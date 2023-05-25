Тур: 37. Стадион: Альберто Пиччи.
История личных встреч
Специя
Торино
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
150
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|13 (3)
|0.36
|Верде Даниэле
|3 (1)
|0.08
|Бастони Симоне
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.06
|Мальдини Даниэль
|2
|0.06
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Шомуродов Элдор
|1
|0.03
|Реца Аркадиуш
|1
|0.03
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|0
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Агудело Кевин
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|12 (1)
|0.33
|Влашич Никола
|5
|0.14
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|Карамо Янн
|3
|0.08
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|Синго Вилфред
|2
|0.06
|Пеллегри Пьетро
|2
|0.06
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.06
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Николау Димитрис
|8
|1
|Гьяси Эммануэль
|9
|0
|Бастони Симоне
|7
|0
|Нзола М'Бала
|7
|0
|Кальдара Маттиа
|6
|0
|Экдаль Альбин
|4
|1
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|5
|0
|Агудело Кевин
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|1
|Хольм Эмиль
|4
|0
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Кивёр Якуб
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Маркетти Федерико
|0
|1
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Журковски Шимон
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Риччи Самуэле
|6
|0
|Синго Вилфред
|6
|0
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Карамо Янн
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Результаты матчей
Специя
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
11
10
Специя
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Торино
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
10
Волевые поражения
10
14
Специя
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Торино
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
Сухие победы
11
10
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
21
24
Голы по времени матча
Забито
17
23
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
7
41%
7
30%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Пропущено
27
22
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
19%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
4
15%
5
23%
61-75
6
22%
6
27%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
28 Не забивали 24
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
29
18
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
8
28%
3
17%
76-90
Забито
30
38
18 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 19
17 Не забивали 8
2
7%
2
5%
1-15
7
23%
7
18%
16-30
9
30%
11
29%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
2
7%
6
16%
76-90
Пропущено
56
40
23 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 26
7
13%
5
13%
1-15
7
13%
3
8%
16-30
9
16%
8
20%
31-45
11
20%
6
15%
46-60
8
14%
9
23%
61-75
14
25%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2
Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2
Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1
Результаты матчей
Специя
Торино
Точный счет
2:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
Точный счет
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%
Точный счет
2:2
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 47%
2
11 раз 31%
1
8 раз 22%
1
18 раз 50%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%
Тоталы голов в матче
Специя
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
126
711
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
162
414
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1917
Больше Меньше
288
1125
1026
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|47 - 35
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|38 - 40
|50
|12.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|45 - 44
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|36 - 46
|42
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|45 - 58
|39
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогнозы на матч Специя - Торино
Исход игры
Специя
28.6% (8)
Ничья
28.6% (8)
Торино
42.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (12)
Меньше
57.14% (16)
Обе команды забьют
Да
71.43% (20)
Нет
28.57% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.6% (8)
1:2 Торино
28.6% (8)
2:1 Специя
14.3% (4)
1:0 Специя
14.3% (4)
0:1 Торино
10.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!