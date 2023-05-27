Тур: 37. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Айрольди Джованни
0:1
Первый тайм: 14'
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
98
Роша
Игор
II
99
Свилар
Миле
52
Бове
Эдоардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Кайоде Майкл
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
-
52 Бове ЭдоардоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фиорентина
Рома
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
23 матча
4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 20 побед
36 матчей
25%
13.9%
61.1%
9 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
19.4%
25%
55.6%
7 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.05
Среднее время на гол
56
85
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
2.05
1.35
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
66
43
Голов в среднем за матч
1.83
1.19
Тотал матчей
2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
75
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.19
|Йович Лука
|5
|0.14
|Бонавентура Джакомо
|5
|0.14
|Гонсалес Николас
|5 (2)
|0.14
|Куаме Кристиан
|4
|0.11
|Иконе Жонатан
|3
|0.08
|Сапонара Риккардо
|3
|0.08
|Бираги Кристиано
|2
|0.05
|Мандрагора Роландо
|2
|0.05
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0.05
|Миленкович Никола
|2
|0.05
|Барак Антонин
|2
|0.05
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Терзич Алекса
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|11 (4)
|0.3
|Абрахам Тэмми
|8
|0.22
|Эль-Шаарави Стефан
|6
|0.16
|Пеллегрини Лоренцо
|4 (2)
|0.11
|Смоллинг Крис
|3
|0.08
|Ибаньес Рожер
|3
|0.08
|Матич Неманья
|2
|0.05
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.05
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Манчини Джанлука
|1
|0.03
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|Сольбаккен Ола
|1
|0.03
|Залевски Никола
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Дзаньоло Николо
|1
|0.03
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|0
|0
|Челик Мехмет
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|8
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|1
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Миленкович Никола
|4
|0
|Куаме Кристиан
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Дункан Альфред
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
|Бьянко Алессандро
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибаньес Рожер
|10
|1
|Кристанте Бриан
|8
|1
|Жозе Моуринью
|4
|3
|Манчини Джанлука
|8
|0
|Челик Мехмет
|6
|1
|Смоллинг Крис
|7
|0
|Матич Неманья
|5
|0
|Дибала Пауло
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0
|Дзаньоло Николо
|4
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0
|Спинаццола Леонардо
|3
|0
|Камара Мохамед III
|3
|0
|Залевски Никола
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Рома
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
8
10
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Рома
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
9
Волевые поражения
16
23
Фиорентина
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
Рома
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
17
12
Волевые поражения
24
33
Голы по времени матча
Забито
26
22
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
3
12%
3
14%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
10
38%
6
27%
76-90
Пропущено
23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
22%
2
10%
1-15
5
22%
5
25%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Забито
22
26
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
5
23%
4
15%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
7
32%
6
23%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
4
18%
8
31%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
17%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90
Забито
48
48
20 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 19
11 Не забивали 7
8
17%
7
15%
1-15
7
15%
5
10%
16-30
5
10%
8
17%
31-45
11
23%
7
15%
46-60
3
6%
7
15%
61-75
14
29%
29%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
41
34
22 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 21
8
20%
4
12%
1-15
6
15%
7
21%
16-30
8
20%
7
21%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
6
15%
5
15%
61-75
6
15%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Интер Милан 1:2 Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0
Фиорентина - Базель 1:2 Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0
Рома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0
Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0
Результаты матчей
Фиорентина
Рома
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
16 раз 44%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
810
810
315
414
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
153
612
513
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
297
1422
1323
531
531
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|6.
|0:0 Заявка
|37
|17
|10
|10
|47 - 35
|61
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|42 - 40
|53
|9.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|10.
|0:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|48 - 41
|51
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|12.
|Заявка
|37
|11
|13
|13
|47 - 47
|46
|13.
|Заявка
|37
|12
|9
|16
|46 - 58
|45
|14.
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|36 - 46
|42
|15.
|Заявка
|37
|9
|15
|13
|48 - 60
|42
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|37
|6
|13
|18
|30 - 60
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|37
|3
|10
|24
|24 - 69
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|0:0 Заявка
|19
|8
|7
|4
|28 - 21
|31
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|30 - 26
|27
|14.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|18 - 30
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|12 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|27 - 22
|31
|5.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|21 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|17 - 28
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|23 - 38
|17
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 0:1 Рома
Исход игры
Фиорентина
26.9% (32)
Ничья
46.2% (55)
Рома
26.9% (32)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
80.91% (89)
Нет
19.09% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (47)
1:2 Рома
16% (19)
2:1 Фиорентина
10.9% (13)
1:0 Фиорентина
9.2% (11)
2:2 Ничья
5.9% (7)
0:1 Рома
5% (6)
2:0 Фиорентина
1.7% (2)
3:1 Фиорентина
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!