Пашалич отдавал передачу на партнера, но слишком сильно мяч полетел в сторону адресата. По итогу сфера покинула пределы футбольного газона.

Дзаппакоста не успел сделать подачу с левого края, потому как уверенно против него сыграл по позиции Дюмфрис, сумевший до снаряда добраться и выбить мяч за боковую линию.

МОМЕНТИЩЕ! Лукаку невероятным образом прострелил мяч на дальнюю штангу. Там Лаутаро добрался до мяча и пробил по воротам, но попал в защитника, после чего сфера вылетела за пределы поля. На угловой.

Улыбается Лукаку, понимая, что у него и его команды все получается. Миланцы выиграли Кубок Италии и претендуют на победу в ЛЧ... А какое настроение бы у вас было в концовке сезона при таких раскладах? Угловой же миланцы подали не лучшим образом.

МОМЕНТИЩЕ! Снова шикарная комбинация "Интера", Лукаку вновь в левого края прострелил на дальнюю штангу. В центре до мяча не добрался Лаутаро, а правую стойку попросту было некому замыкать...

Дождь над "Сан-Сиро" сейчас зарядил. Не как из ведра, но по лбу Лаутаро, с которого стекает вода, можно понять, что осадки моросящего типа.

Снова угловой зарабатывает "Интер". С правого края разыгрывает корнер миланский коллектив, идет передача на дужку штрафной, откуда Чалханоглу в касание пробивает под перекладину! Спортьелло в деле!

Стартовал второй тайм! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Классно после подачи с правого края в штрафную "Интера" на опережении сыграл Бастони. Сумел он опередить на долю секунды Хёйлунна, выбив мяч за пределы поля. В аут.

Оба наставника вышли к кромке поля. Сегодня каждая из команд хочет одержать победу и добыть важнейшие для себя три очка. Каждый коллектив решает свои задачи.

Копмейнерса сбили игроки "Интера", но только после того, как оказался на газоне Бастони. Правда, против него правила нарушены не были в этой ситуации.

Еще один угловой для "Аталанты". Навес с правого края последовал в центр штрафной, где до снаряда добрался один из защитников миланского клуба.

Димарко с 25-ти метров нанес удар по воротам соперника, но сфера полетела намного выше створа. Извинился он перед партнерами за то, что принял решение завершить атаку именно так.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди "Интер".

Копмейнерс фолит у своих ворот. В этой ситуации, как считает Лаутаро, рефери должен показать карточку желтого цвета, но на этот счет у рефери свое мнение.

МОМЕНТ! Чалханоглу! Классно он со штрафного по воротам соперника пробивал, но направил сферу чуть левее створа! Было очень опасно!

ОПАСНО! Копмейнерс нанес удар с линии штрафной в сторону левой "девятки", и Онана сумел свою команду в этой ситуации выручить в непростой ситуации.

Снова идет "Аталанта" в атаку. Копмейнерс простреливал с правого края, но в ногу защитнику он попал. В итоге угловой удар на правом краю "богиня" заработала.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАШАЛИЧ! 2:1! Забивает "Аталанта". В динамике долго к воротам соперника продирались гости. В конечном итоге, Пашалич бил по ворота, но попал по ноге Д'Амброзио. Мяч оказался в сетке. Судьи пересматривают эпизод, но фола против игрока "Интера" не обнаруживают.

Димарко сейчас спокойно мяч отобрал у Пашалича. Заигрался футболист "Аталанты" на фланге, что привело к потере игрового снаряда.

Среди недели "Интер" выиграл Кубок Италии, а скоро будет участвовать в финале Лиги чемпионов, где попытается отобрать трофей в очной встрече с "Манчестер Сити".

Хёйлунн пробросил сейчас слишком сильно мяч себе на ход, что привело к потеря снаряда. Выкатился мяч за пределы футбольного поля.

Меле с правого края выполнил мягкий заброс в штрафную соперника. Скальвини выпрыгивал выше всех, но до снаряда добраться ему не удалось.

