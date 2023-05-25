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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Фиорентина
 
Позже
Рома

История личных встреч

Фиорентина
Рома

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

23 матча

4.3%
95.7%
0 побед 1 ничья 22 победы

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 20 побед

36 матчей

25%
13.9%
61.1%
9 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

30.6%
33.3%
36.1%
11 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

19.4%
25%
55.6%
7 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:4
СA
2:2
К
7:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:4
СA
4:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
1:2
ЛЕ
0:3
ЛЕ
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
К
0:1
СA
4:2
СA
1:2
К
3:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.05

Среднее время на гол

56
85

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.05
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

66
43

Голов в среднем за матч

1.83
1.19

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.19
Йович Лука 5 0.14
Бонавентура Джакомо 5 0.14
Гонсалес Николас 5 (2) 0.14
Куаме Кристиан 4 0.11
Иконе Жонатан 3 0.08
Сапонара Риккардо 3 0.08
Бираги Кристиано 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Кастровилли Гаэтано 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 11 (4) 0.31
Абрахам Тэмми 8 0.22
Эль-Шаарави Стефан 6 0.17
Пеллегрини Лоренцо 4 (2) 0.11
Смоллинг Крис 3 0.08
Ибаньес Рожер 3 0.08
Матич Неманья 2 0.06
Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Манчини Джанлука 1 0.03
Кристанте Бриан 1 0.03
Сольбаккен Ола 1 0.03
Залевски Никола 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Дзаньоло Николо 1 0.03
Бове Эдоардо 1 0.03
Белотти Андреа 0 0
Челик Мехмет 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 8 0
Бонавентура Джакомо 4 1
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Барак Антонин 4 0
Миленкович Никола 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Дункан Альфред 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Кабрал Артур 3 0
Йович Лука 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Брекало Йосип 1 0
Терзич Алекса 1 0
Бьянко Алессандро 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибаньес Рожер 10 1
Кристанте Бриан 8 1
Жозе Моуринью 4 3
Манчини Джанлука 8 0
Челик Мехмет 6 1
Смоллинг Крис 7 0
Матич Неманья 5 0
Дибала Пауло 4 0
Пеллегрини Лоренцо 4 0
Дзаньоло Николо 4 0
Эль-Шаарави Стефан 3 0
Спинаццола Леонардо 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Залевски Никола 3 0
Кумбулла Мараш 1 1
Абрахам Тэмми 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Рома
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

8
10
Фиорентина
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Рома
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

16
23
Фиорентина
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
Рома
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

17
12

Волевые поражения

24
33

Голы по времени матча

Забито

26
22
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
3
12%
3
14%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
10
38%
6
27%
76-90

Пропущено

23
20
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
22%
2
10%
1-15
5
22%
5
25%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Забито

22
26
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
5
23%
4
15%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
4
15%
31-45
7
32%
6
23%
46-60
1
5%
2
8%
61-75
4
18%
8
31%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
17%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
2
11%
2
14%
76-90

Забито

48
48
20 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 19
11 Не забивали 7
8
17%
7
15%
1-15
7
15%
5
10%
16-30
5
10%
8
17%
31-45
11
23%
7
15%
46-60
3
6%
7
15%
61-75
14
29%
29%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

41
34
22 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 16
27 Не пропускали 21
8
20%
4
12%
1-15
6
15%
7
21%
16-30
8
20%
7
21%
31-45
7
17%
3
9%
46-60
6
15%
5
15%
61-75
6
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Торино - Фиорентина 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Удинезе 2:0 Фиорентина - Базель 1:2
Наполи - Фиорентина 1:0 Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1
Рома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рома - Салернитана 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Болонья - Рома 0:0 Рома - Байер Л 1:0
Рома - Интер Милан 0:2 Монца - Рома 1:1 Рома - Милан 1:1 Аталанта - Рома 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Рома - Удинезе 3:0 Фейеноорд - Рома 1:0 Торино - Рома 0:1 Рома - Сампдория 3:0 Лацио - Рома 1:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 3:4 Рома - Реал Сосьедад 2:0 Рома - Ювентус 1:0 Кремонезе - Рома 2:1 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0

Результаты матчей

Фиорентина
Рома

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
16 раз 44%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
8
10
1.5
8
10
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
5
13
2
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
29
7
14
22
1.5
13
23
5
31
2.5
5
31
1
35
3.5
1
35
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 36 8 15 13 45 - 58 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 22 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 26
    Фиорентина 19.2% (5)
    X 38.5% (10)
    Рома 42.3% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Рома
    2.75
    3.40
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фиорентина - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Рома

    Исход игры
    Фиорентина
    19.2% (5)
    Ничья
    38.5% (10)
    Рома
    42.3% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (12)
    Меньше
    52% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (21)
    Нет
    16% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (9)
    1:2 Рома
    26.9% (7)
    2:1 Фиорентина
    11.5% (3)
    0:2 Рома
    7.7% (2)
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