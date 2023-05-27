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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Интер Милан
2:1
Второй тайм: 54'
Аталанта
2:1. Гол Марио Пашалича (видео)....
Два опасных удара гостей (видео)...
Чалханоглу опасно пробил со штра...
Удар Димарко под перекладину (ви...
Гол Чалханоглу из офсайда (видео...
2:0. Гол Николо Бареллы (видео)....
1:0. Гол Ромелу Лукаку (видео). ...

Ход матча

1'
Лукаку Ромелу
(Мартинес Лаутаро)
1:0
3'
Барелла Николо
2:0
36'
2:1
Пашалич Марио
(Скальвини Джорджио)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 277 Количество передач 231
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 124
Интер Милан 90.3% (112)
X 7.3% (9)
Аталанта 2.4% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
Аталанта
4.30
4.50
9.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
33
Д'Амброзио
Данило
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
32
Димарко
Федерико
10
Мартинес
Лаутаро
90
Лукаку
Ромелу
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
42
Скальвини
Джорджио
3
Меле
Йоаким
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
7
Копмейнерс
Тëн
88
Пашалич
Марио
17
Хёйлунн
Расмус
Интер Милан
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Интер Милан
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

30 матчей

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 20 (1) 0.54
Лукаку Ромелу 10 (2) 0.27
Джеко Эдин 9 0.24
Барелла Николо 6 0.16
Димарко Федерико 4 0.11
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.08
Мхитарян Генрих 3 0.08
Корреа Хоакин 3 0.08
Госенс Робин 3 0.08
Брозович Марсело 2 0.05
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.35
Хёйлунн Расмус 8 0.22
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.19
Пашалич Марио 5 0.14
Дзаппакоста Давиде 4 0.11
Де Рон Мартен 3 0.08
Меле Йоаким 3 0.08
Бога Жереми 2 0.05
Муриэль Луис 2 (1) 0.05
Сапата Дуван 2 0.05
Скальвини Джорджио 2 0.05
Толой Рафаэл 2 0.05
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 9 0
Барелла Николо 6 0
Гальярдини Роберто 4 1
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Де Врей Стефан 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Хатебур Ханс 7 0
Копмейнерс Тëн 7 0
Скальвини Джорджио 7 0
Меле Йоаким 5 1
Толой Рафаэл 6 0
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Аталанта
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
10
Интер Милан
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Аталанта
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

26
29
Интер Милан
60.6%
39.4%
20 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
22% (8)
25% (9)
Аталанта
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
19% (7)
42% (15)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

27
39

Голы по времени матча

Забито

33
26
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
7
21%
7
27%
31-45
7
21%
8
31%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
9
27%
5
19%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Забито

33
34
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
5
15%
7
21%
31-45
4
12%
9
26%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
8
24%
6
18%
76-90

Пропущено

28
23
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
3
11%
4
17%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
11
39%
5
22%
76-90

Забито

66
60
30 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 7
9
14%
2
3%
1-15
9
14%
9
15%
16-30
12
18%
14
23%
31-45
11
17%
17
28%
46-60
8
12%
7
12%
61-75
17
26%
11
18%
76-90

Пропущено

41
42
12 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 28
2
5%
6
14%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
5
12%
6
14%
31-45
9
22%
9
21%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
14
34%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2
Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2
Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2