Да, сейчас совсем в другом ключе игра проходит. Мне кажется, что "богиня" начала играть на перехватах и увеличила давление на ворота соперника.

30' Успокоилась у нас игра, как мне кажется, окончательно. Гоняет "Интер" мяч на своей половине поля. "Аталанта" пытается в прессинге отобрать мяч, но из этого пока ничего не получается.

29' Почти полчаса отыграли соперники в этом матче. Хёйлунд снова получил мяч на линии штрафной, но в борьбе с двумя защитниками не устоял на ногах, рухнув на газон.

27' Джеко сегодня отдыхает у "Интера", а вместо него себя проявляется на поле Лукаку, которому удалось забить быстрый гол, но Ромелу хочет отличиться еще.

26' Хёйлунд оказался на ударной позиции сейчас. Нанес он выстрел с 22-х метров, но сфера полетела намного выше цели. Пошли моменты в игре.

25' Эдерсон сейчас срубает соперника на газон. Штрафной удар. Сфолил игрок "Аталанты" в атаке сейчас, на что рефери, конечно же, среагировал. Свисток судьи.

23' Середина первого тайма идет. Брозович же тем временем нанес выстрел по рамке соперника - мяч улетел значительно выше цели. Задумка была неплоха.

21' МОМЕНТ! Хёйлунн ворвался в чужую штрафную слева, после чего нанес выстрел в ближний угол, но угодил в голкипера, который присел на газон и отразил мяч коленом.

20' Копмейнерс нанес дальний удар по воротам соперника, но мяч прилетел в одного из защитников, после чего достался вратарю миланского "Интера".

19' Совсем уж увязла игра в центре поля, где коллектив гостей пытается наладить контроль над футбольным снарядом и идет возможности для ответа в атаке.

17' Начали уже выходить через центр поля игроки "Аталанты", а вот "Интер" взял небольшую паузу, но останавливаться он не намерен на достигнутом.

16' Д'Амброзио сейчас у лицевой после подачи корнера дотянулся до мяча и направил его на ближнюю штангу. В борьбе Спортьелло не добрался до мяча, но сразу трое защитников было против Лукаку. Им удалось вынести сферу за пределы штрафной.

14' МОМЕНТИЩЕ! Снова разыграли угловой футболисты "Интера" Димарко получил сферу на линии штрафной и снова пробил в дальний угол. Мяч на себя принимает защитник. Угловой!

13' МОМЕНТИЩЕ! Димарко с правого каря нанес удар по перекладину. Спортьелло сумел руками перевести сферу через плану, выбив мяч на угловой!

12' Лукаку играет на вынос при подаче углового. Бежит в контратаку "Интер", и уже он с мячом на правом фланге зарабатывает для своей команды штрафной удар.

11' Эдерсон нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и полетел намного выше ворот. Второй в матче угловой. И второй для "Аталанты".

9' Никак "Аталанта" не может воспрянуть духом. В центре поля Д'Амброзио нарушил правила против соперника, в борцовском приеме завалив его на газон.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Третий мяч забивают миланцы! Чалханогу забивает, но в офсайде был один из игроков "Интера". Ачерби в офсайде.

7' Вот это старт, конечно, для "Аталанты". Круто "Интер" ворвался в матч, забив два гола. Теперь команда может спокойно играть на победу в этой игре.

5' Угловой удар заработала "Аталанта". Последовала подача с правого края в центр штрафной. Онана вышел из рамки и кулаками отбил сферу в сторону от рамки.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАРЕЛЛА! 2:0!

Вот это старт! Димарко слева в чужой штрафной получил мяч, нанес выстрел по воротам. Отбил снаряд в сторону Спортьелло, а Барелла слету отправил сферу в сетку! Вот это старт!

3' Футболисты "Интера" предстали сегодня на поле в черно-синих цветах, а игроки "Аталанты" вышли на газон в белом обмундировании.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛУКАКУ! 1:0!

Ничего себе старт! Отобрали футболисты "Интера" мяч на своей половине поля, Лукаку отдал мяч на Мартинеса, получил ответный пас и убежал к воротам соперника, после чего переправил сферу в сетку!