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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 24
Интер Милан 100% (24)
X 0% (0)
Аталанта 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Аталанта
4.25
4.02
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Интер Милан
Аталанта

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

30 матчей

43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

К
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

50
36

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

54
75

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 20 (1) 0.56
Лукаку Ромелу 9 (2) 0.25
Джеко Эдин 9 0.25
Барелла Николо 5 0.14
Димарко Федерико 4 0.11
Чалханоглу Хакан 3 (1) 0.08
Мхитарян Генрих 3 0.08
Корреа Хоакин 3 0.08
Госенс Робин 3 0.08
Брозович Марсело 2 0.06
Дюмфрис Дензел 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Д'Амброзио Данило 0 0
Ачерби Франческо 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.36
Хёйлунн Расмус 8 0.22
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.19
Дзаппакоста Давиде 4 0.11
Пашалич Марио 4 0.11
Де Рон Мартен 3 0.08
Меле Йоаким 3 0.08
Бога Жереми 2 0.06
Муриэль Луис 2 (1) 0.06
Сапата Дуван 2 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 9 0
Барелла Николо 6 0
Гальярдини Роберто 4 1
Шкриньяр Милан 4 1
Д'Амброзио Данило 3 1
Индзаги Симоне 4 0
Мхитарян Генрих 4 0
Де Врей Стефан 4 0
Ачерби Франческо 4 0
Дюмфрис Дензел 4 0
Дармиан Маттео 3 0
Мартинес Лаутаро 3 0
Бастони Алессандро 3 0
Джеко Эдин 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 7 0
Хатебур Ханс 7 0
Копмейнерс Тëн 7 0
Скальвини Джорджио 7 0
Меле Йоаким 5 1
Толой Рафаэл 6 0
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Аталанта
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

1
10
Интер Милан
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Аталанта
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

26
29
Интер Милан
60.6%
39.4%
20 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
22% (8)
25% (9)
Аталанта
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
19% (7)
42% (15)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

23
16

Волевые поражения

27
39

Голы по времени матча

Забито

33
26
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
7
21%
7
27%
31-45
7
21%
8
31%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
9
27%
5
19%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
4
21%
76-90

Забито

33
34
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
5
15%
7
21%
31-45
4
12%
9
26%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
8
24%
6
18%
76-90

Пропущено

28
23
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
3
11%
4
17%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
11
39%
5
22%
76-90

Забито

66
60
30 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 7
9
14%
2
3%
1-15
9
14%
9
15%
16-30
12
18%
14
23%
31-45
11
17%
17
28%
46-60
8
12%
7
12%
61-75
17
26%
11
18%
76-90

Пропущено

41
42
12 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 28
2
5%
6
14%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
5
12%
6
14%
31-45
9
22%
9
21%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
14
34%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2
Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2

Результаты матчей

Интер Милан
Аталанта

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
8
1 раз 6%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

3:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
2
12 раз 33%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
6 раз 17%
8
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
9
9
7
11
2.5
5
13
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
10
8
1.5
10
8
4
14
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
28
8
19
17
1.5
19
17
11
25
2.5
7
29
4
32
3.5
1
35
2
34
4.5
1
35
2
34
5.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 36 27 5 4 73 - 26 86
2.
Лацио
 Заявка 36 20 8 8 55 - 28 68
3.
Интер Милан
 Заявка 36 21 3 12 67 - 40 66
4.
Милан
 Заявка 36 18 10 8 60 - 42 64
5.
Аталанта
 Заявка 36 18 7 11 59 - 43 61
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 47 - 35 60
7.
Ювентус
 Заявка 36 21 6 9 55 - 32 59
8.
Монца
 Заявка 36 14 10 12 46 - 46 52
9.
Фиорентина
 Заявка 36 13 11 12 48 - 41 50
10.
Болонья
 Заявка 36 13 11 12 48 - 45 50
11.
Торино
 Заявка 36 13 11 12 38 - 40 50
12.
Удинезе
 Заявка 36 11 13 12 45 - 44 46
13.
Сассуоло
 Заявка 36 12 8 16 44 - 56 44
14.
Эмполи
 Заявка 36 10 12 14 36 - 46 42
15.
Салернитана
 Заявка 36 8 15 13 45 - 58 39
16.
Лечче
 Заявка 36 7 12 17 30 - 43 33
17.
Специя
 Заявка 36 6 13 17 30 - 56 31
18.
Верона
 Заявка 36 7 9 20 29 - 55 30
19.
Кремонезе
 Заявка 36 4 12 20 32 - 66 24
20.
Сампдория
 Заявка 36 3 9 24 22 - 67 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 18 13 3 2 38 - 14 42
2.
Наполи
 Заявка 18 13 3 2 38 - 15 42
3.
Милан
 Заявка 18 12 4 2 38 - 19 40
4.
Интер Милан
 Заявка 18 13 0 5 34 - 12 39
5.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 29 - 16 34
6.
Рома
 Заявка 18 10 3 5 26 - 14 33
7.
Аталанта
 Заявка 18 9 3 6 33 - 24 30
8.
Фиорентина
 Заявка 18 8 6 4 28 - 21 30
9.
Болонья
 Заявка 18 7 8 3 22 - 12 29
10.
Сассуоло
 Заявка 18 8 4 6 23 - 20 28
11.
Эмполи
 Заявка 18 8 4 6 22 - 21 28
12.
Удинезе
 Заявка 18 6 9 3 30 - 19 27
13.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 25 - 21 26
14.
Салернитана
 Заявка 18 6 6 6 27 - 24 24
15.
Торино
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
16.
Верона
 Заявка 18 6 2 10 19 - 31 20
17.
Специя
 Заявка 18 4 8 6 18 - 26 20
18.
Лечче
 Заявка 18 3 8 7 16 - 21 17
19.
Кремонезе
 Заявка 18 3 4 11 13 - 31 13
20.
Сампдория
 Заявка 18 1 6 11 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 18 14 2 2 35 - 11 44
2.
Лацио
 Заявка 18 10 4 4 26 - 12 34
3.
Аталанта
 Заявка 18 9 4 5 26 - 19 31
4.
Торино
 Заявка 18 8 4 6 23 - 22 28
5.
Интер Милан
 Заявка 18 8 3 7 33 - 28 27
6.
Рома
 Заявка 18 7 6 5 21 - 21 27
7.
Монца
 Заявка 18 7 5 6 21 - 25 26
8.
Милан
 Заявка 18 6 6 6 22 - 23 24
9.
Болонья
 Заявка 18 6 3 9 26 - 33 21
10.
Фиорентина
 Заявка 18 5 5 8 20 - 20 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 5 4 9 15 - 25 19
12.
Ювентус
 Заявка 18 8 3 7 17 - 18 17
13.
Лечче
 Заявка 18 4 4 10 14 - 22 16
14.
Сассуоло
 Заявка 18 4 4 10 21 - 36 16
15.
Салернитана
 Заявка 18 2 9 7 18 - 34 15
16.
Эмполи
 Заявка 18 2 8 8 14 - 25 14
17.
Специя
 Заявка 18 2 5 11 12 - 30 11
18.
Кремонезе
 Заявка 18 1 8 9 19 - 35 11
19.
Верона
 Заявка 18 1 7 10 10 - 24 10
20.
Сампдория
 Заявка 18 2 3 13 12 - 41 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 20 (5)
Салернитана Диа Булайе 16 (6)
Милан Леау Рафаэл 13 (8)
Аталанта Лукман Адемола 13 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сассуоло Нето Руан 2 10
Сампдория Лерис Мехди 13
Удинезе Бекао Родриго 1 11
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Эмполи Паризи Фабьяно 1 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 13 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 24
    Интер Милан 100% (24)
    X 0% (0)
    Аталанта 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Аталанта
    4.25
    4.02
    4.40
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта

    Исход игры
    Интер Милан
    100% (25)
    Ничья
    0% (0)
    Аталанта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    84% (21)
    Меньше
    16% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (21)
    Нет
    16% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    80% (20)
    1:0 Интер Милан
    12% (3)
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