Результаты матчей

Интер Милан
Аталанта

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

3:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
2
12 раз 33%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
6 раз 17%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
9
9
7
11
2.5
5
13
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
10
8
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
28
8
19
17
1.5
19
17
11
25
2.5
7
29
4
32
3.5
1
35
2
34
4.5
1
35
2
34
5.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Интер Милан
 2:1 Заявка 37 22 3 12 69 - 41 69
3.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 1:2 Заявка 37 18 7 12 60 - 45 61
6.
Рома
 Заявка 37 17 9 11 48 - 37 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Фиорентина
 Заявка 37 14 11 12 50 - 42 53
9.
Торино
 Заявка 37 14 11 12 42 - 40 53
10.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
11.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
12.
Удинезе
 Заявка 37 11 13 13 47 - 47 46
13.
Сассуоло
 Заявка 37 12 9 16 46 - 58 45
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 37 9 15 13 48 - 60 42
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 37 6 13 18 30 - 60 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 37 3 10 24 24 - 69 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Интер Милан
 2:1 Заявка 19 14 0 5 36 - 13 42
4.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Фиорентина
 Заявка 19 9 6 4 30 - 22 33
8.
Аталанта
 1:2 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Салернитана
 Заявка 19 7 6 6 30 - 26 27
14.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 19 4 8 7 18 - 30 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 19 1 7 11 12 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 1:2 Заявка 19 9 4 6 27 - 21 31
4.
Торино
 Заявка 19 9 4 6 27 - 22 31
5.
Интер Милан
 2:1 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 19 7 6 6 22 - 23 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 19 5 4 10 17 - 28 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Сассуоло
 Заявка 19 4 5 10 23 - 38 17
14.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (6)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    57'
    Снова угловой зарабатывает "Интер". С правого края разыгрывает корнер миланский коллектив, идет передача на дужку штрафной, откуда Чалханоглу в касание пробивает под перекладину! Спортьелло в деле!
  • Дождь
    56'
    Дождь над "Сан-Сиро" сейчас зарядил. Не как из ведра, но по лбу Лаутаро, с которого стекает вода, можно понять, что осадки моросящего типа. 
  • Опасный момент
    55'
    МОМЕНТИЩЕ! Снова шикарная комбинация "Интера", Лукаку вновь в левого края прострелил на дальнюю штангу. В центре до мяча не добрался Лаутаро, а правую стойку попросту было некому замыкать...
  • Угловой
    54'
    Улыбается Лукаку, понимая, что у него и его команды все получается. Миланцы выиграли Кубок Италии и претендуют на победу в ЛЧ... А какое настроение бы у вас было в концовке сезона при таких раскладах? Угловой же миланцы подали не лучшим образом.
  • Опасный момент
    53'
    МОМЕНТИЩЕ! Лукаку невероятным образом прострелил мяч на дальнюю штангу. Там Лаутаро добрался до мяча и пробил по воротам, но попал в защитника, после чего сфера вылетела за пределы поля. На угловой.
  • 52'
    Дзаппакоста не успел сделать подачу с левого края, потому как уверенно против него сыграл по позиции Дюмфрис, сумевший до снаряда добраться и выбить мяч за боковую линию.
  • 51'
    Пашалич отдавал передачу на партнера, но слишком сильно мяч полетел в сторону адресата. По итогу сфера покинула пределы футбольного газона.
  • Фол, нарушение
    49'
    Копмейнерса сбили игроки "Интера", но только после того, как оказался на газоне Бастони. Правда, против него правила нарушены не были в этой ситуации.
  • 48'
    Оба наставника вышли к кромке поля. Сегодня каждая из команд хочет одержать победу и добыть важнейшие для себя три очка. Каждый коллектив решает свои задачи.
  • 47'
    Классно после подачи с правого края в штрафную "Интера" на опережении сыграл Бастони. Сумел он опередить на долю секунды Хёйлунна, выбив мяч за пределы поля. В аут.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди "Интер".
  • 45'
    Димарко с 25-ти метров нанес удар по воротам соперника, но сфера полетела намного выше створа. Извинился он перед партнерами за то, что принял решение завершить атаку именно так.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавил.
  • Угловой
    44'
    Еще один угловой для "Аталанты". Навес с правого края последовал в центр штрафной, где до снаряда добрался один из защитников миланского клуба.
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    • 42'
      Да, сейчас совсем в другом ключе игра проходит. Мне кажется, что "богиня" начала играть на перехватах и увеличила давление на ворота соперника.
    • 41'
      Меле с правого края выполнил мягкий заброс в штрафную соперника. Скальвини выпрыгивал выше всех, но до снаряда добраться ему не удалось.
    • 40'
      Хёйлунн пробросил сейчас слишком сильно мяч себе на ход, что привело к потеря снаряда. Выкатился мяч за пределы футбольного поля.
    • 38'
      Среди недели "Интер" выиграл Кубок Италии, а скоро будет участвовать в финале Лиги чемпионов, где попытается отобрать трофей в очной встрече с "Манчестер Сити".
    • 37'
      Димарко сейчас спокойно мяч отобрал у Пашалича. Заигрался футболист "Аталанты" на фланге, что привело к потере игрового снаряда.
