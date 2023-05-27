Диагональным пасом Мандрагора искал на правом флангу Иконе, но тот не смог обработать сферу и выпустил ее в аут.

Перед чужой штрафной подставился грамотно Мандрагора и заработал перспективный стандарт для своей команды.

Со штрафного пробивал по воротам Барак, но мяч рикошетом от стенки полетел за лицевую линию.

С угла поля Сапонара подавал на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Бове и головой вернул мяч на фланг.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Стефан Эль-Шаарави! Вышли вперед неожиданно римляне. Зацепился за мяч в чужой штрафной Сольбаккен и головой сбросил на линию вратарской, куда ворвался Эль-Шаарави и вколотил с ходу сферу точно в сетку под опорной ногой вратаря.

Ушел от соперника по флангу Бираги и навесил на дальнюю штангу, где пробил с ходу Дункан, но не попал в створ ворот.

Подхватил мяч на правом флангу Иконе и тут же подал на дальнюю штангу, но здесь Свилар на выходе перехватил сферу.

10' Врывался в штрафную соперника Белотти после паса от Залевски, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра на этот раз промолчал.

9' С угла поля навесил Мандрагора в центр штрафной, но здесь спокойно головой сферу вынес Льоренте подальше от ворот.

8' Ворвался в штрафную Иконе и прострелил поперек, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

7' В центре поля получил по ногам Мандрагора в борьбе против Тахировича. Штрафной удар исполнять будут "фиалки".

6' Отобрал мяч на фланге Эль-Шаарави и отдал вперед на Белотти, но этот пас в последний момент перехватил Мартинес.

5' Барак прорвался по центру к штрафной соперника и отдал поперек на Йовича, который пробил по воротам, но мяч оказался в руках Свилара.

4' Прорывался на скорости по флангу Иконе и попытался прострелить вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.