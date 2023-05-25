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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Специя
 
Позже
Торино
Прогнозы 27
Специя 29.6% (8)
X 25.9% (7)
Торино 44.4% (12)
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Специя
Ничья
Торино
3.40
3.50
3.15
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Специя
Торино

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
4:1
СA
0:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
150

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 13 (3) 0.36
Верде Даниэле 3 (1) 0.08
Бастони Симоне 2 0.06
Гьяси Эммануэль 2 0.06
Мальдини Даниэль 2 0.06
Бурабия Мехди 1 0.03
Шомуродов Элдор 1 0.03
Реца Аркадиуш 1 0.03
Хольм Эмиль 1 0.03
Эспозито Сальваторе 1 0.03
Висневски Пшемыслав 1 0.03
Экдаль Альбин 0 0
Дронговски Бартломей 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Агудело Кевин 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 12 (1) 0.33
Влашич Никола 5 0.14
Миранчук Алексей 4 0.11
Карамо Янн 3 0.08
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Пеллегри Пьетро 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Буонджорно Алессандро 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Николау Димитрис 8 1
Гьяси Эммануэль 9 0
Бастони Симоне 7 0
Нзола М'Бала 7 0
Кальдара Маттиа 6 0
Экдаль Альбин 4 1
Реца Аркадиуш 5 0
Амьен-Аду Кельвен 5 0
Агудело Кевин 5 0
Эспозито Сальваторе 3 1
Хольм Эмиль 4 0
Бурабия Мехди 3 0
Кивёр Якуб 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Маркетти Федерико 0 1
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Верде Даниэле 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Журковски Шимон 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Риччи Самуэле 6 0
Синго Вилфред 6 0
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Карамо Янн 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Илич Иван 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Результаты матчей

Специя
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Торино
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

11
10
Специя
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Торино
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
10

Волевые поражения

10
14
Специя
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
Торино
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

17
23
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 20
1
6%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
7
41%
7
30%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Пропущено

27
22
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
19%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
4
15%
5
23%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
4
15%
5
23%
61-75
6
22%
6
27%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
28 Не забивали 24
1
8%
0
0%
1-15
4
31%
2
13%
16-30
2
15%
4
27%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
3
23%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

29
18
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
2
7%
3
17%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
5
17%
3
17%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
4
14%
4
22%
61-75
8
28%
3
17%
76-90

Забито

30
38
18 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 19
17 Не забивали 8
2
7%
2
5%
1-15
7
23%
7
18%
16-30
9
30%
11
29%
31-45
4
13%
5
13%
46-60
6
20%
7
18%
61-75
2
7%
6
16%
76-90

Пропущено

56
40
23 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 24
22 Пропускали первыми 16
28 Не пропускали 26
7
13%
5
13%
1-15
7
13%
3
8%
16-30
9
16%
8
20%
31-45
11
20%
6
15%
46-60
8
14%
9
23%
61-75
14
25%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2
Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1 Сассуоло - Специя 1:0 Специя - Интер Милан 2:1 Специя - Верона 0:0 Удинезе - Специя 2:2 Специя - Ювентус 0:2 Эмполи - Специя 2:2 Специя - Наполи 0:3 Болонья - Специя 2:0 Специя - Рома 0:2 Аталанта - Специя 5:2 Торино - Специя 0:1
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Фиорентина 1:1 Верона - Торино 0:1 Торино - Монца 1:1 Сампдория - Торино 0:2
Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1 Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1

Результаты матчей

Специя
Торино

Точный счет

2:2
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
1
9 раз 50%
2
7 раз 39%
0
2 раза 11%

Точный счет

2:2
6 раз 17%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 47%
2
11 раз 31%
1
8 раз 22%
1
18 раз 50%
2
10 раз 28%
0
8 раз 22%

Тоталы голов в матче

Специя
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
16
2
4
14
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
17
0.5
Больше Меньше
28
8
11
25
1.5
10
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 36 8 15 13 45 - 58 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.6% пользователей.
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    • Прогнозы 27
    Специя 29.6% (8)
    X 25.9% (7)
    Торино 44.4% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Торино
    3.40
    3.50
    3.15
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Специя - Торино

    Исход игры
    Специя
    28.6% (8)
    Ничья
    28.6% (8)
    Торино
    42.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (12)
    Меньше
    57.14% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (20)
    Нет
    28.57% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.6% (8)
    1:2 Торино
    28.6% (8)
    2:1 Специя
    14.3% (4)
    1:0 Специя
    14.3% (4)
    0:1 Торино
    10.7% (3)
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