и рефери не сразу принял решение, кому из игроков отдать мяч. Скамейка тоже на взводе. Нас ждет жаркий второй тайм.
  • 41'
    Последние минуты первого тайма идут. С правого края пошла подача в штрафную от Миранчука, но на выходе сыграл голкипер "Специи", забрав мяч в перчатки.
  • 39'
    Болельщики были крайне недовольны тем, что Гуида не назначил пенальти. Арена свистела еще 2-3 минуты, после чего все-таки свыклась с решением рефери. 
  • Угловой
    38'
    Угловой удар заработали футболисты "Специи". С левого края последовала подача на ближнюю штангу, где до снаряда добрался один из защитников.
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    • 37'
      Да, молодцы судьи, конечно. Непростой эпизод им удалось увидеть в динамике, и определить фол, после которого 11-метровый удар априори не мог быть назначен. 
    • Судья
      35'
      Вот так! Отменяет рефери 11-метровый удар. Все дело в том, что до того, как получи снаряд в штрафной Нзола, Гьяси на подступах к штрафной оппонента подыграл себе рукой!
    • Видеоповтор
      34'
      Пошел главный арбитр смотреть повтор сам. Будет решать рефери, был ли в этой ситуации действительно фол. Посмотрим, что судья по итогу решит.
    • Пенальти!
      33'
      Нзола оказался на газоне после того, как Буонджорно зацепил соперника за руку. 11-метровый удар назначает главный арбитр встречи тем временем. 
    • 31'
      Реца с правого края выполнял навесную подачу на дальнюю штангу, но прямо в руки Милинковичу-Савичу прилетел, который тут же ввел сферу в игру, начав атаку своего коллектива. 
    • 30'
      "Специи" нужно побеждать в этой встрече, чтобы наверняка избежать падения в зону вылета по итогам тура. Любой другой результат несет определенные риски.
    • Фол, нарушение
      29'
      Гьяси Шуурса сейчас явно толкнул на газон. Рефери даже пришлось игру останавливать, чтобы помирить игроков и заставить их пожать друг другу руки.
    • 27'
      Кстати говоря, автора голевого паса нет почему-то у забитого Синго гола. Официальный сайт Серии А также не выдает никакой информации.
    • Фол, нарушение
      26'
      Нзола фолит в атаке сейчас, придерживая Буонджорно. В руках рефери не появилась карточка желтого желтого цвета, хотя вполне мог ее рефери выписать тут.
    • Судья
      25'
      Интересно, что судья сначала хотели отменить гол, полагая, что сам Синго сыграл рукой, но тут же приняли решение мяч засчитать. Видимо, моментальная подсказка судей "ВАР" последовала.
    • Гол в свои ворота
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! СИНГО! 0:1!
      Открывает счет в матче "Торино". Подача от Миранчука от углового флага. Синго успевает добраться до мяча в центре штрафной и коленом пробить в руку защитнику, от которого сфера влетает в сетку! Мяч на Синго записан! А уже ближе к концу тайма на Висневски переписывают мяч. Именно этот игрок "Специи" направил сферу рукой в свои ворота!
    • 22'
      Эспозито сейчас пробивал по воротам соперника, но попал в голову соперника, стоящего в "стенке". Впрочем, рефери не реагирует на этот эпизод. Углового он не назначает.
    • Фол, нарушение
      21'
      Нзола получил удар по ногам. Крайне разозлен игрок "Специи", что соперник не получает карточку желтого цвета, ведь в подкате ему заехали по опорной ноге.
    • 19'
      Да, красиво выглядит местная футбольная арена при аншлаге. Между прочим, это последняя встреча "Специи" на своем поле в этом сезоне. "Орлам", напомню, важно сегодня победить.
    • 18'
      Пыталась сейчас "Специя" за счет передач в касание выбежать в атаку. Гьяси уже готовился пробить, но воспользовался небольшой паузой в действиях соперника Родригес, который вынес мяч за боковую линию.
    • Угловой
      17'
      Теперь уже угловой заработала "Специя". С левого края последовал навес на ближнюю штангу, где до снаряда кулаком добрался Ваня Милинкович-Савич. У нас же Илич карточку за фол в центре поля получает.
    • Штанга
      16'
      БАБАХ! Вот так ударил по воротам Миранчук! Получил мяч за пределами штрафной Алексей, после чего нанес выстрел по рамке соперника. Рикошетом от ноги Ампаду мяч попал в перекладину, после чего вылетел в поле!
    • Угловой
      14'
      Шуурс протащил мяч вплоть до лицевой к воротам "Специи", после чего прострелил сферу в штрафную и смог заработать угловой. Миранчук отправляется подавать стандарт. 
    • 13'
      Быстро разыграли стандарт туринцы. Влашич слева получил мяч под свой контроль и выполнил прострельный пас в штрафную. Передача низом Никле не удалась. 
    • Желтая карточка
      12'
      Нельзя сказать, что на старте матча оппонента проводят какие-тт искрометные атаки. Экдаль на своей половине поля снес грубым движением Риччи. В руках рефери появилась первая желтая карточка в матче. 
    • 11'
      Димитрис не позволил "скуадре гранате" заработать первый в матче угловой, выбив в подкате сферу за пределы поля. В аут снаряд футболист "орлов" выбил. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Санабрия опустился ближе к центру поля, чтобы побороться за мяч. В итоге футболист получил по ногам, заработав штрафной удар для своего коллектива. 
    • Фол, нарушение
      8'
      В центре поля получил удар по Гьяси. Рефери принял решение дать свисток, чтобы футболист смог подняться на ноги и придти в себя. 
    • 7'
      Эспозито в итоге пробил со стандарта, но направил мяч намного выше правой "девятки". Тем не менее, этот удар пойдет в статистику, пусть и не пришелся он в створ рамки противника. 
    • Фол, нарушение
      6'
      "Специя" заработала штрафной удар тем временем. Устанавливают мяч "орлы". Эспозито будет пробивать со стандарта. Возможно, будет опасно.
    • Анонс
      5'
      Есть небольшое количество свободных мест в Специи, хотя, как сообщали организаторы, все билеты на игру были проданы. Но касается это преимущественно гостевого сектора. Порядка 11 500 зрителей вмещает местный стадион.
    • 3'
      Футболистам "Специи" сегодня нужно побеждать. Команда продолжает бороться за выживание и идет на 17-м месте, рискуя по итогам тура провалить в "красную" зону. 
    • 2'
      Футболисты "Специи" вышли сегодня на газон в черно-белых цветах, а игроки "Торино" предстали в гранатово-белом обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча в Специи со свистком рефери стартовала! С центра поля мяч разыграли "быки". Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Специя 0:1 Торино

    Исход игры
    Специя
    37.1% (43)
    Ничья
    33.6% (39)
    Торино
    29.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (37)
    Меньше
    66.96% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    63.39% (71)
    Нет
    36.61% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.3% (34)
    1:0 Специя
    19% (22)
    1:2 Торино
    15.5% (18)
    2:1 Специя
    13.8% (16)
    0:1 Торино
    10.3% (12)
    0:2 Торино
    2.6% (3)
    2:0 Специя
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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