Тур: 37. Стадион: Сан-Сиро.
Позже
История личных встреч
Интер Милан
Аталанта
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
30 матчей
43.3%
36.7%
20%
13 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
10 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
50
36
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
54
75
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|20 (1)
|0.56
|Лукаку Ромелу
|9 (2)
|0.25
|Джеко Эдин
|9
|0.25
|Барелла Николо
|5
|0.14
|Димарко Федерико
|4
|0.11
|Чалханоглу Хакан
|3 (1)
|0.08
|Мхитарян Генрих
|3
|0.08
|Корреа Хоакин
|3
|0.08
|Госенс Робин
|3
|0.08
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|0
|0
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.36
|Хёйлунн Расмус
|8
|0.22
|Копмейнерс Тëн
|7 (2)
|0.19
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0.11
|Пашалич Марио
|4
|0.11
|Де Рон Мартен
|3
|0.08
|Меле Йоаким
|3
|0.08
|Бога Жереми
|2
|0.06
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.06
|Сапата Дуван
|2
|0.06
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|Скальвини Джорджио
|2
|0.06
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|9
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|1
|Шкриньяр Милан
|4
|1
|Д'Амброзио Данило
|3
|1
|Индзаги Симоне
|4
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Де Врей Стефан
|4
|0
|Ачерби Франческо
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|4
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|Бастони Алессандро
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|7
|0
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Копмейнерс Тëн
|7
|0
|Скальвини Джорджио
|7
|0
|Меле Йоаким
|5
|1
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Паломино Хосе
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Аталанта
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
1
10
Интер Милан
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (10)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Аталанта
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
17% (3)
33% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
26
29
Интер Милан
60.6%
39.4%
20 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
47% (17)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (19)
22% (8)
25% (9)
Аталанта
51.7%
48.3%
15 побед 14 поражений
Первый тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
19% (7)
42% (15)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
23
16
Волевые поражения
27
39
Голы по времени матча
Забито
33
26
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
22 Не забивали 21
3
9%
1
4%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
7
21%
7
27%
31-45
7
21%
8
31%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
9
27%
5
19%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
0
0%
2
11%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
3
23%
4
21%
61-75
3
23%
4
21%
76-90
Забито
33
34
15 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
6
18%
1
3%
1-15
4
12%
6
18%
16-30
5
15%
7
21%
31-45
4
12%
9
26%
46-60
6
18%
5
15%
61-75
8
24%
6
18%
76-90
Пропущено
28
23
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
2
7%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
3
11%
4
17%
31-45
7
25%
5
22%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
11
39%
5
22%
76-90
Забито
66
60
30 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 35
21 Забивали первыми 21
7 Не забивали 7
9
14%
2
3%
1-15
9
14%
9
15%
16-30
12
18%
14
23%
31-45
11
17%
17
28%
46-60
8
12%
7
12%
61-75
17
26%
11
18%
76-90
Пропущено
41
42
12 В 1-м тайме 17
29 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 28
2
5%
6
14%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
5
12%
6
14%
31-45
9
22%
9
21%
46-60
6
15%
7
17%
61-75
14
34%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2
Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2 Аталанта - Специя 3:2
Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2
Результаты матчей
Интер Милан
Аталанта
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
3
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
8
1 раз 6%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
3:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:2
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
3
7 раз 19%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
2
12 раз 33%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
3
6 раз 17%
8
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
99
99
711
513
216
117
117
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
108
108
414
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
288
1917
1917
1125
729
432
135
234
135
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|27
|5
|4
|73 - 26
|86
|2.
|Заявка
|36
|20
|8
|8
|55 - 28
|68
|3.
|Заявка
|36
|21
|3
|12
|67 - 40
|66
|4.
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|60 - 42
|64
|5.
|Заявка
|36
|18
|7
|11
|59 - 43
|61
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|47 - 35
|60
|7.
|Заявка
|36
|21
|6
|9
|55 - 32
|59
|8.
|Заявка
|36
|14
|10
|12
|46 - 46
|52
|9.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 41
|50
|10.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|11.
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|38 - 40
|50
|12.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|45 - 44
|46
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|44 - 56
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|12
|14
|36 - 46
|42
|15.
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|45 - 58
|39
|16.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|30 - 43
|33
|17.
|Заявка
|36
|6
|13
|17
|30 - 56
|31
|18.
|Заявка
|36
|7
|9
|20
|29 - 55
|30
|19.
|Заявка
|36
|4
|12
|20
|32 - 66
|24
|20.
|Заявка
|36
|3
|9
|24
|22 - 67
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 14
|42
|2.
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|38 - 15
|42
|3.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 19
|40
|4.
|Заявка
|18
|13
|0
|5
|34 - 12
|39
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|6.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|26 - 14
|33
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 24
|30
|8.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|28 - 21
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|22 - 12
|29
|10.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 20
|28
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|22 - 21
|28
|12.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|30 - 19
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 21
|26
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 24
|24
|15.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|16.
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|19 - 31
|20
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|18 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|16 - 21
|17
|19.
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 31
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|35 - 11
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 12
|34
|3.
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|26 - 19
|31
|4.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|23 - 22
|28
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 28
|27
|6.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 21
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 25
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 23
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|26 - 33
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|20 - 20
|20
|11.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|15 - 25
|19
|12.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 18
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|14 - 22
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|21 - 36
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|18 - 34
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|8
|8
|14 - 25
|14
|17.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 30
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|19 - 35
|11
|19.
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|10 - 24
|10
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|12 - 41
|9
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|20 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|16 (6)
|Милан
|Леау Рафаэл
|13 (8)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (5)
|Сассуоло
|Нето Руан
|2 10
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Удинезе
|Бекао Родриго
|1 11
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Эмполи
|Паризи Фабьяно
|1 10
Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта
Исход игры
Интер Милан
100% (25)
Ничья
0% (0)
Аталанта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
84% (21)
Меньше
16% (4)
Обе команды забьют
Да
84% (21)
Нет
16% (4)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
80% (20)
1:0 Интер Милан
12% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!