    • Описание гола
      36'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАШАЛИЧ! 2:1!
      Забивает "Аталанта". В динамике долго к воротам соперника продирались гости. В конечном итоге, Пашалич бил по ворота, но попал по ноге Д'Амброзио. Мяч оказался в сетке. Судьи пересматривают эпизод, но фола против игрока "Интера" не обнаруживают.
    • Угловой
      34'
      Снова идет "Аталанта" в атаку. Копмейнерс простреливал с правого края, но в ногу защитнику он попал. В итоге угловой удар на правом краю "богиня" заработала.
    • Опасный момент
      33'
      ОПАСНО! Копмейнерс нанес удар с линии штрафной в сторону левой "девятки", и Онана сумел свою команду в этой ситуации выручить в непростой ситуации.
    • Опасный момент
      32'
      МОМЕНТ! Чалханоглу! Классно он со штрафного по воротам соперника пробивал, но направил сферу чуть левее створа! Было очень опасно!
    • Фол, нарушение
      31'
      Копмейнерс фолит у своих ворот. В этой ситуации, как считает Лаутаро, рефери должен показать карточку желтого цвета, но на этот счет у рефери свое мнение.
    • 30'
      Успокоилась у нас игра, как мне кажется, окончательно. Гоняет "Интер" мяч на своей половине поля. "Аталанта" пытается в прессинге отобрать мяч, но из этого пока ничего не получается.
    • 29'
      Почти полчаса отыграли соперники в этом матче. Хёйлунд снова получил мяч на линии штрафной, но в борьбе с двумя защитниками не устоял на ногах, рухнув на газон.
    • 27'
      Джеко сегодня отдыхает у "Интера", а вместо него себя проявляется на поле Лукаку, которому удалось забить быстрый гол, но Ромелу хочет отличиться еще.
    • 26'
      Хёйлунд оказался на ударной позиции сейчас. Нанес он выстрел с 22-х метров, но сфера полетела намного выше цели. Пошли моменты в игре.
    • Фол, нарушение
      25'
      Эдерсон сейчас срубает соперника на газон. Штрафной удар. Сфолил игрок "Аталанты" в атаке сейчас, на что рефери, конечно же, среагировал. Свисток судьи.
    • 23'
      Середина первого тайма идет. Брозович же тем временем нанес выстрел по рамке соперника - мяч улетел значительно выше цели. Задумка была неплоха.
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТ! Хёйлунн ворвался в чужую штрафную слева, после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил в голкипера, который присел на газон и отразил мяч коленом. 
    • 20'
      Копмейнерс нанес дальний удар по воротам соперника, но мяч прилетел в одного из защитников, после чего достался вратарю миланского "Интера".
    • 19'
      Совсем уж увязла игра в центре поля, где коллектив гостей пытается наладить контроль над футбольным снарядом и идет возможности для ответа в атаке.
    • 17'
      Начали уже выходить через центр поля игроки "Аталанты", а вот "Интер" взял небольшую паузу, но останавливаться он не намерен на достигнутом. 
    • Угловой
      16'
      Д'Амброзио сейчас у лицевой после подачи корнера дотянулся до мяча и направил его на ближнюю штангу. В борьбе Спортьелло не добрался до мяча, но сразу трое защитников было против Лукаку. Им удалось вынести сферу за пределы штрафной. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Снова разыграли угловой футболисты "Интера" Димарко получил сферу на линии штрафной и снова пробил в дальний угол. Мяч на себя принимает защитник. Угловой!
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТИЩЕ! Димарко с правого каря нанес удар по перекладину. Спортьелло сумел руками перевести сферу через плану, выбив мяч на угловой!
    • Фол, нарушение
      12'
      Лукаку играет на вынос при подаче углового. Бежит в контратаку "Интер", и уже он с мячом на правом фланге зарабатывает для своей команды штрафной удар.
    • Угловой
      11'
      Эдерсон нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и полетел намного выше ворот. Второй в матче угловой. И второй для "Аталанты". 
    • Фол, нарушение
      9'
      Никак "Аталанта" не может воспрянуть духом. В центре поля Д'Амброзио нарушил правила против соперника, в борцовском приеме завалив его на газон.
    • Офсайд
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Третий мяч забивают миланцы! Чалханогу забивает, но в офсайде был один из игроков "Интера". Ачерби в офсайде.
    • 7'
      Вот это старт, конечно, для "Аталанты". Круто "Интер" ворвался в матч, забив два гола. Теперь команда может спокойно играть на победу в этой игре. 
    • Угловой
      5'
      Угловой удар заработала "Аталанта". Последовала подача с правого края в центр штрафной. Онана вышел из рамки и кулаками отбил сферу в сторону от рамки.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАРЕЛЛА! 2:0!
      Вот это старт! Димарко слева в чужой штрафной получил мяч, нанес выстрел по воротам. Отбил снаряд в сторону Спортьелло, а Барелла слету отправил сферу в сетку! Вот это старт!
    • 3'
      Футболисты "Интера" предстали сегодня на поле в черно-синих цветах, а игроки "Аталанты" вышли на газон в белом обмундировании.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУКАКУ! 1:0!
      Ничего себе старт! Отобрали футболисты "Интера" мяч на своей половине поля, Лукаку отдал мяч на Мартинеса, получил ответный пас и убежал к воротам соперника, после чего переправил сферу в сетку!
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Милане! Пожелаем удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 54.8% пользователей.
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